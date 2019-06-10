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Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

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10 июня 2019
В мае на Лазурном берегу отгремел Каннский кинофестиваль, и теперь его лауреаты и просто участники начинают шествие по мировому прокату. Россия - не исключение, поэтому этим летом зрители смогут увидеть на больших экранах чуть ли не все мало-мальски значимые картины смотра. Плюс - несколько старых фильмов, отмечающих юбилей, много ужастиков и «полурусский» боевик Люка Бессона.

«Домино», реж. Брайан Де Пальма

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Американский режиссёр Брайан Де Пальма, когда-то подаривший нам «Лицо со шрамом» и «Неприкасаемых», на этот раз стал постановщиком криминального триллера по сценарию автора «Кон-Тики» Петтера Скавлана. Получилась — встреча выпускников «Игры престолов» Николая Костера-Вальдау и Кэрис ван Хаутен, которые хотят отомстить за убийство своего друга (в первом случае) и любовника (во втором), полицейского Ларса Хансена. Тем временем «на хвост» им садится не чистый на руку агент ЦРУ в исполнении Гая Пирса, подставивший некоего Имрана — члена ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), обвиненного в убийстве стража порядка.
Читать про Брайана Де Пальму
В прокате с 6 июня.

«Боль и слава», реж. Педро Альмодовар

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Последний фильм кинорежиссёра Педро Альмодовара — отражение детских и юношеских лет испанского мастера. Картина вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля 2019 года, совсем недавно отгремевшего на Лазурном берегу. Несмотря на то, что в сентябре Альмодовар отметит 70-летний юбилей, жюри не сделало ему подарок в виде «Золотой пальмовой ветви», однако исполнитель главной роли, седобородый Антонио Бандерас, получил награду за лучшую мужскую роль. Размышляя о жизни и искусстве, его герой режиссёр Сальвадор рефлексирует, познает себя и находит место в мире.
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В прокате с 12 июня.

«Охотник на оленей», реж. Майкл Чимино

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Антивоенная эпическая драма Майкла Чимино, в 1979 году взявшая сразу пять «Оскаров», возвращается на большие экраны. История о трех американцах русского происхождения, отправившихся на войну во Вьетнаме, была отреставрирована в прошлом году к сорокалетию со дня выхода. Оригинальный 35-мм негатив бережно отсканировали в разрешении 4К, что позволило повысить четкость изображения при сохранении зернистости плёнки. Повторный прокат ленты Чимино позволит не только полюбоваться молодыми Робертом Де Ниро, Кристофером Уокеном и Джоном Саведжом, но и вспомнить, какие ужасы приносит с собой война в жизни простых людей.
Роберту Де Ниро исполнилось 75 лет
Юбилей Кристофера Уокена
В прокате с 20 июня.

«История игрушек 4», Джош Кули

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Оскароносная франшиза, на которой выросло уже целое поколение, спустя 9 лет после последнего мультфильма получила продолжение. Когда-то появление астрорейнджера Базза Лайтера в комнате мальчика по имени Энди принесло сумятицу в игрушечные жизни других её обитателей, особенно ковбоя по имени Вуди — детского любимца. Так начиналась анимационная сага студии Pixar, растянувшаяся уже почти на 15 лет. В четвертой части истории о говорящих игрушках маленькие герои принадлежат новой хозяйке, девочке Бонни, которая ни с того, ни с сего завела себе чуднОго фаворита — пластиковую вилку по имени Вилкинс, не осознающего, что теперь он не столовый прибор, а игрушка.
Самые ожидаемые мультфильмы 2019 года
В прокате с 20 июня.

«Дылда», реж. Кантемир Балагов

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Вторая режиссерская работа ученика Александра Сокурова так же, как и первая «Теснота», попала в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. И, хоть и не увезла оттуда главный приз, получила награду за лучшую режиссуру и приз ФИПРЕССИ. История о послевоенной жизни двух подруг Ии и Маши в Ленинграде обнажает все ужасы мирного существования после четырех лет страха и борьбы из последних сил. С помощью бытовых деталей Балагов показывает, как тяжело бывшим фронтовикам возрождать себя из руин. В России картина будет впервые показана вне конкурса на 30-м фестивале «Кинотавр».
Канны-2019: «Дылда». Кантемировская дивизия снова в бою
В прокате с 20 июня.

«Паразиты», реж. Пон Джун Хо

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

В этом году южнокорейский режиссер Пон Джун Хо впервые в истории привез на родину «Золотую пальмовую ветвь». Обстоятельства сложились благоприятные — корейское кино как раз отмечает 100-летие. Награду постановщик завоевал со второй попытки: в 2017 году он уже показывал в Каннах свою «Окчу». «Паразиты», рассказывающие о бедной семье, которая обманным путем устраивается на работу в богатую, снискали положительные отзывы, как жюри, так и критиков. Эту остросюжетную трагикомедию уже называют «почти идеальным кино», обладающим отличным сценарием, ювелирной режиссурой и выдающейся актерской игрой, а её глубокие смыслы обязательно найдут отклик у зрителя.
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В прокате с 4 июля.

«Двойная жизнь», реж. Оливье Ассаяс

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Фильм-участник Венецианского кинофестиваля 2018 года, снятый французским сценаристом и режиссером Оливье Ассайасом, размышляет на тему повсеместной цифровизации: главные герои — издатели, писатели и их близкие — сталкиваются с необходимостью подстраиваться под новые реалии, которые им диктуют стремительно развивающиеся технологии. Пока планшеты и электронные читалки «убивают» бумажную литературу, персонажи Гийома Кане, Жюльет Бинош, Венсана Макеня и Кристы Терет пытаются не запутаться в паутине личных отношений.
В прокате с 4 июля.

«Анна», реж. Люк Бессон

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

После провалившегося блокбастера «Валериан и город тысячи планет» 60-летний Люк Бессон решил вернуться к старым добрым низкобюджетным триллерам и за 30 миллионов долларов снял «Анну» — картину с русской моделью Сашей Лусс в роли русской модели-убийцы. В звёздную компанию Хелен Миррен, Киллиана Мёрфи и Люка Эванса попал ещё один русский Саша — наш любимый актёр Александр Петров. Фильм обещает быть динамичным и напичканным приметами “Mother Russia”, несмотря на то что основное действие, судя по всему, будет происходить в Париже, куда героиня Лусс отправится на новое смертоносное задание.
Читать рецензию на «Валериан и город тысячи планет»
В прокате с 11 июля.

«Мёртвые не умирают», реж. Джим Джармуш

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Новый фильм американца Джима Джармуша снова затрагивает тему нечисти, как это было в фэнтезийной драме «Выживут только любовники» 2013 года, откуда перекочевала и Тильда Суинтон, переквалифицировавшись из жизнерадостной вампиреллы во владелицу похоронного бюро. Комедийный ужастик, собравший вместе Билла Мюррея, Адама Драйвера, Хлою Севьньи, Стива Бушеми и других популярных актеров, рассказывает о зомби-апокалипсисе, с которым столкнулся провинциальный городок Центрвилль — постоянно ссылаясь на поп-культуру и намекая на то, что мы все стали «ходячими мертвецами» еще при жизни. Лента принимала участие в основном конкурсе 72-го Каннского кинофестиваля.
Читать рецензию на «Выживут только любовники»
В прокате с 11 июля.

«Солнцестояние», реж. Ари Астер

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Режиссёр неплохого фильма ужасов «Реинкарнация» Ари Астер решил продолжить исследование природы страха и снял картину о празднике летнего солнцестояния, который ежегодно празднуется в Швеции. Группа молодых антропологов из США отправляется в маленькое шведское поселение «веселиться, гулять и пить», а еще посмотреть на уникальный обряд, проводимый раз в 90 лет. Поначалу вызывавший радость и интерес, языческий праздник превращается в ночной кошмар, заставляя гостей искать пути для побега. Исполнительница главной роли Флоренс Пью получила приз компании «Шопар» как лучшая молодая актриса на минувшем Каннском кинофестивале.
В прокате с 18 июля.

«Бойцовский клуб», реж. Дэвид Финчер

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Экранизация одноименного романа Чака Паланика давно уже стала культовой и вошла во все мыслимые и немыслимые ТОПы с пометкой must see. В честь двадцатилетия со дня премьеры зрители России и Беларуси смогут увидеть легендарную историю о замученном офисном клерке и его харизматичном альтер-эго на больших экранах и ещё раз насладиться выдающимися актёрскими работами Эварда Нортона, Брэда Питта и Хелены Бонэм Картер. Так что спустя двадцать лет первое правило Бойцовского клуба звучит иначе: расскажите всем о том, что «Бойцовский клуб» идёт в кино.
«Бойцовский клуб»: Теория и практика
В прокате с 25 июля.

«Гив ми либерти», реж. Кирилл Михановский

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Режиссёр Кирилл Михановский в юношеском возрасте переехал с родителями в США. Его второй полнометражный фильм (за первый — «Сны о рыбе» — он получил приз Regard Jeune в рамках недели критики на Каннском кинофестивале 2006 года) как раз-таки рассказывает о русском эмигранте по имени Вик, работающем водителем медицинского фургона, который в один прекрасный день соглашается подвезти соседей на похороны, по дороге заехав в афроамериканский район, где в это же время проходят протесты. В комедии, показывающей жизнь русского сообщества в Америке, сыграли Дарья Екамасова и Максим Стоянов. Мировая премьера состоялась в рамках «Двухнедельника режиссеров» на минувшем Каннском кинофестивале.
В «Двухнедельник режиссёров» попала работа Кирилла Михановского
В прокате с 25 июля.

«Однажды в… Голливуде», реж. Квентин Тарантино

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Легендарный Квентин Тарантино, прекрасные Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт на главных ролях, еще более прекрасный питбуль Брэнди, единственный из съёмочной группы получивший награду в Каннах («Собачью пальмовую ветвь») — что еще нужно для комедийной драмы про закат «золотого века» Голливуда? Добавьте к этому историю зверского убийства беременной жены Романа Полански Шэрон Тейт (здесь — Марго Робби), лёгшую в основу сценария, которая, как бы это не шокировало, заключена в тиски стёба и комичных ситуаций, в которые попадают актер ДиКаприо и его дублёр Питт. В общем, «типичный Тарантино».
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В прокате с 8 августа.

«Страшные истории для рассказа в темноте», реж. Андрэ Овредал

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Хоррор-трилогия Элвина Шварца, которая долгое время считалась слишком страшной для детей, теперь будет пугать с больших экранов: Гильермо Дель Торо, известный своей любовью ко всякого рода монстрам, выступил на проекте в качестве продюсера и сценариста, а снимать экранизацию доверил Андрэ Овредаллу, который отметился минималистичным фильмом ужасов «Демон внутри». Речь пойдёт о компании подростков, которые находят в заброшенном особняке сборник историй о чудовищах, написанных девочкой по имени Сара. Со временем дети начинают замечать, что эти кошмары начинают вырываться в реальный мир.
В прокате с 8 августа.

«Маленькое красное платье», реж. Питер Стриклэнд

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Британский сценарист и режиссёр Питер Стриклэнд («Герцог Бургундии») придумал и снял историю о платье-убийце, которое превращает жизнь своих владелиц в кошмар. Соединив комедию с ужасами, Стриклэнд иронизирует над фэшн индустрией, перенеся действие в 1980-е и снабдив его ударной дозой ретроэротики. Маленькое красное платье не только делает каждую женщину желанное и привлекательной, но заставляет её страдать от проклятья, которое на него наложено. Тезис о том, что «красота требует жертв» будут проверять на практике Гвендолин Кристи, Марианна Жан-Батист и Сидсе Бабетт Кнудсен.
В прокате с 15 августа.

«Бунюэль в лабиринте черепах», реж. Сальвадор Симо

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Биографическая драма о жизни испанского и мексиканского кинорежиссёра Луиса Бунюэля выполнена в жанре рисованного мультфильма. В центре сюжета — история создания его документального шедевра «Земля без хлеба». После скандала, связанного с сюрреалистическим «Золотым веком», молодой Бунюэль вынужден искать средства на свой новый фильм — историю о беднейшем регионе Испании Лас Урдес. Волею случая, его давний приятель выигрывает в лотерею большую сумму денег, и Луис начинает съемки, однако методы его работы шокируют членов съемочной группы. За постановку ленты отвечал Сальвадор Симо, ранее снявший тайско-индонезийский анимационный сериал про Льва по имени Макс.
В прокате с 15 августа.

«Малышка зомби», реж. Бертран Бонелло

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Ещё один участник Каннского кинофестиваля (конкурс «Двухнедельник режиссёров»), фильм завсегдатая смотра Бертрана Бонелло рассказывает о внучке самого знаменитого в мире зомби-гаитянина, которая переезжает в Париж и, пытаясь освоиться в школе, где учатся преимущественно белые, невольно пробуждает к жизни древнюю магию. Через призму фэнтезийного жанра Бонелло показывает историю взросления и самоопределения, а также разницу между двумя культурами и опасность их поверхностного взаимокопирования, сочетая в картине мистический островной культ вуду и современный французский рэп.
В прокате с 15 августа.

«В Кейптаунском порту», реж. Александр Велединский

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

В августе 2018 года Александр Велединский представил свою ещё не законченную драму на фестивале «Окно в Европу» — теперь уже завершенная, она добралась и до проката. Герои ленты Моряк, Пахан и Салажонок встречались друг с другом только раз, в конце войны, но спустя много лет их судьбы переплетаются вновь. Действие фильма разворачивается в Петербурге, Кейптауне, Крыму и на Дальнем Востоке. Главные роли исполняют сплошь звезды отечественного кино: Евгений Ткачук, Владимир Стеклов, Сергей Сосновский, Александр Робак, Виктор Раков, Юрий Кузнецов, Юлия Ауг, Максим Лагашкин, Виталий Кищенко и другие.
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В прокате с 22 августа.

«Божественная любовь», реж. Габриел Маскару

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Обладатель специального приза жюри Венецианского фестиваля-2015 за картину «Неоновый вол», Гэбриел Маскару снял драму о Бразилии 2027 года с явно антихристианским уклоном: в показанном им будущем, чтобы порадовать Бога, люди устраивают рейв-вечеринки, а исповедальней может служить обычная автомойка. Главная героиня Джоана работает нотариусом по бракоразводным процессам и посещает секту, практикующую радикальные способы примирения супругов, отправляя туда и своих клиентов. По словам Маскару, через демонстрацию неправдоподобного будущего он хотел рассказать о настоящем, в котором в Бразилии над человеческой личностью главенствуют консервативное государство и религия.
В прокате с 22 августа.

«Коко-ди Коко-да», реж. Йоханнес Нюхольм

Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате

Новая лента шведского режиссёра Йоханнеса Нюхольма вошла в программу «Фильмы, которых здесь не было» 41-го ММКФ, попав тем самым в список картин, не нашедших своего прокатчика, а поэтому не попавших на большой экран. Однако, как вы уже поняли, после фестиваля прокатчик нашелся, и российский зритель все-таки увидит историю о том, как супружеская пара, пытающаяся найти взаимопонимание, отправляется в путешествие и попадает в лапы странноватых артистов цирка, которые превращают их жизнь в ад, заставляя переживать один и тот же день снова и снова. Получился «День сурка» с налётом хоррора и фантасмагории.
В прокате с 29 августа.

Анна Полибенцева
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Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате фотографии
Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате фотографии
Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате фотографии
Каннское наследие: 20 фильмов лета в российском прокате фотографии
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