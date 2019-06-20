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Раскрой «План побега 3» первым

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20 июня 2019
Кино-театр.ру и компания MEGOGO Distribution начинают розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ экшена «План побега 3», который пройдёт 25 июня в 20:00 в московском кинотеатре «Каро Авиапарк». В главных ролях — Сильвестр Сталлоне, Дэйв Батиста и Фифти Сент!

Непревзойденный взломщик тюрем Рэй Бреслин опять ввязался в смертельно опасную авантюру: вместе со своей командой он берётся разыскать похищенную дочь своего друга — бизнесмена из Гонконга. Нити расследования приводят к одной из самых секретных тюрем Америки, которая называется «Пункт Дьявола».

Раскрой «План побега 3» первым

Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и присылать письмо с темой «План побега 3» на почту kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и адрес странички. Пять победителей будут выбраны случайным образом и объявлены 24 июня. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём ваших писем, желаем удачи!

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фильмы
План побега 3

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Раскрой «План побега 3» первым фотографии
Раскрой «План побега 3» первым фотографии
Раскрой «План побега 3» первым фотографии
Раскрой «План побега 3» первым фотографии
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