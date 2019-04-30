«Маугли дикой планеты» дарит подарки

10 мая
на экраны России выходит французский мультфильм «Маугли дикой планеты
», в котором юный космический исследователь Вилли оказывается на неизвестной планете. С помощью робота Бака он должен выжить здесь до прибытия спасательной миссии его родителей.
Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш пяти паззлов и и пяти сумок-раскрасок, посвященных этому мультфильму!
Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Маугли дикой планеты» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и страничку. Десять победителей будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 10 мая. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях. Призы отправляются только по России.
Ждём ваших писем и желаем удачи!