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«Дылда», ремейк «Детских игр» и ещё 15 фильмов июня

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1 июня 2019
Выбор редакции Кино-театр.ру

«Люди Икс: Тёмный феникс»


«Вита и Вирджиния» / Vita and Virginia



Чания Баттон сняла чувственную биографическую мелодраму о романе светской львицы Виты Сэквилл-Уэст (Джемма Артертон) и писательницы Вирджинии Вульф (Элизабет Дебики). В картине также занята Изабелла Росселлини.

Выход в прокат: 6 июня



«22 ярда» / 22 Yards



Индийская драма о спортивном агенте Роне Сене (Барун Собти), посвятившем свою жизнь поиску новых талантов и их продвижению, чья карьера висит на волоске. От решений Рона теперь зависит, останется ли он в большом спорте или его ждут всеобщая ненависть и полное забвение.

Выход в прокат: 6 июня



«Домино» / Domino



Джейме Ланнистер Николай Костер-Валдау и Мелисандра Кэрис Ван Хаутен в новой работе Брайана Де Пальмы играют полицейских, которые охотятся на человека, убившего их коллегу. За визуальную составляющую отвечает оператор Хосе Луис Алькайне, а музыку написал давний соратник режиссёра Пино Донаджио.

Выход в прокат: 6 июня



«Люди Икс: Тёмный феникс» / X-Men: Dark Phoenix



Команда прославленных супергероев возвращается к зрителям с историей про Джин Грей (Софи Тёрнер), которая, превратившись в Тёмного Феникса, способна уничтожить всю планету. В кинокомиксе Саймона Кинберга заняты полюбившиеся герои и новенькая в исполнении Джессики Честейн.

Выход в прокат: 6 июня



«Рокетмен» / Rocketman



Байопику Декстера Флетчера о жизни, творчестве и любви Элтона Джона (Тэрон Эджертон) уже досталось от российских цензоров – ленту подсократили, дабы не смущать аудиторию однополыми отношениями. Компанию Эджертону составили Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард и Джейми Белл.

Выход в прокат: 6 июня



«Боль и слава» / Dolor y gloria



Антонио Бандерас и Пенелопа Крус в новом фильме Педро Альмодовара, посвящённом воспоминаниям талантливого кинорежиссёра, переживающего творческий кризис. Картина удостоена награды 72-го Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

Выход в прокат: 12 июня



«Люди в чёрном: Интернэшнл» / Men in Black: International



В перезапуске культовой фантастической серии Барри Зонненфельда, осуществлённом Ф. Гэри Грэем, на смену героям Уилла Смита и Томми Ли Джонса придут агенты в исполнении Криса Хемсворта и Тессы Томпсон. Из старой гвардии появится лишь Эмма Томпсон, засветившаяся в третьей части, а среди новичков окажутся Ребекка Фергюсон, Лиам Нисон, Рейф Сполл и Кумэйл Наджиани.

Выход в прокат: 12 июня



«Детские игры» / Child’s Play



Ремейк культового ужастика 1988 года, снятого Томом Холлендом, украшает собой Обри Плаза. Поставил ленту Ларс Клевберг. Духа маньяка с голосом Брэда Дурифа заменит вышедшая из-под контроля высокотехнологичная игрушка, которая носит имя Чаки. Must see.

Выход в прокат: 20 июня



«Дылда» / Beanpole



Второй полнометражный фильм Кантемира Балагова рассказывает о судьбе двух фронтовичек, вернувшихся после Великой Отечественной в разрушенный Ленинград. Молодой постановщик в Каннах получил за картину приз ФИПРЕССИ и признан лучшим режиссёром конкурса «Особый взгляд».

Выход в прокат: 20 июня



«За мечтой» / Teen Spirit



Эль Фаннинг в музыкальной драме Макса Мингеллы предстанет в образе застенчивой Виолетты из восточноевропейской глубинки, которую благодаря уникальному голосу и слуху продвигают в международный конкурс певцов. В ленте также задействованы Милли Брэйди и Ребекка Холл.

Выход в прокат: 20 июня



«История игрушек 4» / Toy Story 4



Про сюжет очередного сиквела «Истории игрушек» известно немного – у игрушек, проживающих теперь с Бонни, появится новый товарищ с непростым характером, и дело обернётся для Энди большим путешествием.

Выход в прокат: 20 июня



«Охотник на оленей» / The Deer Hunter



На большие экраны возвращается классика. На сей раз наступила очередь шедевра Майкла Чимино, получившего пять «Оскаров» (лучшие фильм, режиссёр, звук, монтаж и мужская роль второго плана). Мы вновь встретимся с персонажами Роберта Де Ниро, Джона Саведжа и Кристофера Уокена, которым суждено отправиться во Вьетнам. Игра в «русскую рулетку» прилагается.

Выход в прокат: 20 июня



«Битва за Землю» / Captive State



Вера Фармига и Джон Гудман обитают в мире, уже десять лет захваченном инопланетянами. По сюжету главе полиции Чикаго предстоит за 24 часа поймать лидера повстанцев Феникса, дабы спасти город от уничтожения. В режиссёрском кресле – Руперт Уайатт.

Выход в прокат: 27 июня



«Выше неба»



Жизнеутверждающая история о первой любви с детективным сюжетом от Оксаны Карас. Восемнадцатилетняя девушка с пороком сердца (Таисия Вилкова) вместе с семьёй приезжает на отдых в пансионат и становится свидетелем трагического происшествия, расследование которого неожиданным образом открывает множество семейных проблем.

Выход в прокат: 27 июня



«Курск» / Kursk



Томас Винтерберг и Люк Бессон представят свой взгляд на трагедию, произошедшую в 2000-м с российской подводной лодкой. Главные роли в картине играют Маттиас Шонартс, Колин Фёрт, Леа Сейду, Петер Симонишек, Макс фон Сюдов и Микаель Нюквист.

Выход в прокат: 27 июня



«План побега 3» / Escape Plan: The Extractors



Третья часть боевика шестилетней давности, в которой помимо Сильвестра Сталлоне, Дэйва Батисты, Кёртиса Джеймса Джексона и Джейми Кинг занят Девон Сава. На сей раз Рэй Бреслин проберётся в тюрьму «Пункт Дьявола».

Выход в прокат: 27 июня



«Проклятие Аннабель 3» / Annabelle Comes Home



В третьей части спин-оффа «Заклятия» к нам вернётся не только зловещая кукла, но и семейство Уорренов (Маккенна Грейс, Патрик Уилсон и Вера Фармига). За постановку отвечает Гэри Доберман, написавший сценарий вместе с Джеймсом Ваном.

Выход в прокат: 27 июня




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Макс Милиан
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