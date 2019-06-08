«Кинотавр»: Краткая история российского кино на фоне истории страны

В этом году главный смотр отечественного кино – фестиваль «Кинотавр» – пройдет уже в 30-й раз. В этом фестивале вся наша киножизнь. От эпохи постсоветского синдрома и отсутствия кинопроката до отечественных лидеров по сборам, которые превосходят даже финал «Мстителей». От некогда выстрелившей «новой волны», сделавшей имя современному российскому кино, до «чернухи», осужденной молодой порослью Союза кинематографистов. От тяжеловесного арта, который может разбить критиков на два враждующих лагеря, до легковесного арт-мейнстрима, из которого и соткано нынешнее российское кино. Для многих участников «Кинотавра» именно этот фестиваль стал настоящей путевкой в киножизнь – не самую простую с учетом постоянно меняющихся реалий отечественной индустрии и даже шире – всей страны. Кино-театр.ру вспоминает историю «Кинотавра» через призму истории России, построения индустрии и победивших там за 30 лет фильмов.
1989-1990-й. «Месть» за некупленное кино.
Перестройка выходит на финишную прямую, перемен уже не ждут, они наступают буквально каждый день. На первых частично свободных парламентских выборах депутатами становятся Борис Ельцин и Андрей Сахаров, режиссеру Юрию Любимову, во времена Черненко изгнанному из СССР, возвращают советское гражданство, Солженицына
Союз писателей тоже реабилитирует. Шахтеры бастуют, по центральному телевидению показывают первый сеанс Анатолия Кашпировского. Лидером советского кинопроката становится фильм Петра Тодоровского
«Интердевочка
», с немыслимой степенью свободы демонстрирующий и надвигающийся капитализм, и впоследствии только усиливающееся желание «свалить». В мало чем примечательном подмосковном Подольске предприимчивый Марк Рудинштейн
, уже набивший руку на организации рок-фестиваля двумя годами ранее, делает без каких-либо государственных денег смотр некупленного кино – альтернативу почившему два года назад Всесоюзному фестивалю, бывшему главной выставкой народных достижений в области популярного кинопрома. На первом и последнем фестивале некупленного кино, давшем старт «Кинотавру», побеждает лента с говорящим названием и метафоричным сюжетом «Месть
» – о заветах «отцов», которым нужно следовать, несмотря ни на что. Картина снята на студии «Казахфильм» при поддержке Госкино режиссером Ермеком Шинарбаевым
, который уже в начале 90-х со своей следующей картиной «Место на серой треуголке
» получит главный приз международного кинофестиваля в Локарно, будет отмечен зарубежными критиками, а затем станет одним из ведущих кинематографистов Казахстана.
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Интердевочка
1991: «Сукины дети» времен распада
СССР, как и Югославия, трещит по швам, Ельцин требует отставки Горбачева и его поддерживают обычные люди. Референдум о сохранении СССР бойкотируют шесть республик. Несмотря на то, что остальные голосуют за создание обновленной федерации социалистических суверенных государств, новый союзный договор так и не принят. Еще до августовского путча и того, как независимость объявят Украина, Азербайджан, Армения и другие республики, Ельцин не станет президентом РСФСР, Собчак – мэром Ленинграда, переименованного наконец в Санкт-Петербург, а Тим Бернерс-Ли – создателем первого сайта и того самого WWW (Шнуров был хорошо подкован в истории), в Сочи впервые пройдет фестиваль «Кинотавр», чопорно разделивший программу дебютного южного года на блоки «Кино для избранных» и «Кино для всех». Избранным (там голосует профессиональное жюри под руководством главреда журнала «Экран» Виктора Демина
) показывают «Униженных и оскорбленных
» Эшпая с Кински и Михалковым, «Пегий пес, бегущий краем моря
» Карена Геворкяна
, победившего, кстати, на Московском международном кинофестивале, сразу два фильма Николая Досталя – в том числе и лучший его «Облако-рай
», «Армавир
» Абдрашитова, «Закат
» Зельдовича и единственную режиссерскую работу великого артиста Сергея Юрского «Чернов/Chernov
», снятую им по собственному же сценарию. Для всех демонстрируют кино, как бы сейчас сказали, острое, но тогда совершенно точно отражающее общественные настроения – «Цареубийцу
» Шахназарова, «Чокнутых
» Суриковой, «Путешествие товарища Сталина в Африку
» Квирикадзе, «Небеса обетованные
» Рязанова, «Зимнюю вишню-2
» Масленникова и «Сукиных детей
» Леонида Филатова
. Последняя картина – наряду с «Черновым» – становится победителем конкурса «для всех», где голосуют зрители. И тем удивительнее становится этот победный тандем – размышления великих актеров о судьбах страны в контексте судеб отдельно взятых людей. Вынужденная эмиграция и реакция на нее со стороны как эмигрирующего, так и тех, кого он оставил на родине, бунт внешний и внутренний – темы в начале 1990-х болезненные, особенно для людей интеллигентных, вокруг которых и строится повествование.
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Пегий пес, бегущий краем моря
Цареубийца
1992: Со своею «Нелюбовью»
В Югославии – война, в России – «шоковая терапия» и либерализация цен, в конечном счете распространяющаяся и на национальный напиток – водку. В Москве мэром становится Юрий Лужков, в Екатеринбурге – находят останки Николая II и Александры Федоровны, в глобально политическом контексте – Ельцин и Шеварнадзе пытаются урегулировать грузино-осетинский конфликт. Кино, кажется, последнее, что волнует людей и власть в эту «эпоху перемен». Блок «Фильмы для избранных» в редакции 1992-го обзаводится знаком вопроса – как станет понятно, неслучайно. Грузинская картина «Солнце неспящих
» Теймураза Баблуани, рассказывающая о сломе поколений, где талантливый врач-отец теряет всё, но это лишь больше сближает его с прогрессивным сыном, долго путешествовала из одного конкурса в другой, а в итоге получила гран-при смотра. Так же, как и дебютная работа Сергея Попова «Улыбка
» о тотальном безумии, в чем-то схожем с «Домом под звездным небом
» Сергея Соловьева (спецприз жюри). Но запомнится тот фестиваль другими открытиями – Ренатой Литвиновой
, написавшей «Нелюбовь
» Валерия Рубинчика, Иваном Охлобыстиным
, под псевдонимом Чужой выстрелившим с «Ногой
» Никиты Тягунова, и Евгением Мироновым
, сыгравшим главную роль, которая его и прославила, во второй картине Валерия Тодоровского «Любовь
». Этот спор «Любви» и «Нелюбви» (а один из призов получила еще и лента Никиты Михалкова «Урга – территория любви
») спустя много лет вновь зазвучит на «Кинотавре». А вот «Прорва
» – пожалуй, главный фильм начала 90-х, полноценно открывший режиссера Дыховичного
и артиста Маковецкого
– остается без наград.
1993: Не «Увидеть Париж и умереть»
Россия готовится принять действующую и по сей день Конституцию, остальные бывшие советские республики налаживают дипломатические отношения с другими странами. В силу наконец вступает закон, разрешающий свободный въезд и выезд на территорию России. Появляются «Газпром» и «Лукойл». Президентом США становится Билл Клинтон, но на американском телевидении дела поважнее – заканчивается «Санта-Барбара
», к которой только почувствовали вкус российские зрители. «Кинотавр» тоже берет курс на весь мир и вводит у себя международный конкурс – участие Госкино, впервые со времен основания фестиваля, позволяет. На «заграницу» нацеливаются и российские кинематографисты. Фантасмагоричное «Окно в Париж
» открывается у Юрия Мамина, «Увидеть Париж и умереть
» готова Татьяна Васильева
, удостоенная приза за лучшую женскую роль в фильме Александра Прошкина
, об Америке мечтает главный герой «Русского регтайма
» лучшего дебютанта года Сергея Урсуляка
, туда уезжает одна из героинь потом народного хита Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна»
. Однако кинематографическое сообщество интересует рефлексия на тему собственной истории – гран-при получают пронзительно-жесткий и откровенный «Анкор, еще анкор!» Петра Тодоровского
и сотканный из отечественных фильмов начала века, посвященный Вере Холодной, «Остров мертвых
» киноведа и историка кино Олега Ковалова
.
1994: «Увлеченья» Ренатой Литвиновой, Владимиром Машковым и Тимуром Бекмамбетовым
«Эпоха перемен» и нестабильности приводит к малокартинью. Телевидение, к тому времени активно развивающееся, действительно начинает замещать собой примерно всё – особенно практически не существующий кинопрокат. Пока в США выходит «Список Шиндлера
», в России все прикованы к «Петербургским тайнам
». На «Кинотавре» малокартинье продолжает разбавлять международный конкурс, в отечественном же, как утверждают критики, собраны практически все фильмы, готовые в этом году. Их 12 против 20 годом ранее. «Выбирать не из чего», – сетуют критики, но именно в этот год на фестивале проходит премьера «Пешаварского вальса
» Геннадия Каюмова
и Тимура Бекмамбетова
– затем возродившего кассовое российского кино «Ночным дозором
», а теперь главного продюсера отечественного кинопрома. И «Лимиты
» тогда всем известного оператора Дениса Евстигнеева
, в режиссерском дебюте представившего Владимира Машкова
– теперь главную звезду российского кино. И «Увлечений» Киры Муратовой
, где все увидели новую характерную актрису, а не только сценариста – Ренату Литвинову.
1995: Особенности национального кинофестиваля
Первая Чеченская война в разгаре. Как и война за главную общественно-политическую силу новой России – телевидение, где начинают появляться отечественные аналоги зарубежных развлекательных шоу «Сто к одному» и «Угадай мелодию». Совестью отечественного ТВ считается Влад Листьев, убийство которого повергает всю страну в шок. «Кинотавр», теперь с печальной легкостью собирающий все фильмы в одном конкурсе, разрывается между «кино для всех» и «кино для избранных». Побеждают первые – гран-при фестиваля (и, кстати, премия FIPRESCI, члены которой тоже приезжали в Сочи) уходит главной национальной комедии 90-х (а то и всех времен) «Особенности национальной охоты
» Александра Рогожкина
, с утешительными призами остаются «Пьеса для пассажира» Абдрашитова
, «Американская дочь» Шахназарова
, «Мусульманин» Хотиненко
, «Русская симфония» Лопушанского
и «Время печали еще не пришло
» – не первый, но последний игровой режиссерский опыт продюсера Сергея Сельянова
.
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Американская дочь
Русская симфония
1996: Голосуй сердцем за «Кавказского пленника»
Россия «голосует сердцем» за Ельцина, которому в тот момент сердце как раз и усиленно лечат. До операции и выборов он успевает подписать указы о частичной отмене смертной казни и обязательной военной службы. В тот момент это, кажется, понятия равноправные – Чеченская война не стихает, о проблемах на Кавказе начинают размышлять и кинематографисты. На «Кинотавре», в этот год представляющем программы как фильмов из России и стран СНГ, так и зарубежных картин, побеждает «Кавказский пленник
» Сергея Бодрова-старшего
, где за лучшую мужскую роль еще отмечают сразу же и Олега Меньшикова
, и Сергея Бодрова-младшего
. Никто и не думает о том, что последний попал в фильм исключительно благодаря родственным связям. Все, в том числе и режиссер Алексей Балабанов
, участвовавший в создании киноальманаха «Прибытие поезда
», получившего награду FIPRESCI, уверены, что младший Бодров – будущая звезда российского кино. Яркая и, как окажется, трагически мимолетная.
1997: О, где же ты, «Брат»
Борис Ельцин и новый президент Чечни Аслан Масхадов подписывают договор о мире. Анатолий Чубайс становится министром финансов, а Борис Немцов – вице-премьером. Российский автопром начинают поддерживать свыше – всем чиновникам предписано ездить исключительно на машинах отечественного производства. В США начинаются продажи DVD-дисков, годом ранее изобретенные в Японии. В России вступает в силу новый Уголовный кодекс, где, в том числе, есть статья за нарушение авторских и смежных прав. «Кинотавр», следуя лучшим советским традициями, за чуть больше чем пятилетку своего существования, дает первый «индустриальный» (хотя об этом слове тогда не шло и речи) итог – главный постсоветский фильм с главным героем новой России «Брат
», созданный трио Сельянов-Балабанов-Бодров (все в равнозначном порядке). Картина получает главный приз. Другими наградами отмечают первый исторический сериал новой России «Ермак» Краснопольского и Ускова
, ранее показанный на Берлинском смотре фильм Сокурова «Мать и сын
», народную трагикомедию «Не валяй дурака
» с Михаилом Евдокимовым
и эстетские «Три истории» Киры Муратовой
.
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Не валяй дурака
Три истории
1998: Про «Окраину» и людей
Деноминация возвращает в экономическую жизнь россиян копейку. Борис Ельцин отвечает на вопросы в интернете. На российском телевидении появляются каналы ТНТ и «Культура», в эфир выходит самый долгоиграющий отечественный сериал «Улицы разбитых фонарей
». Несмотря на экономическую нестабильность, российское кино, кажется, чувствует себя несколько лучше, чем двумя годами ранее. На «Кинотавре» даже появляется конкурс дебютов, где приз FIPRESCI берет экстремальный полнометражный игровой фильм актера Александра Баширова
«Железная пята олигархии
» (или кратко ЖПО), а награды российских критиков – трогательная работа Ларисы Садиловой
«С днем рождения!
» и отчаянная «Окраина» Петра Луцика
. В основном конкурсе кинематографисты «с именем» активно рефлексируют на заданные темы и мучаются посттравматическим синдромом, обретающим формы нарочитой метафоры, как в победившем «Времени танцора» Вадима Абрашитова
, или скандального ретро, как в «Про уродов и людей» Алексея Балабанова
.
1999: Массовый «Блокпост»
Дефолт и правительственный кризис дестабилизируют страну, Ельцин ищет себе преемника. Поиск завершится только к августу, когда на политической арене появится тогда мало кому известный Владимир Путин. Березовский начинает медиавойну против Гусинского. «Кинотавр» тоже переживает нелегкие времена. Марк Рудинштейн отчаянно пытается продать фестиваль. До сочинского конкурса не доходит «Небо в алмазах
», так как режиссер Василий Пичул
судится с продюсерами, и «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова
, который через год получит Государственную премию РФ. Зато показывают «Ворошиловского стрелка» Станислава Говорухина
, уже прочно вступившего на политический путь. Градус социально-политических высказываний высок как никогда – «Ворошиловскому стрелку» противостоят «Кто, если не мы» Приемыхова
, «Мама» Дениса Евстигнеева
, «Хочу в тюрьму» Аллы Суриковой
, над переходом на коммерческие рельсы иронизирует дебютант Григорий Константинопольский
с «8 1/2 долларов
». Однако главная борьба развивается между «Блокпостом» Александра Рогожкина
и «Молохом» Александра Сокурова
, к тому времени уже показанном на Каннском кинофестивале. Зрительское высказывание Рогожкина на наболевшую «кавказскую» тему берет главный приз, от второго такого отказываются продюсеры авторского эссе Сокурова про Гитлера и Еву Браун. Конфликт между массовым кино, которое пока еще толком и не доходит до зрителей, и кино фестивальным, определит повестку развития отечественного кинематографа на несколько лет вперед.
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Небо в алмазах
Кто, если не мы
Молох
2000: «Брат-2» против ДМБ
В России новый президент и Вторая Чеченская война. Нового президента критикуют медиаресурсы Владимира Гусинского, которого в итоге задерживают по обвинению в мошенничестве. Еще до черного августа с взрывом в метро «Пушкинская» и катастрофой подводной лодки «Курск» в июньском Сочи на очередной «Кинотавр» собираются кинематографисты. Фильмов в течение года сделано немного – всего 27, выбирать особо не из чего. Дебюты и анимационное кино на «безрыбье» встраиваются в основной конкурс, где показывают, в том числе, и сиквел
несколько лет назад обласканного «Брата». Продолжение истории Данилы Багрова вызывает у критиков скепсис. Свой приз они в итоге отдают другой впоследствии популярной картине нового российского кино «ДМБ» Романа Качанова
. Остросоциальная ирония на тему отечественной армии, впрочем, не находит поддержки основного жюри, которое предпочло лирический «Дневник его жены» Алексея Учителя
и «Лунного папу» Бахтияра Худойназарова
. Призом за актерскую работу наконец отмечают Сергея Маковецкого
(за «Русский бунт» Прошкина
), который годом ранее появлялся чуть ли не во всех конкурсных картинах.
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Дневник его жены
2001: «Нежный возраст» не «Второстепенных людей»
Новый век и новое тысячелетие приносят политические перемены в США – Билл Клинтон сменяется Джорджем Бушем-младшим. Сентябрь – самый страшный теракт. На просторах интернета появляется «Википедия», в прокат выходят первая часть «Гарри Поттера
» и мультфильм «Шрек
», с бюджетом которого потом еще долго будут сравнивать господдержку российского кино. В России – одно сплошное телевидение, переходящее под государственный контроль. Захват НТВ, проблемы в вещании ТВ-6, который показывает первое отечественное реалити-шоу «За стеклом». Владимир Путин собирает первую большую пресс-конференцию. Появляется партия «Единая Россия». Где-то за горизонтом маячит стабильность. Вот и на «Кинотавр» подбирается сильный конкурс, в большей части состоящий из кино зрительского, даже телевизионного (в конкурсе «Таежный роман» Митты
, «Северное сияние» Разенкова
, «Президент и его внучка» Кеосаяна
). Дебюты тоже склеиваются в отдельную программу – там, правда, выбирать не из чего: после долгих споров побеждают «Сестры» Сергея Бодрова-младшего
. Триумфатором основного конкурса становится «Нежный возраст» Сергея Соловьева
– портрет молодых людей на фоне истории страны. «Второстепенным людям» Киры Муратовой
, ответственным за артхаус, предсказуемо достается лишь приз FIPRESCI.
2002: Война-война, я «Звезда»
В свободном обороте в странах Европы вводится евро. Госдума принимает закон об альтернативной гражданской службе. Российская ФСБ уничтожает Хаттаба. Президент Путин в послании Федеральному собранию заявляет о завершении военной стадии конфликта в Чечне. Осенью в театральном центре на Дубровке группа вооруженных боевиков захватывает зрителей мюзикла «Норд-Ост». «Война» Алексея Балабанова
получает главный приз фестиваля «Кинотавр», от нее немного отстает «Любовник» Валерия Тодоровского
, созданный при поддержке канала РТР. Фильмы «Кинотавра» разделяют сразу на три конкурса. «Зрительский взгляд», где в числе прочих показывают новогодний мюзикл «Вечера на хуторе близ Диканьки
» с Олегом Скрипкой
и Филиппом Киркоровым
и «Антикиллер
» тогда еще Егора Михалкова-Кончаловского
с Гошей Куценко
. В числе дебютов – «Спартак и Калашников» Андрея Прошкина
и «Смеситель» Александра Шейн
а. В основном конкурсе – ироничный «Сказ про Федота-стрельца» Овчарова
, наглый «Займемся любовью» Дениса Евстигнеева
, выводящего наконец разговор о запретном некогда сексе на киноэкран, и «Звезда»
молодого, но ностальгирующего по героическому советскому кинематографу Николая Лебедева
, начавшего со «Звезды» твердый путь производства больших патриотических картин.
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Спартак и Калашников
Смеситель
Звезда
2003: От «Старух» до «Возвращения»
По «Делу ЮКОСа» арестовывают Платона Лебедева и Михаила Ходорковского, на рок-фестивале «Крылья» происходит теракт, президентом Чечни становится Ахмад Кадыров. Начало лета 2003-го в Сочи приносит в российский кинематограф имя дебютанта Геннадия Сидорова
, чьи «Старухи
» выигрывают главный приз, опередив работы Худойназарова
, Абдрашитова
, Бобровой, Рязанова, который впервые приезжает на «Кинотавр» с фильмом «Ключ от спальни
». В череде разножанрового кино (в числе участников есть, например, «Бедный, бедный Павел
») свежо смотрится энергичное «В движении» Филиппа Янковского
с Константином Хабенским
в главной роли. Лето 2003-го продолжается открытием дуэта Алексея Попогребского
и Бориса Хлебникова
, чей «Коктебель
» получает спецприз, награду за лучший дебют и призы критиков на Московском Международном кинофестивале. Лето 2003-го триумфально завершается победой российского дебютанта Андрея Звягинцева
на Венецианском кинофестивале. Его «Возвращение
» получает не только приз за лучший дебют, но и главную награду – «Золотого льва». Осенью 2003-го на канале СТС выходит один из самых популярных российских сериалов – «Бедная Настя
», одним из продюсеров которого стал Александр Роднянский
.
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В движении
Коктебель
2004: «Водитель для Веры» в российское кино
Год начинается с трагедий - в московском метро вновь теракт (в течение года они случаются уже не только в столице, самым страшным становится Беслан). В Московском Трансвааль-парке из-за обрушения крыши гибнет 28 человек. Правительство Михаила Касьянова отправлено в отставку. Владимир Путин вновь становится президентом России. 9 мая во время празднования годовщины Победы на стадионе в Грозном в результате теракта погибает Ахмад Кадыров. На канале ТНТ начинается показ «Дома 2». Анастасия Мыскина становится первой российской теннисисткой-обладательницей Большого шлема, Мария Шарапова – выигравшей Уимбилдон. У кино успехи не меньшие – у российских картин появляются полноценные зрители, а на «Кинотавре», где теперь каждый фильм создан при поддержке государства, – кинорынок, участники которого высоко оценивают потенциал лиричного «Водителя для Веры» Павла Чухрая
. Он получает и все главные призы жюри, которое в этом году возглавляет Марк Рудинштейн. Это последний его «Кинотавр». «Водителю для Веры» немного проигрывает «посттравматический» фильм – «Мой сводный брат Франкенштейн» Валерия Тодоровского
, за дебют отмечают «Шиzу» Гуки Омаровой
. Без призов остаётся будущий хит «72 метра» Владимира Хотиненко
. Чуть меньше чем через месяц после завершения «Кинотавра» в прокат выходит «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова, ознаменовавший новый этап развития отечественного кино и привнесший в профессиональный лексикон слово «блокбастер», а затем и ушедший в народ так, что в октябре, когда сборная России с треском проигрывает Португалии, матч называют «Ночным позором». Кино в кои-то веки оказывается популярнее футбола.
2005: Первые не «Бедные родственники»
В России вступает в силу закон о монетизации льгот. В США на второй срок выбран Джордж Буш-младший, в Украине – Виктор Ющенко. В Ватикане умирает Иоанн Павел II. Продолжает греметь «Дело Юкоса»: часть деятелей культуры требует признать Михаила Ходорковского политзаключенным, другая – не придавать политической подоплеки делу. В России начинает работать Общественная палата, а вместо 7 ноября теперь отмечают 4-е – День согласия и примирения. Роман Абрамович продолжает осваивать Чукотку и второй раз становится губернатором. Дмитрий Медведев – впервые – вице-премьером России. Начинает работу канал Russia Today. Профицит бюджета на следующий год оценивается в 776 млрд рублей. Правительство утверждает нацпрограмму «Культура России» сроком аж до 2010-го. Организаторами и владельцами «Кинотавра» становятся руководители «СТС Медиа» Александр Роднянский
и Игорь Толстунов
. В попечительский совет смотра входят представители государства и бизнеса – Петр Авен, Олег Дерипаска, Михаил Швыдкой
, Константин Эрнст
, чей недавний продюсерский проект «Турецкий гамбит
» уже успел окупиться почти в пять раз. Новый «Кинотавр» призван стать индустриальной площадкой. Программа зарубежного кино отменяется, зато в график вводят показы для отборщиков международных кинофестивалей и потенциальных инвесторов – обновленному смотру есть что показать. Причем не только полнометражное кино. В программе короткого метра в числе прочих показывают «Увольнение» Алексея Мизгирева
, «Вдвоем» Николая Хомерики
, «Дверь» Владимир Котта
. Победу, впрочем, одерживают другие – «Подсобное хозяйство» Егора Анашкина
, «15-БИС» Александра Муругова
и «Двое» Эдуарда Парри
. В основном конкурсе интригует «4
» молодого дарования Ильи Хржановского
, смеются над все еще болезненными 90-ми «Жмурки» Алексея Балабанова
, выдают совершенно новый тип кино мокьюментари «Первые на Луне» Алексея Федорченко
, которые сначала в Сочи получают приз за лучший дебют и награду критиков, а затем в Венецианских «Горизонтах» объявляются лучшим документальным фильмом. Приз за лучшую мужскую роль делят между звездами – Никитой Михалковым
за «Статского советника
» и Константином Хабенским за «Бедных родственников
». Ода беспринципному одиночеству нового времени от Павла Лунгина
получает в итоге и главный приз смотра, а ее ироничное название как нельзя лучше противопоставляется состоянию российских кинематографистов. Осенью 2005-го выходит «9 рота» Федора Бондарчука
, которая в итоге собирает более 25,5 тысяч долларов, в которых тогда еще принято было оценивать российское кино.
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Первые на Луне
Бедные родственники
2006: «Изображая жертву» русского кино
Газпром отключает Украину от газа. В США декларируют независимость от импорта нефти. Россия наслаждается природными ресурсами и интернетом, где появляются социальные сети «Одноклассники» и «Вконтакте» (а также сайт Кино-театр.ру). Убивают журналиста Анну Политковскую. Рушится Басманный рынок, взрыв происходит на Черкизовском. В обращение вводится купюра в 5 тысяч рублей. Культурная общественность разбирает соответствие «реальным историческим событиям» фильма «Сволочи
», который спустя год на премии MTV Movie Awards (была и такая, да) откажется награждать Владимир Меньшов
. «Кинотавр» теперь имеет статус исключительно фестиваля премьер. По аналогии с зарубежными смотрами в Сочи теперь есть фильм открытия. Это «Остров
» – самый высокодержавный и духоподьемный фильм Павла Лунгина – победителя прошлогоднего «Кинотавра». В конкурсе сталкиваются поколения. За прошлое отвечают «Перегон» Рогожкина
, «Гадкие лебеди» Лопушанского
, «Заяц над бездной» Кеосаяна
, «Парк советского периода» Гусмана
. За новое – короткометражные «Девочки» Валерии Гай Германики
, «Живой» Александра Велединского
, «Свободное плавание» Бориса Хлебникова
, «Связь
», с которой дебютирует в режиссуре уже известная сценаристка Дуня Смирнова
, «Эйфория» Ивана Вырыпаева
и «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова
, уже успевшего эпатировать театральную общественность, но для кино человека нового. Где-то между оказывается Алексей Балабанов с – неожиданно – мелодрамой «Мне не больно»
. Жюри, которым руководит Рустам Ибрагимбеков
, делает неожиданно смелый выбор – гран-при уходит «Изображая жертву», последнему российскому фильму с обилием мата, зафиксировавшему рождение «новой волны» и предъявившему поднявшемуся с колен кинопрому портрет пассивного, но разъяренного зрителя русского кино.
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Гадкие лебеди
Живой
Свободное плавание
Связь
Изображая жертву
2007: Непростые вещи с «Грузом-200»
Компания Apple презентует первый IPhone. Владимир Путин произносит «Мюнхенскую речь», породившую разговоры о новой «Холодной войне». Рамзан Кадыров становится президентом Чечни. Фирменный поезд «Невский экспресс» сходит с рельсов в результате теракта. В Грузии вводится чрезвычайное положение. Михаил Саакашвили обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Главным кандидатом на пост президента России становится Дмитрий Медведев. Накаленная мировая атмосфера словно бы действует и на «Кинотавр», где впервые происходит настоящий скандал. Причиной становится новый фильм Алексея Балабанова «Груз 200
», самая жесткая и мрачная из его работ, резко контрастирующая с прошлогодним «Мне не больно». «Груз 200» разбивает критиков на ярых противников и сторонников – так, что мимо, кажется, проходят другие участники конкурса (в их числе «Отрыв
» Миндадзе, «Кремень
» Мизгирева, «Русалка
» Анны Меликян
– одной из женщин-режиссеров, которых в конкурсе 2007 года даже больше половины). На церемонии закрытия критики вручают сразу две награды – «Грузу 200» и «Простым вещам
» Алексея Попогребского, которые сразу двумя призами (гран-при и за лучшую мужскую роль) награждает жюри под руководством Абдрашитова. Проигнорированный жюри «Груз 200» затем в открытом письме защищает часть Гильдии киноведов и кинокритиков, которая, вроде бы, голосовала именно за него, а «Простые вещи» хотела наградить лишь дипломом.
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Простые вещи
2008: Дикая «Девственность»
Президентом России становится Дмитрий Медведев, премьер-министром – Владимир Путин. Роман Абрамович покидает пост губернатора Чукотки. Барак Обама готовится стать президентом США, которые все больше погружаются в тяжелый ипотечный кризис. В России доллар по 27 рублей, евро – по 35, до кризиса еще далеко. Дима Билан
приносит первую победу России на «Евровидении». В августе происходит грузино-южноосетинский конфликт, Россия занимает сторону Южной Осетии. Спустя всего лишь год об этой войне снимет фильм «Олимпиус Инферно
» режиссер Игорь Волошин
, премьера первой ленты которого «Нирвана
» проходит в конкурсе «Кинотавра». Вне конкурса там показывают дерзкий дебют с международным бэкграундом («Золотая камера» Каннского кинофестиваля) – «Все умрут, а я останусь
» Валерии Гай Германики, которая вызывает почти единодушное одобрение критиков. Из конкурсной программы они оценивают «Дикое поле
» Михаила Калатозишвили
и «Шультес
» Бакура Бакурадзе
, который в итоге и получает главный приз. Награда за лучшую женскую роль достается Ксении Раппопорт
за роль в «Юрьевом дне
» Кирилла Серебренникова. Спустя год актриса получит уже Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля. Примечателен фестиваль, впрочем, не только этим – в программе впервые показывают неигровой фильм (это «Девственность
» Виталия Манского
), а деловая площадка пополняется питчингом (доселе неизвестное слово, которое только пытаются запомнить российские кинематографисты).
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Все умрут, а я останусь
Юрьев день
2009: «Волчок» без «Короткого замыкания»
Барак Обама получает Нобелевскую премию мира, российских школьников переводят на ЕГЭ, а отечественные казино – в специальные игорные зоны. В Москве санкционирован арест Евгения Чичваркина, убиты журналистка Анастасия Бабурова и адвокат Станислав Маркелов. Внеочередной съезд Союза кинематографистов переизбирает Никиту Михалкова, однако часть членов Союза недовольна и хочет видеть на этом посту Марлена Хуциева
. В Москве проходит «Евровидение», которое выигрывает представитель Норвегии белорусского происхождения, позитивный Александр Рыбак. В Сочи на «Кинотавре» главными словами, определяющими российское кино, становятся «чернуха» и «безысходность», полный триумф мрачного, остросоциального «Волчка
» Василия Сигарева
только усиливает общее впечатление от фестиваля, который открывал презентационный альманах «новой волны» – «Короткое замыкание
». В конкурсе короткого метра побеждает «Начальник
» Юрия Быкова
, будущего любимого народом режиссера. Буквально за пару недель до 20-го юбилейного «Кинотавра» умирает Олег Янковский
, многолетний президент фестиваля при Марке Рудинштейне. Общий минор очевиден и распространяется на все российское кино, которое теперь явно делится на авторское и зрительское – в кинотеатрах предпочитают комедии тяжелому отечественному артхаусу.
2010: А я хочу «Перемирия»
Президент США Барак Обама объявляет о завершении военной операции в Ираке, глава Польши Лех Качиньский гибнет в авиакатастрофе под Смоленском, в московском метро вновь гремят взрывы. Президентом Украины становится Виктор Янукович. Мэр Москвы Юрий Лужков отправлен в отставку «в связи с утратой доверия», столичным градоначальником становится Сергей Собянин. Apple выпускает IPad, в России начинают работу домены .рф. Альтернативой Союзу кинематографистов РФ становится собравший оппозицию «Киносоюз». Альтернативой, а точнее помощью Министерству культуры РФ в части распределения госденег на кино, которых становится все больше, – Фонд кино. «Кинотавр» впервые «спорит» за фильм с международным кинофестивалем. За два дня до сочинского показа из конкурса снимаются «Овсянки
» Алексея Федорченко, которые затем получают приз Венецианского фестиваля за лучшую операторскую работу (Михаил Кричман
). Но несмотря ни на что, берет курс на «Перемирие
» – именно фильм Светланы Проскуриной
получает гран-при и приз за лучшую мужскую роль (Иван Добронравов
, которого успели оценить еще в звягинцевском «Возвращении»). В конкурсе участвует и украино-немецкая лента «Счастье мое
» Сергея Лозницы
, который получает приз за режиссуру и даже хвалебные отзывы со стороны Никиты Михалкова, выступившего в этот же год хоть и не в конкурсе «Кинотавра» с «Утомленными солнцем-2
», впоследствии расколовшими российский оскаровский комитет.
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Овсянки
2011: Полное «Безразличие»
Теракт в аэропорту Домодедово уносит жизни 37 человек. Россия больше не переходит на «зимнее время», лето продляется и за счет безвизового режима с Турцией. В России впервые возбуждено уголовное дело в отношении интернет-пользователей по факту нарушения авторских прав, за которые теперь отчаянно борются кинематографисты. Зрители смотрят ремейки советской классики и блокбастер «Высоцкий. Спасибо, что живой
». За рубежом оценивают российское кино, представленное пока, в основном, только двумя именами – «Елена
» Звягинцева получает спецприз «Особого взгляда» Канн, «Фауст
» Сокурова «Золотого льва» Венеции. На главном российском фестивале «Кинотавр» жюри под руководством Александра Миндадзе главным призом награждает «Безразличие
» Олега Флянгольца
, которое он снимал еще в 1989-1990-х с тогда юным Федором Бондарчуком
в главной роли, а спустя 20 лет только завершил картину. За режиссуру награждают Бакура Бакурадзе с его молчаливым «Охотником
», за операторскую работу – жесткий и провокативный «Портрет в сумерках
». В конкурсе короткого метра выигрывает с виду анекдот Михаила Сегала
«Мир крепежа
», который уже в следующем году дополнится новеллами и превратится в фильм «Рассказы
».
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Фауст
2012: «Проклятие» «Платформы»
Милиция окончательно становится полицией. Протестное движение, начатое в конце прошлого года против фальсификации выборов, усиливается. В Храме Христа спасителя группа Pussy Riot устраивает панк-молебен, в «мичети» они так это сделать и не попробовали – спустя год участниц молебна приговаривают к двум годам заключения. Президентом России вновь становится Владимир Путин. Новым министром культуры – Владимир Мединский, любитель истории и патриотического кино. В системе госфинансирования происходят изменения – Минкультуры теперь поддерживает исключительно авторские фильмы, а Фонд кино – потенциально успешные в прокате ленты. Вполне патриотические «Белый тигр
» Шахназарова
и «Август. Восьмого
» Файзиева
своего не собирают, зато успехом пользуется «Духless
» Романа Прыгунова
по книге главного бытописателя «нулевых» Сергея Минаева
. Доллар все еще 30, евро – 40. «Кинотавр» собирает кино разное – от экзистенциального «Жить
» Сигарева и тяжелого «Конвоя
» Мизгирева до экспериментального (в первую очередь за счет экономической модели) «Пока ночь не разлучит
» Хлебникова, ироничного «Я тебя не люблю
» Костомарова
и Расторгуева
, спокойного «Искупления
» Прошкина. Главное событие во время фестиваля, впрочем, случается вне конкурса – практически во время показа еще одного эксперимента «За Маркса
» Светланы Басковой
на сочинской набережной горит клуб «Платформа», на протяжении долгих лет работы фестиваля бывший главным местом ночных тусовок. То ли от испытанного стресса, то ли после прошлогоднего триумфа черно-белого «Безразличия» жюри под руководством Владимира Хотиненко
награждает главным призом душещипательную драму Павла Руминова
«Я буду рядом
». Решение жюри критики подвергают обструкции. Зато конкурс короткого метра полноценно открывает Михаила Местецкого
, получившего гран-при за «Ноги-атавизм
», – сценариста «Легенды №17
», «Хорошего мальчика
» и автора «Тряпичного союза
», и Жору Крыжовникова
, чье «Проклятие
», правда, остается без наград.
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Жить
Конвой
Я тебя не люблю
2013: «Интимные места» российского кинематографа
В августе в силу вступает антипиратский закон. В июле в Министерстве культуры РФ проходит первый открытый питчинг проектов, претендующих на получение госфинансирования. Из списка 12-ти фильмов, которым государство готово оказать помощь, неожиданно исчезает «Милый Ханс, дорогой Петр
» Александра Миндадзе, за которого проголосовало большинство экспертов. После этого проекты проверяют на «соответствие истории». Фильм спустя три года все-таки выходит. Российское кино начинает возвращать доверие зрителей. Хорошие отзывы, но пока еще не слишком эффектные сборы получает «Метро
» Антона Мегердичева
. Вышедшая после «Духless» «Легенда №17» закрепляет за Данилой Козловским
звание главного артиста российского кино. Впереди еще умопомрачительные по тем временам успехи «Сталинграда
», первого отечественного фильма в IMAX, снятого режиссером и председателем попечительского совета «Кинотавра» Федором Бондарчуком и окупившаяся в 10 раз комедия «Горько!
». «Кинотавр», как говорит Роднянский, делает ставку на зрительское кино, недаром на смотре работает еще и жюри кинопрокатчиков. Победителем оказывается вполне соответствующий целям «Географ глобус пропил
» Александра Велединского, безусловный фаворит критиков. Кроме того, в конкурсе еще и очень много дебютов, самым ярким из которых оказываются «Интимные места
» Наташи Меркуловой
и Алексея Чупова
, которые спустя несколько лет представят свой следующий полноценный совместный фильм «Человек, который удивил всех
» на Венецианском кинофестивале (исполнительница главной женской роли Наталья Кудряшова
будет названа лучшей актрисой).
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Географ глобус пропил
Интимные места
2014: «Испытание» Крымом
В Сочи проходит Зимняя Олимпиада. Крым становится частью России и раскалывает общество на сторонников и противников «Крым наш». В кино тоже спорят – на предмет «Левиафана
» Звягинцева, который получает приз за лучший сценарий в Каннах, закрывает «Кинотавра», а затем удостаивается «Золотого глобуса», но не нравится министру культуры, констатирующему в ленте «рашку-говняшку», и части консервативной общественности. ФСБ России задерживает по подозрению в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова
. Меньше чем через месяц на открытии «Кинотавра» режиссер Александр Сокуров, получающий почетный приз, просит президента освободить политзаключенных, в первую очередь имея в виду именно Сенцова. Через год Сенцова приговорят к 20 годам колонии строгого режима. В кино запрещают мат – на фестивальные показы в задуманном виде успевают прорваться «Комбинат Надежда
» Наталии Мещаниновой («Кинотавр») и «Да и да
» Валерии Гай Германики (ММКФ). В конкурсе «Кинотавра» - уже известные по предыдущим фестивалям имена: бывшие участники короткометражного блока Иван И.Твердовский с «Классом коррекции
», Нигина Сайфуллаева с «Как меня зовут
», Юрий Быков с «Дураком
», в противовес «Левиафану» впоследствии высоко оцененным народом, некогда лауреатка смотра Светлана Проскурина с «До свидания мама
» и Ангелина Никонова с «Велкам хом
». Жюри под руководством Андрея Звягинцева делает самый осторожный и верный выбор, присуждая гран-при безмолвному «Испытанию» Александра Котта
, тоже когда-то дебютировавшего на фестивале с короткометражкой «Рыба
». О больших и трагических событиях теперь в российском кино нужно говорить как можно тише.
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Класс коррекции
Дурак
2015: Все фильмы только «Про любовь»
Доллар – почти 60, а иногда и 70, евро – 70, а то и почти 80. Российский Крым не признает большинство стран, вводящих санкции в отношении России. В стране взят курс на патриотизм, что доказывают и выходящие в прокат фильмы – ремейки «А зори здесь тихие…
» в исполнении Рената Давлетьярова
(через четыре года он выпустит фильм «Донбасс. Окраина
»), уже уникальная российско-украинская копродукция «Битва за Севастополь
» Сергея Мокрицкого с Юлией Пересильд
в главной роли. Фильмом открытия становится «Конец прекрасной эпохи
» Говорухина, своим говорящим названием характеризующий не только ситуацию в стране, но и конкурсную программу «Кинотавра», где советское прошлое через «Пионеров-героев
» и «Ангелов революции
» сталкивается с отсылающим к нему настоящим в «Тряпичном союзе
». Впервые на «Кинотавре» побеждает по-настоящему зрительское кино – «Про любовь» Анны Меликян
, которое затем прокатывает (не сказать, что удачно) российское подразделение Disney, затем уже все больше обращающее внимание на отечественные ленты. Бывший апологет «чернухи» Василий Сигарев показывает в конкурсе комедию «Страна ОЗ
», самую жесткую сатиру на длинные новогодние праздники в России.
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Ангелы революции
Тряпичный союз
Про любовь
Страна ОЗ
2016: В экипаже российского кино – «Хороший мальчик»
Леонардо ДиКаприо
наконец получил «Оскар». Федор Конюхов установил рекорд скорости кругосветного перелета на воздушном шаре, о чем спустя пару лет соберется снимать свой новый фильм Федор Бондарчук. В России проводится Год российского кино, благодаря которому в небольших городах открываются современные кинозалы. Сборы по итогам года превышают 8 млрд рублей (такого не было даже в успешный 2013-й, когда выходили «Сталинград» и «Горько!»), причем почти 20% от этой суммы получает «Экипаж
» Николая Лебедева, который возглавляет жюри конкурса «Кинотавра». В нем – впервые – больше половины дебютов. И женщин – российский фестиваль нисколько не уступает международной повестке. Смотр открывает альманах «Петербург. Только по любви
», снятый как раз режиссерами-женщинами, а закрывает еще одна женская картина «Сдается дом со всеми неудобствами
» Веры Сторожевой. По итогам же в целом слабого конкурса жюри, осторожно награждая премией за лучшую режиссуру антиклерикального «Ученика
» Кирилла Серебренникова, гран-при отмечает «Хорошего мальчика» Оксаны Карас
, трогательный фильм с нотками ретро, мюзикла, с легким столкновением «отцов и детей», ставших спустя два года основной темой «Кинотавра», и первой любовью, которую в своей следующей работе «Выше неба
», которую только покажут в конкурсе «Кинотавра»-2019, продолжит исследовать Оксана Карас.
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Хороший мальчик
2017: «Аритмия» против «Нелюбви»
Президентом США становится Дональд Трамп, что вызывает негодование большинства американских кинематографистов и череду фильмов, высмеивающих нового президента. В России все без изменений. Стабильность закручивает гайки. «Кинотавр» впервые представляет в конкурсе сразу несколько фильмов, снятых без финансовой поддержки со стороны государства, в том числе региональными кинематографистами. Фиксация новых экономических реалий, впрочем, мало влияет на итоговый призовой расклад. Бесспорным лидером оказывается «Аритмия
» Бориса Хлебникова, произведенная при участии Министерства культуры РФ лента о семейной паре на грани развода. Примерно такой же сюжет и у другой главной авторской картины 2017-го – «Нелюбви
» Андрея Звягинцева, которую делали без российских госсредств, и показывали на Каннском кинофестивале, где она получила приз жюри, а затем номинировалась на премию «Оскар». Российский кинопрокат в свою очередь ставит очередной рекорд – 12 млрд рублей. Не в последнюю очередь благодаря первому за долгое время семейному релизу – «Последнему богатырю
». Скандальная «Матильда
», против которой на протяжении нескольких месяцев выступает православная общественность, приносит в общую кассу до обидного малые полмиллиона рублей. Главным «культурным» событием 2017-го становится арест режиссера Кирилла Серебренникова
, которого только в 2019-м выпустили из-под домашнего ареста.
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Матильда
2018: В поисках «Сердца мира»
При пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибают 60 человек, в том числе дети. В Крыму торжественно открывается долгожданный Крымский мост, о чем даже будет снят одноименный игровой фильм. НДС повышается с 18 до 20%. В России проходит Чемпионат мира по футболу, где отечественная сборная выступает неожиданно хорошо. Не менее успешно год проходит и для российского кино, где появляется новый кассовый лидер «Движение вверх
», получивший более 3 млрд рублей и не обогнавший по сборам только «Аватар
» Джеймса Кэмерона. Одним из важных игроков российского кинорынка становятся интернет-платформы – одна из них даже выступает партнером «Кинотавра», программа которого состоит – впервые за долгое время – из двух конкурсов: основного и дебютов. Последний – результат господдержки, оказываемой Минкультуры. На первый план конкурсных фильмов выходит проблема «отцов» и «детей» – от «Кислоты
» актера «Гоголь-центра» Александра Горчилина
до «Ван Гогов
» после долгого перерыва вернувшегося в кино Сергея Ливнева
. Особняком стоят фильмы условно исторические, но с явными отсылками к современности, о которой уже давно не принято говорить в лоб, – «История одного назначения
» Авдотьи Смирновой и «Война Анны
» Алексея Федорченко. Последняя на фестивале получает скромный диплом за работу исполнительницы главной и единственной роли Марты Козловой
, а затем – кажется, впервые в новейшей истории, называется лучшим фильмом года сразу на трех главных отечественных премиях (критический «Белый слон» и конкурирующие между собой «Золотой орел» и «Ника»). На «Кинотавре» же лучшим признается «Сердце мира
» Наталии Мещаниновой – пронзительная по глубине тактильности история о безраздельном одиночестве, от которого не скрыться даже в клетке с алабаями.
2019: ...
Истории этого фестиваля еще только предстоит быть написанной. Он будет первым, которого поддержит фонд «Кинопрайм» – первый частный инвестфонд, сосредоточенный на российском кино. Учрежденный Романом Абрамовичем и возглавляемый бывшим директором государственного Фонда кино Антоном Малышевым. В короткометражном блоке впервые покажут ленты, с которыми широкий круг зрителей в свое время мог ознакомиться в интернете (например, «Интервью» с Алексеем Серебряковым). В конкурсе, который в этом году один, будут участвовать 15 фильмов, в их числе дебюты «Бык» Бориса Акопова, «Куратор» Петра Левченко, «Люби их всех» Марии Агранович, «Мальчик русский» Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова. Для другого его ученика, Кантемира Балагова, уже получавшего приз за лучший дебют с «Теснотой», теперь, как в свое время для Звягинцева, организован специальный показ. Его «Дылду», удостоенную приза за режиссуру программы «Особый взгляд» и приза FIPRESCI Каннского кинофестиваля, покажут вечером 14 июня. Из других дебютантов – полный метр Григория Добрыгина, некогда участника короткометражного конкурса, Sheena667, и «Давай разведемся» сценаристки Анны Пармас, которая снимала одну из новелл «Петербурга. Только по любви». В остальном конкурсные имена довольно известные. Здесь и победительница «Кинотавра» Оксана Карас с фильмом «Выше неба», и Нигина Сайфуллаева с «Верностью», и Валерия Гай Германика с «Мысленным волком», и Юрий Быков со «Сторожем», и Григорий Константинопольский, еще год назад получивший приз за режиссуру с «Русским бесом», теперь с «Грозой» по Островскому. Каким запомнится 30-й, юбилейный, «Кинотавр» в истории страны и индустрии, покажет лишь время.
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