Поддайся чарам «Королевы сердец»

Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш 4-х пар билетов на спецпоказ драмы «Королева сердец
», получившей главный приз фестиваля в Гетеборге и приз зрительских симпатий фестиваля Sundance. Спецпоказ состоится 14 мая в 20:00
в московском кинотеатре «Формула Кино ЦДМ»
— за два дня до начала проката!
Анна (Трине Дюрхольм) – успешный юрист, идеальная жена, заботливая мать. Однажды в дом приезжает Густав – сын мужа от первого брака. Между Анной и Густавом вспыхивает запретная страсть. Искушение становится наваждением. Ничто уже не будет прежним.
Для участия в розыгрыше вам нужно сделать репост этой публикации в любой соцсети и прислать письмо с темой «Королева сердец» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и страничку. Четыре победителя будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 13 мая
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру
в соцсетях.
Ждём ваших писем и желаем удачи!