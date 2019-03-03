На деревню к призраку: 13 мест обитания нечисти

Оглядитесь вокруг. Если вас окружают старые вещи, а местом вашего проживания является старинный особняк, то вы либо счастливчик, либо один из персонажей отечественного хоррора «Гости», выходящего в проката 7 марта, либо привидение. В последнем случае у вас раздолье среди мест, где можно затаиться, чтобы до смерти напугать новых постояльцев. И это не только подвал, чердак или детская. Кино-театр.ру предлагает вам на выбор 13 незабываемых помещений и артефактов, где вы почувствуете себя как дома и в безопасности.
Дворец («Другие»)
Излюбленными обиталищами призраков являются всевозможные проклятые дома, викторианские особняки и замки. Поэтому неудивительно, что семья Стюарт во главе с Николь Кидман
с лёгкой руки Алехандро Аменабара
проживает в самом настоящем дворце, а конкретно во Дворце Орнильос, расположенном в испанском муниципалитете Аренасе-де-Игунья. Окрестности здания всегда погружены в туман, а внутри все комнаты занавешены толстыми шторами. Здесь тихо и спокойно, несмотря на трагическую историю бывших жильцов.
Лабиринт («Абатуар. Лабиринт страха»)
Если вы любите тайны и загадки, связанные со смертоубийствами, то вам вполне может прийтись по душе дом-лабиринт мистера Крона (Дэйтон Колли
), состоящий из комнат, которые он благополучно изъял с мест жутких преступлений. Каждое помещение населено собственными призраками, хотя не все они могут напугать из-за неровного почерка Даррена Линна Боусмана
. Впрочем, Джессику Лаундес
им всё-таки удалось повергнуть в шок.
Чердак («Ключ от всех дверей»)
Пыльные и запущенные чердаки, покрытые обильной паутиной, нередко выбирают для проживания многие бестелесные существа. В частности, в доме Иэна Софтли
под крышей когда-то проживала супружеская чета чернокожих слуг. Папа Джастифай и Мама Сесиль практиковали худу, и однажды возмущённые горожане их линчевали. С тех пор призрачные колдуны путешествуют по телам постояльцев. В настоящий момент Мама Сесиль занимает оболочку Кейт Хадсон
, так что будьте осторожны, если поселитесь рядом с ней.
Мансарда («Подкидыш»)
Питер Медак
и Джордж К. Скотт
однажды обнаружили в мансарде старинного особняка заколоченную комнату, где находилось детское инвалидное кресло и некоторые вещи ребёнка. Всё это принадлежало мальчику Джозефу, убитому собственным отцом и захороненному в колодце (ещё одно любимое место обитания призраков). Сам дом из-за разбушевавшегося призрака чуть не сгорел, но его успешно отремонтировали, и теперь он ваш, если захотите. Кстати, Аменабар черпал вдохновение именно из «Подкидыша», когда работал над «Другими».
Спальня («Существо»)
Бывают среди привидений и извращенцы. Один такой поселился в спальне Карлы Моран (Барбара Хёрши
) и еженощно насиловал её, пока женщине не пришли на помощь команда парапсихологов и Рон Силвер
. Впрочем, спальней дело не ограничилось, но хорошо что хозяйку дома хотя бы на какое-то время спасли от безумца.
Детская («Привидение»)
Причудливый дом, построенный в 1963 году Робертом Уайзом
по плану Шерли Джексон
, изобилует комнатами с повышенной паранормальной активностью. Например, можно поселиться в очаровательной оранжерее с примечательной скульптурной композицией или в огромной библиотеке с шаткой винтовой лестницей, сделанной словно из жести. Но мы рекомендуем вам самое жуткое помещение особняка — детскую, куда несмотря на протесты мужа (Ричард Джонсон
) поселилась Грейс Марквей (Лоис Максвелл
). Наутро она исчезла, так что детская вновь освободилась.
Мастерская художника («Незваные»)
Если вы творческая натура, то вам наверняка понравится большая светлая комната в доме на утёсе, построенном Льюисом Алленом
в 1944-м для Рэя Милланда
, Рут Хасси
и Гэйл Расселл
. В те времена здесь враждовали две призрачные женщины, не поделившие мужчину и ребёнка. Всех преследовал запах мимозы, мерцали свечи, а в дверях мастерской можно было узреть таинственный женский силуэт.
Подвал («Ужас Амитивилля»)
Ещё одно полюбившееся нечисти место обитания. Одним из самых известных примеров подобных помещений является подвал в доме, расположенном в Нью-Джерси на Томс-Ривер, куда в 1979-м по приглашению Стюарта Розенберга
поселились со своими детьми Джордж (Джеймс Бролин
) и Кэти Латц (Марго Киддер
). Ещё раньше здесь известный психопат Рональд Дефео, повинуясь приказу «голоса» дома, зверски убил целую семью. Что касается Латцев, то истинный кошмар для них начался с обнаруженной в подвале «Красной комнаты». Впоследствии в доме пытались заселиться ещё десять семей, и всех постигло несчастье.
Кукла («Детские игры», «Проклятие Аннабель»)
Помимо вместительных зданий и хижин, призраки нередко выбирают для себя квартирку поскромнее и поменьше. В частности, «лампой Аладдина» может послужить кукла. К таком выводу в 1988-м пришёл маньяк Чарльз Ли Рэй (Брэд Дуриф
). Он перед смертью успел провести некий ритуал и благополучно спрятался в кукле Чаки, которая вот уже 30 лет с переменным успехом пугает и истребляет людей. Заразительному примеру Чаки последовала погибшая дочь кукольника Аннабель, попросившая отца (Энтони ЛаПалья
) заключить её в фарфоровую куклу. Впервые, кстати, об этом артефакте мы услышали благодаря «Заклятию» Джеймса Вана
, и за несколько лет она успела испугать особо впечатлительных уже трижды.
Зеркало («Кэндимэн», «Пиковая дама: Черный обряд»)
Многие духи обожают находиться по ту сторону зеркал, чтобы однажды в один прекрасный день до смерти запугать несчастных человеческих существ. Они даже могут прийти по вызову, если требуется сделать что-то очень плохое. Например, если под влиянием Клайва Баркера
трижды позвать Кэндимэна (Тони Тодд
), то он по делу применит свою руку-крюк, а впоследствии превратит в злобного духа Вирджинию Мэдсен
и ещё дважды посетит нуждающихся в нём людей. В России, как нам поведал Святослав Подгаевский
, страшные деяния при помощи зеркальных отражений совершает Пиковая дама. Если кто по ней соскучился, то её можно вызвать совсем скоро, 14 марта.
Телевизор («Полтергейст»)
Если не брать в расчёт великого и ужасного Фредди Крюгера
, то данный аппарат, прозванный в народе «ящиком», может потрепать нервы зрителям не только в кошмарных снах, но и в реальности. Достаточно приобрести телевизор Тоуба Хупера
и Стивена Спилберга
, и вот уже ваши призрачные когти похищают девочку в мир бесконечных помех и треска. Чем не ад? Но не вздумайте заселяться в плоский экран Гила Кинана
: там скучно и пресно.
Видеокассета («Звонок»)
Давным-давно японские и американские призрачные девушки с длиннющими волосами не брезговали обитать в ныне раритетных видеокассетах Хидео Накаты
и Гора Вербински
. Следы от их записей приводили обречённых на смерть через неделю к всё тем же колодцам, и никто не мог спасти этих людей. Даже Наоми Уоттс
. В наши дни такими «Звонками»
на сотовые (очередное пристанище духов) уже никого не испугать.
Электричество («Электрошок»)
Не менее оригинальное жильё предложил в своё время Уэс Крэйвен
. Маньяк Пинкер (Митч Пиледжи
) после многовольтного разряда на электрическом стуле поселился в проводах и электрических приборах и стал донимать своими проказами Питера Берга
. Теперь бедняга сам снимает кино. Видимо, до сих пор ему страшно вспоминать, как убийца обнимал его, приняв облик уютного кресла.
Ну как, выбрали себе дом с привидениями? Если да, то добро пожаловать домой!
«Гости
» в кино с 7 марта.