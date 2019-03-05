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«Родители лёгкого поведения»: 5 причин немедленно выпить Алеку Болдуину и Сальме Хайек

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5 марта 2019
7 марта на экраны выйдет комедия Фреда Вульфа «Родители лёгкого поведения» с Алеком Болдуином и Сальмой Хайек в главных ролях. Оригинальное название фильма “Drunk Parents” обещает употребление главными героями горячительных напитков, и вот как минимум пять причин для Нэнси и Фрэнка этим заняться. (редакция Кино-Театр.ру предупреждает, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью не меньше, чем шутки про инвалидов вредят комедии в прогрессивных странах)

«Родители лёгкого поведения»: 5 причин немедленно выпить Алеку Болдуину и Сальме Хайек


За хороших арендаторов!

Тем, кому приходилось сдавать квартиру или дом, не надо рассказывать, как важно при поиске жильцов хорошенько узнать об их прошлом. Вот только когда времени на это нет, а деньги нужны срочно, кто из нас не полагался на удачу? Так и супруги Нэнси и Фрэнк обрадовались чеку в 25 тысяч долларов, ведь эта сумма покрыла бы их долг за обучение дочери в колледже. Когда мы пишем в объявлении, что ищем арендаторов без вредных привычек, чаще всего имеются в виду некурящие и непьющие люди. А вот про отсутствие судимостей чаще вспоминают работодатели, чем арендодатели. А зря…

«Родители лёгкого поведения»: 5 причин немедленно выпить Алеку Болдуину и Сальме Хайек

За милых племянников!

Что может быть лучше большой семьи, особенно, если родственники с вами не живут? Разве что возможность обратиться к ним за помощью в тяжёлой ситуации. Вот сдали вы свой дом в аренду, зашли забрать вещи, а вас перепутали с жильцом и вывезли в лес. Всё обошлось, но без машины до дома не добраться. Хорошо, что у Нэнси много сестёр, у одной из которых можно переночевать. Вот только племянники не рады такому гостеприимству, и больше одной ночи любители творчества Беккета спать на диване не намерены. К несчастью для Фрэнка и Нэнси, кроме пьес ирландского драматурга юные дарования знакомы и с известным романом Набокова, так что им ничего не стоит выжить дядю и тётю из своей комнаты, вы догадываетесь, как.

«Родители лёгкого поведения»: 5 причин немедленно выпить Алеку Болдуину и Сальме Хайек

За пожарную безопасность!

Когда крыши над головой нет (как и денег), но есть грузовик, выбор, где ночевать не стоит. Но даже там наших героев ждут незваные гости, а именно такие же бедняги без определённого места жительства, наглые, весёлые и находчивые. Но совершенно незнакомые с техникой пожарной безопасности. И как ни предупреждает американский Минздрав, что курение убивает, не все думают, что эта вредная привычка может убить так быстро. Особенно, когда сливаешь бензин.

«Родители лёгкого поведения»: 5 причин немедленно выпить Алеку Болдуину и Сальме Хайек

За инвесторов!

Утомлённые звонками от кредиторов, супруги Тигартены лихорадочно ищут деньги и решают продать что-нибудь ненужное. Благо за время тучных деньков, пока Фрэнк ещё был главой медицинской компании, чета успела накупить всякой бытовой техники. Кое-что, как, например, кофе-машину, даже не распаковывали. Фрэнк и Нэнси распродают всё, что нажито непосильным трудом, прямо из кузова грузовика. Правда торговля идёт вяло, разве что бомж хочет купить банку краски, и то норовит сбить цену. Внезапно смышлёный сосед Джейсон предлагает невезучим представителям среднего (пока ещё) класса создать стартап, а именно виртуальную распродажу вещей. Видимо, аналога Avito в штатах до сих пор нет, и для компании с благозвучным (как кажется авторам фильма) названием «ДворБэй» (YardBay) осталось лишь найти инвесторов. Разумеется, чтобы продать такую гениальную идею, понадобится всё обаяние Сальмы Хайек в обтягивающем платье. И немедленно выпить. Всем потенциальным инвесторам.

«Родители лёгкого поведения»: 5 причин немедленно выпить Алеку Болдуину и Сальме Хайек

За вкусняшки!

Такое невообразимое количество стресса Нэнси на протяжении всего фильма не только запивает алкоголем, но и заедает уймой сладостей, которые нежно называет вкусняшками. Сколько раз было употреблено это слово и не сосчитаешь. Есть даже трогательная история из прошлого супругов, связанная с походом за вкусняшками и внезапными радостными новостями о скором рождении дочери. Словом, за вкусняшки – отдельный тост.

«Родители лёгкого поведения» в прокате с 7 марта.


Леонид Аверин
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Американское киноКомедияЛеонид Аверинсемья
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Алек БолдуинФред ВульфСальма Хайек
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Родители лёгкого поведения

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«Родители лёгкого поведения»: 5 причин немедленно выпить Алеку Болдуину и Сальме Хайек фотографии
«Родители лёгкого поведения»: 5 причин немедленно выпить Алеку Болдуину и Сальме Хайек фотографии
«Родители лёгкого поведения»: 5 причин немедленно выпить Алеку Болдуину и Сальме Хайек фотографии
«Родители лёгкого поведения»: 5 причин немедленно выпить Алеку Болдуину и Сальме Хайек фотографии
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