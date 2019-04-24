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Приглашаем покататься на «Велотачках»

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24 апреля 2019
Кино-Театр.ру и компания MEGOGO Distribution начинают розыгрыш пяти пар билетов на специальный показ мультфильма «Велотачки»! Показ состоится 29 апреля, в 19:30, в московском кинотеатре «Синема-Стар» на Тульской.

Приглашаем покататься на «Велотачках»

Добро пожаловать в Споксвилль — небольшой городок, затерявшийся среди живописных гор, лесов и озер, в котором живут самые разные… велосипеды и велосипедики. Городок с чистейшим воздухом перестает быть идеальным, когда появляется незваный гость с двигателем.

Для участия в розыгрыше вам нужно сделать репост конкурса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Велотачки» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и страничку. Пять победителей будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 28 апреля. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём писем и желаем удачи!

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Приглашаем покататься на «Велотачках» фотографии
Приглашаем покататься на «Велотачках» фотографии
Приглашаем покататься на «Велотачках» фотографии
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