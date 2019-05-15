Киану Ривз дарит футболки

16 мая
в прокат выходит третья часть экшн-франшизы «Джон Уик»
: суперкиллер Джон Уик (Киану Ривз
) после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя – экскоммьюникадо. За его голову назначена цена в 14 млн долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту...
Кино-Театр.ру
и компания ЦПШ
начинают розыгрыш десяти футболок, посвящённых этому проекту!
Получить футболку очень просто: сделайте репост этой публикации в люой соцсети и пришлите письмо с темой «Джон Уик 3»
на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и страничку
. В письме напишите, за что вы любите (или не любите) этого героя, чем он вам запомнился. 22 мая
мы выберем из ваших писем десять победителей.
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
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Ждём ваших писем и желаем удачи!