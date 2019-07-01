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Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы

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1 июля 2019
4 июля в российский прокат выходит «Ибица» - новая работа режиссера Арно Лемора, автора оригинальной комедии о выходе из экзистенциального кризиса «Депрессия и друзья». Постановщик вновь пытается разобраться в превратностях человеческих взаимоотношений, сняв кино про престарелого альфонса, который отправляется в летний отпуск, чтобы завоевать сердце не менее возрастной любовницы. В роли Казановы - легенда французского кино Кристиан Клавье, который решил тряхнуть стариной и погрузиться в мир летних каникул и молодежных тусовок. Кинообозреватель Денис Юрьев составил для Кино-театра.ру топ-10 других летних комедий про веселые вечеринки, те, которые уравнивают шансы и американских студентов и престарелых французов.



«Проект Х: Дорвались»

Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы

Гомерически смешная и изобретательная комедия, спродюсированная создателем «Мальчишников в Вегасе» Тодом Филлипсом. Трое ботаников-старшеклассников, своими характерами крайне напоминающих главных героев «Оно» Стивена Кинга, устраивают вечеринку в доме родителей. Но посиделки на троих очень скоро превращаются в настоящую вакханалию, и в доме собираются все жители города моложе тридцати. Фильм смог стать инструкцией по применению для тех, кто хочет познать все тяготы и наслаждения американских летних каникул. Девочки, алкоголь, полнейший раздрай всех участников действа, и утопленный в бассейне отцовский мерседес - вот только малая часть того, к чему стоит приготовиться зрителям. Главное после этого не впасть в злосчастный сплин - таких вечеринок в поздние школьные годы у вас, скорее всего, не было.



«Соседи. На тропе войны»

Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы

Комедия, посвященная обратной стороне медали всех летних вечеринок, а именно жизни тех, кто находится по соседству подобных парадов вакхической разнузданности. Молодая пара бывших тусовщиков в исполнении Сета Рогена и Роуз Бирн, осев в американском пригороде и заведя ребенка, сталкивается со студентами, поселившимися в доме напротив. Как назло на носу лето, и маховик вечеринок начинает раскручивать с какой-то совсем уж стремительной силой. Побеждает здесь совсем не вызов полиции, попытка подмешать в напитки слабительное и постоянное взывание к совести молодежи. А прописная истина «хочешь бороться с тусовкой - стань её частью».



«Starперцы»

Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы

Развязной вечеринке любые возрасты покорны. Наверно так думали Майкл Дуглас, Роберт Де Ниро и Морган Фриман, когда согласись воплотить на экране образы престарелых тусовщиков. Трое бывших любителей оторваться на всю катушку отправляются в Лас-Вегас, чтобы устроить последнюю вечеринку в жизни одного из них. Нет, он не борется со смертельной болезнью, как многие могли бы подумать. Просто он решил жениться. Правда, «город грехов» за какие-то тридцать лет стал совсем не таким, каким они запомнили его в молодости. Происходит настоящий разрыв шаблона - как можно по-настоящему тусоваться во вроде бы обители греха и наслаждений, когда он превратился в колыбель пенсионеров и скучных азиатов? Взорвать танцпол, когда тебе за семьдесят еще возможно. А вот что делать, если взорвать придется целый город?



«Евротур»

Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы

Нестареющая классика из когорты лент про отвязные молодежные тусовки и каникулы, которые должны длиться без конца. Компания взбалмошных ребят отправляется в настоящий трип по туристической Европе в поисках любви, секса и развлечений. Без сомнений, в ленте обыгрываются практически все устоявшиеся обывательские представления о подобном отдыхе, а некоторые из них она сама породила в зрительских головах. Кроме нескончаемого потока веселья, сочащегося из экрана, «Евротур» может предложить зрителю и какое-то подобие морали - никогда не верь недавно созданным страницам в социальных сетях друзей из Европы, которые зовут тебя в гости. Возможно, это просто женское коварство, и френдессы совсем не то, чем кажутся на первый взгляд. И конечно же больше всего лента запомнилась финалом, где лысый Мэт Деймон с пирсингом и татуировками по всему периметру тела поет песенку «Скотти даже и не знает…». Для многих парней, которым изменяли их девушки, она стала негласным гимном веселья от осознания вожделенного одиночества.



«Зажги этим летом!»

Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы

Этот фильм, известный также другим названием - «Каникулы с чирлидершами» - оказался в топе совсем не из-за кинематографических плюсов, или хороших шуток в ядре. Скорее это пример самой что ни есть классической американской летней комедии, которую только можно представить. Парочка звезд школьного футбола решает бросить летние тренировки и отправиться отдыхать в лагерь для девочек-черлидерш. А дальше - набор всех возможных штампов про безоглядный отдых молодых. Если вы хотите объяснить своему подросшему сыну-второгоднику, что такое американская комедия про летние каникулы - посмотрите с ним эту ленту.



«Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски»

Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы

Главные экранные комики второй половины десятых годов Сет Роген, Джеймс Франко, Майкл Сера и Джона Хилл сняли абсолютно сумасбродный и аляповатый фильм о самих себе, устраивающих последнюю вечеринку в истории Земли. Весь мир погружен в наступивший конец света, но жители Лос-Анджелеса, который всегда считался маленькой обособленной вселенной, решают не унывать. Закрывшись в огромном особняке Джеймса Франко и вооружившись по кодексу мертвой головы всеми возможными видами алкоголя и транквилизаторов, они зовут в гости Гермиону (по другому видимо в Голливуде Эмму Уотсон тогда никто не называл), и устраивают настоящее реалити-шоу о том, как нужно провести последние часы жизни. Выглядит все так же странно и нелепо, как и звучит.



«Одноклассники»

Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы

Неплохая комедия с «поздним» Адамом Сэндлером, что уже редкость на грани статистической погрешности. Лучшие друзья, заскучавшие от тягот семейной жизни и кризиса среднего возраста, решают взять в охапку родных и затусить как в старые-добрые. Днем икс назначается главный американский праздник - День независимости, 4 июля. Очень много шуток ниже пояса, зарисовок в духе классической американской комедии положений и экспериментального юмора. Трио Кевина Джеймса, Адама Сэндлера и Криса Рока способно вытянуть средненькую комедию, актеры играют узнаваемые типажи. Достигается тот же эффект узнаваемости, что и в комедии вроде «Горько!»: у вас тоже наверняка найдется парочка похожих дружбанов.



«Каникулы строгого режима»

Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы

Отечественный ответ западным фильмам про разгульные летние вечеринки старшеклассников. Комедийный сказ о том, как проводили самые жаркие месяцы в году многие поколения жителей нашей страны. Разговоры в «курилках», вечерние конкурсы с концертами на лагерной сцене, купание в море разбившись на пятерки, под неустанным контролем вожатых, и конечно же дискотеки, где звучало первое люблю, но чаще никакого «а давай» в ответ. Придает чувство комичности и ностальгии выбор вожатых в ленте - экскурсоводами по нашему детству стали Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков - беглые уголовники с широкой душой. С такой компанией и в детском лагере тусовку провести не грех.



Трилогия «Мальчишник в Вегасе»

Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы

Пожалуй, эти фильмы не нуждаются в представлении, они стали пиком всего жанра комедий про тусовки, который не смог переплюнуть в последующих работах даже их создатель - режиссер Тод Филлипс. Трое закадычных друзей на протяжении всей трилогии напиваются так, что с утра не могут вспомнить, что было прошлой ночью, и где, черт возьми, их четвертый спутник, который постоянно куда-то пропадал, будто убегая от всеобщего веселья. Первые два фильма стали концентратом откровенного и похабного юмора, который при всей низкопробности заставлял смеяться практически без перерыва. Третья часть оказалась прощанием героев со зрителем, и, возможно, с алкоголем. Который, конечно, делает людей смешными, но в итоге все понимают, что, как сказал классик, «так жить и пить нельзя».



«Пляжный бездельник»

Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы


Совсем свежая трагикомедия, вышедшая в прокат этой весной, которая не пытается показать все прелести летних вечеринок и отпуска без конца, а наоборот деконструирует жанр. Престарелый тусовщик в исполнении Мэтью Макконахи, который давно уже завязал с образом пляжного гуляки (что еще более символично, учитывая реальную биографию актера), пытается наладить жизнь и написать роман-автобиографию. Но прошлое не отпускает его, ведь тот, кто привык отдаваться только веселью, лишь с болью и новыми потерями может вернуть себя в реальность. Фильм из серии «так грустно, что даже смешно». Потрясающая актерская работа Мэтью, и все же не идеальное кино про неидеального человека. Именно подобная судьба ждала бы наверно почти всех героев нашего сегодняшнего топа, будь они реальными людьми.

«Ибица» в прокате с 4 июля.


Денис Юрьев
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StarперцыГорько!ЕвротурИбицаКаникулы с чирлидершамиКаникулы строгого режимаКонец света 2013: Апокалипсис по-голливудскиМальчишник в ВегасеОдноклассникиПляжный бездельникПроект Икс: ДорвалисьСоседи. На тропе войны

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Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы фотографии
Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы фотографии
Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы фотографии
Вечеринке все возрасты покорны: Лучшие комедии про летние каникулы фотографии
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