Ремейк «Короля Льва», «Человек-паук: Вдали от дома» и ещё 10 фильмов июля

Шедевр Андрея Тарковского возвращается на большие экраны в отреставрированном виде благодаря синематеке «Искусство кино» и «Мосфильму». Картину с Маргаритой Тереховой в главной роли можно будет посмотреть в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и ещё трёх десятков городов России.
Кристиан Клавье и Матильда Сенье в комедии Арно Лемора играют недавно познакомившихся разведённых Филиппа и Кароль, которые пошли на поводу у её детей-подростков и отправились отдыхать на Ибицу, представляющую собой рай для молодёжи и любителей ночной жизни.
В этом году южнокорейский режиссёр Пон Джун Хо впервые в истории привёз на родину «Золотую пальмовую ветвь». Лента, рассказывающая о бедной семье, которая обманным путём устраивается на работу в богатую, снискала положительные отзывы как жюри, так и критиков.
Мстители распрощались со зрителями, но отдельные участники команды супергероев всё ещё с нами. Как, например, Питер Паркер, он же Человек-паук, он же Том Холланд. На сей раз главный герой отправится с друзьями на каникулы в Европу, где ему предстоит помочь с одной проблемой Нику Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон).
Ари Астер («Реинкарнация») решил продолжить исследование природы страха и снял картину о празднике летнего солнцестояния, который ежегодно празднуется в Швеции. Группа молодых антропологов из США отправляется в маленькое шведское поселение «веселиться, гулять и пить», а ещё посмотреть на уникальный обряд, проводимый раз в 90 лет. Поначалу вызывавший радость и интерес, языческий праздник превращается в ночной кошмар. Исполнительница главной роли Флоренс Пью получила приз компании «Шопар» как лучшая молодая актриса на минувшем Каннском кинофестивале.
Экранизация одноимённого романа Чака Паланика давно уже стала культовой и вошла во все мыслимые и немыслимые ТОПы с пометкой must see. В честь двадцатилетия со дня премьеры зрители России и Беларуси смогут увидеть легендарную историю Дэвида Финчера о замученном офисном клерке и его харизматичном альтер-эго на больших экранах и ещё раз насладиться выдающимися актёрскими работами Эдварда Нортона, Брэда Питта и Хелены Бонэм Картер.
Дейзи Ридли в ленте Клер Маккарти предстанет в качестве возлюбленной Гамлета, Наоми Уоттс примерит платья Гертруды, а Клайв Оуэн обернётся Клавдием. Сюжет пересказывать бессмысленно, но создатели обещают посмотреть на шекспировскую классику под другим углом.