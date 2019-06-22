Выиграй колонки фильма «За мечтой»

20 июня
в прокат вышла музыкальная драма Макса Мингеллы
«За мечтой
», с Эль Фаннинг
в главной роли.
Вайолет – застенчивая девочка-подросток, которая живет на острове Уайт. Она мечтает о славе, хочет вырваться из своего маленького городка, сбежать от повседневной серости и семейных неурядиц. В этом ей помогает необычный наставник (Златко Бурич), с которым она случайно знакомится в пабе, где поет по вечерам. Благодаря его стараниям и своему таланту она попадает на международный конкурс, где ей придется проявить себя и показать, на что она способна и готова пойти ради достижения успеха.
Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш трёх мини-колонок с символикой фильма! Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и присылать письмо с темой «За мечтой» на почту kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 29 июня. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях. Призы отправляются почтой только по России!
Ждём писем, желаем удачи!