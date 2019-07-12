Судьба и родина едины: Авторское кино, поддержанное Минкультуры

Министерство культуры РФ опубликовало список проектов авторских и экспериментальных фильмов, которые будут поддержаны в этом году. На питчинге в этот раз было представлено всего 47 проектов (в прошлом таких было 68), а поддержку и вовсе получило только 10 – небывалый результат для Минкультуры, которое обычно выдает деньги минимум на три десятка проектов. Зато в резерв на этот раз отправили сразу 25 съемочных групп (обычно этот список в два раза меньше). Были ли виной тому слабые сценарии, на которые еще несколько месяцев назад после аналогичного питчинга сетовал Фонд кино, или осторожная экономия (министерство, например, еще не успело провести конкурс дебютов, а Фонд кино сохранил часть средств на осень, куда, видимо, и перейдет по наследству часть нынешних соискателей), мы, честно говоря, не знаем. Пока список поддержанных в некоторых пунктах вызывает легкое недоумение. Ниже подробности не только о десятке счастливчиков, но и об отправленных в резерв, а также о проектах, не получивших государственной финансовой поддержки (последние представлены по алфавиту, остальные – согласно рейтингу министерства).
фото: www.mkrf.ru
ПРОЕКТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«Волны», Студия «Слон»
Больше, чем через семь лет после «Шопинг-тура» Михаил Брашинский возвращается в полнометражное кинопроизводство и собирается снять по собственному сценарию «психологическую драму, разыгранную с напряженностью триллера и пронзительностью мелодрамы». В центре сюжета два героя – Вера и Олег, которые бегут от цивилизации в поисках смысла жизни и, кажется, находят его в… секте. В главной роли Брашинский видит Петра Федорова, продюсером ленты выступает Сабина Еремеева. Вопросами религии в фильме заниматься не собираются, тем не менее на проекте есть консультант со стороны Российской ассоциации центров изучения религий и сект.
«Три минуты молчания», кинокомпания СТВ
Экранизация одноименного романа Георгия Владимова, сценарий для которой написали Наталия Мещанинова и Борис Хлебников. Последний и станет режиссером ленты, в которой на одной лодке окажутся совершенно разные люди. Чтобы написать сценарий, Хлебников и Мещанинова ездили в Мурманск, где брали интервью у капитанов, моряков, рыбаков – в итоге события, описанные в книге, зажили совершенно новой, современной жизнью. История сложнопостановочная и крупнобюджетная (у проекта уже есть европейский сопродюсер и несколько потенциальных партнеров), много съемок в павильоне на хромакее, с которым Хлебников до этого работал мало. Но продюсеры Сергей Сельянов и Наталья Дрозд, ответственная, в том числе, и за зарубежных партнеров, помогут. В дримкасте Хлебников видит Максима Емельянова, Максима Яковлева, Александра Робака, Любовь Аксенову, а в идеале хочет столкнуть «актеров из разных миров внутри замкнутого пространства».
фото: Борис Хлебников и Наталия Мещанинова
«Еврей», «Мотор фильм студия»
Российский взгляд на Холокост – неожиданно с похожей на детективную завязкой о том, как в 1947 году некто убивает пять человек. Кто он, и что им движет, станет известно по ходу фильма, в конце которого режиссер Дмитрий Фикс и продюсер Игорь Толстунов обещают сюжетный твист. На главную роль утвержден Артур Смольянинов, снимать фильм будут в Ростове, Вильнюсе и в Москве, где будет построен павильон.
«Гардемарины V», Киностудия «Сагиттариус-Д»
Завсегдатай питчингов, на который уже собирали деньги на краудфандинг-платформах, но апологет проекта Светлана Дружинина не сдается и с завидной энергией продолжает настаивать на бюджетных средствах. Режиссером новой части до боли знакомой франшизы, судя по презентации, должен был выступить Олег Шторм, правда, уже на следующий день, когда он представлял проект детского фильма на другом питчинге, он честно признался, что впервые слышит о том, что будет постановщиком легендарного продолжения – несмотря на дружбу с Дружининой.
фото: Дмитрий Харатьян в фильме "Гардемарины IV"
«Огонь», «Революция Фильм»
Кинопроект по большей части театрального режиссера, худрука «Александринки» Валерия Фокина – в жанре научной фантастики, с примесью триллера и драмы. Картина расскажет о контакте человечества с инопланетным разумом и назревающем между цивилизациями конфликте, предотвратить который может психолог, изучающий инопланетян. Его сыграет Антон Шагин. Если хочется узнать подробности, можно посмотреть идущий на сцене «Александринки» похожий спектакль. В числе кинорефенсов – «Прибытие» и «Солярис», место действия – Россия (Петербург, само собой), США и Япония. США, «разумеется, планируют снимают в Европе», а вот с Японской кинокомиссией уже вступили в переговоры о сотрудничестве.
«Северный полюс-8», «Русский север»
Героико-приключенческий фильм, который уже поддерживает (не очень понятно денежно или морально) князь Монако. Представитель компании, которую возглавляет Елена Север, обещает в фильме «жесткую тему героя в экстремальных условиях» и демонстрацию «эпохи геополитического противостояния» – само собой, между русскими и американцами. По эмоциональному накалу проект сравнивают с «Гравитацией» и обещают «блокбастер» с большим количеством визуальных эффектов, крутым звуком и красивым изображением. Режиссером выступит Петр Буслов. Съемки запланированы на февраль-август 2020 года. Бюджет – самый большой на нынешнем питчинге – 580 млн рублей, правда, уже, вроде бы, есть 300 млн частных инвестиций и «ведутся переговоры с госкорпорациями».
Трагикомедия Жоры Крыжовникова с Сергеем Буруновым в главной роли. Полное рабочее название проекта – «Дорога на Джомолунгму», но, скорее всего, ленту в итоге назовут «Родные». В центре этой «яркой, солнечной, летней истории» – семья, которая отправляется исполнить мечту отца – спеть песню на Грушинском фестивале. Он сочинил ее, когда был молодой, и всю жизнь мечтал исполнить, а сейчас он неизлечимо болен, так что песня должна стать «лебединой». Продюсером картины выступит Илья Стюарт, работавший над лентами Кирилла Серебренникова. Съемки планируется начать следующим летом. Производственный бюджет – 160 млн рублей, у министерства запрашивали 70 млн. Планируемые кассовые сборы – 700 млн рублей. В прокате заинтересована компания WDSSPR. Релиз запланирован на 31 мая 2021 года.
фото: Жора Крыжовников
«Судьба диверсанта», студия «Елена»
Проект Дмитрия Астрахана, который «давно хотел снять кино о войне». Это история диверсанта, в которой затрагиваются темы коллаборационизма. Год назад проектом заинтересовалось министерство культуры Беларуси, которое его, судя по презентации, уже поддерживает, однако главные роли сыграют российские артисты. Производство очень «бюджетное» – всего 42 млн рублей. Релиз намечен на май 2020 года.
«Биомеханика Мейерхольда», «Арк Пикчерс»
Режиссер альманаха короткометражных фильмов «Свидетели» о Холокосте Константин Фам решил рассказать о таинственной судьбе Всеволода Мейерхольда – через воспоминания современного ученого (он главный герой этой ленты), чей дед уверял, что театральный революционер был шпионом. Жанр картины будет смесью триллера, драмы и байопика, а в качестве референсов называются – внезапно – «Догвилль», «Мизери», «Молчание ягнят» и «Прочь». С другой стороны, как честно признался Фам, «сейчас мы живем в такое время, что не знаем, как трактовать историю».
фото: Константин Фам на съемках фильма "Туфельки"
ПРОЕКТЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ
«Смотритель маяка», «58,5 продакшн»
Дебютировавший в прошлом году с фильмом «Пусть будет Лиза», очень напоминающим картины Андрея Звягинцева, режиссер Игорь Каграманов решил пойти по проторенной дороге и вновь, кажется, вдохновится произведениями каннского и венецианского лауреата. Теперь в центре повествования – живущий на маяке мужчина (его сыграет Алексей Гуськов), который встречается с неожиданно там оказавшейся девушкой, естественно, с непростой судьбой. Обещают, правда, не тяжелый русский артхаус, а психологический триллер и даже «Кловерфилд, 10» в качестве одного из референсов. Но основная тема, как признается режиссер, – это доверие, а маяк – конечно, символ зависящих друг от друга судеб главных героев.
«Белый кит», «Секонд флоор»
Анонсированный как «первый фильм в истории кинематографа на тему возврата приемных детей в детский дом» питчинговался уже после альманаха «Папы» (он чуть ниже в резервном рейтинге), где именно этой теме посвящена новелла с Сергеем Безруковым. Режиссером и автором сценария этой социальной драмы выступит Татьяна Федоровская, в дрим-касте Андрей Смоляков (он, вроде, уже согласился на роль), Инна Чурикова и Лиа Бугнар, игравшая в «Модильяни» Майкла Дэвиса и «Выпускном» Кристиана Мунджиу. Переговоры о поддержке проекта ведутся с фондом братьев Дарденн и компанией Wild Bunch.
«18+», Киностудия «Сентябрь»
Продолжение подросткового хита (правда, только в интернете) четырехлетней давности «14+», снял который режиссер Андрей Зайцев. На питчинге он честно признался, что на сиквеле настояли поклонники проекта. Писали они в пабликах фильма так убедительно, что Зайцеву самому стало интересно, что же произойдет с героями Глеба Калюжного и Ульяны Васькович, а также их родителями. Об этом, собственно и будет фильм, в котором, как и в оригинале, особое место посветят музыке. Переговоры о прокате ведутся с компанией Russian World Vision, планируемые кассовые сборы – 100 млн рублей.
фото: "14+"
«Уроки музыки», «Вива Фильмз»
Еще один проект про вечную любовь, рассказывающий о взаимоотношениях мужчины и женщины в пространстве и времени. Она – преподаватель классической музыки, он читает рэп. В главных ролях – Евгения Добровольская и Евгений Романцов. Драму с «тонкими комедийными элементами» собираются снимать в Санкт-Петербурге. Режиссером выступит Русудан Глурджидзе. Картина должна была стать российско-грузинской копродукцией (питчинг проходил до известных событий). Производственный бюджет – 65,6 млн рублей, у Минкультуры просили 40.
Новый фильм одного из ярких дебютантов прошлого года Кирилла Соколова («Папа, сдохни») – это приключенческая комедия, в центре которой будут три сильных женских характера: 30-летняя Оля, которая выходит из тюрьмы, ее дочь – Маша, 12 лет, которая выживала, пока ее мама сидела в тюрьме, – и мама Оли, Вера, на роль которой планируют пригласить Анну Михалкову. В мае проект питчинговался в Фонде Кино, но поддержку не получил.
фото: Продюсер Сергей Корнихин и сценарист Николай Куликов/пресс-служба фильма "Я худею"
«Семейный бюджет», «Друг Друга»
Комедия про отношения с деньгами и финансовую грамотность – как понятно из названия, семейная. И главные герои – это семья из Ейска, которая пытается оплатить большой кредит. Сценарий написали Николай Куликов и Константин Майер, продюсером выступает Сергей Корнихин. В дримкасте Сергей Бурунов, Анна Котова-Дерябина и Мила Сивацкая. Производственный бюджет – 61 млн рублей. Потенциальный прокатчик – российское отделение Universal Pictures.
«Уволить Жору», «Вайс Фильм»
Режиссер Марюс Вайсберг мечтает раскрыть Михаила Галустяна, у которого «талант Леонова». Галустян должен сыграть того самого Жору – «инфантильного 40-летнего бородатого мальчика», которого предстоит уволить начальнику отдела кадров в исполнении Александра Паля. Сделать сразу это, естественно, никто не может, так как, кроме бороды, у Жоры еще есть огромное обаяние. Главная тема фильма, по признанию Вайсберга, «как остаться человеком в мире офисного чистогана, обрести свою любовь и найти настоящего друга», а вообще это будет «Афоня»-2019, производство которого оценивается в 100 млн рублей, а сборы – в 300 млн. В прокат фильм хотят выпустить в марте 2021 года.
«Папы», «Фреш Фильм»
Состоящий из четырех новелл альманах, режиссерами которого выступят Сарик Андреасян, Карен Оганесян, Анна Матисон и Клим Шипенко. Андреасян снимет новеллу про блестящего врача-хирурга, всем помогающего, но пытающегося справиться с собственной трагедией. Главную роль сыграет Дмитрий Нагиев, работавший с Андреасяном на фильме «Непрощенный». В новелле Карена Оганесяна речь пойдет про актера-неудачника, которому предстоит «сыграть» отца девушки, пытающейся наладить контакт с обеспеченной семьей жениха. Роль папы по найму сыграет Владимир Машков. Новелла Анны Матисон расскажет историю приемного ребенка в семье, роль отца достанется мужу режиссера, актеру Сергею Безрукову. На главную роль в новелле Клима Шипенко приглашен Евгений Миронов.
фото: www.mkrf.ru
«Чужими глазами», Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького»
Военная драма Веры Сторожевой и продюсера Натальи Ивановой. Действие происходит в октябре 1943 года в Москве. Практически роуд-муви, главная героиня которого Мария, атеистка и дочь священника (бывшего энкавэдэшника), должна привезти в Москву икону, которая, согласна преданию, поможет выстоять советской столице. В роли Марии видят актрису Марию Луговую, также в проекте хотят задействовать Александра Кузнецова. Производственный бюджет – 86,2 млн рублей, у министерства запрашивали 56 млн.
Остросоциальный проект Александра Ханта, над которым он работает уже не первый год. В частности, собрал часть денег на проект на краудфандинг-платформе и провел кастинг, в ходе которого выбрал двух непрофессиональных актеров Даниила Краснова и Александру Макарову. Фильм расскажет про двух 16-летних подростков, которые пытаются отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Съемки пройдут в Екатеринбурге. В фильме, который Хант, хочется верить, сделает в любом случае, будет звучать много современной российской музыки.
«Любовь», кинокомпания «План 9»
Спустя восемь лет после выхода картины «Сердца бумеранг» режиссер Николай Хомерики, успевший снять «Ледокол», «Селфи» и запланированную к прокату «Девятую», а также несколько сериалов, возвращается в авторское кино с проектом «Любовь», рассказывающим про молодых людей, переживающих первую любовь. Они бросают все и уезжают в отдаленный от цивилизации дом, где им не может помешать никто, кроме них самих. Как говорит режиссер, действие ленты будет развиваться в трех измерениях – это сон девушки, реальность, а также героям предстоит столкнуться с будущим и понять, хотят ли они его. Продюсировать ленту будет Роман Борисевич, с которым Хомерики работал на картине «Сказка про темноту», участвовавшей в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2009 года.
История трех девушек, которые находились в конфликтах со старшим поколением, но благодаря разным флэшмобам смогли обрести счастье и со всеми примириться. Сценаристом выступила Анна Козлова, режиссером должен стать Кирилл Васильев, снимавший комедию «Ну, здравствуй, Оксана Соколова». Композитором может выступить Светлана Сурганова. Жанр определяют как молодежная «экшн-мелодрама». В прокат фильм хотят выпустить в мае 2021 года.
«Сердце, и как им пользоваться», «РК Медиа»
Режиссер «Нашей Russia» и «Поддубного» Глеб Орлов решил немного почистить карму и снять драму про «глубоко циничного человека, увязшего в золотом тельце». Главный герой – бизнесмен, который нуждается в пересадке сердца и находит донора в лице умирающей девушки. Пытается у нее купить судьбоносный орган, но она его продавать не хочет, а желает лишь прожить свою жизнь до конца – так, чтобы не было мучительно больно. В роли бизнесмена видят Алексея Аграновича, в роли потенциального донора – Юлию Хлынину. Производственный бюджет ленты – 85 млн рублей.
фото: Наталья Кудряшова/Пресс-служба фильма "Человек, который удивил всех"
«Ксения», кинокомпания «САГа»
Режиссерский проект обладательницы актерской премии прошлогоднего Венецианского фестиваля Натальи Кудряшовой, о котором она рассказывала в нашем интервью. История великой любви Ксении Петровой, которая после смерти мужа переоделась в мужские одежды, отреклась от всего, а впоследствии стала святой Ксенией Петербуржской. Исполнительница главной роли найдена – это Варвара Шмыкова, отца Ксении сыграет Юрий Кузнецов, с которым Кудряшова как раз работала на «Человеке, который удивил всех». Также в фильме предполагается участие Дарьи Мороз и Константина Хабенского. «Не посягая на церковный канон, мы хотели бы рассказать о великой силе человеческой веры и человеческой любви», – сказала Кудряшова. Проект получил одобрение пресс-службы РПЦ.
«Джонджоли», «Пан-Атлантик Студио»
Продюсер «Человека, который удивил всех» Екатерина Филиппова и режиссер «Питера FM» Оксана Бычкова решили сделать кино о том, что «настоящая любовь не заканчивается никогда и на протяжении всей жизни влияет на то, что происходит с человеком». Картина расскажет о современных мужчинах и женщинах для повзрослевшей аудитории «Питера FM». Бычкова говорит, что это актерское кино, где важно не ошибиться с исполнителями. На питчинге показали пробы с Викторией Исаковой и Алексеем Аграновичем, режиссер уточнила, что будет в ленте еще и третий персонаж – она очень надеется, что им станет Александр Робак, с которым Бычкова давно мечтает поработать. Проект позиционировался как копродукция с Грузией (питчинг проходил до недавних событий), также к нему, возможно, присоединится европейский партнер.
фото: www.mkrf.ru
«Вишневый сад», «Глосс фильм»
Тут без неожиданностей и игр с названием – экранизация пьесы Чехова в постановке театрального режиссера Вадима Дубровицого, точнее даже перенос его спектакля на киноэкран. Роль Гаева должен сыграть Владимир Стеклов, который, собственно, и играет эту роль в упомянутом спектакле.
«Новое чудо», «Републик»
Молодежная драма о столкновении двух миров – современных парней и девушек и живущих в лесу народов, предпочитающих гаджетам духовные практики. Главную роль должен сыграть Юрий Борисов, звезда победившего на недавнем «Кинотавре» фильма «Бык». Также в картине появится Ингеборга Дапкунайте, ведутся переговоры с Анной Михалковой. Режиссером выступит Александра Стреляная, съемки пройдет в Санкт-Петербурге и сибирском заповеднике.
фото: Юрий Борисов в фильме "Бык"
«Трое», Кинокомпания «Магнум»
Анна Меликян недавно завершила работу над фильмом «Фея» и взялась за новый проект - с Викторией Исаковой и Константином Хабенским в главных ролях. Они играют супружескую пару, семейную жизнь которых может нарушить появление у мужа отношений на стороне. Меликян интересует вопрос, «что должен делать человек в этой ситуации – глушить чувство и сохранять семью или предпочесть новую любовь». В фильме будет только три персонажа (кастинг на роль возлюбленной еще идет), остальные персонажи будут за кадром. История будет развиваться в Москве и Санкт-Петербурге, где живут две женщины. Жанр будущей картины режиссер характеризует как трагикомедию, ближе всего к которой по интонации «Осенний марафон» Георгия Данелии. Съемки были запланированы на осень – в том случае, если бы проект сейчас поддержало министерство.
«Литвяк», Студия «28 панфиловцев»
Новый проект Кима Дружинина, режиссера «28 панфиловцев» (недаром и студия называется именно так) проследит судьбу летчицы Лидии Литвяк. В качестве референса режиссер называет ленту «В бой идут одни старики». Бюджет картины составляет 300 млн рублей, производство хотят начать в феврале 2020-го, запланировано два месяца натурных съемок (для фильма нужно застать и зиму, и лето) плюс работа в павильоне. Завершить фильм хотят в конце 2020-го. Дружинин мечтает, чтобы лента вышла в новогодние праздники 2020-2021, но уточняет, что, скорее всего, получится выпустить картину только весной 2021-го.
фото: кадр из фильма "28 панфиловцев"
«Одна», ССБ Кино
История Ларисы Савицкой, единственной выжившей в авиакатастрофе 1981 года, когда Ан-24, совершающий рейс Комсомсомольски-на-Амуре-Благовещенск столкнулся с бомбардировщиком Ту-16К. В этом самолете Лариса была вместе с мужем, с которым они поженились за несколько месяцев до катастрофы. Савицкую отыскал режиссер картины Дмитрий Суворов и получил от нее разрешение на съемки фильма. На главную роль планируется пригласить Юлию Хлынину или Полину Чернышову, а на мужскую роль, специалиста по ядерной безопасности, Сергея Бурунова. Производственный бюджет картины 120 млн рублей, у министерства просили 30.
Лирическая новогодняя комедия режиссера Вячеслава Росса, который, по собственному признанию, давно хотел сделать «легкую и веселую картину». Главная героиня – молодая девушка, приехавшая из маленького городка и поступившая во ВГИК. По прошествии времени у нее случается любовь, несданная сессия и много проблем. Авторы обещают «классическую историю взросления» на фоне современного мира «тотального интернета и бесконечных платформ». В «картине о молодых и для молодых» хотят видеть Александра Робака, Софию Озерову, Ирину Пегову, Василия Буткевича, Евгения Сытого, Степана Девонина, Софью Эрнст, часть артистов уже подтвердила свое участие.
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«8 марта, или с добрым утром, любимая», студия «Третий Рим»
Эта комедия, по словам ее режиссера Александра Бойкова, расскажет про «самых интересных обитателей нашей планеты - женщинах», а также об отношениях – «вернее, об их окончании». По сюжету главную героиню прямо 8 марта бросает молодой человек, на следующий день после этого она просыпается, а на дворе снова 8 марта. На уже не раз обыгранный в кино «день сурка» и «важную социальную тему» (именно поэтому пришли в министерство, а не в Фонд кино) продюсеры просили у Минкультуры 40 млн рублей, общий производственный бюджет оценивался в 65 млн.
«Бодибилдер», «Русское кино»
Уже находящийся в производстве «первый российский фильм про бодибилдинг» с телеведущим, видеоблогером и «качком» Денисом Семенихиным в главной роли. Автором сценария и режиссером выступает Андрей Грачев. В качестве референса называют «Области тьмы» и «Рестлера», а в качестве основных тем не только спорт, но и преодоление, и силу к победе. Жанр определен как «остросоциальная драма», причем с добавлением фантастических элементов. Помимо Семенихина в фильме задействованы Михаил Горевой, Сергей Чонишвили и даже Захар Прилепин. Релиз запланирован на декабрь этого года или январь 2020-го. Производственный бюджет – 72 млн рублей, у Минкультуры запрашивали 30. Планируемые кассовые сборы – 125 млн рублей.
фото: Денис Семенихин
«Божий камень», «КароПродакшн»
Новый режиссерский проект участника недавнего «Кинотавра» Юсупа Разыкова расскажет историю двух русских женщин, оказавшихся в Узбекистане. Оператором выступит Алишер Хамидходжаев, который называет ленты «трогательной историей о ностальгии и судьбе русской женщины». В дримкасте – Анна Михалкова или Екатерина Гусева и Мария Шалаева. Производственный бюджет – 40 млн рублей.
Еще один прошлогодний «резерв», над которым создатели поработали по части оптимизации затрат – решили, например, снимать Нью-Йорк не в США, а в Болгарии. История та же – это криминальная драма про российского парня, который переехал с родителями в США и пытается стать американцем. В роли отца все еще готов выступить Константин Юшкевич, а вот Сергей Романович, еще в прошлом году планировавшийся на роль сына, пока под вопросом (актер собирался после нового полнометражного «Чернобыля» окончательно уйти из кино). Съемки теперь запланированы на зиму 2019-2020, релиз – на октябрь 2020-го, в прокате планируется собрать 300 млн рублей.
«Дай газу!», Кинокомпания «Красная звезда»
История «обычной русской деревни, где ничего не происходит», пока в эту самую деревню не собираются провести газ, но некоторые из жителей хотят сорвать газификацию. Режиссером картины выступит Ксения Баскакова, продюсером – Дмитрий Бикбаев. Создатели ленты хотят «показать деревню, в которую хочется приехать», а также получить в актерский состав Гаспара Ульеля, с которым сейчас, вроде как, ведутся переговоры. Из остального дримкаста – Алексей Макаров и Павел Трубинер. Производственный бюджет при этом чуть больше 50 млн рублей, у министерства просят 33,5 млн, а деревню уже нашли в Псковской области, которая, в отличие от Гаспара Ульеля, уже подтвердила свое участие в проекте.
«Настя», «Фабрика Арт Кино»
«Рассказ о поколении игрек» и «Духless в юбке», как окрестила его продюсер Татьяна Воронецкая. Главной героине от 20 до 28 лет, на ее роль планируется пригласить Надежду Михалкову. Помимо Насти в фильме еще несколько персонажей, с которыми она так или иначе вступает в любовные перипетии.
фото: кадр из сериала "Обнимая небо"
«Никто», продюсерская компания «Слово»
Отправленный в прошлом году в резерв проект сценариста Олега Негина, работавшего со Звягинцевым, и режиссера сериалов «Обнимая небо» и «Отчий берег» Милены Фадеевой – о мужчине, который познал любовь, но был отвергнут любимой женщиной и теперь не знает, как переживать разлуку. На главную роль по-прежнему заявлен Максим Матвеев.
«Огонь далеких людей», Фонд национального фильма «Патриот»
Основанный на романе Семена Курилова «Хамидо и Халерха» фильм о юкагирском народе, который сейчас насчитывает около 1,5 тысячи человек, а язык и вовсе знает только 20. Проект поддержали в министерстве Арктики и власти Якутии. Режиссером должен выступить Валерий Пендраковский.
«Саша», «Русское Возрождение»
История 15-летней Саши, всю жизнь прожившей с дедушкой, но неожиданно вынужденной переехать в спальный московский район к отцу, который ее, в общем-то, даже не знает. Протестуя против этого, она состригает волосы и пытается сторониться местных подростков, однако в ее жизни появляется друг Максим. Режиссером выступит Владимир Бек. Производственный бюджет – 60 млн рублей.
фото: Владимир Бек
«Чао», «Ол Медиа Компани»
Полнометражный режиссерский дебют актрисы и создательницы нескольких короткометражек и веб-сериала «Бар "На грудь"» Ирины Вилковой про приключения четырех одиноких русских подруг в Италии. В своей бодрой презентации, открывшейся обращением Семена Слепакова (он выступит худруком ленты), Вилкова отметила, что в этой «непошлой комедии» «хотела бы разрушить негласную национальную идею о том, что нужно выйти замуж за иностранца», а дом олигарха в Палермо снять, конечно же, в Крыму. Среди актрис не только сама Вилкова, но и Юлия Топольницкая. Еще появиться в фильме согласился Тото Кутуньо, а вот Адриано Челентано отказался. Производственный бюджет ленты – 100 млн рублей, у министерства просили 40. Съемки хотят начать зимой 2020-го.
«Щастье привалило», «КПС»
Двойник Михаила Круга, продюсер Юрий Кузнецов-Таежный хочет сделать «добрую комедию» про простого парня, который получает в наследство дорогую картину Малевича. Парень живет в коммуналке (она тут, как уточнил продюсер, «копия нашей большой Родины»), и неожиданное наследство должно изменить жизнь не только его, но и его соседей. «Конечно же, в лучшую сторону, потому что герои – честные, добросовестные и трудолюбивые», – подчеркивают авторы проекта. Режиссером выступит Максим Демченко, главную роль сыграет Николай Добрынин. А самое главное в задумке этой, что фильм несет «месседж позитивного созидательного единения» – то, «что нужно для сегодняшнего зрителя». Про сборы, правда, создатели проекта пока не думали, но «ограниченный прокат в любом случае запланирован».