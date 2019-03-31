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«Кладбище домашних животных», «Мстители. Финал» и ещё 14 фильмов апреля

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31 марта 2019
Выбор редакции Кино-театр.ру

«Хеллбой»


«Кладбище домашних животных» / Pet Sematary



Новая экранизация известного творения Стивена Кинга, которое в 80-х блестяще адаптировала Мэри Ламберт. За постановку отвечают Кевин Колш и Деннис Уидмайер, а главные роли играют Джейсон Кларк и Джон Литгоу. Must see.

Выход в прокат: 4 апреля



«Потерянное звено» / Missing Link



Новое невероятное кукольное кино студии Laika. Крис Батлер («Паранорман, или Как приручить зомби») расскажет про учёного по имени мистер Фрост, который находит удивительное существо – недостающее звено в эволюционном процессе.

Выход в прокат: 4 апреля



«Шазам!» / Shazam!



Дэвид Ф. Сандберг поставил для DC адаптацию их очередного комикса. По сюжету школьник Эшер Энджел получил способность превращаться во взрослого супергероя Закари Ливая, а Марку Стронгу это явно не понравилось.

Выход в прокат: 4 апреля



«Апокалипсис сегодня» / Apocalypse Now



Компания «Иное кино», выступившая дистрибьютером «Чужого», покажет ещё одного юбиляра – высказывание Фрэнсиса Форда Копполы о Вьетнамской войне и последующем посттравматическом синдроме целой нации. Must see.

Выход в прокат: 11 апреля



«Белый лебедь» / Sonja



Норвежская биографическая лента о судьбе знаменитой фигуристки, олимпийской чемпионки, голливудской актрисы и любимицы Адольфа Гитлера Соне Хени (Ине Марие Вильман), хорошо знакомой зрителям по «Серенаде солнечной долины».

Выход в прокат: 11 апреля



«Домовой»



Комедийная сказка Евгения Бедарева с Сергеем Чирковым в образе Домового и Екатериной Гусевой, заселившейся вместе с дочкой в квартиру проказника. В фильме также заняты Павел Деревянко, Юлия Сулес, Татьяна Орлова и другие популярные актёры.

Выход в прокат: 11 апреля



«Хеллбой» / Hellboy



Перезапуск культового кинокомикса Гильермо Дель Торо, осуществлённый Нилом Маршаллом по мотивам произведения Майка Миньолы. Рона Перлмана заменил Дэвид Харбор, а противостоять ему будет злодейка с лицом Миллы Йовович.

Выход в прокат: 11 апреля



«Код Красный» / Red Joan



Новая роль Джуди Денч. На сей раз выдающаяся британская актриса воплотит образ пожилой леди Джоан Стэнли, обвинённой в государственной измене и многолетнем шпионаже в пользу КГБ. Компанию ей составят Софи Куксон и Том Хьюз. Основано на реальных событиях.

Выход в прокат: 18 апреля



«Миллиард»



Криминальная комедия Романа Прыгунова с погонями и перестрелками, рассказывающая про ограбление миллионером собственного банка. В ролях Владимир Машков, Александра Бортич, Гела Месхи, Павел Чинарёв, Мария Миронова и другие.

Выход в прокат: 18 апреля



«Ограбление по Фрейду» / Ruben Brandt, a gyűjtő



Анимационная картина венгра Милорада Крстича повествует о Рубене Брандте, который вместе со своей командой крадёт 13 картин из крупнейших в мире музеев и частных коллекций. Ему на пятки наступает вашингтонский частный сыщик Майк Ковальский. Фильм участвовал в программе международного кинофестиваля в Локарно и получил номинацию на главную анимационную премию «Энни».

Выход в прокат: 18 апреля



«Проклятие плачущей» / The Curse of La Llorona



Дебютант Майкл Чавес под присмотром Джеймса Вана снял хоррор про мать-одиночку и социального работника Анну Гарсия (Линда Карделлини), которая при расследовании загадочного исчезновения своих подопечных узнаёт о проклятии плачущей Ла Йороны – призрака мексиканской женщины-самоубийцы.

Выход в прокат: 18 апреля



«Нуреев. Белый ворон» / The White Crow



Ещё один байопик, попавший в апрельские релизы. Рэйф Файнс поведает нам о судьбе известного танцовщика Рудольфа Нуриева (Олег Ивенко), взяв за основу книгу Джули Кавана. В картине также играют сам режиссёр, Адель Экзаркопулос, Сергей Полунин, Чулпан Хаматова и Равшана Куркова.

Выход в прокат: 20 апреля



«Игры разумов» / The Professor and the Madman



В экранизации книги Саймона Винчестера пойдёт рассказ о том, как оксфордский профессор Джеймс Мюррей (Мел Гибсон) и доктор Уильям Майнор (Шон Пенн), заточённый в психиатрическую клинику для особо опасных преступников, создают первый в истории словарь английского языка. Ленту украшают собой Натали Дормер и Дженнифер Эль.

Выход в прокат: 25 апреля



«По воле Божьей» / Grâce à Dieu



Новая картина Франсуа Озона – о жертвах священника-педофила Бернара Прейна. Премьера во Франции состоялась незадолго до судебного процесса, помимо этого сам процесс – олицетворение эпохи #metoo.

Выход в прокат: 25 апреля



«Синонимы» / מילים נרדפות



Недавний победитель Берлинского кинофестиваля оставил в восторге и жюри, и критиков. Надав Лапид поведал историю израильтянина Йоава (Том Мерсье), который по приезду в Париж сразу же теряет все вещи, включая одежду, тем самым символически избавляясь от прошлого и готовясь принять Францию всем телом.

Выход в прокат: 25 апреля



«Мстители: Финал» / Avengers: Endgame



После того, как Танос устроил вселенский геноцид, выжившие члены команды Мстителей готовятся к решающей битве. Известно, что в команду супергероев вернётся Соколиный глаз (Джереми Реннер), а ключевая роль, вероятно, отведена Капитану Марвел (Бри Ларсон).

Выход в прокат: 29 апреля




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Макс Милиан
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Апокалипсис сегодняБелый лебедьДомовойИгры разумовКладбище домашних животныхКладбище домашних животныхКод КрасныйМиллиардМстители: ФиналНуреев. Белый воронОграбление по ФрейдуПо воле БожьейПотерянное звеноПроклятие плачущейСеренада солнечной долиныСинонимыХеллбойХеллбой: Герой из пеклаШазам!

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