Выиграй билеты на концерт культовой группы Goblin в Москве

Итальянская прогрессив-рок-группа Клаудио Симонетти Goblin впервые выступит в Москве! Культовый коллектив известен как авторы музыки к возможно лучшим хоррорам XX века - «Суспирии» Дарио Ардженто и «Рассвету мертвецов» (Dawn of the Dead) Джорджо Ромеро, фактически отца всей зомби-индустрии в поп-культуре. Goblin сотрудничали с кино долгие годы, и вот уже 40 лет их статус гуру и мастеров жанра непререкаем.
Кино-Театр.ру начинает розыгрыш пары билетов на концерт, который состоится 13 мая в московском клубе «16 Тонн». Для участия в розыгрыше вам нужно сделать репост этой публикации в любой соцсети и прислать письмо с темой «Концерт» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и страничку. Также просим вас написать пару фраз о том, почему вы хотите послушать этих музыкантов?
Победитель будет выбран из писем случайным образом и объявлен 24 апреля. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях. Внимание: концерт состоится в Москве, проезд до места концерта не оплачивается.
Ждём ваших писем и традиционно желаем удачи! Полная информация о концерте и заказ билетов доступны здесь.