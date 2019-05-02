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100 фильмов на выходные и праздники

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2 мая 2019
На длинные майские праздники, которые для некоторых счастливчиков слипаются в почти две недели отдыха, нужно чем-то себя занять. Если дача, отпуск, шашлыки уже заняты коллегами или невозможны по обстоятельствам непреодолимый силы, то можно провести их дома за просмотром фильмов. И у нас есть 100 опций, как устроить весенний досуг.

100 фильмов на выходные и праздники
8 экранизация Булгакова
Для любителей классической литературы — самые интересные попытки подступиться к литературе Михаила Афанасьевича, от советских до американских, от игровых до анимационных.


100 фильмов на выходные и праздники
17 фильмов про вымышленные музыкальные группы (чья музыка все равно очаровывает)
Жанр биографического фильма часто сковывает авторов, а про вымышленную группу можно насочинять, что душе угодно. Некоторым придуманным группам еще и такую музыку пишут, что заслушаешься.


100 фильмов на выходные и праздники
20 отличных американских фильмов 1970-х (Новый Голливуд на пике формы)
Одно из лучших десятилетий в истории кинематографа подарило нам сразу и независимый Новый Голливуд, и эру блокбастеров, в которую мы живем прямо сейчас.


100 фильмов на выходные и праздники
15 фильмов, события которых разворачиваются в 1950-е («Москва слезам не верит», «Хрусталев, машину!» и так далее)
Для любителей изучать историю по фильмам будет небезынтересно взглянуть на первое послевоенное десятилетие глазами фильмов, выходивших как в 1960-е, так и в наши дни. Есть у них и кое-что общее.


100 фильмов на выходные и праздники
20 знакомых российских комедий (не без «Горько!»)
К отечественному юмору относятся по-разному, но глупо отрицать, что именно комедия многое говорит о положении дел в стране (не случайно же советская культура так тяготела к анекдоту и эзопову языку). Молодая российская комедия не исключение, хоть ее и принято огульно ругать.


100 фильмов на выходные и праздники
10 крутых южнокорейских фильмов
Для тех, кому хочется немного экзотики, – идеально подходит корейский кинематограф: самобытный, изобретательный, жестокий и очень мудрый. Подборка составлена таким образом, чтобы познакомить с десятью очень разными корейскими постановщиками.


100 фильмов на выходные и праздники
10 индийских фильмов, снятых не в Болливуде
Еще один сценарий, как отвлечься от рутины и узнать нечто новое. Соревнующееся на родине с Голливудом индийское кино существует не только в формате песен и танцев, но и в других жанрах. Начать можно с этой десятки.
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100 фильмов на выходные и праздники фотографии
100 фильмов на выходные и праздники фотографии
100 фильмов на выходные и праздники фотографии
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Китай, Франция, 2018
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Аргентина, Испания, Китай, 2018
Супергерои. Как всё начиналось
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Великобритания, 2018
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Великобритания, Франция, Швеция, 1986
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