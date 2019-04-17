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«Большое путешествие» начнётся 27 апреля

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17 апреля 2019
Кино-Театр.ру начинает розыгрыш двух пар билетов на премьеру комедийно-приключенческого анимационного фильма «Большое путешествие»! Показ состоится 27 апреля в 16:00 в московском киноцентре «Октябрь».

«Большое путешествие» начнётся 27 апреля

Аист из центра доставки детей путает адреса и вместо семьи панд приносит малыша медведю по имени Мик-Мик. Мик-Мик (Дмитрий Назаров) отваживается на путешествие в Южный Китай, чтобы доставить детеныша-панду маме-панде (Татьяна Навка) и папе. Путешествие, казавшееся поначалу простой забавой, обрастает приключениями и трудностями с молниеносной скоростью. А справиться с ними герои смогут только вместе!

Для участия в конкурсе вам нужно сделать репост этой публикации в любой соцсети и прислать письмо с темой «Большое путешествие» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и страничку. Два победителя будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 26 апреля. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём писем и желаем удачи!

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Большое путешествие

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«Большое путешествие» начнётся 27 апреля фотографии
«Большое путешествие» начнётся 27 апреля фотографии
«Большое путешествие» начнётся 27 апреля фотографии
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