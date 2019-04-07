Девочки из стали: 5 кинодрам о женщинах-победительницах

Есть мнение, что звездами не рождаются. Может, и так. Но что точно еще с пеленок отличает будущих звезд от простых смертных, так это особый характер, ген победителя, который в итоге и выводит их в число избранных. Что не исключает возможности провала. И потому у каждой истории славы есть другая сторона – боли, разочарований, падения, предательства. 11 апреля на экраны выходит картина «Белый лебедь» (Sonja: The White Swan) режиссера Анне Севитски, байопик о судьбе норвежской фигуристки, легендарной Сони Хени. Трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, Соня, переехав в 1936 году в США, влегкую завоевала Голливуд, очень быстро став одной из самых высокооплачиваемых актрис мира. Но за сладкую жизнь в «пантеоне» ей пришлось заплатить свою цену. В преддверии премьеры мы решили вспомнить другие ленты о женских «неглянцевых» историях успеха.
Черный лебедь
В этой виртуозной психоделической драме режиссера Даррена Аронофски
балет почти приравнен к спорту – с его кровью, потом и беспощадным обращением с собственным телом. Натали Портман
играет балерину Нину Сейерс, претендующую на главную роль в спектакле «Лебединое озеро». Это роль значит всё для Нины. Это не столько путь к славе, сколько путь к Совершенству. Нина готова на любые жертвы ради своей мечты, но не может преодолеть эмоциональную холодность, на которую ей указывает хореограф. Ее Белый лебедь идеален, но с Черным проблемы. Вхождение в роль происходит мучительно. Мало того, что рядом маячит конкурентка Лили (Мила Кунис
), так еще и с самой Ниной происходят странные метаморфозы. Сходящей с ума от психического напряжения, Нине кажется, что у нее растут крылья, черные, как у ее персонажа. С ней как будто бы происходят события, в которых она находит путь к полному раскрепощению, находит себя новую. В ней буквально прорезывается «черный лебедь», ее роковой альтер-эго, вытесняя ее собственную личность на периферию, а может и в сферу небытия. И главным становится вопрос – а на что ты готова ради Мечты?
Лёд
Музыкально-спортивная драма, поставленная Олегом Трофимом, представляет собой типичную киносказку, скроенную по голливудским лекалам. История успеха с драматично-оптимистичным началом, безысходной серединой и счастливым финалом. Жанр, к которому приучена большая половина кинозрителей. Девочка Надя (ее во взрослом возрасте играет Аглая Тарасова
) хочет стать великой фигуристкой. В счастливых снах она видит себя богатой, знаменитой, на пьедестале с золотой медалью. Ее биография – история о рано осиротевшей девочке, которая решает воплотить в жизнь мечту мамы. Ее главные орудия - вера и упорство. И поначалу все идет по плану. Но жизнь вносит коррективы на свой лад, когда во время ответственного турнира Надя получает травму, несовместимую с ее мечтой. Прикованная к инвалидному креслу, Надя имеет все шансы провести так большую часть жизни. Пока рядом не появляется Он. Хоккеист Саша Горин (Александр Петров
) становится – сначала не по своей воле, а потом очень даже по своей – ее наставником, «поводырем», группой поддержки, партнёром на льду и, в конце концов, любовью всей жизни.
Шоугёлз
Интересная судьба этого фильма. Рекордсмен по кассовым сборам среди фильмов категории NC-17 - наиболее жёсткого прокатного рейтинга, обладатель семи «Золотых малин» (включая «худший фильм», «худшая актриса» «худший актерский дуэт» и т.д.), фильм отыграл настолько назад, что теперь его считают чуть ли не культовым. Режиссер Пол Верхувен
рассказал историю «плохой» девчонки, пришедшей в шоу-бизнес никем и сделавшей там блистательную карьеру. Номи Мэлоун (Элизабет Беркли
) прошла путь от простой стриптизёрши до примы большого танцевального шоу «Звездная пыль». Девчонка и так была не промах, а, насмотревшись, как делается карьера в Лас-Вегасе, бросилась во все тяжкие. Времена были темные, продажные, не то что сейчас. Сasting couch, домогательства, насилие – для девочек, подобных героине «Шоугёлз», все это было нормой, дверью в мир блеска и славы, через которую просто нужно было пройти. Какую черту надо будет переступить еще, расчищая себе путь к звездам?
Малышка на миллион
Фильм Клинта Иствуда
из разряда «тяжеловесов» заработал в свое время четыре «Оскара»: киноакадемики отметили работу режиссера, актрисы Хилари Суонк
, сыгравшей боксёршу Мэгги, Моргана Фримэна
в роли старого боксёра Эдди и работу продюсеров. История, рассказанная Иствудом, не для слабаков. Те, что покрепче, уходили с полдороги. Самые стойкие ломались и плакали в конце. Режиссер не жалеет никого, бьет наотмашь. Но это фильм из тех, что стоит увидеть хотя бы раз. Он начинается как обычная история из серии «звезда родилась». Одна девчонка (ну как девчонка, сороковник уже разменяла) приходит к крутому тренеру по боксу (Иствуд) и просит сделать из нее чемпионку. Убедившись, что девчонка даст фору многим, тренер начинает с ней заниматься. У нее получается. Кажется, что еще немного, и наступит счастье. Однако разговор о Мечте и ее достижении для режиссера только разминка. Он выворачивает банальное сюжетное клише наизнанку. И вот уже нет победителей, а есть слепой случай – без жалости, без логики. Сокрушительный удар как плата, которую судьба берет с тебя за исполнение мечты. И вечный вопрос – а если б знать все наперед, заплатил бы ты эту цену? Единицы ответили бы «да», и Мэгги в их числе.
Тоня против всех
Спортивная драма, байопик, трагикомедия, семейный фильм, интервью – по части жанров в картине, поставленной Крейгом Гиллеспи
, намешано много чего. А саундтрек из хитов 80-х и 90-х придал ей еще и ретро-оттенок. Это, скорее, история провала, нежели успеха. Финал заранее известен, ведь в основу сценария ленты (как и фильма «Белый лебедь») легла реальная история – известной американской фигуристки 90-х годов Тони Хардинг, стервы, скандалистки, хотя и безусловно одаренной спортсменки. Скандальный случай, который положил конец карьере Тони, был связан с ее участием в нападении на соперницу - Нэнси Керриган. Девушке нанесли травму, из-за чего она выбыла из национального первенства. Для Тони же это обернулось судебным разбирательством и, в конечном итоге, пожизненным отстранением от участия в турнирах. Роль Тони Хардинг исполняет австралийская актриса Марго Робби
, диапазон актерской игры которой впечатляет. Понятно, почему прокатчики отказались от варианта перевода названия «Ледяная стерва». Потому что Марго сыграла нечто другое, большее, доказывающее простую истину: у каждой стальной девочки есть другая, уязвимая сторона, что и делает ее если не избранной, то настоящей.
«Белый лебедь
» в прокате с 11 апреля
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