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Куртка и очки «Рокетмена» ищут новых владельцев

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6 июня 2019
В отечественный прокат вышел «Рокетмен» — музыкальная биография Элтона Джона. Кино-Театр.ру и компания ЦПШ начинают розыгрыш призов, посвящённых этому фильму.

Куртка и очки «Рокетмена» ищут новых владельцев

Поскольку сэр Элтон Джон человек творческий и весьма эксцентричный, конкурс также будет творческим. Для участия вам нужно сделать репост этой статьи в любой соцсети — и своё фото в забавных очках. Принимаются все варианты: если под рукой нет очков, можете сделать оправу из любых материалов или просто пририсовать очки к своему фото! Присылайте фотографии на адрес kinoteatr.prize@gmail.com с темой РОКЕТМЕН. В письме укажите свои имя, фамилию и страничку в соцсети.

Победителей объявим 13 июня. Авторы трёх самых ярких работ получат в подарок комплект из куртки и очков в стиле Элтона Джона!

Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях. Призы отправляются компанией ЦПШ только по России.

Ждём ваших фото и желаем удачи!

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Куртка и очки «Рокетмена» ищут новых владельцев фотографии
Куртка и очки «Рокетмена» ищут новых владельцев фотографии
Куртка и очки «Рокетмена» ищут новых владельцев фотографии
Куртка и очки «Рокетмена» ищут новых владельцев фотографии
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