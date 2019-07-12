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Французский «Соблазн» в Сокольниках

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12 июля 2019
Французский «Соблазн» в Сокольниках

16 июля в 21:30, в Летнем Пионере в Парке Сокольники, в рамках фестиваля «Французские каникулы» состоится показ драмы Жюстины Трие «Соблазн» (18+). Кино-Театр.ру начинает розыгрыш трех парных билетов на этот сеанс!

Сибил (Виржини Эфира) — успешная и уставшая врач-психотерапевт, желающая отказаться от практики, чтобы исполнить мечту — начать писать книгу. В тот момент, когда ей будет так нужно вдохновение, рядом окажется юная актриса Марго (Адель Экзаркопулос), ищущая помощи и поддержки. Сибил, очарованная новой пациенткой, будет все глубже погружаться в чужую историю, не замечая, как ее собственная жизнь перевернется с ног на голову.

Французский «Соблазн» в Сокольниках

Для участия в розыгрыше вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с с темой «Соблазн» на почту kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 15 июля. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём ваших писем, желаем удачи!

Расписание фестиваля и заказ билетов доступны на сайте кинотеатра Пионер.

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Жюстина ТриеАдель ЭкзаркопулосВиржини Эфира
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Французский «Соблазн» в Сокольниках фотографии
Французский «Соблазн» в Сокольниках фотографии
Французский «Соблазн» в Сокольниках фотографии
Французский «Соблазн» в Сокольниках фотографии
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