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Киану Ривз дарит футболки

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15 мая 2019
16 мая в прокат выходит третья часть экшн-франшизы «Джон Уик»: суперкиллер Джон Уик (Киану Ривз) после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя – экскоммьюникадо. За его голову назначена цена в 14 млн долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту...

Киану Ривз дарит футболки

Кино-Театр.ру и компания ЦПШ начинают розыгрыш десяти футболок, посвящённых этому проекту!

Получить футболку очень просто: сделайте репост этой публикации в люой соцсети и пришлите письмо с темой «Джон Уик 3» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и страничку. В письме напишите, за что вы любите (или не любите) этого героя, чем он вам запомнился. 22 мая мы выберем из ваших писем десять победителей.

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях. Призы отправляются компанией ЦПШ только по России.

Ждём ваших писем и желаем удачи!

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Джон Уик 3

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Киану Ривз дарит футболки фотографии
Киану Ривз дарит футболки фотографии
Киану Ривз дарит футболки фотографии
Киану Ривз дарит футболки фотографии
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