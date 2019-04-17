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Хроники Нотр-Дама: Собор, заменявший вселенную

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17 апреля 2019
10 экранизаций «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго и другие воплощения культурного памятника в кино, театре, литературе и видеоиграх


Хроники Нотр-Дама: Собор, заменявший вселенную

15 апреля огненное пламя охватило один из символов Парижа, величайший исторический памятник не только Франции, Европы, но и всего мира, воспетый Виктором Гюго в знаменитом романе «Собор Парижской Богоматери» и Осипом Мандельштамом в стихотворении 1912 года Notre Dame. В результате пожара, бушевавшего в течение нескольких часов, обрушился шпиль, спроектированный архитектором Виолле-ле-Дюком и построенный в девятнадцатом столетии. Его каркас состоял из 500 тонн древесины, покрытых 250 тоннами свинцовых пластин. Также сильно пострадали крыша, сооружённая в XII—XIII веках из 1300 дубов, частично - внутреннее убранство.

Впрочем, ещё до реконструкции здания некоторые произведения искусства были отправлены на хранение в мэрию. В частности, на прошлой неделе были сняты для реставрации 16 медных статуй, окружавших основание шпиля, спасены от огня терновый венец Иисуса Христа и туника короля Людовика IX Святого. Пожар не задел две большие розы в южной и северной части трансепта, а также скульптуры Антуана Куазевокса, Гийома-старшего и Никола Кусту. Сохранились и две башни собора вместе со средневековыми витражами, розетками и органом.

Пожар

В тушении пожара приняли участие 400 пожарных. Люди со всех концов света откликнулись на беду. Главы государств, международные общественные деятели и организации выразили свои соболезнования, а несколько миллиардеров выделили сотни миллионов евро на восстановление собора. Повсюду звонили колокола в знак солидарности с французским народом, а к посольствам Франции по всему миру потянулись люди с цветами. И, конечно же, многие вспомнили про трагедию 11 сентября, поскольку Башни также часто появлялись в кино, как и Нотр-Дам.

История Собора Парижской Богоматери началась в 1163 году при Людовике VII, когда папа Александр III заложил первый камень в фундамент. Инициатором готического собора стал парижский епископ Морис де Сюлли, а само строительство длилось почти 200 лет, до 1351 года. Французская революция привела католический храм в плачевное состояние, но после того, как в 1831-м Гюго опубликовал в его честь роман, призвав нацию любить архитектуру родной страны, здание в течение 23 лет отреставрировали. В ХХ веке собор пережил оккупацию фашистов, а в новом тысячелетии на свой 850-летний юбилей получил девять новых колоколов и реконструированный орган. И вот теперь ему вновь предстоит основательная реставрация.

Хроники Нотр-Дама: Собор, заменявший вселенную
фото: игра Remember Me

В кинематографе Нотр-Дам можно наблюдать во многих фильмах. Собор запечатлели братья Люмьер. На его фоне прогуливаются и отдыхают персонажи таких картин, как «Горит ли Париж?», «Шарада», «Амели», «Ангел-А», «Перед закатом», «Джули и Джулия», «Париж, я люблю тебя», «Все говорят, что я люблю тебя», «Полночь в Париже» и многих других. Нашёл отражение собор и в компьютерных играх. В частности, ирландец Шон Девлин в приключенческом экшне The Saboteur и британская шпионка Виолетта Шабо в стелс-экшне Velvet Assassin лицезрят Нотр-Дам в оккупированном немцами Париже, в фантастическом экшне Remember Me Нилин дерётся на фоне собора будущего, а в Assassin’s Creed Unity на его башни может забраться Арно Виктор Дориан, проживавший в Париже эпохи Французской революции. Примечательно, что сотрудница Ubisoft Кэролин Миусс, работавшая над вышеупомянутой частью игры про ассасинов, может внести свой вклад в восстановление пострадавшего собора. В своё время она потратила два года на моделирование здания, и теперь её модель может пригодиться для воссоздания храма в реальности.

Но вернёмся к Гюго. Ведь именно благодаря его роману многие знают о существовании Собора Парижской богоматери. Произведение не только сильно сказалось на судьбе самого строения, на тот момент находившегося перед угрозой сноса, но и на всю мировую культуру в целом. Поначалу первоисточник адаптировали для сцены. В 1836-м Луиза Бертен на либретто Гюго в четырёх действиях написала оперу «Эсмеральда», поставленную в Париже 14 ноября того же года. Через несколько лет оперу под тем же названием сочинил Александр Сергеевич Даргомыжский, а поставили её впервые в Большом театре 5 (17) декабря 1847-го. Цезарь Пуни и Жюль Перро отвечают за создание балета в трёх действиях «Эсмеральда», поставленный в середине 19 века. Современным же театралам хорошо знаком мюзикл Ричарда Коччианте и Люка Пламондона «Нотр-Дам де Пари», созданный в 1998-м во Франции с Гару в образе Квазимодо. В 2002-м музыкальный спектакль адаптировал для «Московской оперетты» Юлий Ким, и с тех пор в постановке сыграли такие актёры, как Светлана Светикова, Теона Дольникова, Вячеслав Петкун, Валерий Ярёменко, Александр Маракулин, Антон Макарский, Эдуард Шульжевский, Анастасия Стоцкая, Анна Невская, Александр Постоленко, Сергей Ли и многие другие.

Мюзикл

На счету романа около двух десятков экранизаций. Всё началось с немой короткометражки «Эсмеральды», снятой в 1905-м французами Алис Ги-Блаше и Виктореном Жассе с Деннис Бекке в образе Эсмеральды и Анри Ворином в роли Квазимодо. В 1911-м вышел «Собор Парижской богоматери» Альбера Капеллани с Анри Крауссом и Стасей Наперковской. А в 1917-м Эсмеральдой стала Теда Бара в версии Гордона Эдвардса. Ниже Кино-театр.ру расскажет о наиболее ключевых адаптациях, оставивших неизгладимый след в зрительских сердцах и истории кино.



«Горбун из Нотр-Дама» (1923)

«Горбун из Нотр-Дама» (1923)

Великий и ужасный Лон Чейни предстал в образе Квазимодо в драме с элементами хоррора благодаря стараниям режиссёра Уоллеса Уорсли и продюсеров Карла Леммле и Ирвинга Тальберга. На грим уходило полтора часов, мастеру приходилось носить в качестве горба резиновую подушку, весившую 36 килограммов, резиновый костюм телесного цвета и корсет, а во рту он носил специальное устройство для создания подобающих зубов. Сам же собор в картине присутствовал в качестве детального макета размерами около 75 метров в высоту и 50 метров в ширину. Эсмеральдой смогла почувствовать себя Пэтси Рут Миллер.



«Горбун из Нотр-Дама» (1939)

«Горбун из Нотр-Дама» (1939)

Постановку версии 30-х осуществил Уильям Дитерле. В образе Эсмеральды предстала Морин О'Хара. В неё влюбились Квазимодо (Чарльз Лаутон), его опекун и архидьякон Клод Фролло (Уолтер Хэмпден), поэт Пьер Гренгуар (Эдмонд О'Брайэн) и капитан королевской гвардии Феб де Шатопер (Алан Маршал). В фильме можно увидеть детали собора, но, в основном, были использованы декорации.



«Собор Парижской Богоматери» (1956)

«Собор Парижской Богоматери» (1956)

Одну из самых знаменитых экранизаций сумел поставить обладатель Гран-при Каннского фестиваля Жан Деланнуа. Своим успехом картина обязана великолепной Джине Лоллобриджиде, решившей играть босой, несмотря на то, что героиня Гюго в оригинале носила башмачки. Хотя Энтони Куинн в роли Квазимодо и Ален Кюни в образе Фролло также смотрятся аутентично. Фильм был снят французскими и итальянскими кинематографистами на натуре, в павильонах и с роскошными костюмами. Роль Лоллобриджиды отмечена наградой Bambi Awards.



«Горбун из Нотр-Дама» (1982)

«Горбун из Нотр-Дама» (1982)

Горб Квазимодо успел поносить и Сэр Энтони Хопкинс в телевизионной ленте Алана Хьюма и Майкла Тачнера, номинированной на премию «Эмми». Он боролся за любовь Лесли-Энн Даун, а его соперником был Дерек Джекоби (Фролло). В картине также можно увидеть таких незабываемых британских актёров, как Дэвид Суше и Джон Гилгуд.



«Горбун из Нотр-Дама» (1996)

«Горбун из Нотр-Дама» (1996)

По книге Виктора Гюго было снято несколько мультфильмов, но самым знаменитым из них является диснеевская анимационная лента, созданная командой художников-аниматоров под руководством режиссёров Кирка Уайза и Гари Труздейла. На счету картины «Оскар» и «Золотой глобус» за музыку Алана Менкена. В оригинале персонажи говорят голосами Тома Халса, Деми Мур, Кевина Клайна и Джейсона Александера. Впоследствии к мультфильму сделали сиквел, вышедший в 2002-м, и видеоигру «Горбун из Нотр-Дама: Topsy Turvy Games». В настоящий момент Disney разрабатывает игровой ремейк «Горбуна».



«Горбун из Нотр-Дама» (1997)

«Горбун из Нотр-Дама» (1997)

Спустя год после диснеевской версии на волне успеха Сальмы Хайек Питер Медак снял экранизацию с этой замечательной мексиканской актрисой в образе Эсмеральды. В Квазимодо превратился малоизвестный широкому зрителю Мэнди Патинкин, а Клодом Фролло стал Ричард Харрис, позднее запомнившийся как Албус Дамблдор в «поттериане». Сюжет ленты имеет сильное расхождение с книгой. В частности, Квазимодо и Эсмеральда старше книжных героев, а в финале цыганка избегает петли.



«Квазимодо» (1999)

«Квазимодо»

В преддверии нового века французский режиссёр Патрик Тимсит поставил по мотивам романа комедию, перенеся действие в современный Париж. По сюжету у губернатора городка Эль-Париж родился настолько уродливый ребенок, что родители оставили своё чадо на ступеньках церкви, а обществу представили украденную из бедной семьи девочку. Спустя годы Эсмеральда (Мелани Тьерри), дочь губернатора, узнаёт, что настоящим наследником её родителей является Квазимодо (Тимсит). Фролло в фильме с хэппи-эндом сыграл Ришар Берри.


Будем надеяться, что и в реальности судьба Собора Парижской Богоматери разрешится благополучно, и он как всегда будет украшать вид Парижа. Восстановительные работы уже начались.


Макс Милиан
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