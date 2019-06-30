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Ремейк «Короля Льва», «Человек-паук: Вдали от дома» и ещё 10 фильмов июля

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30 июня 2019
Выбор редакции Кино-театр.ру

Ремейк «Короля Льва», «Человек-паук: Вдали от дома» и ещё 10 фильмов июля
фото: кадр из фильма «Мёртвые не умирают»


«Зеркало»



Шедевр Андрея Тарковского возвращается на большие экраны в отреставрированном виде благодаря синематеке «Искусство кино» и «Мосфильму». Картину с Маргаритой Тереховой в главной роли можно будет посмотреть в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и ещё трёх десятков городов России.

Выход в прокат: 4 июля



«Ибица» / Ibiza



Кристиан Клавье и Матильда Сенье в комедии Арно Лемора играют недавно познакомившихся разведённых Филиппа и Кароль, которые пошли на поводу у её детей-подростков и отправились отдыхать на Ибицу, представляющую собой рай для молодёжи и любителей ночной жизни.

Выход в прокат: 4 июля



«Паразиты» / 기생충



В этом году южнокорейский режиссёр Пон Джун Хо впервые в истории привёз на родину «Золотую пальмовую ветвь». Лента, рассказывающая о бедной семье, которая обманным путём устраивается на работу в богатую, снискала положительные отзывы как жюри, так и критиков.

Выход в прокат: 4 июля



«Человек-паук: Вдали от дома» / Spider-Man: Far From Home



Мстители распрощались со зрителями, но отдельные участники команды супергероев всё ещё с нами. Как, например, Питер Паркер, он же Человек-паук, он же Том Холланд. На сей раз главный герой отправится с друзьями на каникулы в Европу, где ему предстоит помочь с одной проблемой Нику Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон).

Выход в прокат: 4 июля



«Анна» / Anna



После провалившегося блокбастера «Валериан и город тысячи планет» 60-летний Люк Бессон решил вернуться к старым добрым низкобюджетным триллерам и за 30 миллионов долларов снял новую версию «Никиты» с Сашей Лусс в роли русской модели-убийцы. Компанию ей составят Хелен Миррен, Киллиан Мёрфи, Люк Эванс и Александр Петров.

Выход в прокат: 11 июля



«Мёртвые не умирают» / The Dead Don't Die



Джим Джармуш после рассказа про вампиров («Выживут только любовники») решил поведать нам историю про зомби с участием Адама Драйвера, Билла Мюррея, Тильды Суинтон, Хлои Севиньи, Селены Гомес, Стива Бушеми и Тома Уэйтса. Комедийный ужастик рассказывает о зомби-апокалипсисе, с которым столкнулся провинциальный городок Центрвилль. Must see.

Выход в прокат: 11 июля



«Король Лев» / The Lion King



Ремейк диснеевского мультфильма, в котором ключевую роль играют CGI-эффекты. За постановку вновь, как и в случае с «Книгой джунглей», отвечает Джон Фавро. В оригинале любимые персонажи заговорят голосами Чьюитела Эджиофора, Дональда Гловера и Сета Рогена, а Муфасу, как и в классической версии, озвучил Джеймс Эрл Джонс.

Выход в прокат: 18 июля



«Соблазн» / Sybil



Виржини Эфира, Адель Экзаркопулос, Гаспар Ульель и Сандра Хюллер в остросюжетной трагикомедии Жюстины Трие о Сибиле, решившей передохнуть от работы психотерапевтом ради написания книги. В это время к ней обращается молодая актриса Марго и умоляет принять её. Откровения новой пациентки резко меняют жизнь главной героини.

Выход в прокат: 18 июля



«Солнцестояние» / Midsommar




Ари Астер («Реинкарнация») решил продолжить исследование природы страха и снял картину о празднике летнего солнцестояния, который ежегодно празднуется в Швеции. Группа молодых антропологов из США отправляется в маленькое шведское поселение «веселиться, гулять и пить», а ещё посмотреть на уникальный обряд, проводимый раз в 90 лет. Поначалу вызывавший радость и интерес, языческий праздник превращается в ночной кошмар. Исполнительница главной роли Флоренс Пью получила приз компании «Шопар» как лучшая молодая актриса на минувшем Каннском кинофестивале.

Выход в прокат: 18 июля



«Бойцовский клуб» / Fight Club



Экранизация одноимённого романа Чака Паланика давно уже стала культовой и вошла во все мыслимые и немыслимые ТОПы с пометкой must see. В честь двадцатилетия со дня премьеры зрители России и Беларуси смогут увидеть легендарную историю Дэвида Финчера о замученном офисном клерке и его харизматичном альтер-эго на больших экранах и ещё раз насладиться выдающимися актёрскими работами Эдварда Нортона, Брэда Питта и Хелены Бонэм Картер.

Выход в прокат: 25 июля



«Видок: Охотник на призраков» / L'Empereur de Paris



Жан-Франсуа Рише («Враг государства №1») поставил новое кино о легендарном французском сыщике XIX века Эжене Франсуа Видоке, которого на сей раз на экране воплотил Венсан Кассель. В картине также можно увидеть Ольгу Куриленко, Дени Лавана, Фрейю Мейвор, Джеймса Тьерре и Фабриса Лукини.

Выход в прокат: 25 июля



«Офелия» / Ophelia



Дейзи Ридли в ленте Клер Маккарти предстанет в качестве возлюбленной Гамлета, Наоми Уоттс примерит платья Гертруды, а Клайв Оуэн обернётся Клавдием. Сюжет пересказывать бессмысленно, но создатели обещают посмотреть на шекспировскую классику под другим углом.

Выход в прокат: 25 июля




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Макс Милиан
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АннаБойцовский клубВидок: Охотник на призраковЗеркалоИбицаКороль ЛевКороль ЛевМёртвые не умираютНикитаОфелияПаразитыСоблазнСолнцестояниеЧеловек-паук: Вдали от дома

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