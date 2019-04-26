Встречаем по обложке: 10 фильмов, в которых Книга - один из ключевых персонажей

В российском прокате биографическая драма «Игры разумов» с Мэлом Гибсоном и Шоном Пенном в ролях профессора-филолога Джеймса Мюррея и обвиненного в убийстве хирурга Уильяма Майнора. Однако есть еще один ключевой персонаж, одновременно немой и многословный, - это Оксфордский словарь английского языка: именно благодаря работе над ним пути Майнора и Мюррея пересекаются. Кино-театр.ру вспоминает другие кинокартины с книгами в главных или по крайней мере важных ролях. Если бы не печатные издания, этих историй не случилось бы.
«451 градус по Фаренгейту», 1966
В художественных произведениях книги могут быть не только героями или антагонистами, но и жертвами. По крайней мере, такая ситуация сложилась в антиутопическом будущем, описанном в романе Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» и его экранизации: печатные издания попали под запрет, их уничтожением занимается спецподразделение, именуемое «Пожарные». Главный герой Гай Монтэг (Оскар Вернер
) — один из «Пожарных», решивший однажды заглянуть под обложку книги, которую ему предстояло сжечь. Погружение в литературу он начинает с «Дэвида Копперфильда» Диккенса; в финале Монтэг вступает в секту хранителей книг, сберегающих знаковые тексты в собственной памяти; Сам Гай становится сборником рассказов Эдгара Алана По.
«Зловещие мертвецы», 1981
В хорроре Сэма Рэйми
«Зловещие мертвецы» (и в его продолжениях) книга — не герой, а самый настоящий злодей. Том носит угрожающее название Naturan Demanto, переплет его выполнен из человеческой кожи, а буквы написаны кровью. Но важнее другое: книга способна оживлять мертвецов и призывать в наш мир демонов. Понятно, что во всех без исключения случаях столкновение героев фильмов с этим изданием не приводит ни к чему хорошему.
«Бесконечная история», 1984
Немецкая фэнтезийная лента о том, как стеснительный десятилетний Бастиан стащил из букинистического магазина древний том и, начав его читать, открыл для себя новый волшебный мир. Без книги не было бы ни приключений, ни путешествий, хотя зрители, знакомые с картиной, предпочитают вспоминать в первую очередь не ее, а Фалькора, летающего дракона с собачьей мордой. У киноверсии «Бесконечной истории» есть литературный первоисточник (повесть была опубликована в Германии в 1979-м) и сиквел — правда, довольно неудачный.
«Мизери», 1990
Пол Шелдон (Джеймс Каан
) — автор серии популярных книг о Мизери Честейн. Правда, ему сама эта героиня надоела, и он планирует избавиться от нее, написав финальный роман. Но по стечению обстоятельств Пол становится гостем (точнее, пленником) своей «поклонницы номер один», медсестры Энни Уилкс (Кэти Бэйтс
). Эта преданная читательница прощаться с Мизери не собирается — и доступными ей методами убеждает писателя продолжить серию. Как и у многих других фильмом из списка, у «Мизери» есть литературный первоисточник, в данном случае — текст Стивена Кинга, опубликованный впервые в 1987-м.
«Часы», 2002
Судьбы трех женщин, разделенных десятилетиями, оказались связаны одной книгой: романом Вирджинии Вульф «Миссис Дэллоуэй». Героини фильма — собственно, сама писательница (Николь Кидман
, получившая за эту роль «Оскар»), Лора, скучающая домохозяйка из 1950-х (Джулианна Мур
) и Кларисса, редактор из Нью-Йорка начала 2000-х (Мэрил Стрип
). В каждой из них миссис Дэллоуэй отразилась как в зеркале. В одном из эпизодов с участием Стрип в кадре также появляется Майкл Каннингем, американский писатель, роман которого был положен в основу сценария «Часов».
«Адаптация», 2002
Фильм по сценарию Чарли Кауфмана
рассказывает о страдающем депрессией сценаристе Чарли Кауфмане (Николас Кейдж
), его брате-близнеце Дональде (тоже Кейдж) и попытках адаптировать для большого экрана книгу Сьюзан Орлеан «Вор орхидей». Это существующее в действительности non-fiction издание рассказывает о Джоне Лароше, занимавшемся браконьерством цветоводе. Впрочем, в «Адаптации» настоящую Орлеан превратили в утрированную: сыгранная Мэрил Стрип писательница, в частности, заводит роман с героем своей книги и помогает ему перерабатывать цветы в психоактивные вещества.
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«Капоте», 2005
История создания «Хладнокровного убийства», опубликованного в 1966-м документального романа Трумена Капоте. Отношения, которые завязываются между писателем (Филип Сеймур Хоффман
) и дожидающимся смертной казни убийцей Перри Смитом (Клифтон Коллинс младший
), героем книги, выходят за пределы рабочих. Картину поставил режиссер Беннетт Миллер
, сам начинавший как документалист; роль Капоте принесла Хоффману «Оскар» - первый и единственный в карьере актера.
«Королевство полной Луны», 2012
12-летние Сэм (Джаред Гилман
) и Сьюзи (Кара Хэйуорд
) сбежали из дома, прихватив с собой все самое необходимое. В частности, в чемодане у Сьюзи оказалась подборка книг, украденных девочкой в библиотеке. Понятно, что печатные издания в данном случае — на вторых ролях (палатка все-таки важнее), но зато их сразу шесть. Более того, режиссер и соавтор сценария «Королевства» Уэс Андерсон
написал фрагменты текста для всех шести книг, попросил различных художников оформить обложки, а позже еще и поставил анимационные мини-экранизации каждой (мультфильмы с введением в исполнении Боба Балабана можно найти на YouTube).
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«Искупление», 2007
В середине 1930-х 13-летняя Брайони (Сирша Ронан
) по неосторожности разрушила судьбы двух человек: собственной старшей сестры Сесилии (Кира Найтли
) и влюбленного в нее Робби (Джеймс МакЭвой
). Пара была разлучена, но позже воссоединилась (осторожно, мы заходим на территорию спойлеров) - по крайней мере, в автобиографическом романе «Искупление», написанном постаревшей Брайони (Ванесса Редгрейв
). На самом деле и Робби, и Сесилия погибли во время Второй мировой. Для обладающей излишне развитым воображением героини написание книги стало своего рода терапевтическим процессом, позволяющим попросить прощения у людей, которых больше нет.
«Прощай, Кристофер Робин», 2017
Винни-Пух — один из самых популярных персонажей детской литературы; практически все мы познакомились с ним в раннем возрасте — и многих из нас он продолжает смешить и обнадеживать годы спустя. Любопытно, что история создания Винни не так чтобы безоблачна: Алан Милн тяжело переживал психологические травмы, полученные на войне, сражался с творческим кризисом и семейными неурядицами, пытался найти общий язык с сыном Кристофером Робином. Собственно, обо всем этом и рассказывает биографическая лента Саймона Кертиса
с Доналом Глисоном
в роли писателя.
«Игры разумов
» в прокате с 25 апреля
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