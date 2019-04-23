Не вышел из роли: Владимир Зеленский. Весь мир игра, а президенты в нем - актеры

22 апреля, с огромным перевесом, набрав 73% голосов, актер, сценарист, продюсер, а теперь и политик Владимир Зеленский выиграл украинскую президентскую гонку. И если для стран постсоветского пространства такая ситуация кажется из ряда вон, то на Западе актеры-политики уж точно не являются диковинкой. После объявления результатов украинских выборов, сеть тут же запестрила примерами подобного слияния мира кинематографических грез с реальной политикой. Вспомнили Рональда Рейгана, крупного голливудского актера второй половины 20 века, который в середине восьмидесятых, будучи уже реальным президентом США, все никак не мог избавиться от попытки сыграть роль телепроповедника на многочисленных пресс-конференциях в Белом доме. Не забыли героя мелодрам Джимми Моралеса, ставшего президентом Гватемалы, или не нуждающегося в представлении Арнольда Шварценеггера, возглавлявшего штат Калифорния целых восемь лет. Кто-то после большой политики возвращался в не менее крупные голливудские пространства, для кого-то уход на правительственную работу стал финалом актерской карьеры. Как будет в случае с Зеленским - можно только предполагать, учитывая, что его новый путь только начался. Но теперь крайне любопытно будет посмотреть на главные роли президента, пока он занят управлением страны. Вдруг политическая игра затянет его окончательно, и об актерской придется забыть?
«Служебный роман. Наше время» - Анатолий Ефремович Новосельцев
Кино, снятое на пике моды на ремейки советской комедийной классики. От режиссера Сарика Андреасяна
, не успевшего еще получить всенародной славы Эда Вуда
от мира российского кино. Зеленский играет того самого Новосельцева, влюбившегося в начальницу, сыгранную Светланой Ходченковой
- строгую, властную, и сухую женщину-руководителя. Сюжет практически полностью повторяет оригинал, пытаясь лишь осовременить классическую историю. На главных ролях - основной состав телевизионных звезд начала десятых годов. Анастасия Заворотнюк
, Марат Башаров
, Тимур Родригез
, и Павел Воля
, заменивший Лию Ахеджакову
на посту секретарши, пытающейся научить начальницу быть женственной. Зеленский принял правильное решение и не стал копировать актерскую игру Мягкова, попытавшись привнести в образ Новосельцева что-то свое, обобщив типичные черты офисного планктона - неуверенный в себе, замкнутый, боящийся инициативы, но в глубине души ищущий повода для романтического подвига. Именно тем и запомнился, избежав кары зрительского недовольства, постигшей всех остальных участников съемочной группы.
Трилогия «Любовь в большом городе» - Игорь Зеленский
Комедийный триптих, охвативший за 4 года все знаковые проблемы в отношениях тех, кому немного за 30. Владимир сыграл одного из троих друзей, которые постоянно попадают в любовные передряги. И если Алексей Чадов
- классический жгучий сердцеед, а Вилли Хаапасало
эксцентричный невротик - типичные, но малоприятные для кино этого жанра архетипы, то именно с героем Зеленского зритель мог проще всего ассоциировать себя. Романтичный, легкий, наивный парень, который хочет найти главную любовь в жизни - таким зрителям запомнился его персонаж. В первой части герои, повстречавши Святого Валентина с лицом Филиппа Киркорова
, лишаются мужских сил, пока не влюбятся по настоящему, столкнувшись с первыми романтическими проблемами в отношениях. Уже в триквеле создатели рассуждают о проблемах отцов и детей и долгого брака, который может надоесть. И во всей трилогии именно герой Зеленского остается простым парнем, который продолжает совершать ошибки, учась на них сам, и подавать хороший пример тем, кто пришел в кинозал.
«Ржевский против Наполеона» - Наполеон Бонапарт
Абсурдистская комедия Марюса Вайсберга
, ядром рекламной компании которой было появление в фильме на полторы минуты Жан-Клода Ван Дамма
в образе старосветского помещика. Зеленский здесь очень похож на русифицированного Кристиана Клавье
, со всеми его ужимками и гротескным добродушием. Наполеон в его исполнении выглядит маленьким, тщедушным и откровенно комичным человечком, который комплексует из-за роста, и постоянно страдает от козней поручика Ржевского, сыгранного Павлом Деревянко
. Этот комедийный дуэт за полтора часа экранного времени умудрился обыграть все самые распространенные штампы, приходящие в голову знатокам анекдотов про любвеобильного рубаку и нарциссичного императора. Многих зрителей подкупило умение Зеленского иронизировать над собой. Да и образ маленького политика теперь кажется еще более смешным, зная, какая политическая карьера его ждет.
Трилогия «8 первых/новых/лучших свиданий» - Никита
Крайне популярная у российских дам мелодраматическая трилогия о том, некоторым парам суждено быть вместе. Зеленский здесь снова предстоят в роли простодушного, доброго, и можно сказать, идеального в быту мужчины, который никогда не подведет. Если, конечно, перед ним не встанут непредвиденные мистические обстоятельства. В дуэте с героиней Веры Брежневой
, его персонаж сначала оказывается в вечном дне сурка, где пара незнакомых друг другу людей каждое утро просыпается в одной постели. Подтверждая, конечно же, судьбоносность любви с первого взгляда. В сиквеле уже поженившиеся герои, уставшие от брака, вдруг по волшебству оказываются с партнерами своей мечты, в которых нет недостатков надоевшей второй половинки, но все равно в итоге возвращаются друг к другу. Триквел вообще вынуждает героя Зеленского искать себе замену. Думая, что он неизлечимо болен, а жену без мужа оставлять - как-то не галантно, он решает найти супруге идеального мужчину. Но все вновь возвращается на круги своя. Вечная рекурсия большой любви.
«Я, Ты, Он, Она» - Максим
Режиссерский дебют актера, в котором он сам исполнил главную роль. И снова это кино про кризис в отношениях, и попытки выйти из него самым безболезненным способом. Женатая пара расстается на месяц, чтобы по итогу этого перерыва решить, нужно ли им продолжать быть вместе. Кроме стандартных попыток найти себе любовника, персонажи пытаются воплотить в жизнь все свои скрытые желания, которые они не могли реализовать в браке. Будь то ограбление банка, или обучение искусству владения самурайским мечом. Зеленский на пару со своей партнершей по площадке Надеждой Дорофеевой
смогли воплотить на экране всю абсурдность и китч претензий разозленных супругов друг к другу. Порой, как намекают создатели, люди сами не знают, чего хотят в браке. И здесь может помочь только вновь появляющаяся на горизонте былая любовь.
«Слуга народа» - Василий Голобородько
Трудно отделаться от мысли, что этот популярнейший украинский сериал за три сезона стал лучшей предвыборной рекламной компанией, которую вообще возможно было придумать. Простой школьный учитель истории Василий Голобородько становится президентом страны, не растеряв при этом человеческой прямоты, открытости и простоты. Став президентом, он по-прежнему живет в небольшой квартире, не ворует, пытается наладить жизнь народа, не выставляясь на показ. Это идеальный национальный герой, который борется с коррупцией, печется о зарплатах бюджетников, и никогда не предает своих идеалов. Конечно же, в современных реалиях подобный персонаж просто не может существовать вне телевизионного экрана, но именно благодаря этой роли Зеленский влюбил в себя украинскую аудиторию. И, несомненно, ставя галочку рядом с его фамилией в бюллетене для голосования, простые люди выбирали Голобородько, а Зеленского уже во вторую очередь. Арнольд Шварценеггер поднял политическую популярность перед выборами, сыграв железного защитника без страха и упрека в третьем «Терминаторе». Зеленский обогнал своего коллегу, сыграв народный идеал, который не нужно присылать на машине времени из будущего. Ведь он здесь, совсем рядом, и просто может стать президентом страны.