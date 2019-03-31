«Кладбище домашних животных», «Мстители. Финал» и ещё 14 фильмов апреля

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Кладбище домашних животных» / Pet Sematary
Новая экранизация известного творения Стивена Кинга
, которое в 80-х блестяще адаптировала Мэри Ламберт
. За постановку отвечают Кевин Колш
и Деннис Уидмайер
, а главные роли играют Джейсон Кларк
и Джон Литгоу
. Must see.
Выход в прокат:
4 апреля
«Потерянное звено» / Missing Link
Новое невероятное кукольное кино студии Laika. Крис Батлер
(«Паранорман, или Как приручить зомби»
) расскажет про учёного по имени мистер Фрост, который находит удивительное существо – недостающее звено в эволюционном процессе.
Выход в прокат:
4 апреля
«Шазам!» / Shazam!
Дэвид Ф. Сандберг
поставил для DC адаптацию их очередного комикса. По сюжету школьник Эшер Энджел
получил способность превращаться во взрослого супергероя Закари Ливая
, а Марку Стронгу
это явно не понравилось.
Выход в прокат:
4 апреля
«Апокалипсис сегодня» / Apocalypse Now
Компания «Иное кино», выступившая дистрибьютером «Чужого»
, покажет ещё одного юбиляра – высказывание Фрэнсиса Форда Копполы
о Вьетнамской войне и последующем посттравматическом синдроме целой нации. Must see.
Выход в прокат:
11 апреля
«Белый лебедь» / Sonja
Норвежская биографическая лента о судьбе знаменитой фигуристки, олимпийской чемпионки, голливудской актрисы и любимицы Адольфа Гитлера Соне Хени
(Ине Марие Вильман
), хорошо знакомой зрителям по «Серенаде солнечной долины»
.
Выход в прокат:
11 апреля
«Домовой»
Комедийная сказка Евгения Бедарева
с Сергеем Чирковым
в образе Домового и Екатериной Гусевой
, заселившейся вместе с дочкой в квартиру проказника. В фильме также заняты Павел Деревянко
, Юлия Сулес
, Татьяна Орлова
и другие популярные актёры.
Выход в прокат:
11 апреля
«Хеллбой» / Hellboy
Перезапуск культового кинокомикса Гильермо Дель Торо
, осуществлённый Нилом Маршаллом
по мотивам произведения Майка Миньолы
. Рона Перлмана
заменил Дэвид Харбор
, а противостоять ему будет злодейка с лицом Миллы Йовович
.
Выход в прокат:
11 апреля
«Код Красный» / Red Joan
Новая роль Джуди Денч
. На сей раз выдающаяся британская актриса воплотит образ пожилой леди Джоан Стэнли, обвинённой в государственной измене и многолетнем шпионаже в пользу КГБ. Компанию ей составят Софи Куксон
и Том Хьюз
. Основано на реальных событиях.
Выход в прокат:
18 апреля
«Миллиард»
Криминальная комедия Романа Прыгунова
с погонями и перестрелками, рассказывающая про ограбление миллионером собственного банка. В ролях Владимир Машков
, Александра Бортич
, Гела Месхи
, Павел Чинарёв
, Мария Миронова
и другие.
Выход в прокат:
18 апреля
«Ограбление по Фрейду» / Ruben Brandt, a gyűjtő
Анимационная картина венгра Милорада Крстича
повествует о Рубене Брандте, который вместе со своей командой крадёт 13 картин из крупнейших в мире музеев и частных коллекций. Ему на пятки наступает вашингтонский частный сыщик Майк Ковальский. Фильм участвовал в программе международного кинофестиваля в Локарно и получил номинацию на главную анимационную премию «Энни».
Выход в прокат:
18 апреля
«Проклятие плачущей» / The Curse of La Llorona
Дебютант Майкл Чавес
под присмотром Джеймса Вана
снял хоррор про мать-одиночку и социального работника Анну Гарсия (Линда Карделлини
), которая при расследовании загадочного исчезновения своих подопечных узнаёт о проклятии плачущей Ла Йороны – призрака мексиканской женщины-самоубийцы.
Выход в прокат:
18 апреля
«Нуреев. Белый ворон» / The White Crow
Ещё один байопик, попавший в апрельские релизы. Рэйф Файнс
поведает нам о судьбе известного танцовщика Рудольфа Нуриева
(Олег Ивенко
), взяв за основу книгу Джули Кавана
. В картине также играют сам режиссёр, Адель Экзаркопулос
, Сергей Полунин
, Чулпан Хаматова
и Равшана Куркова
.
Выход в прокат:
20 апреля
«Игры разумов» / The Professor and the Madman
В экранизации книги Саймона Винчестера
пойдёт рассказ о том, как оксфордский профессор Джеймс Мюррей (Мел Гибсон
) и доктор Уильям Майнор (Шон Пенн
), заточённый в психиатрическую клинику для особо опасных преступников, создают первый в истории словарь английского языка. Ленту украшают собой Натали Дормер
и Дженнифер Эль
.
Выход в прокат:
25 апреля
«По воле Божьей» / Grâce à Dieu
Новая картина Франсуа Озона
– о жертвах священника-педофила Бернара Прейна. Премьера во Франции состоялась незадолго до судебного процесса, помимо этого сам процесс – олицетворение эпохи #metoo.
Выход в прокат:
25 апреля
«Синонимы» / מילים נרדפות
Недавний победитель Берлинского кинофестиваля оставил в восторге и жюри, и критиков. Надав Лапид
поведал историю израильтянина Йоава (Том Мерсье
), который по приезду в Париж сразу же теряет все вещи, включая одежду, тем самым символически избавляясь от прошлого и готовясь принять Францию всем телом.
Выход в прокат:
25 апреля
«Мстители: Финал» / Avengers: Endgame
После того, как Танос устроил вселенский геноцид, выжившие члены команды Мстителей готовятся к решающей битве. Известно, что в команду супергероев вернётся Соколиный глаз (Джереми Реннер
), а ключевая роль, вероятно, отведена Капитану Марвел (Бри Ларсон
).
Выход в прокат:
29 апреля
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