Куртка и очки «Рокетмена» ищут новых владельцев

В отечественный прокат вышел «Рокетмен
» — музыкальная биография Элтона Джона
. Кино-Театр.ру
и компания ЦПШ
начинают розыгрыш призов, посвящённых этому фильму.
Поскольку сэр Элтон Джон человек творческий и весьма эксцентричный, конкурс также будет творческим. Для участия вам нужно сделать репост этой статьи в любой соцсети — и своё фото в забавных очках. Принимаются все варианты: если под рукой нет очков, можете сделать оправу из любых материалов или просто пририсовать очки к своему фото! Присылайте фотографии на адрес kinoteatr.prize@gmail.com
с темой РОКЕТМЕН. В письме укажите свои имя, фамилию и страничку в соцсети.
Победителей объявим 13 июня
. Авторы трёх самых ярких работ получат в подарок комплект из куртки и очков в стиле Элтона Джона!
Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях. Призы отправляются компанией ЦПШ только по России.
Ждём ваших фото и желаем удачи!