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На деревню к призраку: 13 мест обитания нечисти

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3 марта 2019
Оглядитесь вокруг. Если вас окружают старые вещи, а местом вашего проживания является старинный особняк, то вы либо счастливчик, либо один из персонажей отечественного хоррора «Гости», выходящего в проката 7 марта, либо привидение. В последнем случае у вас раздолье среди мест, где можно затаиться, чтобы до смерти напугать новых постояльцев. И это не только подвал, чердак или детская. Кино-театр.ру предлагает вам на выбор 13 незабываемых помещений и артефактов, где вы почувствуете себя как дома и в безопасности.


Дворец («Другие»)

На деревню к призраку: 13 мест обитания нечисти

Излюбленными обиталищами призраков являются всевозможные проклятые дома, викторианские особняки и замки. Поэтому неудивительно, что семья Стюарт во главе с Николь Кидман с лёгкой руки Алехандро Аменабара проживает в самом настоящем дворце, а конкретно во Дворце Орнильос, расположенном в испанском муниципалитете Аренасе-де-Игунья. Окрестности здания всегда погружены в туман, а внутри все комнаты занавешены толстыми шторами. Здесь тихо и спокойно, несмотря на трагическую историю бывших жильцов.



Лабиринт («Абатуар. Лабиринт страха»)

«Абатуар. Лабиринт страха»

Если вы любите тайны и загадки, связанные со смертоубийствами, то вам вполне может прийтись по душе дом-лабиринт мистера Крона (Дэйтон Колли), состоящий из комнат, которые он благополучно изъял с мест жутких преступлений. Каждое помещение населено собственными призраками, хотя не все они могут напугать из-за неровного почерка Даррена Линна Боусмана. Впрочем, Джессику Лаундес им всё-таки удалось повергнуть в шок.



Чердак («Ключ от всех дверей»)

«Ключ от всех дверей»

Пыльные и запущенные чердаки, покрытые обильной паутиной, нередко выбирают для проживания многие бестелесные существа. В частности, в доме Иэна Софтли под крышей когда-то проживала супружеская чета чернокожих слуг. Папа Джастифай и Мама Сесиль практиковали худу, и однажды возмущённые горожане их линчевали. С тех пор призрачные колдуны путешествуют по телам постояльцев. В настоящий момент Мама Сесиль занимает оболочку Кейт Хадсон, так что будьте осторожны, если поселитесь рядом с ней.



Мансарда («Подкидыш»)

«Подкидыш»

Питер Медак и Джордж К. Скотт однажды обнаружили в мансарде старинного особняка заколоченную комнату, где находилось детское инвалидное кресло и некоторые вещи ребёнка. Всё это принадлежало мальчику Джозефу, убитому собственным отцом и захороненному в колодце (ещё одно любимое место обитания призраков). Сам дом из-за разбушевавшегося призрака чуть не сгорел, но его успешно отремонтировали, и теперь он ваш, если захотите. Кстати, Аменабар черпал вдохновение именно из «Подкидыша», когда работал над «Другими».



Спальня («Существо»)

«Существо»

Бывают среди привидений и извращенцы. Один такой поселился в спальне Карлы Моран (Барбара Хёрши) и еженощно насиловал её, пока женщине не пришли на помощь команда парапсихологов и Рон Силвер. Впрочем, спальней дело не ограничилось, но хорошо что хозяйку дома хотя бы на какое-то время спасли от безумца.



Детская («Привидение»)

«Привидение»

Причудливый дом, построенный в 1963 году Робертом Уайзом по плану Шерли Джексон, изобилует комнатами с повышенной паранормальной активностью. Например, можно поселиться в очаровательной оранжерее с примечательной скульптурной композицией или в огромной библиотеке с шаткой винтовой лестницей, сделанной словно из жести. Но мы рекомендуем вам самое жуткое помещение особняка — детскую, куда несмотря на протесты мужа (Ричард Джонсон) поселилась Грейс Марквей (Лоис Максвелл). Наутро она исчезла, так что детская вновь освободилась.



Мастерская художника («Незваные»)

«Незваные»

Если вы творческая натура, то вам наверняка понравится большая светлая комната в доме на утёсе, построенном Льюисом Алленом в 1944-м для Рэя Милланда, Рут Хасси и Гэйл Расселл. В те времена здесь враждовали две призрачные женщины, не поделившие мужчину и ребёнка. Всех преследовал запах мимозы, мерцали свечи, а в дверях мастерской можно было узреть таинственный женский силуэт.



Подвал («Ужас Амитивилля»)

«Ужас Амитивилля»

Ещё одно полюбившееся нечисти место обитания. Одним из самых известных примеров подобных помещений является подвал в доме, расположенном в Нью-Джерси на Томс-Ривер, куда в 1979-м по приглашению Стюарта Розенберга поселились со своими детьми Джордж (Джеймс Бролин) и Кэти Латц (Марго Киддер). Ещё раньше здесь известный психопат Рональд Дефео, повинуясь приказу «голоса» дома, зверски убил целую семью. Что касается Латцев, то истинный кошмар для них начался с обнаруженной в подвале «Красной комнаты». Впоследствии в доме пытались заселиться ещё десять семей, и всех постигло несчастье.



Кукла («Детские игры», «Проклятие Аннабель»)

На деревню к призраку: 13 мест обитания нечисти

Помимо вместительных зданий и хижин, призраки нередко выбирают для себя квартирку поскромнее и поменьше. В частности, «лампой Аладдина» может послужить кукла. К таком выводу в 1988-м пришёл маньяк Чарльз Ли Рэй (Брэд Дуриф). Он перед смертью успел провести некий ритуал и благополучно спрятался в кукле Чаки, которая вот уже 30 лет с переменным успехом пугает и истребляет людей. Заразительному примеру Чаки последовала погибшая дочь кукольника Аннабель, попросившая отца (Энтони ЛаПалья) заключить её в фарфоровую куклу. Впервые, кстати, об этом артефакте мы услышали благодаря «Заклятию» Джеймса Вана, и за несколько лет она успела испугать особо впечатлительных уже трижды.



Зеркало («Кэндимэн», «Пиковая дама: Черный обряд»)

На деревню к призраку: 13 мест обитания нечисти

Многие духи обожают находиться по ту сторону зеркал, чтобы однажды в один прекрасный день до смерти запугать несчастных человеческих существ. Они даже могут прийти по вызову, если требуется сделать что-то очень плохое. Например, если под влиянием Клайва Баркера трижды позвать Кэндимэна (Тони Тодд), то он по делу применит свою руку-крюк, а впоследствии превратит в злобного духа Вирджинию Мэдсен и ещё дважды посетит нуждающихся в нём людей. В России, как нам поведал Святослав Подгаевский, страшные деяния при помощи зеркальных отражений совершает Пиковая дама. Если кто по ней соскучился, то её можно вызвать совсем скоро, 14 марта.



Телевизор («Полтергейст»)

«Полтергейст»

Если не брать в расчёт великого и ужасного Фредди Крюгера, то данный аппарат, прозванный в народе «ящиком», может потрепать нервы зрителям не только в кошмарных снах, но и в реальности. Достаточно приобрести телевизор Тоуба Хупера и Стивена Спилберга, и вот уже ваши призрачные когти похищают девочку в мир бесконечных помех и треска. Чем не ад? Но не вздумайте заселяться в плоский экран Гила Кинана: там скучно и пресно.



Видеокассета («Звонок»)

На деревню к призраку: 13 мест обитания нечисти

Давным-давно японские и американские призрачные девушки с длиннющими волосами не брезговали обитать в ныне раритетных видеокассетах Хидео Накаты и Гора Вербински. Следы от их записей приводили обречённых на смерть через неделю к всё тем же колодцам, и никто не мог спасти этих людей. Даже Наоми Уоттс. В наши дни такими «Звонками» на сотовые (очередное пристанище духов) уже никого не испугать.



Электричество («Электрошок»)

«Электрошок»

Не менее оригинальное жильё предложил в своё время Уэс Крэйвен. Маньяк Пинкер (Митч Пиледжи) после многовольтного разряда на электрическом стуле поселился в проводах и электрических приборах и стал донимать своими проказами Питера Берга. Теперь бедняга сам снимает кино. Видимо, до сих пор ему страшно вспоминать, как убийца обнимал его, приняв облик уютного кресла.


Ну как, выбрали себе дом с привидениями? Если да, то добро пожаловать домой!

«Гости» в кино с 7 марта.


Макс Милиан
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