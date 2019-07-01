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Получи билет на «Ибицу»

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1 июля 2019
Получи билет на «Ибицу»

С 2 июля по 1 августа в летних кинотеатрах Пионер в Музеоне, в Парке Сокольники и в Парке Горького пройдёт ежегодный фестиваль «Французские каникулы». В его программе — лучшие современные французские фильмы, которые не выходили в прокат в России, а некоторые из них можно будет увидеть только на фестивале.
Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами.

Кино-Театр.ру совместно с кинотеатром Пионер и компанией MEGOGO Distribution начинает розыгрыш 4 пар билетов на фильм «Ибица» — идеальную летнюю комедию для всей семьи, показ которой состоится 3 июля в 21:40 в кинотеатре Летний Пионер, Парк Горького.

Получи билет на «Ибицу»

Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Ибица» на почту kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и адрес странички. Четыре победителя будут выбраны из писем случайным образом и объявлены вечером 2 июля. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём ваших писем и желаем удачи!

Подробности о фестивале и заказ билетов доступны на сайте кинотеатра Пионер.

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Ибица

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Получи билет на «Ибицу» фотографии
Получи билет на «Ибицу» фотографии
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