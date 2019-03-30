«Премия НИКА»-2019. Онлайн-трансляция



фото: Жан Просянов // Театр "Русская песня"



фото: Жан Просянов //Семен Слепаков

18:50 Пока наш главный редактор все еще едет в в театр «Русская песня», где в этом году проходит церемония, в зале уже полно гостей. Юлий Гусман вышел из-за занавеса и традиционно рассаживает, предупреждая, что скоро начнется "наш праздник в Лимпопо".18:55 Просянов доехал и уже получил приглашение на банкет. Наконец-то мы стали важным сайтом!19:00 Несмотря на то, что Гусман вменяет каждому опоздание и кричит в микрофон "Идите быстрее", все самые красивые все еще тусят в фойе. Обнявшись с Алексеем Чуповым и Наташаей Меркуловой, отправляемся в зал.19:03 Зал почти полон. Наши любимые студенты театральных вузов и молодые кинематографисты заполняют редкие бреши.19:10 Долгие репетиции аплодисментов. Ааааа, Гусман сказал со сцены, что на "Кино-театр.ру" идет трансляция! Чувствуем себя звездами! Кажется, в жизни есть хоть какой-то смысл!19:11 Ооо, и второе упоминание!!! Теперь и мы начинаем хлопать, даже те, кто смотрит трансляцию дома. Все. Полетели!19:12 Гаснет свет! Ураа! Ребят, началась "Ника"! Под музыку "Весна на Заречной улицы" выходит Ефремов. Читает традиционные стихи. Но! Молодой Ефремов, Никита. Хотя стихи все того же Быкова - Дмитрия.19:14 Дааа, так хорошо названия российских сериалов давно никто не рифмовал! Быков, судя по всему, посмотрел все российские сериалы! от "Садового кольца" до "Содержанок". Пожалуй, лучшее из всех произведений Быкова.19:17 Нам кажется, или эта "Ника" будет лучше всех? В этом зале в кои то веки пахнет свежестью. Показывают хронику прошлых ник под песню "Белый парус кино" (вместо привычного "Белеет мой парус, такой одинокий").19:19 Гусман говорит, что у Михаила Ефремова сегодня спектакль, поэтому его заменил сын, и что Никите Ефремову как раз 32 года, столько же, сколько "Нике".19:20 Михаил Швыдкой (Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству) читает президентское послание. Искренняя любовь к своему делу, уважение к старшим, дружба, - вот что было выделено. Так и есть, без любви кина не будет!19:23 Гусман объявляет церемонию открытой в одиночестве. Президент премии Андрей Кончаловский сейчас где-то в небе. Летит из Рима. Интересно, долетит ли до конца вечера? Время полета из Рима в Москву - 4 часа.19:24 "Виват, банзай!" Пожалуй заберём себе в золотую копилку цитат новый боевой клич Гусмана!19:26 На сцене актриса Екатерина Гусева - первая ведущая церемонии. Первая номинация - Лучший неигровой фильм. Галич? Параджанов или мать шестерых детей? Кто же победит?19:27 Армен Николаевич Медведев — российский кинокритик, киновед, кинопродюсер, педагог — будет вручать первый приз. Победитель «ПАРАДЖАНОВ ТАРКОВСКИЙ АНТИПЕНКО. СВЕТОТЕНИ», режиссер Андрей Осипов, студия «Точка зрения». Это четвертая (!) "Ника" Осипова. Он Благодарит всех, включая министерство культуры.Справка: Андрей Осипов: 2002 — кинопремия «Ника» за лучший неигровой фильм («Охота на ангела, или Четыре любви поэта и прорицателя»), 2005 — премия «Ника» за лучший неигровой фильм («Страсти по Марине»), 2015 — премия «Ника» за лучший неигровой фильм («Коктебельские камешки»).19:31 И сразу номинация "Лучший анимационный фильм". Вручает Юлианна Слащева, председатель студии "Союзмультфильм" (на которой, кстати, сделан один из номинантов - "Гофманиада"). Победитель - «ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я БЫЛ?»студия «ТаББак», режиссёр – Леван Габриадзе. Ура! Мы за него болели. Кстати, он мог бы и в предыдущей номинации быть.19:35 Леван благодарит Тимура Бекмамбетова и отца - Резо Габриадзе за то, что впустил в свой мир.19:38 На сцене Сергей Манукян играет джаз, на экране кадры из к/ф "Довлатов" Алексея Германа-мл - это один из номинантов на "Лучший фильм". начались звуковые анимации.19:40 Номинация "Лучшая музыка к фильму". Оооо! Швыдкой вышел во второй раз, но уже как директор театра мюзикла. Он будет вручать. Так здорово, когда за один вечер удается блеснуть сразу несколькими гранями.19:44 Победители Леонид Десятников, Алексей Сергунин, «ВАН ГОГИ». Сергунин вышел на сцену один, говорит витьевато.19:48 Швыдкой не ушел и вручил также приз в номинации "Лучшая работа звукорежиссера". Это Борис Войт, фильм «ЛЕТО», он благодарит Кирилла Серебренникова за непотопляемый талант.19:50 Минута памяти. Все встают. ...Игорь Беляев, Александр Иванкин, Ася Зверева, Майф Туровская, Ганна Ганевская, Давид Черкасский, Станислав Говорухин, Николай Караченцов, Кира Муратова, Петр Зайченко, Юрий Шиллер, Валентин Толстых, Александр Аскольдов, Иван Бортник, Нина Дорошина, Сергей Юрский, Владимир Этуш, Марлен Хуциев.Очень тяжелый был год. Невосполнимые потери.19:55 Время награждения художников. Приз вручает президент Гильдии художников Союза кинематографистов России Борис Бланк. Говорит о том, что профессии грозит вырождение в связи с тем, что "это изначально мужская профессия начинает заполняться девицами. И начинается катастрофа! Это не та профессия, в которой женщина должна превалировать. В результате гендерной революции эта профессия начинает заполняться девицами, и получается катастрофа. Она скоро будет заменена профессией дизайнера, это неизбежно. Процесс неизбежен, мы с этим сделать ничего не можем — только по анекдоту, расслабиться и получить удовольствие". Зал орет и свистит!20:00 Справедливость на свете есть! Побеждает Елена Окопная, в номинации Лучшая работа художника побеждает Елена Окопная, женщина-художник!Фильм «ДОВЛАТОВ». Зал вопит от восторга.20:03 Гендерный террорист Блант, говорят, удивлял на премии "Белый Слон" подобными речами. И говорил, что нет художников-женщин. Он же вручает приз в номинации "Лучшая работа художника по костюмам". В ней номинированы только женщины. "Эта профессия достойна этой категории общества", - говорит Блант.» — Гусман.» — Бланк.В конверте победитель - Татьяна Патрахальцева, «ИСТОРИЯ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».20:05 Вместо Патрахальцевой на сцену вышла Ирина Горбачева, которая пять минут назад пыталась устроить в зале настоящий бунт против Бланта. Рывком взяв статуэтку из его рук она сказала, чтобы мужчины не забывали, что вышли из женщины, и уважали ее.20:07 Срочное сообщение от нашего главного редактора: Главная новость! В баре театра Надежды Бабкино «Русская песня» начали принимать карты!Некоторые победители уже воспользовались этим благом цивилизации и сидят у баре с Никой за столиком!20:09 Номинация "Открытие года". Вручают Анна Уколова в ртутном наряде и Александр Робак. Победитель - Рома Зверь, "ЛЕТО". Он благодарит Серебренникова, упоминая про домашний арест. Это вторая премия "Лета" сегодня.20:15 Как бодро держится Гусева! Проходит без ошибок по лезвию нашей любимой номинации! "Лучший фильм стран СНГ, Грузии и Балтии". Выговаривает без ошибок все имена. Вот он профессинализм! Но нет, все таки спотыкается - официальное название страны - Беларусь! А не Белоруссия.20:16 Генеральный директор «РОСКИНО» Екатерина Мцитуризце на сцене, она вручает премию в этой номинации. Екатерина говорит о том, что невероятный зал, в котором огромное количество великих кинематографистов. Но почему-то называет Иоселиани "нашей индустрией", а кино Грузии и Балтии - выходцами из ВГИКа. Кстати, камеры ни разу не показали Отара Давидовича. Очень жаль.В номинации пять фильмов, победитель "ХРУСТАЛЬ", режиссер Дарья Жук. Мцитуридзе троллит Бланта, говорит, что женщины приходят и в режиссуру.20:20 Екатерина Гусева напоминает, что в этом году ВГИК отмечает 100-летие. Пошла нарезка - архивные кадры под торжественную тревожную музыку (кто знает, что за мелодия?).20:23 С этого года - новая номинация. Лучший режиссер монтажа. Очень справедливо. Первые претенденты в этой номинации - Даша Данилова ("Сердце мира"), Юрий Карих, ("Лето"), Павел Ханютин Эрве Шнайд ("Война Анны")Вручают профессор ВГИКа Владимир Хотиненко и его жена кандидат искусствоведения, доцент, руководитель учебно-творческой мастерской Татьяна Яковлева.Гусман и Хотиненко устраивают батл по управлению аплодисментами.20:28 Победитель Юрий Карих «ЛЕТО» (третья)20:30 Специальный Приз Совета академии «За вклад в кинематографические науки, критику и образование». Ирина Ивановна Рубанова. За нее получает Андрей Плахов в шикарном галстуке. Андрей Степанович читает стихи собственного сочинения! Как смело! Рифма "Критический клинч - Дэвид Линч".Пожалуйста, отдайте эту строчку реперу Face!20:35 Антракт 20 минут.20:44 Мы поймали в фойе актера Никиту Тарасова. "Для меня очень странно, что среди тех, кто покинул нас в этом году, не было фотографии моего мастера Олега Паловича Табакова", - сказал он, - "Я не знаю, кого спрашивать об этом? Но для меня это значит, что Табаков - жив!"Кстати, в ходе трансляции несколько раз вместо экрана с памятными снимками зачем-то показывали поющую Екатерину Гусеву. Это неправильно.20:46 Обратились к Ивану Мулину, он играл в фильме "Хрусталь". "Я не особо следил за Никой раньше, но мне ужасно приятно было постоять на сцене рядом с Дашей Жук, хотя это ее победа. И очень приятно быть причастным к этому проекту. Это прикольно!", - поделился радостью актер.20:50 Наташа Меркулова: "Я свистела как могла! Гендерный вопрос давно уже закрыт! Разделение на мальчиков и девочек - это оскорбительно! Я рада победе Лены, и тому факту, что на той премии она не победила, а тут взяла свое - это очень показательно!"20:55 В прошлом году Гармаш не дал нам интервью, а в этом наш главный редактор сделал селфи на фоне интервью Гармаша.21:05 В этом году "Ника" такая насыщенная, что телефон главного редактора, передающего нам часть сообщений, уже садится. Спонсор продолжения трансляции - powerbank от телеканала ЧЕ! А в прошлом году нас поддерживал зарядом Фонд Кино.21:08 Как удобно, что Слепаков высокий и его можно щелкнуть даже сквозь обступивших его фотокорреспондентов.21:11 Сцену захватили фотографы и пользуются моментов чтобы пофотографировать заслуженных кинематографистов в удобных креслах. Мощная толкучка вокруг Федорченко. Он занял стратегически важный левый проход.Постепенно начинается второе отделение.