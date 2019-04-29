10 мультфильмов, обращающих внимание на экологические проблемы

2 мая в российский прокат выходит необычная мультипликационная лента для всей семьи «Велотачки». Сделанная в Испании в сотрудничестве с Китаем, картина при первом взгляде напоминает трилогию «Тачки» от Pixar, но на деле, используя в сюжете классическую голливудскую формулу, пытается выйти за сюжетные рамки развлекательного кино. Одной из основных тем мультфильма является проблема загрязнения окружающей среды. Кино-театр.ру решил узнать, в каких еще мультипликационных работах авторы задавались вопросами экологии и призывали бережно относиться к природе.
ВАЛЛ-И , 2008
Признанный шедевр, а для многих вообще лучший мультфильм студии Pixar. Милейший робот Валли занимается утилизацией отходов на брошенной человечеством в результате экологической катастрофы Земле. В какой-то момент он знакомится с прилетевшей на замусоренную планету роботом-исследователем Евой, обнаружившей на там росток жизни - зеленое растение. Мультфильм показывает, что может ожидать человечество, если оно продолжит максимально отдаляться от природы. И наверно, ленивые толстяки из мультфильма, в которых превратилось бывшее население Земли, - не самый страшный из всех возможных вариантов.
Лоракс, 2012
Экранизация книги главного американского детского сказочника Доктора Сьюза, которая немного ушла в сторону от первоисточника. Если литературный аналог 1972 года был скорее сатирой на капитализацию природных ресурсов, то мультфильм 2012 напрямую говорит об экологических проблемах. Жадный бизнесмен Находкинс вырубает деревья ради продажи шерсти, которая растет на них вместо листвы. Итогом такого преступного обращения с лесом становится катастрофическое загрязнение окружающей среды - жителям городов продают по сдельной цене чистый воздух в бутылках. Конечно же, в конце жадный капиталист раскается в содеянном, а главные герои посадят новые деревья, научив зрителя простой истине - в мире нет большего богатства, чем его первозданность.
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек , 2009
Немного сумасшедший молодой ученый Флинт Локвуд, живущий в небольшом рыбацком городишке, решает избавить его жителей от недостатка продуктов питания. Изобретенное им устройство буквально позволяет еде всех видов и форм падать с неба. Но счастье бесконечных ресурсов оказывается недолгим - из-за переизбытка пищи город быстро оказывается на грани экологической катастрофы. Авторам удалось не только создать абсурдистскую и веселую комедию, где бургеры с мороженным обрушиваются в виде торнадо на тихие улочки одноэтажной Америки. Лейтмотивом всего мультфильма становится сатира на общество потребления, которое из-за избыточного производства вмешивается в естественный ход жизни, что может привести к глобальным последствиям для экологической ситуации. Поверьте, после просмотра этого мультфильма ваш ребенок трижды подумает, прежде чем выбросить недоеденный ужин.
Навсикая из долины ветров, 1984
Японский анимационный шедевр от автора «Ходячего замка» и «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки
. Настоящая экологическая антиутопия, показывающая грустный итог беспробудной эксплуатации природных ресурсов человечеством. Некогда процветающие города превратились в осколки своего прежнего величия, а Землю покрывает ядовитое море Леса, испускающего в атмосферу смертоносные споры. Остатки человечества продолжают жестокую борьбу за истощившиеся природные ресурсы, а один из последних оплотов цивилизации - Долина Ветров - оказывается под угрозой уничтожения. При всем кажущемся мраке созданной им вселенной, Миядзаки не пытается нагнать лишнего страха. Но можно быть уверенным, что после её просмотра только самый черствый зритель не задумается о том, как человечество порой может быть жестоко к собственной колыбели.
Война тануки в периоды Хэйсэй и Помпоко, 1994
Еще одна японская работа, совсем уже не мрачная, но от того не менее поучительная. Из-за глобальной индустриализации и расширения городских границ, пригород Токио подвергают агрессивной застройке. Одними из жертв вырубки лесов становятся енотовидные собаки тануки. Вспомнив о древнем японском искусстве превращения, они встают на защиту своей территории, перевоплощаясь в человеческое обличие. Очень милый, наивный, трогательный мультфильм, рассказывающий о том, как нечаянно можно разрушить судьбу целого вида животных просто потому, что за городом построили очередной супермаркет.
Долина папоротников: Последний тропический лес, 1992
Мультфильм, в котором метафора о том, что лес имеет душу и может отомстить обидчикам, становится самой что ни есть реальностью. Во время вырубки деревьев люди пробуждают к жизни древнее зло - заточенного глубоко в корнях злого духа Хексуса. И только сплотившись с животными, человечество может спасти мир от катастрофы. Лента является неплохой притчей на тему единения с природой и осознания, что забирая у Земли её заветные богатства, человечество может заплатить в итоге непомерную цену.
Бемби, 1942
Диснеевская классика, к которой приложил руку сам легендарный создатель студии. Сюжет всем известен, и вряд ли найдется хоть кто-то, не переживавший за судьбу маленького олененка, лишившегося матери. Конечно же, мультфильм не был задуман таким изначально, но сейчас «Бемби» выглядит стопроцентным манифестом против охоты на животных. Даже дети нынешнего поколения, впервые посмотрев фильм, до конца жизни будут помнить о том, что подобное варварское увлечение - удел жестоких людей, которые не ценят окружающую их жизнь. Как доказывает мультфильм, порой животное может быть действительно лучше человека.
Спирит: Душа прерий, 2002
Ранний мультфильм студии Dream Works, времен, когда она еще не стала адептом трехмерной анимации. Лента рассказывает о ранних годах американской колонизации и вовсю бушевавших войн между коренным населением и новыми хозяевами земли. Молодого коня Спирита, как и десятки его сородичей, выдергивают из лона дикой природы, и пытаются сделать из него военную лошадь. Спасителем от незавидной рабской судьбы оказывается молодой индеец, освободивший Спирита и ставший его верным другом. Мультфильм о болезненном приходе разрушающей все на своем пути цивилизации в дикие земли, в которых люди и животные могли существовать в согласии. В финале истории конечно же побеждает добро, в реальности же все оказалось не столь безоблачно.
Тарзан, 1999
Еще одна, уже широко известная мультипликационная история о единении человека с природой, где Хомо Сапиенс неотделим от своей естественной среды обитания. Тарзан, выступает здесь в роли идеального проводника в мир бережного отношения к природе, пытаясь не нарушать её естественный баланс. Пришедшие же на остров колонисты наоборот являют собой предельно алчных людей нового века, видящих в окружающем великолепии нетронутой земли лишь огромный супермаркет, в котором можно забрать все, что лежит даже на самой высокой полке.
Обитатели холмов, 2018
Не имеющий прямого отношения к проблемам экологии и защите природы мини-сериал, который после просмотра оставляет неизгладимое впечатление о ценности окружающего нас богатства и многообразия. Семья простых кроликов отправляется в далекое путешествие в поисках нового дома после того, как одному из них приснился сон о надвигающейся глобальной катастрофе. Очень камерная история превращается в итоге огромное энциклопедическое полотно жизни в дикой природе. Где маленькие зрители вместе с героями каждый раз узнают что-то новое. И поводов бережно относиться к природе, с такой любовью показанной на экране, с каждой новой серией становится всё больше.
«Велотачки
» в прокате со 2 мая
.