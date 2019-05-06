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Поддайся чарам «Королевы сердец»

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6 мая 2019
Кино-Театр.ру начинает розыгрыш 4-х пар билетов на спецпоказ драмы «Королева сердец», получившей главный приз фестиваля в Гетеборге и приз зрительских симпатий фестиваля Sundance. Спецпоказ состоится 14 мая в 20:00 в московском кинотеатре «Формула Кино ЦДМ» — за два дня до начала проката!

Поддайся чарам «Королевы сердец»

Анна (Трине Дюрхольм) – успешный юрист, идеальная жена, заботливая мать. Однажды в дом приезжает Густав – сын мужа от первого брака. Между Анной и Густавом вспыхивает запретная страсть. Искушение становится наваждением. Ничто уже не будет прежним.

Для участия в розыгрыше вам нужно сделать репост этой публикации в любой соцсети и прислать письмо с темой «Королева сердец» на адрес kinoteatr.prize@gmail.com, указав свои имя, фамилию и страничку. Четыре победителя будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 13 мая. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём ваших писем и желаем удачи!

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Трине Дюрхольм
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Королева сердец

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Поддайся чарам «Королевы сердец» фотографии
Поддайся чарам «Королевы сердец» фотографии
Поддайся чарам «Королевы сердец» фотографии
Поддайся чарам «Королевы сердец» фотографии
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