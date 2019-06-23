Топ-10 боевиков для тех, кто скучает по эпохе видеосалонов

Если для поколения американских детей, родившихся в начале восьмидесятых, главными любимцами юности стали супергерои из комиксов, то для советских и постсоветских мальчишек незыблемыми иконами были и остаются отважные ребята из боевиков тех лет. Сталлоне, Шварценеггер, Уиллис - почти у каждого нынешнего тридцатилетнего в комнате был плакат с кем-нибудь из этих суровых мужчин, стоящих в обязательной героической позе с модельными красотками или ярким взрывом на заднем плане.
В последние годы именно бескомпромиссные боевики вновь обрели такую ошеломительную популярность в прокате. Герои юности снова возвращаются на большие экраны, и на постерах в кинотеатрах все чаще можно встретить знакомые с детства имена. Так, Сильвестр Сталлоне, после яркого успеха его трилогии «Неудержимые
» продолжает радовать зрителей своими новыми работами. 28 июня в российский прокат выходит лента «План побега 3
», в первой части которой, кстати, Слай исполнил давнишнюю мечту миллионов парней - снялся вместе со своим главным киносоперником Арнольдом Шварценеггером. В триквеле проникнуть в сверхсекретную тюрьму «Пункт Дьявола» Сталлоне будут помогать Дейв Батиста и Фифти Сент. На кону не только жизни главных героев, но и судьба похищенной молодой девушки.
Готовясь к премьере, кинообозреватель Денис Юрьев собрал для Кино-театр.ру
топ-10 боевиков как из нестареющей классики, так и свежих представителей жанра.
Крепкий орешек (1988)
Главный новогодний фильм для жителей нашей страны, наравне с «Один дома», «Иронией судьбы» и «Кавказской пленницей», за просмотром которого была съедена не одна тонна салата Оливье. «Орех» подкупал зрителя невиданной до этого реалистичностью происходящего на экране - полицейский Джон Макклейн казался простым человеком, который на пределе своих возможностей пытается выжить в превратившимся в филиал ада небоскребе Накатоми Плаза. Он резал ноги осколками стекла, боялся не дожить до утра, и никогда не стеснялся в выражениях. Харизма Брюса Уиллиса
, ставшего звездой после выхода ленты в прокат, обессмертила фильм на десятки лет вперед. А его шуточки, которые звучали после каждого убийства очередного террориста, очень быстро ушли в народ. Фразочка «Йо-хо-хо, у****ок!» в конце восьмидесятых стала позывным, которым перекидывались друг с другом миллионы жителей планеты.
Коммандос (1985)
Полная противоположность «Крепкого орешка», маскулинный, пропитанный гротеском и мальчишеской бравадой боевик про самого крутого парня в стране. Арнольд Шварценеггер
, в образе отошедшего от дел спецназовца, спасающего свою похищенную дочь, может убить врагов одним лишь стальным взглядом. Его герой стреляет из двух стокилограммовых пулеметов (по одному в каждой руке), прогрызает зубами глотки врагов, в воде не тонет и в огне не горит, и вообще кажется сошедшим с небес титаном, для которого спасти мир - обычное занятие в понедельник утром. В восьмидесятых не было больше ни одного такого боевика, в котором присутствовал настолько концентрированный заряд нелепицы и мальчишеской крутости, оторваться от которых было просто невозможно. «Широк в плечах, красив лицом. Держись, мужик, будь молодцом!».
Механик (2010)
Эта лента попала в наш топ не в качестве творческой единицы, а скорее как собирательный образ всего того, что делает Джейсон Стэйтем
для боевиков 21 века. Этот суровый британец остается одним из немногих ретроградов новой волны, которые придерживаются в своих актерских работах образа рафинированного супергероя, вдохновленного ранними работами Слая и Железного Арни. «Механик», как и другие его работы - яркий пример удачной попытки осовременить старые боевики. Здесь все работает по тем же лекалам, только снято дороже, эффектней, и не заигрывает с ностальгией зрителя. Если хотите бездумного, но затягивающего экшена - этот фильм, как и многие другие работы актера, идеально подойдет. Единственное, чего порой не хватает Стэйтему - самоиронии, которой славились экшн-герои прошлого.
Хищник (1987)
Режиссер ленты Шейн Блэк
соединил две, как казалось, не сочетаемые вещи - классический боевик с Шварценеггером, и футуристический рассказ про злого инопланетянина. Группа суровых мужчин выслеживает в джунглях охотника из соседней галактики, понимая в итоге, что одной грубой силой противника не одолеть. Здесь есть и потрясающие для тех лет экшн-сцены, вроде штурма деревушки с партизанами, и наполненные тревогой и чувством дискомфорта моменты, в которых Хищник режет прожженных вояк как котят. Итог, конечно очевиден - Арни настолько крут, что даже инопланетная нечисть не может с ним совладать. Но сам процесс победы над монстром был настолько потрясающе поставлен, что сиквелы и перезапуски франшизы так и не смогли повторить успеха оригинала.
Трилогия «Джон Уик» (2014-2019)
Главная экшн-серия последних лет, вобравшая в себя лучшие приемы братьев по жанру из прошлого века, и попытавшаяся переосмыслить устаревшие концепты под новым соусом. Джон Уик в исполнении Киану Ривза
в своем ядре стопроцентный герой боевиков восьмидесятых - одинокий, немногословный, самоуверенный, способный в одиночку уничтожить пару сотен злодеев. Но в отличии от неповоротливых людей-скал из эпохи VHS, он юркий, стремительный, последовательный, грациозный и, словно отточенный механизм, на сто процентов смертоносный. Этот парень не будет перекидываться со злодеем колкими фразочками - он освободит его мозг от стенок черепной коробки за долю секунды, сделав это настолько красиво, что в пору сравнивать его искусство убийства с настоящей хореографией. За то и любим современным зрителем.
Робокоп (1987)
Культовая фантастическая лента Пола Верховена
, вобравшая в себя все признаки крутого кинобоевика середины восьмидесятых. Кажется, что в фильме сошлись все главные интересы среднестатистического мальчишки - суровый и справедливый робот на страже закона, харизматичные злодеи-психопаты, бывший технологический центр США Детройт, по уши погрязший в преступности, и мрачная атмосфера мира, катящегося в пост-индустриальный апокалипсис. Верховен остался верен себе даже в Голливуде, и помимо забойного, и крайне натуралистичного экшена, «Робокоп» мог предложить зрителю свежую на тот момент идею о губительности для общества догм капитализма и бизнес-монополий. Рыцарь без страха и упрека в блестящем металлическом доспехе борется не просто с преступностью, но с корпоративной ложью, пропагандой и отсутствием здравого смысла. «Робокоп» смог расширить тропинку, созданную первым «Терминатором
» Кемерона, превратив её в дорогу для крепких фантастических боевиков девяностых. И эту заслугу сложно переоценить.
Трилогия «Неудержимые» (2010-2014)
Проект-мечта для всех бывших мальчишек, фанатевших от боевиков восьмидесятых. Сильвестр Сталлоне собрал за три фильма вокруг себя всех главных экшн-актеров старой и новой школ, столкнув их наконец лбами. После просмотра этого триптиха мы наконец получили ответ на вопросы, вроде «Кто же круче, Слай или Арнольд?», или «Сможет ли Стэйтем победить Ван Дама?». «Неудержимые» - элегантный и бескомпромиссный гимн эпохе VHS, буквально состоящий из фансервиса. Прямое доказательство того, что старорежимные боевики еще могут завлечь аудиторию в кинотеатры. И рукотворный памятник Сталлоне самому себе, как собирателю кумиров юности миллионов повзрослевших парней.
Саботаж (2013)
Одна из немногих работ Шварценеггера, после не слишком триумфального возвращения в кино, в которой актер пытается попробовать себя в новом образе. На первый взгляд кажется, что он играет здесь классического для себя сурового, поигрывающего мускулами мужчину, возглавляющего отряд спецназа. Но очень скоро становится понятно, что Арни взял на себя роль отрицательного героя, который не просто выступает главным злодеем повествования, но и мучается от чувства вины. «Саботаж» - нетривиальный боевик с иконой жанра, в котором на первый план выходят не драки и погони, а чувство сурового наказания за прошлые грехи. Увидеть рефлексирующего на экране Арнольда - тот еще аттракцион.
Кобра (1986)
Довольно типичный для Сталлоне боевик, в котором он выступает в классической роли задумчивого мускулистого сердцееда. Суровый коп по фамилии Кобретти, (но он больше любит, когда его называют Кобра), спасает привлекательную красотку от банды фанатиков, которые во что бы то ни стало хотят отправить её на свидание со старухой с косой. Больше всего запомнился образ Слая в ленте - черные очки-авиаторы, черные же брюки с рубашкой, немного небритый подбородок и торчащая в зубах спичка, которая словно чеховское ружье, выстрелит под конец фильма. Вы могли не видеть эту работу Слая, но наклейками с этим растиражированным образом точно были обклеены все подъезды российских домов в девяностые.
Рэмбо: Последняя кровь (19 сентября 2019)
Выходящее в сентябре этого года завершение истории второго после Рокки главного героя Сталлоне за всю его карьеру. Ветеран Вьетнама, прошедший за эти годы столько кровавых испытаний, выйдет наконец на свою финальную битву со злом. Само существование этого фильма доказывает не просто популярность классических боевиков в новом времени, но и тенденцию их возвращения на большие экраны. Так что даже после триквела «Плана побега» всем фанатам Слая будет чем заняться в этом году. Сказки из детства про самых крутых героев, которые всегда придут на помощь, пользуются у зрителя не меньшей популярностью, чем нескончаемая череда приключений ребят в разноцветных трико. И это всех поклонников настоящего мужского кино не может не радовать.
«План побега 3
» в прокате с 28 июня
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