Сиквел «Годзиллы», третий «Джон Уик» и ещё 13 фильмов мая

Мультфильм, созданный испанскими, аргентинскими и китайскими аниматорами, повествует об опасности, грозящей безмятежной жизни цветущего городка, населённого велосипедами, и о том, как на его защиту встаёт вместе с друзьями горный велик по имени Спиди.
Новый фильм Алексея Федорченко можно будет посмотреть в кинотеатрах с 9 по 12 мая. История девочки, ютившейся целых два года в камине здания немецкой комендатуры, анализирует природы той незримой войны, которую ведёт маленькая Анна в выдающемся исполнении Марты Козловой.
Французский фантастический мультфильм расскажет маленьким зрителям о юном космическом исследователе Вилли, оказавшемся из-за метеоритного дождя на неизвестной планете. С помощью робота Бака и новых друзей он должен выжить здесь до прибытия спасательной миссии его родителей.
Драма Май Эль-Туки посвящена запретной страсти, вспыхнувшей между юристом Анной (Трине Дюрхольм) и Густавом (Густав Линд), сыном мужа от первого брака. На «Сандэнсе-2019» лента получила Приз зрительских симпатий.
Фильм, близкий по жанру к фантастическому нуару, основан на игре «Детектив Пикачу», изданной компанией Nintendo. Главному герою Тиму (Джастис Смит) нужно найти своего пропавшего отца, а Пикачу (с голосом Райана Рейнольдса) помогает ему в поисках.
Гай Ричи снял игровой ремейк классического диснеевского мультфильма, где джинном стал Уилл Смит, титульным персонажем – телевизионный актёр Мена Массуд, а красавицей Жасмин – Наоми Скотт. Как минимум любопытно.
Джеймс Ганн спродюсировал хоррор Дэвида Яровески. По сюжету героиня Элизабет Бэнкс обнаруживает в инопланетном корабле, рухнувшем поблизости от её дома, младенца и на свою голову решает стать для него матерью. Повзрослев мальчик отблагодарил своих приёмных родителей совсем не так, как Кларк Кент.
Триллер о реальном серийном убийце Фрице Хонке (Йонас Дасслер), чей запредельный уровень насилия и непривычная мизантропия Фатиха Акина шокировали и оставили в недоумении зарубежную прессу на недавнем Берлинале.
Продолжение популярного мультфильма трёхлетней давности для студии Illumination Entertainment вновь поставил Крис Рено. На сей раз псу Максу вместе с компанией усатых и хвостатых друзей предстоит противостоять злобному ветеринару Фрэнсису, который только вредит своим пациентам.