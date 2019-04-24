Приглашаем покататься на «Велотачках»

Кино-Театр.ру
и компания MEGOGO Distribution
начинают розыгрыш пяти пар билетов на специальный показ мультфильма «Велотачки
»! Показ состоится 29 апреля
, в 19:30, в московском кинотеатре «Синема-Стар»
на Тульской.
Добро пожаловать в Споксвилль — небольшой городок, затерявшийся среди живописных гор, лесов и озер, в котором живут самые разные… велосипеды и велосипедики. Городок с чистейшим воздухом перестает быть идеальным, когда появляется незваный гость с двигателем.
Для участия в розыгрыше вам нужно сделать репост конкурса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Велотачки» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и страничку
. Пять победителей будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 28 апреля
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях.
Ждём писем и желаем удачи!