Поиграй в «Игры разумов» первым

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ фильма «Игры разумов», который состоится 16 апреля в 19:30, в московском кинотеатре Синема Стар Ереван Плаза — за неделю до выхода в российский прокат!
Англия середины XIX века. Оксфордский профессор Джеймс Мюррей (Мел Гибсон) работает над первым в истории словарем английского языка, а его главным соратником становится заключенный психиатрической клиники для особо опасных преступников – доктор Уильям Майнор (Шон Пенн). Гений Майнор или сумасшедший, хитроумный преступник, ведущий дерзкую игру, чтобы вырваться на свободу, или одержимый ученый? И кто тогда Мюррей: верный друг, жертва манипуляции или организатор сговора?
Для участия в розыгрыше вам нужно сделать репост этой публикации и прислать письмо с темой «Игры разумов» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и страничку в соцсети. Имена пяти победителей мы выберем случайным образом и назовем 15 апреля! Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.