«Большое путешествие» начнётся 27 апреля

Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш двух пар билетов на премьеру комедийно-приключенческого анимационного фильма «Большое путешествие
»! Показ состоится 27 апреля в 16:00
в московском киноцентре «Октябрь».
Аист из центра доставки детей путает адреса и вместо семьи панд приносит малыша медведю по имени Мик-Мик. Мик-Мик (Дмитрий Назаров) отваживается на путешествие в Южный Китай, чтобы доставить детеныша-панду маме-панде (Татьяна Навка) и папе. Путешествие, казавшееся поначалу простой забавой, обрастает приключениями и трудностями с молниеносной скоростью. А справиться с ними герои смогут только вместе!
Для участия в конкурсе вам нужно сделать репост этой публикации в любой соцсети и прислать письмо с темой «Большое путешествие» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и страничку. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 26 апреля
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях.
Ждём писем и желаем удачи!