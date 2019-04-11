Как построить блестящую карьеру за шесть лет: яркие роли Роберта Паттинсона после «Сумерек»

От парня в лимузине до британца в пустыне, от парня вне закона до мужичка в космосе
фото: "Высшее общество"
В космической глади российского проката тихо-тихо летит новая работа Клер Дени - «Высшее общество». Строгая дама французского кинематографа согласилась (!) взять на главную роль в экзистенциальном сай-фае артиста Паттинсона, который еще недавно терпел шквал насмешек из-за главной роли во франшизе «Сумерки». Однако сегодня фильмография актера, как и его экранной (а некоторое время и реальной) возлюбленной Кристен Стюарт, выглядит попросту впечатляюще. Мы решили разобраться, как всего за несколько лет Роберт Паттинсон превратился из бледного возлюбленного школьницы в избирательного и многогранного лицедея.
Сегодня все чаще можно услышать, что «Сумерки» - это не такой уж культурный позор, как считали люди с хорошим вкусом последние десять лет, а редкий разговор о подростковой сексуальности в вамп-упаковке. Но даже если не разделять этого прогрессивного мнения, глупо игнорировать, что успех саги подхватил Роберта Паттинсона на ранних ступенях карьеры: небольшая роль в «Кольце Нибелунгов» (2004), важное, но одноразовое явление в «Гарри Поттере» (2005), еще пара небольших проектов - и вот пять лет сумеречной каторги. Уже тогда, в перерывах между вечным недоумением Эдварда Каллена, британец пробовал себя в разном: то примерил усики Дали в «Отголосках прошлого» (2008), то снялся в мелодраме «Помни меня» (2010), за которую актеру почти дали «Золотую малину», то снова связался с экранизацией - не Стефани Мейер, но Мопассана, «Милый друг» (2012). Дежурные, прямо скажем, попытки уравновесить «низкий» жанр чем-то посолиднее. Перемены пришли с работой у именитых постановщикам, которые бросали Роберта Паттинсона и в жар, и в холод. А он и рад. Да и мы, в общем, тоже.
Первым из больших режиссеров на англичанина Паттинсона обратил внимание кровавый барон из Канады. Взяв за основу непритязательный роман видного американского постмодерниста Делилло (его много лет хотел поставить Спилберг), Кроненберг снял очередную мрачную сатиру на экономическое самодовольство Уолл-стрит и нового благоденствия. Фокус многих поставил в тупик: одни шли посмотреть на ровные скулы Паттинсона, другие - на бодинегатив канадца, третьих привлекала идея, что главный герой все 105 минут может практически не покидать роскошный лимузин. Ожидания сыграли со зрителями злую шутку, да и сатирический заряд показался больше похожим на взрыв петарды. Хотя Кроненберг точно изобразил новый жуткий мир, где каждый заперт в капиталистической капсуле наедине со своими мыслями и фантазиями, а Паттинсон красочно этот психопатический облик проиллюстрировал. Текст про Кроненберга
Следом британца занесло на австралийские земли: второй полный метр Дэвида Мишо собрал в одном месте все прелести родины кенгуру на экспорт. Постапокалиптический сеттинг, как в «Безумном Максе», молчаливая брутальность нового австралийского кино (за него в XXI веке отдувались Мишо и братья Эджертон), а также характер экзистенциального роад-муви, в ходе которого немногословные мужчины давали множество поводов порассуждать о человеческой природе (дебют австралийца красноречиво назывался «По волчьим законам»). Паттинсону достались гнилы зубы и незавидная роль брата антагониста: Скута МакНэри угораздило угнать машину у Гая Пирса. Тот захватил раненного паренька в плен и устремился в погоню. Так английский артист, вслед за Робертом ДеНиро, который изуродовал зубы ради роли в «Мысе страха», продемонстрировал, что готов на многое. Про австралийское кино Путеводитель по «Безумному Максу»
Для еще одной - теперь многофигурной - сатиры Кроненберг вновь позвал Паттинсона: на этот раз ему досталась роль водителя (о, ирония!) мерседеса, который развозит голливудских звезд, а сам строчит сценарии в надежде прославиться. В «Звездной карте» канадец сработал еще прямолинейнее, чем в «Космполисе», но пару минут кровавой славы получили все приглашенные артисты (от Мии Васиковской до Джона Кьюсака, да и англичанину немного досталось). Рецензия на «Звездную карту»
В не самой удачной картине даже позднего Херцога - байопике путешественницы Гертруды Белл (Николь Кидман) - английскому лицедею досталась крохотная, но лестная роль: он сыграл Томаса Эдварда Лоуренса, которого 50 лет назад увековечил на экране Питер О’Тул. В какой-то излишне для Херцога глянцевой драме о пиршестве человеческого духа, об эмансипации человека от всевозможного давления (от родительского до культурного и политического) Паттинсон появляется буквально на две сцены. В них он застенчиво улыбается и сверкает арафаткой, но, наряду с Джеймсом Франко и Дэмиэном Льюисом, неплохо смотрится в гобелене мужских характеров, на фоне которых расцветает человек и пароход Гертруда Белл, увлеченная культурой, географией и самоосознанием с той же страстью, что и сам Херцог.
Путь драматического исследования себя привел Паттинсона и к уроку смирения: в драме «Лайф» фотографа Антона Корбайна («Контроль») ему пришлось побывать в тени Дейна ДеХаана, который сыграл Джеймса Дина. Англичанину же досталась роль фотографа Денниса Стока: в 1950-е тому повезло не только сделать несколько исторических снимков бунтаря без причины, но и стать его другом, то есть, как предполагается, заглянуть тому в душу. Картина у Корбайна получилась альбомно-поверхностной, но дуэт ДеХаана и Паттинсона делал все, что в их силах: красиво носили рубашки, размышляли о жизни и задумчиво смотрели вдаль. Рецензия на «Лайф»
Небольшая, но очень запоминающая (к тому же - двойная!) роль в дебюте артиста Брейди Корбета, снимающегося также избирательно (Триер, Ханеке, Араки). В вольной экранизации «Детства хозяина» Сартра, где Корбет амбициозно и под щедрую оркестровую аранжировку Скотта Уокера рассказывает о рождении фашизма, Паттинсон сыграл не только праздного европейского интеллектуала, но и самого Лидера. Его финальное бритоголовое появление под фанфары и завораживающее вращение камеры крепко западает в память. Свастику в кадре не показывают, но она подразумевается на уровне цветовой гаммы, хотя скуластый Паттинсон больше похож на Бисмарка, чем Гитлера. Рецензия на «Вокс люкс» Брейди Корбета Подкаст про «Вокс люкс» Брейди Корбета
Еще один практически эпизод, зато в прекрасной компании: заросший до неузнаваемости Паттинсон сопровождает Чарли Ханнэма в героических путешествиях по джунглям Амазонии. «Затерянный город» - это «Фицкаральдо» Херцога, основанное на жизни реального майора Перси Фосетта, чьи байки легли в основу «Затерянного мира» Конан Дойла, в аскетичном исполнении автора скромных городских драм Джеймса Грэя. Иными словами - пронзительная ода авантюризму и приключениям. Символично, что три года спустя и Грэй, и Паттинсон отправились в космос: артист снялся в «Высшем обществе», режиссер выпустил космическую драму «К звездам». Рецензия на «Затерянный город Z»
Выпустить тьму Паттинсону удалось в ленте братьев Сэфди - неоновой пробежке по ночному городу, ураганной криминальной драме, для которой артист уже по-настоящему запарился, примеряя наряд беззастенчивого белого отребья. Мир вокруг него, впрочем, вдохновлен скорсезевскими злыми улицами, а значит, населен не плохими или хорошими людьми, но вполне себе сложными. Сэфди грамотно выстроили триллер с ограблением и попыткой высвободить слабоумного брата, а Паттинсон оказался тем запаршивевшим неоновым демоном, который самоотверженно через эту полосу препятствий пронесся.
Побыв в Аравийской пустыне и джунглях Амазонии, англичанин решил отправиться на Дикий Запад - и оказался в ревизионистском вестерне еще одних братьев - киноманов Зеллнеров, больших поклонников уже не Скорсезе, но Коэнов. Раскосый взгляд, железный зуб, коняшка Ириска и поиск любимой - с таким набором черт Паттинсон отправляется в путешествие, которое закончится пересмотром гендерных ролей на примере приблизительно самого маскулинного жанра в истории кино. Партнершей артиста стала Миа Васиковска, чья фильмография не менее примечательна. Читайте рецензию на «Девицу»
Ради того, чтобы сняться у знаменитой француженки, на чей почерк так или иначе повлияли Жак Риветт, Вим Вендерс и Джим Джармуш, Роберт Паттинсон буквально лез из шкуры вон. Дени сначала видела в главной роли Филипа Сеймура Хоффмана, но после его смерти и под натиском Паттинсона, переписала сценарий под более молодого человека, увидев в британце сходство с молодым Кайдановским. Упоминание Тарковского не случайно: в фильме про группу уголовников в открытом космосе, которые должны исследовать черную дыру, проскакивают отсылки и к «Зеркалу», и к «Сталкеру», и, само собой, к «Солярису». Вместе с тем Дени, с привычной ей размеренностью и тактильностью, изучает границы человеческих отношений и свободы личности (насколько возможна свобода в рамках общества и при условии, что человек рождается на свет по принуждению). Паттинсон очень хорош в роли отца поневоле, который вынужден коротать с дочерью десятилетия по пути к черной дыре. Памяти Филипа Сеймура Хоффмана