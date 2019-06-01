«Дылда», ремейк «Детских игр» и ещё 15 фильмов июня

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Вита и Вирджиния» / Vita and Virginia
Чания Баттон
сняла чувственную биографическую мелодраму о романе светской львицы Виты Сэквилл-Уэст
(Джемма Артертон
) и писательницы Вирджинии Вульф
(Элизабет Дебики
). В картине также занята Изабелла Росселлини
.
Выход в прокат:
6 июня
«22 ярда» / 22 Yards
Индийская драма о спортивном агенте Роне Сене (Барун Собти
), посвятившем свою жизнь поиску новых талантов и их продвижению, чья карьера висит на волоске. От решений Рона теперь зависит, останется ли он в большом спорте или его ждут всеобщая ненависть и полное забвение.
Выход в прокат:
6 июня
«Домино» / Domino
Джейме Ланнистер Николай Костер-Валдау
и
Мелисандра Кэрис Ван Хаутен
в новой работе Брайана Де Пальмы
играют полицейских, которые охотятся на человека, убившего их коллегу. За визуальную составляющую отвечает оператор Хосе Луис Алькайне
, а музыку написал давний соратник режиссёра Пино Донаджио
.
Выход в прокат:
6 июня
«Люди Икс: Тёмный феникс» / X-Men: Dark Phoenix
Команда прославленных супергероев возвращается к зрителям с историей про Джин Грей (Софи Тёрнер
), которая, превратившись в Тёмного Феникса, способна уничтожить всю планету. В кинокомиксе Саймона Кинберга
заняты полюбившиеся герои и новенькая в исполнении Джессики Честейн
.
Выход в прокат:
6 июня
«Рокетмен» / Rocketman
Байопику Декстера Флетчера
о жизни, творчестве и любви Элтона Джона
(Тэрон Эджертон
) уже досталось от российских цензоров – ленту подсократили, дабы не смущать аудиторию однополыми отношениями. Компанию Эджертону составили Ричард Мэдден
, Брайс Даллас Ховард
и Джейми Белл
.
Выход в прокат:
6 июня
«Боль и слава» / Dolor y gloria
Антонио Бандерас
и Пенелопа Крус
в новом фильме Педро Альмодовара
, посвящённом воспоминаниям талантливого кинорежиссёра, переживающего творческий кризис. Картина удостоена награды 72-го Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.
Выход в прокат:
12 июня
«Люди в чёрном: Интернэшнл» / Men in Black: International
В перезапуске культовой фантастической серии Барри Зонненфельда
, осуществлённом Ф. Гэри Грэем
, на смену героям Уилла Смита
и Томми Ли Джонса
придут агенты в исполнении Криса Хемсворта
и Тессы Томпсон
. Из старой гвардии появится лишь Эмма Томпсон
, засветившаяся в третьей части
, а среди новичков окажутся Ребекка Фергюсон
, Лиам Нисон
, Рейф Сполл
и Кумэйл Наджиани
.
Выход в прокат:
12 июня
«Детские игры» / Child’s Play
Ремейк культового ужастика 1988 года, снятого Томом Холлендом
, украшает собой Обри Плаза
. Поставил ленту Ларс Клевберг
. Духа маньяка с голосом Брэда Дурифа
заменит вышедшая из-под контроля высокотехнологичная игрушка, которая носит имя Чаки. Must see.
Выход в прокат:
20 июня
«Дылда» / Beanpole
Второй полнометражный фильм Кантемира Балагова
рассказывает о судьбе двух фронтовичек, вернувшихся после Великой Отечественной в разрушенный Ленинград. Молодой постановщик в Каннах получил за картину приз ФИПРЕССИ и признан лучшим режиссёром конкурса «Особый взгляд».
Выход в прокат:
20 июня
«За мечтой» / Teen Spirit
Эль Фаннинг
в музыкальной драме Макса Мингеллы
предстанет в образе застенчивой Виолетты из восточноевропейской глубинки, которую благодаря уникальному голосу и слуху продвигают в международный конкурс певцов. В ленте также задействованы Милли Брэйди
и Ребекка Холл
.
Выход в прокат:
20 июня
«История игрушек 4» / Toy Story 4
Про сюжет очередного сиквела «Истории игрушек»
известно немного – у игрушек, проживающих теперь с Бонни, появится новый товарищ с непростым характером, и дело обернётся для Энди большим путешествием.
Выход в прокат:
20 июня
«Охотник на оленей» / The Deer Hunter
На большие экраны возвращается классика. На сей раз наступила очередь шедевра Майкла Чимино
, получившего пять «Оскаров» (лучшие фильм, режиссёр, звук, монтаж и мужская роль второго плана). Мы вновь встретимся с персонажами Роберта Де Ниро
, Джона Саведжа
и Кристофера Уокена
, которым суждено отправиться во Вьетнам. Игра в «русскую рулетку» прилагается.
Выход в прокат:
20 июня
«Битва за Землю» / Captive State
Вера Фармига
и Джон Гудман
обитают в мире, уже десять лет захваченном инопланетянами. По сюжету главе полиции Чикаго предстоит за 24 часа поймать лидера повстанцев Феникса, дабы спасти город от уничтожения. В режиссёрском кресле – Руперт Уайатт
.
Выход в прокат:
27 июня
«Выше неба»
Жизнеутверждающая история о первой любви с детективным сюжетом от Оксаны Карас
. Восемнадцатилетняя девушка с пороком сердца (Таисия Вилкова
) вместе с семьёй приезжает на отдых в пансионат и становится свидетелем трагического происшествия, расследование которого неожиданным образом открывает множество семейных проблем.
Выход в прокат:
27 июня
«Курск» / Kursk
Томас Винтерберг
и Люк Бессон
представят свой взгляд на трагедию, произошедшую в 2000-м с российской подводной лодкой. Главные роли в картине играют Маттиас Шонартс
, Колин Фёрт
, Леа Сейду
, Петер Симонишек
, Макс фон Сюдов
и Микаель Нюквист
.
Выход в прокат:
27 июня
«План побега 3» / Escape Plan: The Extractors
Третья часть боевика шестилетней давности, в которой помимо Сильвестра Сталлоне
, Дэйва Батисты
, Кёртиса Джеймса Джексона
и Джейми Кинг
занят Девон Сава
. На сей раз Рэй Бреслин проберётся в тюрьму «Пункт Дьявола».
Выход в прокат:
27 июня
«Проклятие Аннабель 3» / Annabelle Comes Home
В третьей части спин-оффа «Заклятия»
к нам вернётся не только зловещая кукла, но и семейство Уорренов (Маккенна Грейс
, Патрик Уилсон
и Вера Фармига). За постановку отвечает Гэри Доберман
, написавший сценарий вместе с Джеймсом Ваном
.
Выход в прокат:
27 июня
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