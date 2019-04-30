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«Маугли дикой планеты» дарит подарки

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30 апреля 2019
10 мая на экраны России выходит французский мультфильм «Маугли дикой планеты», в котором юный космический исследователь Вилли оказывается на неизвестной планете. С помощью робота Бака он должен выжить здесь до прибытия спасательной миссии его родителей.

«Маугли дикой планеты» дарит подарки

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш пяти паззлов и и пяти сумок-раскрасок, посвященных этому мультфильму!

Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Маугли дикой планеты» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и страничку. Десять победителей будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 10 мая. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях. Призы отправляются только по России.

Ждём ваших писем и желаем удачи!

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фильмы
Маугли дикой планеты

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«Маугли дикой планеты» дарит подарки фотографии
«Маугли дикой планеты» дарит подарки фотографии
«Маугли дикой планеты» дарит подарки фотографии
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