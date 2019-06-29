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Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм

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29 июня 2019
В российский прокат 27 июня вышла лента Оксаны Карас «Выше неба», за роль «токсичной» матери в которой актриса Виктория Толстоганова получила приз 30-го фестиваля «Кинотавр». Проведенное в подмосковном санатории лето изменило жизнь семьи ее героини навсегда. Но жара и зной сыграли роковую роль в судьбе и других киногероев. Кино-театр.ру вспоминает еще 10 драматических фильмов о судьбоносном летнем зное.


«И Бог создал женщину»

Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм
фото: «И бог создал женщину»

Жаркий Сен-Тропе, только подчеркивающий горячую сексуальность еще девственницы Жюльетт, яркая внешность которой не дает покоя местным мужчинам и сплетникам. В главной роли - чувственная Брижит Бардо, которой эта роль подарила статус секс-символа эпохи сексуальной революции. Скромный, но обаятельный Жан-Луи Трентиньян, сыгравший роль Мишеля еще до того, как стал главным мужчиной XX века, и разбивший сердце Брижит Бардо, которая в то время еще была замужем за Роже Вадимом – режиссером, «создавшим женщину».


«Бассейн»

Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм
фото: «Бассейн»

Остросюжетный детектив о роковой страсти, удушающей ревности, творческом и семейном кризисах с самым красивым актерским трио в истории мирового кино – Роми Шнайдер, Аленом Делоном и Джейн Биркин. Захватывающий сценарий Жан-Клода Каррьера, постоянного соавтора Луиса Бунюэля и Милоша Формана, точеная режиссура впоследствии мастера остросюжетных драм Жака Дере в совокупности с музыкой Мишеля Леграна вдохновили и кинематографистов других поколений: спустя тридцать лет одноименную ленту с похожим сюжетом снял Франсуа Озон, а еще через десятилетие – итальянец Лука Гуаданьино, своим англоязычным дебютом «Большой всплеск» по мотивам «Бассейна» проложивший себе дорогу в американский кинематограф.



«Сто дней после детства»

Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм
фото: «Сто дней после детства»

Самый романтичный и драматичный фильм про советских подростков, отдыхающих в пионерлагере и познающих первую любовь и первое предательство. Трогательно-загадочная Ерголина (всего лишь вторая актерская работа юной Татьяны Друбич) – нездешняя девочка, в которую влюбляется пионер Лопухин (а потом и режиссер фильма Сергей Соловьев). Поэтический «Маскарад» Лермонтова, приобретающий в исполнении советских подростков новое «мятежное» звучание. Приз за режиссуру на Берлинском кинофестивале 1975 года и затем долго и нежно любимый поколениями советских школьников (и их родителей) хит.


«Неоконченная пьеса для механического пианино»

Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм
фото: «Неоконченная пьеса для механического пианино»

Один из лучших фильмов творческого тандема Никиты Михалкова и Александра Адабашьяна. Третьим по счету, но не по смыслу выступает Антон Павлович Чехов, по мотивам произведений которого и снята лента с блистательными Еленой Соловей и Александром Калягиным. «Чеховскими мотивами» пронизана вся эта усадебная драма о сложностях былой любви и былых мечтаний, о ничтожности каждого человека и благородстве, которое ее оправдывает или – есть надежда, что сможет оправдать.


«Грязные танцы»

Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм
фото: «Грязные танцы»

Культовая мелодрама с культовым саундтреком и Патриком Суэйзи с Дженнифер Грей, которых, как показал опыт так и не осуществившегося ремейка, нельзя никем заменить. Классическая история принцессы и нищего, переработанная с учетом биографии сценаристки и продюсера фильма Элинор Бергстин – про мир большой политики и родительских амбиций, сталкивающихся с волшебным миром танцев на фоне лета начала 1960-х. К счастью, как свойственно большинству мелодрам, – со счастливым финалом.



«Прогулка»

Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм
фото: «Прогулка»

Санкт-Петербург, конечно, не Лазурный берег, но и в Северной столице выдается порой жаркое лето. В одно из таких на Невском появляется улыбчивая Оля (Ирина Пегова), с первого взгляда влюбляющая в себя и без того излишне впечатлительного Алешу (Павел Баршак), который просит присоединиться к их совместной прогулке по достопримечательностям своего друга Петра (Евгений Цыганов), ранимого цинка, которому тоже нравится безбашенная Оля, повергающая всю тройку в пучину шуток, откровенных разговоров и разгорающейся на фоне ночного Петербурга драмы.


«Вики, Кристина, Барселона»

Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм
фото: «Вики, Кристина, Барселона»

Действие самого страстного фильма Вуди Аллена, в «нулевых» искренне полюбившего Европу, происходит в эклектичной и солнечной Барселоне, где разгорается история страсти и ревности необычного любовного треугольника в лице интеллигентной девушки (Ребекка Холл), харизматичного художника (Хавьер Бардем) и его бывшей вспыльчивой жены (Пенелопа Крус). Под ярким солнцем они громко выясняют отношения, любят, изменяют и - главное - творят.


«То лето страсти»

Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм
фото: «То лето страсти»

Актерские страсти, запутанные любовные многоугольники, творческие метания, живописный Рим, жаркая летняя ночь и почти «лебединая песнь» легендарного Филиппа Гарреля, где в главных ролях он снял своего сына Луи и роковую итальянку Монику Белуччи.


«Как меня зовут»

Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм
фото: «Как меня зовут»

Дебютная режиссерская работа Нигины Сайфуллаевой, восхитившей зрителей (но не жюри) недавнего «Кинотавра» своей откровенной лентой «Верность», а также первая большая роль в кино теперь суперпопулярной актрисы Александры Бортич (открытие новых харизматичных актрис – суперспособность Сайфуллаевой). Две подруги (вторую играет Марина Васильева, затем отметившаяся в «Нелюбви» Звягинцева и сыгравшая в той же «Верности») приезжают в Алупку, чтобы познакомиться с отцом (каннский лауреат Константин Лавроненко) одной из них. Страх перед встречей с родителем, столкновение со взрослой жизнью, жаркие летние ночи, возможные только в недолгий период между безрассудной юностью и вступлением во взрослую жизнь и энергия отчаянной молодости пропитывают весь фильм.


«Зови меня своим именем»

Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм
фото: «Зови меня своим именем»

История драматического взросления, завершающая трилогию уже упомянутого Луки Гуаданьино, с безумно романтичным Тимоти Шаламе в роли 17-летнего Элио, который в начале 1980-х встречается в Италии с 24-летним Оливером (брутальный, но нежный Арми Хаммер в ультракоротких шортах) и познает первую любовь, первую страсть и первую невозможность идиллического бытия.


«Выше неба» в прокате с 27 июня.


Маша Токмашева
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Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм фотографии
Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм фотографии
Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм фотографии
Солнечный удар: 10 обжигающих летних драм фотографии
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