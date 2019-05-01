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Сиквел «Годзиллы», третий «Джон Уик» и ещё 13 фильмов мая

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1 мая 2019
Выбор редакции Кино-театр.ру

«Годзилла 2: Король монстров»


«Велотачки» / Bikes



Мультфильм, созданный испанскими, аргентинскими и китайскими аниматорами, повествует об опасности, грозящей безмятежной жизни цветущего городка, населённого велосипедами, и о том, как на его защиту встаёт вместе с друзьями горный велик по имени Спиди.

Выход в прокат: 2 мая



«Коридор бессмертия»



Действие фильма Фёдора Попова происходит во время Ленинградской блокады. Вчерашняя школьница Маша Яблочкина попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, доставляющую в город 75% всех грузов и военного снаряжения. В ролях – Игорь Ясулович, Анастасия Цибизова, Александр Яценко, Дарья Екамасова и другие.

Выход в прокат: 8 мая



«Летят журавли»



Шедевр Михаила Калатозова с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым появится на больших экранах страны только 8 и 9 мая. Инициатором показа выступает Синематека «Искусство кино» при поддержке «Киноконцерна "Мосфильм"».

Выход в прокат: 8 мая



«Война Анны» / Anna's War



Новый фильм Алексея Федорченко можно будет посмотреть в кинотеатрах с 9 по 12 мая. История девочки, ютившейся целых два года в камине здания немецкой комендатуры, анализирует природы той незримой войны, которую ведёт маленькая Анна в выдающемся исполнении Марты Козловой.

Выход в прокат: 9 мая



«Братство»



Картина Павла Лунгина о выводе советских войск из Афганистана. Масштабный фильм снят по реальным событиям: в основе – переход через перевал Саланг во время выхода войск. В ролях – Ян Цапник, Кирилл Пирогов, Фёдор Лавров, Виталий Кищенко и Александр Кузнецов.

Выход в прокат: 10 мая



«Маугли дикой планеты» / Terra Willy



Французский фантастический мультфильм расскажет маленьким зрителям о юном космическом исследователе Вилли, оказавшемся из-за метеоритного дождя на неизвестной планете. С помощью робота Бака и новых друзей он должен выжить здесь до прибытия спасательной миссии его родителей.

Выход в прокат: 10 мая



«Джон Уик 3» / John Wick: Chapter 3



Третья глава похождений неуловимого киллера и заядлого собачника, бросившего вызов всем и вся. Режиссёром вновь выступил Чад Стахелски, а компанию Киану Ривзу, помимо традиционных Йена Макшейна и Лоуренса Фишберна, составят Холли Берри, Анжелика Хьюстон и Марк Дакаскос. Must see.

Выход в прокат: 16 мая



«Королева сердец» / Dronningen



Драма Май Эль-Туки посвящена запретной страсти, вспыхнувшей между юристом Анной (Трине Дюрхольм) и Густавом (Густав Линд), сыном мужа от первого брака. На «Сандэнсе-2019» лента получила Приз зрительских симпатий.

Выход в прокат: 16 мая



«Покемон. Детектив Пикачу» / Pokemon Detective Pikachu



Фильм, близкий по жанру к фантастическому нуару, основан на игре «Детектив Пикачу», изданной компанией Nintendo. Главному герою Тиму (Джастис Смит) нужно найти своего пропавшего отца, а Пикачу (с голосом Райана Рейнольдса) помогает ему в поисках.

Выход в прокат: 16 мая



«Аладдин» / Aladdin



Гай Ричи снял игровой ремейк классического диснеевского мультфильма, где джинном стал Уилл Смит, титульным персонажем – телевизионный актёр Мена Массуд, а красавицей Жасмин – Наоми Скотт. Как минимум любопытно.

Выход в прокат: 23 мая



«Гори, гори ясно» / Brightburn



Джеймс Ганн спродюсировал хоррор Дэвида Яровески. По сюжету героиня Элизабет Бэнкс обнаруживает в инопланетном корабле, рухнувшем поблизости от её дома, младенца и на свою голову решает стать для него матерью. Повзрослев мальчик отблагодарил своих приёмных родителей совсем не так, как Кларк Кент.

Выход в прокат: 23 мая



«Красивый, плохой, злой» / Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile



Зак Эфрон в фильме Джо Берлингера предстанет в качестве самого известного серийного убийцы 1970-х Теда Банди. Жизнь маньяка будет показана глазами его девушки Лили Коллинз. В картине также заняты Кая Скоделарио, Анжела Сарафян, Хэйли Джоэл Осмент, Джим Парсонс и Джон Малкович.

Выход в прокат: 23 мая



«Годзилла 2: Король монстров» / Godzilla II King of the Monsters



Сиквел кайдзю пятилетней давности поставил Майкл Догерти, а за битвой Годзиллы с другими монстрами будут наблюдать Милли Бобби Браун, Салли Хокинс, Кайл Чандлер, Чарльз Дэнс, Дэвид Стратэйрн и Вера Фармига.

Выход в прокат: 30 мая



«Золотая перчатка» / Der goldene handschuh



Триллер о реальном серийном убийце Фрице Хонке (Йонас Дасслер), чей запредельный уровень насилия и непривычная мизантропия Фатиха Акина шокировали и оставили в недоумении зарубежную прессу на недавнем Берлинале.

Выход в прокат: 30 мая



«Тайная жизнь домашних животных 2» / The Secret Life of Pets 2



Продолжение популярного мультфильма трёхлетней давности для студии Illumination Entertainment вновь поставил Крис Рено. На сей раз псу Максу вместе с компанией усатых и хвостатых друзей предстоит противостоять злобному ветеринару Фрэнсису, который только вредит своим пациентам.

Выход в прокат: 30 мая




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Макс Милиан
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