Парад победителей и франшиз: Итоги питчингов Фонда Кино

В последние годы качество фильмов с заставкой Фонда кино заметно улучшилось, что доказывает состоятельность работы главной индустриальной финансовой аорты отечественного кинематографа. Одной из устоявшихся норм Фонда является открытость в распределении денег. В прошлом месяце вновь состоялись ежегодные питчинги, где прошло суммарно более 50-ти презентаций различных кинокомпаний, претендующих на финансовую поддержку. Этому предшествовал первичный отбор сценарных заявок экспертами фонда и выдача допуска компаниям собственно на питчинг, то есть селекция нешуточная. Тем не менее, по общей оценке представителей ФК, уровень проектов в этом году был недостаточно высок. Так, не получили деньги на свои проекты Лунгин, Шипенко, Бакурадзе, Подгаевский и многие другие именитые режиссеры и руководители студий. Даже принято решение провести дополнительный конкурс осенью, потому что остались средства. Рассказываем, какие фильмы поддержал фонд в 2019-м, и какие проекты остались без государственного финансирования.
Проекты лидеров, поддержанные на безвозвратной основе:
На безвозвратной основе на проекты компаний лидеров распределено 1 млрд. 765 млн.
Уже получавший в прошлом году финансирование проект Федора Бондарчука о величайшем современном путешественнике Федоре Конюхове и его кругосветном полете на воздушном шаре, совершенном в 2016 году за 10 с небольшим дней. Картина будет сделана в IMAX 3D, сценарий пишет Олег Маловичко, а также молодой австралийский сценарист, стипендиат Американской киноакадемии Дункан Самарсинх. Кто сыграет Конюхова, Бондарчук не признается, говорит, что рассматривают двух звёзд – нашу и зарубежную.
Режиссер кассового хита «Т-34» Алексей Сидоров снимет фильм об одном из самых драматичных матчей на звание чемпиона мира по шахматам 1978 года, когда Анатолию Карпову противостоял Виктор Корчной, за два года до этого бежавший из СССР и попросивший политического убежища в Голландии. В фильме будет показано много локаций – от Москвы 1970-го, Монреаля, Амстердама до Багио, где в 1978-м и проходил матч. Актерский состав пока не определен, но Сидоров уверен, что главные роли должны исполнить «харизматичные люди». Помимо спорта, который Сидоров обещает снять «зрительски привлекательно», в фильме также будет любовная линия, причем на женскую роль планируют пригласить зарубежную актрису (Ева Грин или Милла Йовович). На роль Карпова рассматриваются Александр Петров, Иван Янковский или Егор Корешков, на роль Корчного – Владимир Машков, Константин Хабенский или Максим Матвеев. В числе референсов создатели ленты называют «Жертвуя пешкой», «Престиж», «Схватку». Производственный бюджет фильма составит 550 млн рублей, еще 125 млн будет потрачено на продвижение ленты. У Фонда кино компания запрашивала 350 млн рублей на два года.
Масштабный, амбициозный и оригинальный проект, который выйдет на экраны уже в 2020 году. Съемки завершены, сейчас идет пост-продакшн. Основанный на сказке Ершова фильм с элементами моушн-пикчер и сильным актерским составом (Антон Шагин, Павел Деревянко, Паулина Андреева, Ян Цапник, Михаил Ефремов), возможно, станет самым высокотехнологичным релизом отечественного кинематографа последних лет. Сейчас идет активный пост-продакшн.
Продюсер Тимур Бекмамбетов и режиссер «Времени первых» Дмитрий Киселев снимут картину о подвиге советского военного летчика Михаила Девятаева, основанную на его же мемуарах «Побег из ада». В феврале 1945 года группа советских военнопленных бежала из плена на угнанном немецком бомбардировщике. Его пилотировал Девятаев, который также передал советской армии разработки по программе «Фау-2», что в свою очередь существенно повлияло на ход войны. В сентябре Девятаев встретился с Сергеем Королевым, который был назначен руководителем советской программы по освоению немецкой ракетной техники. За помощь в создании первой советской ракеты Р-1 – копии «Фау-2» – Королев в 1957 году представил Девятаева к званию Героя. Релиз фильма запланирован уже на февраль 2020 года – к юбилейной дате. Тимур Бекмамбетов считает, что опытная съемочная команда, сработавшаяся на «Времени первых», успеет сделать фильм. Однако если этого не произойдет, дата проката сдвинется.
«Бука», режиссер Максим Волков, компания СТВ
Анимационный фильм продюсера Сергея Сельянова, уже получавший поддержку Фонда кино, сейчас находится в производстве, которое «к сожалению, затягивается» – проект технологически сложный и хочется сделать его лучше. Главные герои мультфильма – лесное чудище, который хочет стать человеком, и принцесса, влюбленная в идеального, но недоступного принца. В общем, российский парафраз «Красавицы и чудовища», которая, по мнению Сельянова, должна удаться, хотя риск у продюсера высокий, и на питчинге Сельянов выступил против штрафов за пролонгирование сроков производства.
Единственный в этом году проект, поддержанный уже практически перед выходом в прокат. Фильм уже получал поддержку Фонда кино, однако продюсеры решили снимать часть сцен не в Калининграде, как предполагалось ранее, а в Ницце, поэтому бюджет вырос и потребовалась для фильма еще господдержка. Вышедший в в не самую, мягко говоря, заполненную не только большими зарубежными релизами, но и вообще новыми фильмами «Миллиард» получил в прокате чуть больше 400 млн рублей, что, по мнению главы Фонда кино Вячеслава Тельнова, оказалось достаточным для того, чтобы продюсеры не вышли в минус.
Полнометражный анимационный фильм на основе популярного мультсериала, который уже давно СТВ делает вместе со студией «Мельница» и каналом «Россия 1», в фильме, правда, появятся и новые герои. Картина уже находится в производстве.
Проект о военном конфликте в Сирии, который, как говорит Учитель, не будет конъюнктурным, однако станет «мощным фильмом о современной российской армии». Такого, по словам Учителя, в России пока так и не сняли. Лента получит всестороннюю поддержку Министерства обороны РФ. Как рассказал на питчинге представитель ведомства, Минобороны предоставит боеприпасы, личный состав, необходимую технику, а также обеспечит съемочную группу транспортом и охраной. Съемки планируется провести как в самой Сирии, так и в Астраханской области и в Крыму. Начать их должны осенью 2019 года. Прокат ленты запланирован на 2021 год.
Продолжение кассового хита 2017 года про путешествие простого парня Ивана в исполнении Виктора Хориняка в сказочный мир Белогорья. Вторая часть семейной франшизы будет называться «Последний богатырь: Корень зла». В ней Иван, как рассказывал на питчинге один из продюсеров ленты Эдуард Илоян, поймет, что сказочный мир не для него. Также в фильме появится новый герой – «безбашенный и злой разбойник Колобок», который, как и герой первой части Водяной, будет полностью сделан за счет компьютерной графики. Производственный бюджет ленты составит 650 млн рублей, что, по словам Илояна, «на 57% больше, чем был у первой части». У Фонда кино запрашивали 200 млн. Съемки фильма начнутся уже в июле, а в прокат он выйдет 24 декабря 2020 года.
Вторая после «Тренера» режиссерская работа популярного артиста расскажет об аварии на Чернобыльской АЭС, сам Козловский сыграет в ленте одну из главных ролей – пожарного Алексея, мелкого спекулянта и повесу, совершенно не похожего на героя. Ради награды, которая позволит ему решить свои любовные проблемы, он отправляется на ликвидацию последствий аварии – из-за приближения плавящейся активной зоны вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Вместе с ним в эту опасную операцию отправляются инженер Валерий и военный водолаз Борис. Картина основана на реальной истории группы добровольцев-ликвидаторов под руководством Бориса Баранова. Сейчас идет подготовительный период. Съемки предположительно пройдут на Курской АЭС, для съемки внутренних затопленных помещений будут построены декорации. Работа над лентой будет происходить в тесном диалоге с «Росэнергоатомом».
Проекты лидеров, поддержанные на условиях 100%-ного возврата средств:
Из собственных средств на условиях стопроцентного возврата Фонд предоставил 428 млн. руб..
В центре сюжета нового мультфильма популярной франишизы (именно поэтому проект поддержан на условиях полного возврата средств) – всесказочный конкурс песни, который проходит в Трисемнадцатом царстве и куда царь-батюшка отправляет ученого Кота. Все равно он про книги забыл и орет, точнее поет, целыми днями на крышах, как и положено коту в марте. Вся компания сказочных героев во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом, а то шоу-бизнес – настоящий серпентарий, и кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками и их стремлением стать звездой. Состав основных «озвучантов» останется прежним, а вот за участников песенного конкурса будут петь и, возможно, говорить участники проекта «Голос».
«Сердце Пармы», реж. Антон Мегердичев, продюсерская фирма Игоря Толстунова
Экранизация романа Алексея Иванова, сюжет которого основан на событиях ХV века и рассказывает о покорении Москвой Великой Перми. Сценарий к фильму написали Сергей Бодров и Илья Тилькин, оператором выступит Сергей Астахов. Главную роль – князя Михаила – исполнит набирающий популярность актер Александр Кузнецов. Его жену – Тичерть – сыграет актриса из Улан-Удэ Елена Ербакова, для нее это будет дебют в кино. Роль епископа Ионы досталась Евгению Миронову, а роль великого князя Ивана III исполнит Федор Бондарчук. Производственный бюджет фильма оценивается в 610 млн рублей. Ранее картина уже получала средства Фонда кино, поэтому в этом году ей выделят только возвратное финансирование.
«Битва», реж. Анар Аббасов, творческо-производственное объединение «Рок»
Уже получавший господдержку от Минкультуры (именно поэтому ему выделено только возвратное финансирование) социальный проект Анара Аббасова, пару лет назад дебютировавшего с одиночным роуд-муви «Амун», отмеченным на фестивале «Движение». В картине рассказывается о стрит-дансере Антоне (Риналь Мухаметов), карьерные мечты которого рушатся после того, как он потерял из-за случайной травмы слух. Однако это не причина, чтобы сдаться, и не найти свою любовь.
Не получил поддержку комедия «Холоп» компании Yellow, black and white, в позапрошлом году этот проект о том, как богатого парня в исполнении Милоша Биковича решил проучить отец и отправить его в историческую крестьянскую деревню, уже получал госфинансирование. Также не получили финансирование два находящихся на ранних стадиях производства анимационных проекта компании Сельянова СТВ – «Маленький Мук» и «Щелкунчик и волшебная флейта».
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Проекты иных компаний, поддержанные на безвозвратной основе
Компании-нелидеры представили на рассмотрение 43 проекта, из них получили безвозвратное финансирование 14 – 11 игровых и 3 анимационных (на них будет распределено 630 млн рублей).
Проект подается второй год. За это время картина, съемки которой были закончены в феврале, сменила название. В прокате она будет именоваться «Спутник». В хорроре о советском космонавте, в теле которого после возвращения на Землю сидит монстр, снялись Оксана Акиньшина, Петр Федоров и Федор Бондарчук.
Продолжение музыкальной мелодрамы «Лёд». Сценарий сиквела, учитывающего безусловный успех первой части, держат в строгом секрете. Крыжовников обещает, что зрители будут обескуражены. Главные роли, как и в оригинальном фильме, исполнят Аглая Тарасова, Александр Петров и Мария Аронова. В прокат картина выйдет 14 февраля 2020 года.
Психотриллер Валерия Тодоровского с участием Сергея Гиро и Максима Суханова. Сюжет соответствует заявленному жанру: подросток Миша посещает сеансы гипноза у психотерапевта Волкова. В результате он попадает под влияние гипнолога до такой степени, что перестает понимать, где реальность, а где иллюзия. После таинственной смерти одной из пациенток Волкова, Миша решает провести расследование. Но что делать, если сон и явь слились в одно, а главный подозреваемый – ты сам?
Драматическая картина по биографии Натальи Молчановой, фридайвера, пропавшего без вести. Ее играет Виктория Исакова. Фильм почти готов, в его основе сложнейшие подводные съемки, объем которых может сравниться разве что с фильмом Бессона «Голубая бездна». В фильме также снялся особо востребованный в этом сезоне Максим Суханов.
«Клуб червонных валетов», реж. Илья Хотиненко, Продюсерсккй центр Николая Расторгуева
Приключенческий фильм по сценарию Романа Навескина на основе реального уголовного дела с одноименным названием. В 1867 году молодой и предприимчивый купец Иннокентий Симонов устроил в своём московском доме, расположенном на Маросейке, закрытый клуб мошенников, который посещали представители «золотой молодёжи». Члены банды были выходцами их высших слоев общества. Фильм находится в производстве.
Сергей и Наталья Мокрицкие начинают работу над драматичной историей первого советского «Оскара», полученного в 1942 году за фильм «Битва за Москву». Фильм будет основан на реальных событиях и увековечит подвиг фронтовых операторов. Выход картины хотят приурочить к юбилею битвы, поэтому примерные даты проката с ноября 2021-го по март 2022 года. Оператором картины станет Влад Опельянц.
«Красотка!», реж. Яна Гладких, «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
Девчачья комедия по сценарию Евгении Хрипковой, работавшей на сериалах «Звоните ДиКаприо» и «Сладкая жизнь». Авторы характеризуют фильм как мотивирующее духоподъёмное кино, поднимающее самооценку женщины. В качестве исполнительницы главной роли режиссер видит Ирину Горбачеву.
Народная комедия на острие духа времени о тренингах личностного роста. Часть фильма уже отснята, оператор Евгений Привин, креативный продюсер Александр Гудков. Обещаны юмор в лучших традициях советской романтической комедии. В главой роли – Аглая Тарасова, также в фильме снимаются Кирилл Нагиев, Юлия Ауг и другие.
Компания «План 9» в лице режиссёра Алексея Попогребского и продюсера Романа Борисевича взялась за производство романтического фэнтези об «эмоциональных вампирах». В центре событий картины в духе первых «Сумерек» окажется девушка со скрытыми способностями, связанными с любовью и эмоциями. Создатели обещают интересную историю и необычный придуманный мир. По словам режиссера, при съёмках ленты будут использоваться как обычные спецэффекты, так и 3D мэппинг-проекция.
Фильм-катастрофа с элементами хоррора и мистики о том, как девочка потерялась в самолете. Когда грани реальности стираются, неизвестно, что победит: страхи или надежда. Для съемок построят декорацию – салон самолета в натуральную величину. В дримкасте – Юлия Снигирь, Петр Федоров.
«Одиннадцать молчаливых мужчин», реж. Алексей Пиманов, ООО «Пиманов и партнеры»
Новая лента автора «Крыма» будет посвящена великому событию в истории советского футбола – победе «Динамо» на ряде турниров в Англии. Сценарий пишут братья Пресняковы, по словам режиссера, это будет фильм о том, как «два народа после войны, будучи союзниками, очень хорошо относились друг к другу». Съемки начнутся в августе.
Анимационные:
фото: Кадр из фильма "Руслан и Людмила"
Фильмом-событием должна стать анимационная лента «Руслан и Людмила» компании «Визарт фильм» – современная красочная и качественная экранизация Пушкина. Выход на экраны запланирован к концу 2020 года. «Пиноккио» от компании «Лицензионные бренды» – осовремененная экранизация классического произведения, в котором юный Пиноккио попадает в бродячий цирк и влюбляется в воздушную гимнастку с голубыми волосами. Третий анимационный проект – «Мой домовой» от «Фонд Девелопмента Рики» – трогательная история дружбы маленькой девочки и домового. Два последних проекта уже презентуют на международных кинорынках с целью заключения сделок по продажам.
Проекты иных компаний, поддержанные на условиях 100%-ного возврата средств
Это 155 млн. рублей из собственных средств Фонда кино
Продюсеры будущей картины Евгений Никишов и Валерий Федорович хотят, чтобы русские писатели становились для детей настоящими супергероями и таким образом привлекли их внимание к отечественной классике. Поэтому у «Гоголя» появится продолжение, в котором к Гоголю присоединятся Пушкин и Лермонтов. Это будет фильм, а не сериал, а имя исполнителя главной роли пока держится в секрете.
Картина о блокаде Ленинграда от режиссера «14+», приуроченная к 75-летию со времени трагического события. Сценарий основан на произведениях Ольги Берггольц. В самый тяжелый, 1942 год блокады Ленинграда, в феврале, молодая женщина решает идти пешком через весь город к своему отцу, чтобы попросить у него прощения и проститься с ним. Она похоронила мужа и чувствует, что тоже умирает. Долгий путь к смерти в результате становится для нее возвращением к жизни. В главной роли Ольга Озоллапиня.
Продюсеры Александра Миндадзе попросили в долг у Фонда, чтобы доснять последние зимние эпизоды фильма и сделать постпродакшн. Напомним, что по сюжету картины после 25-летней разлуки на юбилее клуба встречаются три танцора – две женщины и мужчина. История их отношений четверть века назад была очень сложна, а теперь они должны повторить свой старый танец. В фильме снимаются Агата Кулеша, Евгения Додина, Анджей Хыра. Оператор картины Олег Муту. «Паркет» – копродукция нескольких производственных компаний из Великобритании, России, Румынии и Польши.
«Снежная королева 5», компания «Визарт Фильм»
Продолжение всемирно известной анимационной франшизы, предыдущая часть которой заработала 4,5 млн долларов. Удивлять зрителя авторы собираются новыми локациями, новыми персонажами и новыми историями. Используется большое количество программного обеспечения, с помощью которого легко можно менять конфигурацию персонажей и создавать города процедурным способом (собирать из элементов библиотеки).
Проекты иных, не получившие поддержку
20 проектов не получили поддержку, в результате чего в Фонде кино остались невостребованные 382 млн рублей и объявлено о проведении дополнительного конкурса осенью.
«Гензель и Гретель», «Визарт Фильм» – анимация по мотивам произведения «Братьев Гримм», в котором дети наделены способностями. «В оригинальной истории из уникального есть только пряничный домик, мы же делаем целый волшебный сказочный лес, в котором нашлось место даже для нашей Бабы Яги, говорящих пеньков, циклопов, монстров и монстриков, которые не призваны пугать, а только веселить», – объясняли концепцию авторы.
«Река», реж. Виталий Шепелев, Студия «СВП» – путешествие 11-летнего мальчика с авантюрным дедом вниз по Волги в поисках клада. Сценарий Олега Маловичко поражает сюжетным кульбитом – никакого деда нет, компаньон выдуман юным героем, чтобы убежать от семейных проблем.
фото: Концеп-постер к фильму "Река"
«Скажи ей», ПК «Среда» – семейная драма, основанная на реальных событиях. После развода семьи мама уезжает в Америку и забирает сына с собой. Она хочет, чтобы ребенок стал американцем. Парень стал американцем, но не стал счастливым и мечтал, чтобы их депортировали обратно, пока мама не поняла, что ребенка надо отпустить.
«Текст», реж. Клим Шипенко, «Старт Студио» - драматический триллер по мотивам романа Дмитрия Глуховского о том, что телефон является душой человека. С Александром Петровым, Кристиной Асмус и Иваном Янковским в главных ролях.
«Сотня», реж. Игорь Лебедев, Кинокомпания «ДК» – костюмированный приключенческий боевик о казачестве, в котором среди героев значились Черчиль и Гертруда Белл. По словам авторов, 80 млн невозвратных рублей им уже пожаловала администрация Краснодарского края.
«Большие гонки», реж. Константин Голубков, «СиДжиЭфАнимация» - Компания, работающая над «Коньком-горбунком» представляла историю об альтернативной России, в которой не было ни революции, ни войн, и вся промышленность работает на паровых двигателях. Зато очень хорошо развито воздухоплавание.
«Кофе для Мисс Вселенная», реж. Евгений Шелякин, кинокомпания «АРТЛАЙТ» - городская история об одиночестве и поисках любви в мире, где социальные сети вытеснили реальное общение с Нагиевым, Бортич, Реввой и другими актерами в роли самих себя.
«Большое путешествие. Специальная доставка», компания «Лицензионные бренды» - вторая часть анимационного фильма, в котором матери возвращают доставленного по ошибке не туда малыша панду. В мае он только-только выходит в прокат.
«Помолвка», «РВК-СТУДИЯ» - хулиганская лирическая комедия по сценарию Дениса Родимина о любви дочери богатых родителей и голодранца из детского дома, который нанимает профессионалов, изображающих его семью. Евгения Добровольская в одной из главных ролей.
«Без оглядки», реж.Кирилл Соколов, студия «САГа» – приключенческая комедия о сложных взаимоотношениях трех поколений женщин из одной семьи. Мать отсидела в тюрьме и собирается забрать у бабушки 12-летнюю дочь. В роли бабушки авторы видят Анну Михалкову.
«Герой», реж. Карен Оганесян, компания «Карго» - в конце сентября картина с Александром Петровым и Владимиром Машковым в роли сына и отца уже будет в прокате. Речь в ней пойдет о секретной службе внешней разведки. Проект поддерживают ЦПШ и Россия-1, а его слоган «Если не ты, то кто».
«Нихао, Москва», реж. Илья Аксенов, «Арк Пикчерс» - история дочери китайского миллиардера, которая случайно попадает в Москву и, не зная русского, хочет выбраться, а жители столицы пытаются ей помочь. Взгляд на столицу глазами иностранца, в главной роли Ян Гэ.
«Псоглавцы», Продюсерская кинокомпания «Киномир» - мистический триллер по роману Алексея Иванова с элементами детектива и мелодрамы. Проект поддерживают кинокомпания «Вольга» и канал «ТВ 3».
«Ограбление по-зверски», Студия «М.И.Р.» - образовательный анимационный проект, в котором звери грабят мировые музеи. Художник-аниматор – Алексей Алексеев.
«Топи», реж. Владимир Мирзоев, студия «Медиа Юниверсал Ивент» - Павел Прилучный, Максим Суханов, Аглая Тарасова, Любовь Аксенова и другие в психологической драме по оригинальному сценарию Дмитрия Глуховского. Это история о том, как пять молодых людей убегают из Москвы и начинают жить в деревне, рядом с монастырем, сталкиваясь там каждый со своими демонами.
«Окно», реж. Алексей Гуськов, «Ол Медиа Компани» - мистический триллер, «Изгоняющий дьявола» по-русски. В роли дьявола – сам Гуськов. Продюсер Георгий Шабанов.
фото: Презентация проекта "Окно"
«Команда», студия «Бабблгам продакшн» - спортивная драма про хоккеиста, который получил травму перед решающим матчем. Производство поддерживает Газпром-нефть и Хоккейная федерация России. В дримкасте Павел Прилучный и Константин Белошапка.
«В раю правды нет», «Продюсерская компания Александра Литвинова» - остросюжетный триллер по роману Александра Цыпкина «Женщины непреклонного возраста». В ролях Константин Хабенский, Ксения Раппопорт и Сергей Гармаш.
«Красный арсенал», «Мастерская Павла Лунгина» - военно-патриотическое кино с Владимиром Вдовиченковым, Константином Хабенским, Максимом Дроздом о двух частях нашего общества – «ватниках» и «замшевых», которые объединяются, потому что не могут друг без друга.
«Мусорный корабль капитана Дихлофоса» «КиноАтис», - 3D-анимация про таракашку на свалке и мусор, который решает вернуться и захватить город. Продюсер Сергей Зернов.
«Настоящее будущее», реж. Бакур Бакурадзе, «Лемон Филмз Студио» - молодежный фильм, состоящий из разных переплетающихся историй с одной связующей линией. История победы любви и молодости над обстоятельствами. В ролях Сергей Бурунов, Владимир Вдовиченков, Анна Котова, Юлия Александрова. Сопродюсер Артем Семакин.
«Кунсткамера», реж. Святослав Подгаевский, «КЬЮ ЭС ФИЛМС» - авторы хорроров «Яга», «Русалка» продолжают развивать жанр. В новом проекте дело происходит в музее, Кунсткамере, у фильма уже есть прокатчик – ЦПШ – и примерная дата выхода на экраны – январь 2021 года.
«Эксперимент», реж. Александр Домогаров-мл., Компания «Марс Медиа Энтертейнмент» - ретро-хоррор в котором священник помогает преодолеть трудности одной семье.
«Признайся мне в любви», реж. Соня Карпунина, студия «Фильмы навсегда» - романтическая комедия о телеведущей и профессоре университета. Их сыграют Мария Кожевникова и Милан Марич. Кастинг утвержден, съемки пройдут в Калининградской области. Худрук проекта Клим Шипенко.
«Небо измеряется милями», «РБ ПРОДАКШН» - байопик про авиаконструктора Михаиле Миле и создании первого вертолета. Фильм в съемочном периоде.
«Отражение», реж. Ирина Миронова, студия «Пролайн-медиа» - мистический триллер о том, что надо опасаться своих желаний и о том, что талант и честный труд не заменяют связи. Продюсер Андрей Сигле, в одной из ролей Федор Бондарчук.
«Все будет хорошо – 2», реж. Дмитрий Астрахан, Студи «Елена» - продолжение шлягера о том, что не в деньгах счастье. Режиссер планирует эксцентричных героев, множество сюжетных поворотов, 100%-но звездный кастинг, включая Машкова, Деревянко, Шнурова и Светлакова и песни.
фото: Дмитрий Астрахан
«День города» кинокомпания «ЛИХО!» - народная сатирическая комедия о вымышленном городе Любякино, в котором бывал каждый. Авторы говорят о «тотальном эскапизме на фоне извечного русского апокалипсиса» и хотят заранее создать несуществующий город в сети. Среди актеров заявлен Тимофей Трибунцев. Летом будет снят последний блок фильма.
«Крылатые кошки», реж. Ираклий Квирикадзе, Продюсерский Центр «Хорошо продакшн» - трагикомедия, основанная на реальных событиях, о двух летчицах, которые в 47-м году прилетают в грузинское село. Фильм будет сделан в опродукции с Грузией. Дримкаст – Юлия Пересильд и Самал Еслямова. В фильме также есть американцы-романтики, помогающие отстраивать послевоенный СССР и завезшие в него колорадского жука.
«Ташакор, шурави», реж. Евгений Барханов, компания «МИНАКУЛЬТУРЫ» - министерство обороны хочет увековечить память разнообразных защитников отечества и снять в Таджикистане фильм про советского солдата, который хочет вернуться домой.
«Сахаров», реж. Юрий Кара, Киностудия «МАСТЕР» - фильм об Андрее Дмитриевиче Сахарове к его 100-летию расскажет о его жизни в 70-е годы. Сценарий основан на его дневниках и записях Елены Бонер. Заканчивается история присуждением нобелевской премии мира, на которую его не отпустили.
«Темная материя», реж. Вячеслав Руденко, «Киностудия КИТ» - хоррор Подгаевского и Капитонова о том, как между параллельными мирами нарушилась связь и в мире появились двойники. Главный герой – ученый, который пытается спасти дочь. Продюсер – Джаник Файзиев.
«Белые журавли», реж. Карен Захаров. Кинокомпания «ЛАККИ ЭЙ БИ ФИЛМЗ» – военная драма о семи сыновьях Тасо Газдановой, из которых ни один не вернулся домой. Мать умерла на третьей похоронке. Отец – когда старейшины принесли последнюю, ту, что почтальон нести отказался. Василий Лановой и Лика Нифонтова сыграют родителей. Художественный руководитель проекта – Сарик Андреасян.