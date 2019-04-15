Урок истории: Вся правда о «Падении ордена» тамплиеров

Первый сезон представлял собой своеобразную прелюдию этого противостояния: авторы смело переосмыслили причины, побудившие Филиппа упразднить Орден, добавив к суровому политико-экономическому контексту историю любви и предательства. И щедро сдобрили сюжет легендарным квестом «в поисках Святого Грааля». Во втором сезоне изгнанный из ордена клятвопреступник Лэндри дю Лозон (Том Каллен) в попытках искупить свои грехи, возвращается в первый класс и вновь становится послушником. Выживший в битве при осаде Акры многоопытный Лэндри ежедневно поддается искушению выпендриться в кругу новобранцев, перетягивая одеяло инициативы на себя.
Но муштрующий салаг суровый ветеран-тамплиер Талус (Марк Хэмилл) своевременно сбивает с него спесь, наглядно демонстрируя, что Лэндри есть еще чему поучиться. А в это же самое время Ногарэ (Джулиан Овенден) пытается объяснить раздосадованному Филиппу (Эд Стоппард), что идти открытой войной против папиных тамплиеров - не самая удачная идея, есть и другие методы, получше.
Исторические драмы - неисчерпаемый источник для критики со стороны педантичных приверженцев исторической же достоверности. В то время как диванные эксперты захлебываются в перечислении несоответствий в сюжетных коллизиях и изображении нравов и материальной культуры, историки-профессионалы работают консультантами на съёмках подобных шоу, выполняя конкретные задачи. И всё, что мы зачастую видим в итоге - вовсе не провальная попытка экранизировать учебник истории, а вполне осознанный сплав документального материала, легенд и драматического вымысла. С тем, чтобы превратить однообразную летописную хронологию триумфальных побед и сокрушительных поражений в рассказ об обычных людях, действующих в не совсем обычных обстоятельствах.
Кино-Театр.ру взял на себя смелость коротко пересказать официальную версию событий 800-летней давности, чтобы все желающие могли смотреть сериал и полноправно возмущаться несоответствиями с «первоисточником».
фото: Храмовники провожают паломников в Иерусалим
Первоначально орден был сформирован для защиты паломников, путешествующих с Запада к святым местам на Ближнем Востоке во времена правления Балдуина II Иерусалимского. Новопоселенцы христианского царства на Святой Земле постоянно вынуждены были отражать набеги соседей-сарацин, что делало жизнь в тех краях крайне неспокойной для правоверных христиан. И в 1118 году французский дворянин Гуго де Пейн, заручившись поддержкой восьми своих родственников-рыцарей, образовал ядро Бедных Рыцарей Христа - монашеский орден вооруженных послушников, давших обет бедности и воздержания. Правящая иерусалимская верхушка моментально оценила инициативу де Пейна, выделив ордену субсидии и помещение в одной из пристроек при старом Храме Соломона.
фото: Балдуин II отписывает Гуго де Пейну пристройку при Храме Соломона
Эта психоделическая армия ширилась и росла во многом за счёт неприкаянных авантюристов, искателей казенщины и великого предназначения. Легитимизация ордена произошла в 1128 году стараниями святого Бернарда Клервоского, который созвал Собор в Труа с призывом признать орден официально. А через несколько лет разработал Устав Ордена: 72 параграфа о правах и обязанностях тамплиеров, в которых описывалась внутренняя иерархия ордена и строгие рекомендации по ведению ультра-аскетичного образа жизни - дресс-код, гигиена, диета, отдых, взаимоотношения и так далее.
Со временем орден обзавелся европейскими филиалами, что дало толчок к развитию банковской системы и системы чеков. У путешествующих из Европы в Палестину рыцарей появилась возможность не рисковать, таскаясь с золотом наперевес, а осуществлять операцию денежного перевода по квитанциям: вносить средства в европейском филиале и получать их по приезде на Святую Землю. Откуда у ордена нищих рыцарей Христа были деньги? Щедрые пожертвования (в том числе в виде земельных владений), контрибуция, военные трофеи, освобождение от налогов и многочисленные льготы, установленные с благословения папы Иннокентия II. С 1139 года тамплиеры, будучи мощной военной и коммерческой организацией с постоянным доходом, имели полное право не отчитываться в имущественных и каких бы то ни было вопросах ни перед кем, кроме папы. Что, конечно, не могло не раздражать европейских монархов. Но последние вынуждены были мириться с таким положением дел, пока тамплиеры с переменным успехом отражали натиск мусульман на Ближнем Востоке. И мирились вплоть до событий 1291 года, когда мусульмане разгромили тамплиеров после осады крепости Акра, положив конец христианскому царству в Иерусалиме.
фото: Осада Акры
Оставшись без священного предназначения, тамплиеры продолжали существовать как влиятельная международная финансовая организация с привилегиями государственных банков. Король Франции Филипп IV (аkа Филипп Красивый), вся прижизненная деятельность которого была пропитана лихорадочным стремлением пополнить казну, на тот момент уже успел повздорить с папой Бонифацием VIII на тему скаредности духовенства, не желающего взлохматить свои закрома на нужды мирян и отечества. Существует мнение, что именно этот затяжной конфликт подорвал здоровье Бонифация и укоротил срок его пребывания на бренной земле. Сказочно богатые и вездесущие тамплиеры, репутация которых к началу 14 века существенно отличалось от образа нищих рыцарей времен Гуго де Пейна, не давали Филиппу покоя. Ведь они по-прежнему были подконтрольны исключительно папе, при этом их влияние распространялось на казну, которая находилась на хранении в парижском Храме. Предприняв попытку вписаться в ряды почетных тамплиеров, Филипп получил отказ. Тогда он попытался дать папе совет по слиянию тамплиеров с госпитальерами, сформировав таким образом новый орден, который предлагалось отдать под управление одного из сыновей короля. В ответ на это бесхитростное предложение Великий Магистр ордена тамплиеров Жак дэ Моле лично привёз папе меморандум с перечислением преимущественно экономических недостатков этого слияния.
фото: Филипп Красивый
Перепробовав все бескровные методы, Филипп решил действовать путём навета. И тут сама судьба посылает Филиппу смертника по имени Эскью де Флориан, сидевшего в одной камере с каким-то болтливым тамплиером, который в припадке раскаяния решил перед смертью поделиться с соседом сенсационными признаниями. Тамплиер рассказал о богохульственном образе жизни храмовников, их заигрываниях с оккультными практиками и, самое-то главное - о грандиозном заговоре ордена против монархий, который они плетут с помощью кредитования и прочих взяток. Флориан передал эти показания королю в обмен на отмену приговора, а Филипп передал по кругу папе Клименту V, вынуждая его отреагировать. И папа отреагировал: в 1307 году он дал своё благословение на судебное расследование этого дела. Но орден во главе с Жаком де Моле ответил обезоруживающе безмятежным спокойствием и даже не предпринял попытки оспорить обвинения. Такая заторможенная реакция вынудила Филиппа действовать радикально, и в сентябре того же года он разослал запечатанные депеши с подробностями операции по зачистке тамплиеров своим подчиненным по всей стране. Все адресаты получили строгий приказ распечатать депеши не раньше пятницы 13 октября - именно в этот день произошли массовые аресты тамплиеров и конфискация их имущества. А вслед за ними - ряд печально известных расследований, в ходе которых стойкие рыцари ордена под натиском жесточайших пыток признались в содомии, скотоложестве, обожании бородатого идола, богохульстве и прочих не совместимых с христианством непотребствах.
Папа надеялся, что орден переживёт этот неприятный эпизод и возродится из пепла после массовых зачисток, но Филипп сделал всё для того, чтобы разрушить орден до основания. Во-первых, он исключил возможность передачи расследования этого дела папе, обвинив (со слов очередного своевременного доносчика Ноффо Деи) епископа Труа в чародействе и содомии, и скомпрометировав таким образом церковь. Во-вторых, устроил психологическую атаку на заключенных под стражу рыцарей ордена, которые в робкой надежде на восстановление справедливости папину защиту решили отречься от своих признаний. После косого десятка показательных казней оставшиеся в живых новоотреченцы пришли к выводу, что проще придерживаться первоначальных показаний, получить помилование и слиться с пейзажем.
фото: Казнь Жака де Моле
В 1311 году папа Климент V созывает собор во Вьенне, на котором объявляет об официальном роспуске ордена тамплиеров и о передаче его имущества госпитальерам. Но фактический контроль над имуществом получает Филипп (не зря же он так старался). Последний аккорд этой кровавой финансовой симфонии прозвучал через три года на стрелке острова Сите, где был публично сожжен Великий Магистр ордена Жак дэ Моле.
А щекочущая фантазию легенда об ушедших в подполье тамплиерах и их несметных сокровищах зародилась как раз в то время, когда помилованные и униженные рыцари расформированного ордена тихонечко разбрелись по разным углам.