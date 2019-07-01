Получи билет на «Ибицу»

С 2 июля по 1 августа
в летних кинотеатрах Пионер
в Музеоне, в Парке Сокольники и в Парке Горького пройдёт ежегодный фестиваль «Французские каникулы»
. В его программе — лучшие современные французские фильмы, которые не выходили в прокат в России, а некоторые из них можно будет увидеть только на фестивале.
Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами.
Кино-Театр.ру
совместно с кинотеатром Пионер
и компанией MEGOGO Distribution
начинает розыгрыш 4 пар билетов на фильм «Ибица
» — идеальную летнюю комедию для всей семьи, показ которой состоится 3 июля в 21:40 в кинотеатре Летний Пионер, Парк Горького
.
Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Ибица» на почту kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Четыре победителя будут выбраны из писем случайным образом и объявлены вечером 2 июля
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.
Ждём ваших писем и желаем удачи!
Подробности о фестивале и заказ билетов доступны на сайте кинотеатра Пионер
.