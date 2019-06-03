Опасные связи интеллектуалов XX века: Кто есть кто в фильме «Вита и Вирджиния»

Вирджиния Вулф и другие писатели, художники и ученые группы Блумсбери
6 июня на экраны выходит биографическая драма «Вита и Вирджиния
», посвящённая отношениям двух английских писательниц, Виты Сэквилл-Уэст
и Вирджинии Вулф
. Помимо главных героинь в кадре появляются не менее интересные персонажи — их родственники и члены «Блумсберийского кружка» интеллектуалов начала XX-го века. Название этой группе, просуществовавшей с 1905-го по 1940-й, дал лондонский район Блумсбери, в котором поселились Ванесса Стивен
(будущая Вулф) с сестрой и братом после смерти отца.
Кружок единомышленников, начавшийся с четверговых посиделок однокурсников Тоби Стивена
по Кембриджу, с течением лет рос и развивался — в разное время в него входили писатели, художники и учёные: Вирджиния Вулф, Ванесса Белл, Литтон Стрэйчи, Клайв Белл, Эдвард Морган Форстер, Леонард Вулф, Вита Сэквилл-Вэст, Гарольд Никольсон, Дора Каррингтон, Джон Мейнард Кейнс, Дункан Грант, Дэвид Гарнетт, Артур Уэйли, Роджер Фрай, Бертран Рассел
и другие. Друзья и ровесники, родившиеся в викторианскую эпоху, взрослевшие в эдвардианскую и затем прошедшие через Первую мировую войну, образовали свободолюбивый круг, интересы которого были сосредоточены на искусстве, творчестве, собственных отношениях и их обсуждении. Запретных тем для них не существовало. И пока в британском обществе продолжали медленно умирать викторианская мораль и ханжество, кружок блумсберийцев искал и созидал не только новое искусство, но и новые формы семьи, как равноправного союза. Многих членов этой группы связывали сложные творческие и родственные связи, поэтому Кино-театр.ру
расскажет о персонажах «Виты и Вирджинии» немного подробнее.
Джемма Артертон в роли Виты Сэквилл-Вэст (1892-1962)
Виту Сэквилл-Вэст, чья знатная английская родословная, восходящая к Генриху III, была разбавлена знойной испанской кровью бабушки-танцовщицы, называют «одной из ярчайших представительниц смены эпох в английской истории». Личность Виты соединяет полюса и крайности, а вся её творческая жизнь показывает непрестанное желание разобраться в собственных противоречиях.
Изабелла Росселлини в роли леди Сэквилл-Вест (+1936)
Виктория Жозефа Сэквилл-Уэст, мать Виты, родилась в семье Лайонела Саквилл-Уэста, 2-го барона Сэквилла и испанской танцовщицы Хосефы Дуран. Такой мезальянс не мог быть одобрен в чопорной Англии, и Виктория жила с матерью во Франции, потом воспитывалась в парижском монастыре и вышла в английский свет только в 18 лет, произведя там фурор. Из всевозможных партий она выбрала брак с двоюродным братом, Лайонелом Эдвардом Сэквилл-Уэстом, и великосветскую жизнь хозяйки родового поместья Сэквиллов, Ноул-хауса. Дочь Вита, по мнению матери, не унаследовала её красоты — девочка была «гадким утёнком», с прямыми волосами и длинными ногами. Судя по литературному творчеству Виты, отношения с мамой теплотой не отличались.
Она начала писать ещё в школе, в 11 лет, и тогда же впервые влюбилась в девушку. К своему огромному сожалению, Вита не могла унаследовать Ноул-хаус, так как была женщиной, однако характер, в котором соединялся английский порядок и испанские страсти, у неё был вполне мужской. Несмотря на череду бурных романов с женщинами, в 1913 году Вита выходит замуж за дипломата Гарольда Никольсона, рожает сыновей и в 1917-м публикует свою первую книгу.
Руперт Пенри-Джонс в роли Гарольда Никольсона (1886—1968)
Гарольд стал верной опорой мятежной души Виты, всеми силами старался сохранить их брак, и это получилось — вокруг писательницы непрестанно бушевали страсти и рушились семьи её возлюбленных, семья же Николсонов была нерушима. Виту называли Дон Жуаном в юбке и восхищались её красотой и энергией, соединивших в себе женское и мужское. Гарольд же был очень мягок, и после его отставки в 1929 году супруги занялись восстановлением старинного поместья Сиссингхерст, приобретя его в собственность. Вита разбивает в поместье сад, получивший впоследствии признание как шедевр садового искусства Англии. К моменту знакомства с Вирджинией Вулф (дружба с которой продлится почти 20 лет, до смерти Вирджинии) Вита превосходила её в писательской популярности и в дальнейшем была плодовитым автором, работала в разных жанрах, от романов до стихов и биографий (позже она также была известна как автор статей по садоводству), но время всех расставило по местам — для английской литературы Вулф гораздо более весомая фигура.
Элизабет Дебики в роли Вирджинии Вулф (1882-1941)
Вирджиния Вулф не была столько противоречива, как Вита, однако вся жизнь писательницы была заряжена личными детскими драмами и сложным эмоциональным наследством семьи Стивенов. Для обоих родителей Вирджинии это был второй брак, в который они вошли с детьми от первого. Отец, Лесли Стивен, был редактором и критиком, дети воспитывались в литературной среде. Тяжёлым ударом судьбы для Вирджинии стала внезапная смерть матери, а через два года — сводной сестры. После этих событий у тринадцатилетней Вирджинии произошел первый нервный срыв, открыв болезнь, мучившую её всю оставшуюся жизнь (современные медики предполагают шизоаффективное расстройство). В период обострений, которые могли длиться месяцами, Вирджинию угнетали припадки и слуховые галлюцинации — ей слышалось пение птиц на оливах Древней Греции, разные голоса. В маниакальной стадии тихая писательница могла бессвязно разговаривать по двое суток кряду. Когда болезнь отступала, её мучили стыд за такое поведение и безвыходная беспомощность. В период же ремиссии она была яркой личностью с литературным даром и блестящим умом — который отчасти был щитом от нежелания и неприятия каких-либо телесных контактов. Замуж Вирджиния, искренне не понимая сути супружеских отношений, не стремилась, но для женщины того времени самостоятельная жизнь была почти невозможна. Выходом мог стать дружеский союз, и в 1912 году Вирджиния принимает предложение преданного ей Леонарда Вулфа — бакалавра искусств, государственного служащего, семь лет работавшего на Цейлоне и вышедшего ради совместной жизни с Вирджинией в отставку.
Питер Фердинандо в роли Леонарда Вулфа (1880-1969)
После свадьбы Леонард начинает заниматься литературным творчеством, политикой и социологией, а в 1917-м открывает собственное издательство «Хогарт пресс», ставшее общим детищем супругов — от рождения детей Леонард отказался. Болезнь Вирджинии, которую близкие предпочитали не обсуждать, стала для него сюрпризом. Однако Леонард сам страдал депрессией и включился в заботу о жене, призвав на помощь жизнь на природе и строгий распорядок дня. Супруги на некоторое время уехали из Лондона и жили в провинциальном Чарльстоне, куда в 1916-м переехала и сестра Вирджинии Ванесса, сняв бывший фермерский дом по соседству.
Ванесса Белл, любимая сестра Вирджинии, была единственной из детей Стивен, чей талант раскрылся не в литературе. Она стала художницей и впоследствии сердцем группы Блумсбери, хозяйкой дома, гости которого по четвергам разговаривали о литературе, а по пятницам о живописи. В 1907-м Ванесса, уступив многолетним ухаживаниям, выходит замуж за Клайва Белла, приятеля своего брата по Кембриджу, впоследствии арт-критика.
Гетин Энтони в роли Клайва Белла (1881-1964)
Брак Ванессы и Клайва прерывает и тесное общение сестёр (Вирджиния компенсирует разлуку перепиской), и занятия Ванессы живописью. В 1908-м, после рождения первенца, она с головой уходит в заботу о младенце — а у Вирджинии, параллельно с работой над первым романом, начинается затяжной платонический роман с Клайвом, помогающем ей советами. Эти отношения угасли сами собой, как и брак Белл — к 1914 году, после обоюдных измен, он окончательно превратился в дружеский союз. Супруги остаются единомышленниками, Ванесса продолжает писать, открывая для себя абстрактное направление живописи. В 1913-м, во время работы в художественных мастерских «Омега», она страстно влюбляется в художника Дункана Гранта, приятеля по группе Блумсбери с 1905-го года.
Эмиральд Феннел в роли Ванессы Белл (1879-1961) и Адам Джиллен в роли Дункана Гранта (1885-1978)
Ванесса проживёт с гомосексуальным Грантом до конца своих дней, смирившись со свободолюбивым характером партнёра, то и дело убегавшим из её уютного дома — но всегда возвращавшимся. В 1916-м она переезжает в Чарльстон с Дунканом и его любовником, писателем Дэвидом Гарнеттом — так же членом группы Блумсбери. Место встреч группы переехало в Чарльстон вместе с Ванессой, благо и Вулфы жили неподалёку. В 1918-м Ванесса родила дочь Гранта, Анжелику, которая получила фамилию Белл (и до 18 лет считала Клайва отцом). Гарнетт присутствовал при родах, а в 1938-м у него и Анжелики завязался роман. Родители были потрясены, но объяснить семейные тайны и воспрепятствовать свадьбе были не в состоянии. Однако всех утешили внуки — четырёх детей Анжелики и трёх детей сына Ванессы и Клайва, Квентина, пожилые Дункан, Клайв и Ванесса нянчили вместе.
Интересно и закономерно, что дети «блумсберийцев» стали их жизнеописателями: Квентин Белл, искусствовед и художник, написал подробную биографию Вирджинии Вульф, а Найджел Николсон выпустил в свет шеститомник писем Вирджинии Вульф, дневники своего отца, Гарольда Николсона, его переписку с Витой Сэквилл-Вэст и написал биографическую книгу «Семейный портрет», об отношениях Виты и писательницы Вайолет Трефусис, по которой в 1990-м был снят одноимённый сериал.
«Вита и Вирджиния
» в прокате с 6 июня
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