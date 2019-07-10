Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Шесть билетов на Чаттанугу для наших читателей

10 июля
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2019
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2019
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2019
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Конкурсы >>
10 июля 2019
15 июля в 21:00 в кинотеатре КАРО ВДНХ известный театральный режиссер Анатолий Васильев в рамках проекта КАРО Арт представит свою знаковую работу - культовый фильм-спектакль «Дорога на Чаттанугу».

«Дорога на Чаттанугу» — это телевизионные съемки знаменитого спектакля Анатолия Васильева «Взрослая дочь молодого человека» по одноименной пьесе Виктора Славкина, а также документальные съемки прототипов сценических героев и стиляг-шестидесятников со страниц журнала «Крокодил».

Шесть билетов на Чаттанугу для наших читателей

Эта история о поколении, которое заперто в собственной стране и её пуританских взглядах. Главный герой – стялига Бэмс (Альберт Филозов), в прошлом озорной тусовщик в ботинках на «манной каше» встречается со своими товарищами 20 лет спустя, когда противостояние стиляг и комсомольцев уже история. Сейчас Бэмсу необходимо найти общий язык со своей дочкой, которая постепенно отдаляется от него. Все это дополняется прекрасным и органичным музыкальным оформлением, включающего в себя классические нетленки Глена Миллера и Дюка Эллингтона.

Кино-Театр.ру начинает розыгрыш 3-х парных билетов на это событие! Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с с темой «Дорога на Чаттанугу» на почту kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут выбраны случайным образом и объявлены 14 июля. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём ваших писем, желаем удачи!

Подробности проекта и заказ билетов доступны на сайте КАРО.
версия для печати
персоны
Анатолий ВасильевАльберт Филозов
фильмы
Взрослая дочь молодого человека

фотографии >>
Шесть билетов на Чаттанугу для наших читателей фотографии
Шесть билетов на Чаттанугу для наших читателей фотографии
Шесть билетов на Чаттанугу для наших читателей фотографии
Шесть билетов на Чаттанугу для наших читателей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Златоустовский
8 июля ушел из жизни режиссер Владимир Златоустовский.
Владимир Заметалин
7 июля ушел из жизни продюсер Владимир Заметалин.

День рождения >>

Александр Кавалеров
Альгимантас Масюлис
Елена Оболенская
Илья Олейников
Наталья Седых
Юрий Стоянов
Эрнест Тимерханов
Никита Тюнин
Гиртс Яковлевс
Далтон Виг
Павле Вуисич
Джон Гилберт
Джон Симм
Гэйл Харольд
Александра Хедисон
Чьюител Эджиофор
все родившиеся 10 июля >>

Афиша кино >>

Беглецы
комедия
Латвия, Россия, 2018
Али, рули!
боевик, комедия
США, 2019
Анна
боевик, триллер
Франция, 2019
Коррупционер
криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2019
Красавчик со стажем
комедия
Франция, 2019
Мёртвые не умирают
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Присягнувшая тьме
исторический фильм, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Фиш и Чип. Вредные друзья
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, 2013
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен