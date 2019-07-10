Шесть билетов на Чаттанугу для наших читателей

15 июля в 21:00
в кинотеатре КАРО ВДНХ
известный театральный режиссер Анатолий Васильев
в рамках проекта КАРО Арт
представит свою знаковую работу - культовый фильм-спектакль «Дорога на Чаттанугу
».
«Дорога на Чаттанугу» — это телевизионные съемки знаменитого спектакля Анатолия Васильева «Взрослая дочь молодого человека» по одноименной пьесе Виктора Славкина
, а также документальные съемки прототипов сценических героев и стиляг-шестидесятников со страниц журнала «Крокодил».
Эта история о поколении, которое заперто в собственной стране и её пуританских взглядах. Главный герой – стялига Бэмс (Альберт Филозов
), в прошлом озорной тусовщик в ботинках на «манной каше» встречается со своими товарищами 20 лет спустя, когда противостояние стиляг и комсомольцев уже история. Сейчас Бэмсу необходимо найти общий язык со своей дочкой, которая постепенно отдаляется от него. Все это дополняется прекрасным и органичным музыкальным оформлением, включающего в себя классические нетленки Глена Миллера и Дюка Эллингтона.
Кино-Театр.ру
начинает розыгрыш 3-х парных билетов на это событие! Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с с темой «Дорога на Чаттанугу» на почту kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут выбраны случайным образом и объявлены 14 июля
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.
Ждём ваших писем, желаем удачи!
Подробности проекта и заказ билетов доступны на сайте КАРО
.