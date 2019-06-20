Раскрой «План побега 3» первым

Кино-театр.ру
и компания MEGOGO Distribution
начинают розыгрыш пяти пар билетов на спецпоказ экшена «План побега 3
», который пройдёт 25 июня
в 20:00 в московском кинотеатре «Каро Авиапарк»
. В главных ролях — Сильвестр Сталлоне
, Дэйв Батиста
и Фифти Сент
!
Непревзойденный взломщик тюрем Рэй Бреслин опять ввязался в смертельно опасную авантюру: вместе со своей командой он берётся разыскать похищенную дочь своего друга — бизнесмена из Гонконга. Нити расследования приводят к одной из самых секретных тюрем Америки, которая называется «Пункт Дьявола».
Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и присылать письмо с темой «План побега 3» на почту kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Пять победителей будут выбраны случайным образом и объявлены 24 июня. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.
Ждём ваших писем, желаем удачи!