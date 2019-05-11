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Не все тайное становится явным: 5 фильмов о страсти, предательстве и преступлениях без наказания

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11 мая 2019
16 мая в прокат выходит датская картина «Королева сердец», неожиданная и правдоподобная. В основе истории - рассказ о запретной страсти, вспыхнувшей между пасынком и мачехой, отношения которых привели к смертельным последствиям для одного из героев драмы. Размышляя о том, как часто настоящие злодеяния остаются сокрытыми от посторонних глаз, мы решили вспомнить другие замечательные фильмы, где совершенные на почве страсти предательства оборачиваются (или едва не оборачиваются) преступлениями без наказаний.


«Матч Пойнт», 2005, режиссер Вуди Аллен

Не все тайное становится явным: 5 фильмов о страсти, предательстве и преступлениях без наказания

Бескомпромиссная драма, вывернутый наизнанку Достоевский от знатока человеческих нравов и пороков Вуди Аллена. Честолюбивый теннисист Крис (Джонатан Рис Майерс), спортивная жизнь которого заканчивается, заводит роман с сексуальной богиней Нолой (Скарлетт Йоханссон). Однако эта девушка, как он затем понимает, не способна помочь ему выбиться в люди. Открывшиеся перед ним двери богатого дома (и вместе с ними – невероятные возможности) вынуждают его порвать с Нолой. Та сопротивляется. Тогда на помощь приходит тот самый роман русского писателя, который парень прочел недавно. И конечно, как и в спорте, здесь необходимо немного везения.



«Елена», 2010, режиссер Андрей Звягинцев

Не все тайное становится явным: 5 фильмов о страсти, предательстве и преступлениях без наказания

История пожилой семейной пары, в которой простая и скромная женщина (Надежда Маркина) запланировала и осуществила убийство богатого и черствого мужа (Андрей Смирнов) ради быдловатых потомков, является своеобразной притчей о неравенстве, сделанной по канонам триллера. Звягинцев добивается от картины как эстетического совершенства (даже если в кадре просто стена или мебель), так и снайперской точности взглядов, реплик, поворотов головы. Впрочем, красота, как и смысл, в глазах смотрящего – жалеть или обвинять Елену, которая, не дрогнув, решила финансовые проблемы пьющего сына именно так – личное дело каждого.



«Служанка», 2016, режиссер Пак Чхан-ук

Не все тайное становится явным: 5 фильмов о страсти, предательстве и преступлениях без наказания

Напряженный эротический триллер от автора «Олдбоя», снятый по роману британской писательницы Сары Уотерс «Тонкая работа» (Fingersmith). Режиссер перенес действие романа из Викторианской Британии в оккупированную Японией Корею 1930-х годов. Мошенник и аферист предлагает бедной девушке преступную сделку за хорошее вознаграждение: ей нужно войти в доверие аристократке, нанявшись к ней в услужение, и помочь ему очаровать богачку. После свадьбы он объявит ее сумасшедшей и упечет в психушку. В фильме три главных героя и три части, которые сменяя друг друга всякий раз совершают сюжетный переворот, возобновляющий историю совершенно под другим углом. Чем закончится этот захватывающий и полный возмутительной сексуальности фильм, угадать решительно невозможно.



«Дьяволицы», 1954, режиссер Анри-Жорж Клузо

Не все тайное становится явным: 5 фильмов о страсти, предательстве и преступлениях без наказания

Жуткий детективный триллер о том, как две женщины (Симона Синьоре и Вера Клузо) договорились хладнокровно убить одного мерзавца – директора частной школы (Поль Мёрисс), который обращается с ними как подонок. Одна из дам его жена, другая – любовница. Они топят мужчину в бассейне, но через некоторое время тело исчезает, а одну из женщин начинают преследовать кошмары. «Дьяволицы» сняты по роману «Та, которой не стало» Пьера Буало и Тома Нарсежака. Фильм с первого до последнего кадра пропитан истинно хичкоковским чувством беспокойства и снят в похожей манере. Изначально картину даже предлагали снять Альфреду Хичкоку, но не сложилось. Несмотря на то, что в конце ленты мы видим арест преступников, у фильма есть второе дно, незаметный «бумажный единорог», предлагающий истолковать финал иначе. «Дьяволицы» заслужили право называться классикой кино и даже удостоились плоховатого ремейка «Дьявольщина» с Шэрон Стоун и Изабель Аджани.



«Убийство в Восточном экспрессе», 2017, режиссер Кеннет Брана

Не все тайное становится явным: 5 фильмов о страсти, предательстве и преступлениях без наказания

Последняя из существующих экранизаций самого популярного романа Агаты Кристи со звёздным составом (Джуди Денч, Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Уиллем Дефо и другие) получила немало уколов критики за напыщенность, логические дыры и нелепые усы Эркюля Пуаро (в этой роли сам Брана), который пытается раскрыть убийство неприятного на вид американца Эдварда Рэтчетта (Джонни Депп). И раскрывает. Хотя странная смерть в купе поезда от множественных ножевых ударов и сбивчивые показания пассажиров вагона способны запутать кого угодно. И роман, и фильм относятся к той редкой группе произведений мировой культуры, в которых все симпатии наши оказываются на стороне не жертвы, а преступников, совершивших злодеяние, от того безнаказанность последних воспринимается как высшая, божественная справедливость.


«Королева сердец» в прокате с 16 мая.


Екатерина Визгалова
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Не все тайное становится явным: 5 фильмов о страсти, предательстве и преступлениях без наказания фотографии
Не все тайное становится явным: 5 фильмов о страсти, предательстве и преступлениях без наказания фотографии
Не все тайное становится явным: 5 фильмов о страсти, предательстве и преступлениях без наказания фотографии
Не все тайное становится явным: 5 фильмов о страсти, предательстве и преступлениях без наказания фотографии
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