Джуди Денч: Бабуля, шпионка, королева

18 апреля на экраны выходит британская биографическая мелодрама «Код Красный», с Джуди Денч в главной роли. Фильм поставлен по роману Дженни Руни «Красная Джоан», который, в свою очередь, описывает реальную жизнь англичанки Мелиты Норвуд, около сорока лет служившей агентом советской разведки и передававшей в СССР сведения о ядерных технологиях — над которыми она сама и работала. Удивительно, но раскрыта Мелита была только в глубокой старости. Доказательства её причастности к разведке появились, лишь когда Норвуд исполнилось 87 лет и она давным-давно была на пенсии (заодно открылось, что она получала и скромную выплату от советского правительства — ежемесячные 20 фунтов стерлингов). Личность и возраст разведчицы буквально потрясли общество: скромно живущая и сумевшая отстоять свои идеалы Мелита (она утверждала, что передавала данные «не ради денег, а чтобы предотвратить поражение новой системы, дорого заплатившей за то, чтобы обеспечить простых людей доступными продуктами питания и транспортом, образованием и здравоохранением») получила прозвище «бабуля-шпионка», и из-за преклонного возраста скандальное дело против неё было закрыто.
Трудно представить другую актрису, кроме Джуди Денч, которой так подошёл бы образ пожилой шпионки и её драматичной семейной истории. Ведь успех в кино пришёл к британской актрисе именно с «возрастными» ролями, окончательно сломав стереотип о том, что женская карьера на киноэкране коротка и ограничена. Денч, классическая театральная артистка, получила широкую известность в 61 год — появившись в «бондиане» в роли М, главы британской секретной службы MИ-6 (и задержавшись в ней надолго). Оказалось, что пожилая характерная актриса может быть весьма и весьма востребована, а смотреть на её морщинки и умные глаза гораздо интереснее, чем на гладкие личики дебютанток. Из огромного послужного списка ролей Джуди Денч мы выбрали лишь несколько разножанровых старушек — драматичных, забавных, царственных и неизменно любимых зрителями.
Одина из самых романтичных картин в фильмографии Джуди Денч — экранизация одноимённого бестселлера Джоан Харрис. По мотивам её романа Лассе Халльстрём снял забавную и умную сказку, мелодраму о противостоянии патриархального мэра маленького городка, графа де Рено (Альфред Молина), воображаемой угрозе нравственности для его жителей в лице заезжей шоколадницы (Жюльет Бинош). Отчасти его опасения оправдались — таинственная женская сила (в сочетании с шоколадом) словно пробудила обитателей местечка, заставив улыбаться даже статую отца-основателя. Джуди Денч здесь играет пожилую мрачную бабушку Арманду, подпавшую под чары шоколадницы одной из первых.
Один из основоположников кино-тренда, обращающего внимание на «третий возраст», плодотворную старость (заметьте, насколько часто сейчас мы видим старичков на киноэкране). Группа английских пенсионеров (Джуди Денч, Билл Найи, Том Уилкинсон, Мэгги Смит, Пенелопа Уилтон, Селия Имри и Рональд Пикап), не сговариваясь, приезжает в индийский отель, прочитав о нём в рекламе, в надеждах пожить там подольше в роскошных условиях. И, хотя мечты о роскоши не особо оправдались, каждый из них смог по-своему реализоваться и стать намного счастливее.
Тихая биографическая драма, маленький шедевр Стивена Фрирза по мотивам журналистского расследования Мартина Сикссмета «Потерянный ребёнок Филомены Ли». Пожилая ирландка Филомена (Джуди Денч) безуспешно разыскивала своего сына, которого в юности отдала на усыновление против своей воли. При помощи журналиста Мартина (Стив Куган) ей удаётся найти его след. Казалось бы простой фильм построен на филигранном актёрском дуэте Денч и Кугана (который продюсировал ленту и участвовал в создании сценария, получившего впоследствии премию Британской академии), и не может не растрогать внимательного зрителя.
Биографический фильм Ричарда Айра о жизни великой английской писательнице и философе Джин Айрис Мёрдок, признанной одной из лучших романистов 20-го века, под старость боровшейся с болезнью Альцгеймера и закончившей дни в доме престарелых. Айрис в старости играет Джуди Денч, в молодости — Кейт Уинслет. Обе актрисы получили за работу номинации на премию «Оскар», но получил его только Джим Бродбент, сыгравший в фильме роль супруга Айрис, Джона Бейли.
Ещё одна совместная работа Джуди Денч и режиссёра Ричарда Айра, принёсшая неизменный букет номинаций на различные кинопремии. В экранизации романа Зои Хеллер «Хроники одного скандала» ставка сделана на дуэт великолепных актрис, Денч и Кейт Бланшетт, играющих двух преподавательниц, увязающих в сложных отношениях не то дружбы, не то любви, не то зависимости — отягчающихся букетом противоречивых чувств. Одна из них заведёт интрижку с учеником-подростком, вторая начнёт ревновать и шантажировать, закручивая общие эмоции в настоящий триллер.
Однако Елизавета I стала не первой и не единственной царственной ролью актрисы — она дважды воплотила в кино образ королевы Виктории, причём, в похожих историях. В 1997 году выходит биографический фильм Джона Мэддена «Ее величество Миссис Браун», о дружбе королевы и её слуги, шотландского горца Джона Брауна (Билли Коннолли), а через 20 лет — «Виктория и Абдул» Стивена Фрирза, о дружбе с индийским слугой, мусульманином Абдулом Каримом (Али Фазал). Интересно, что оба фильма сняты постоянными режиссёрами Денч: с Мэдденом она сотрудничала на шести проектах, с Фрирзом — на семи.
Но Депп не единственный поклонник красоты и таланта дамы-командора Денч — им, например, является и Вин Дизель, уговоривший актрису сняться в маленькой роли посланницы расы четырёх стихий в фантастических «Хрониках Риддика». Джуди потом рассказывала, что толком не понимала событий фильма, зато съёмки прошли вполне приятно. В её гримёрке всегда стояли букеты от Дизеля, а платье персонажа было по-настоящему великолепным, и состояло из измельчённых кристаллов Сваровски.
И всё же нужно признать, что именно роль главы британской секретной службы MИ-6 стала для Джуди Денч знаковой. В образе М воплотилось всё, что мы ценим в работе актрисы: взрослый опыт, неустанная мысль, заметная во взгляде; царственная власть, забота, строгость, неумолимость и даже любовь. За восемь картин «бондианы» этот загадочный персонаж постепенно раскрывался с разных сторон, и, пожалуй, самый драматичный поворот состоялся в фильме Сэма Мендеса «Координаты “Скайфолл”» - а образ шпионки теперь прочно ассоциируется и с самой актрисой.