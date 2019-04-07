Злой, как черт: История Хеллбоя

11 апреля в прокат выходит фильм Нила Маршалла «Хеллбой», главным героем которого стало сверхъестественное существо из комиксов начала 1990-х. Мы решили собрать все, что о нем известно, и рассказать, как Хеллбою за короткий срок удалось стать легендой и пробиться в мейнстрим, не будучи его частью.
фото: Кадр из фильма "Хеллбой" (2019)
1990-е для комиксов были местом странным: рынок буквально переполнен, каждый день новые лица появлялись, как грибы после дождя. Первая революция прошла успешно, и уже с десяток лет авторы и создатели героев были своего рода рок-звездами – никто больше не замалчивал их заслуг. Некоторым этого казалось мало – так стали появляться авторы, закрепляющие за собой права на свои творения и трудящиеся под крылом более мелких издательств.
На фоне всего этого рождается алый полудемон с твердой рукой и добрым сердцем, которому суждено стать легендой. Создал его Майк Миньола – до поры не самый известный художник комиксов, откровенно копировавший художников-гигантов прошлого, трудившийся на большую двойку (Marvel и DC) с середины 1980-х. Собственный стиль, отличающийся гротескностью и густотой теней, выработается у него к концу десятилетия, и уже такие комиксы, как Gotham by Gaslight (альтернативная история Бэтмена в XIX веке) и Cosmic Odyssey (мини-серия, в которой пересекаются многие герои DC) есть почти все фирменные черты – по крайней мере, в графическом плане.
В 1991 году на одном из конвентов Миньола нарисует демона, на поясной бляхе которого будет значиться имя – Хеллбой. Никто тогда и не думал, что это станет чем-то большим, чем одиночный скетч.
фото: Первое изображение Хеллбоя
Семя разрушения
Первый комикс о Хеллбое увидел свет в 1994 году. На тот момент Миньола уже знал, какие истории он хотел рассказать - нужен был лишь главный герой. На помощь пришел тот самый скетч, изрядно переработанный: герой стал куда больше походить на человека, а изначально и вовсе должен был частью суперкоманды. От других героев Миньола отказался просто потому, что не мог придумать им достойных имен.
Итак, 1944 год, разгар Второй Мировой войны. Григорий Распутин по приказу нацистов, пытающихся получить преимущество в проигрываемой войне, проводит обряд призыва демона. Вместо огнедышащего гиганта, способного уничтожить все вокруг, на свет появляется странный ребенок: с красной кожей, жутковатыми рогами и тяжелой каменной правой рукой. Зовут чертенка Анунг Ун Рама, что в переводе означает «Тот, кто носит огненную корону». К счастью, подоспевшие войска союзников постановили, что дьяволенок – вовсе не демон, а «демоноподобное существо», и тут же прозвали его Хеллбоем – мальцом из Ада. Воспитывать Хеллбоя взялся Тревор Бруттенхолм, специалист по оккультным наукам и в будущем основатель Бюро Расследований Паранормальной Деятельности, сокращенно БРПД.
Мальчик будет расти на военной базе в Нью Мехико как сын полка, и расти не по дням, а по часам: уже в 1952 году, спустя всего-то восемь лет после своего появления, он отправится на первую миссию как член БРПД (разум при этом у него вполне себе подростковый, если не сказать детский). Это принесет чертенку статус «почетного человека», а вскоре он станет незаменимым оперативником в борьбе с паранормальным.
Нередко Хеллбой сражается плечом к плечу с не менее удивительными оперативниками бюро: в числе постоянных соратников, к примеру, есть Эйб Сапиен – человек-амфибия, или Лиз Шерман, юный пирокинетик. Большая часть приключений героя в комиксах при этом – не длинные истории, а короткие рассказы, проливающие свет на отдельные дела в различных частях мира. За свою немалую жизнь Хеллбой успел столкнуться с живыми мертвецами, древними колдунами, русалками, демонами, гомункулами и множеством других паранормальных явлений. А позже и вовсе умереть, отправиться в ад и занять там достойное место. И это еще одно интересное отличие Хеллбоя от прочих героев: умерев, он не возвращается, как многие другие.
фото: Концепт-арт фильма "Хеллбой" (2019)
Природа зверя
Хеллбой скрывает в себе куда больше, чем просто оккультные истории о полудемоне. Джойс Кэролл Оутс, знаменитая писательница, назвала его настоящим американским героем и как-то сказала: «Можно ли найти среди руин американской империи персонажа, более ярко воплощающего идею вечных мук и спасения от греха, чем Хеллбой Майка Миньолы?»
«Миньола подарил читателям удивительный коктейль из нацистов, безумных ученых, европейских легенд, сцен драки, достойных пера Джека Кирби, атмосферы, подобной которой мы не встречали нигде после XIX века, и огромного количества злодеев-нелюдей, вдохновленных в равной степени рассказами Г.Ф. Лавкрафта и второсортными фильмами про монстров 50-х годов», - написал о Миньоле его постоянный редактор Скотт Элли. Действительно, все эти темы с завидной регулярностью всплывают в произведениях о Хеллбое и не только (на данный момент вселенная героя включает в себя немало других историй: как о друзьях Хеллбоя, так и о тех, кто связан с ним лишь косвенно), но есть и не менее важная черта. Точно так же, как в рисунках Миньолы сочетаются свет и тьма, в историях сочетаются палповые мотивы с более серьезной проблематикой, зачастую приписываемой высокой литературе: герой находится в поиске себя, в постоянной внутренней борьбе со своим демоническим началом. У него темное прошлое, о котором он не очень-то хочет вспоминать и с которым не всегда так уже просто совладать, как того хотелось бы. Вкупе с меланхолическим тоном повествования, скупостью реплик и яркостью образов, в комиксах создается неповторимое очарование, достичь которого может далеко не каждый.
фото: Кадр из фильма "Хеллбой: Герой из пепла" (2004)
Почти колосс
Хеллбоя признали сразу после его появления: уже в 1995-м Миньола получил две премии Айснера (одна из самых крупных наград в комикс-индустрии), как лучший автор/художник и за лучший сборник. После этого награды падали на голову Майка практически ежегодно. Хеллбой получил известность в комикс-кругах, но подлинная слава пришла к нему после первой экранизации – «Хеллбой: Герой из пекла» Гильермо дель Торо.
Стоит отметить, что фильм, хоть и основан на первом комиксе о Хеллбое («Семя разрушения»), отличается совершенно другим тоном. События фильма разворачиваются в современном мире, сам Красный (как его здесь называют) немало шутит, а существование БРПД держится в тайне. Тем не менее, уникальный стиль дель Торо привлек внимание к герою: за первым фильмом последовало два мультфильма, видеоигра и полноценный сиквел, «Хеллбой 2: Золотая армия». Интересной особенностью второй части является то, что она не основана на комиксах: Миньола и дель Торо написали совершенно новую историю. «Это не машины и безумные ученые, это старые божества и герои, которые были отвергнуты нашим миром. Если можно с чем-то сравнить, то это похоже на ситуацию с американскими индейцами. Индейцы были бесправны в той стране, в которой жили», - сказал о фильме в одном из интервью Майк.
Вторую часть отличает и то, что здесь куда больше дель Торо, чем Миньолы: яркие образы троллей и эльфов явно исходят из головы мексиканского режиссера (у Майка в комиксах тоже были эльфы, но выглядели они куда мрачнее и темнее). Несмотря на теплый прием среди критиков и зрителей, оба фильма показали низкие цифры в прокате, и третий фильм решили не выпускать.
Каким станет новый фильм пока остается только гадать: к картине вновь приложил руку Миньола, а режиссер перезапуска Нил Маршалл обещает держаться ближе к первоисточнику, чем это было у дель Торо. Кто знает – быть может, в новом фильме и правда будет куда меньше влияния современности, а вот готики, Лавкрафта и Эдгара Аллана По – больше.