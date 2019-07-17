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Отцы и деды: Детское кино, поддержанное Минкультуры

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17 июля 2019
В этом году на детское кино было выделено в два раза больше средств, чем обычно (а впереди еще и осенний питчинг Фонда кино, где также будут проекты для детей), поэтому не удивительно, что и количество продюсеров, «мечтающих» снять детское кино выросло – на питчинг было подано 78 проектов против 41-го годом ранее. Дошли до очной защиты, правда, только 25, из них поддержку получили девять, еще 11 отправили в резерв, всего 5 – денег не получат вовсе. Последние в нашем списке представлены по алфавиту, те, кому повезло больше – в соответствии с экспертным рейтингом министерства культуры РФ.

Отцы и деды: Детское кино, поддержанное Минкультуры
фото: mkrf.ru


ФИЛЬМЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ


«Василиса», Мастерская Павла Лунгина

Режиссер Павел Лунгин после военной драмы «Братство» решил снять волшебную сказку «Василиса», главная героиня которой, как в «Снежной королеве», отправляется спасать друга, зачарованного «современными волшебниками» и подвергшегося «искушению войти в мир богатства и успеха». Сценарий написала ученица Лунгина – Анна Денисова. Планируется, что кроме детей в фильме сыграют Петр Мамонов, Светлана Степанковская, Людмила Полякова. Производственный бюджет ленты – 150 млн рублей. Прокат запланирован на апрель 2021 года.


«Мой папа – вождь», «Окапи Продакшн»

Кирилл Плетнев продолжает осваивать жанровое кино и теперь обращается к детской ленте, для которой на протяжении нескольких месяцев уже ищет главных актеров-детей. Картина расскажет про капитана дальнего плавания, который побывал в плену у туземцев и стал вождем племени, а вернувшись, пытается найти общий язык с сыном, родившемся во время его отсутствия. Обещают «местами сентиментальный фильм», а на роль папы хотят позвать Дмитрия Нагиева.

Отцы и деды: Детское кино, поддержанное Минкультуры
фото: кастинг на главную роль в фильме "Мой папа - вождь"

«Легенды Орленка», «Центр визуальных искусств»

Праздничный фильм к юбилею знаменитого детского пионерлагеря (60-летие будет отмечаться в следующем году). Режиссером выступит Ольга Беляева, у которой «был опыт работы с детьми». Создатели ленты хотят снять фильм «не о том, как дети постоянно сталкиваются со сложностями, а о том, как они учатся формировать мир с помощью открытия для себя внутренних ценностей». Премьера запланирована на 12 июня, ожидается, что фильм посмотрит минимум 3 млн зрителей, так как за 60 лет через «Орленок» прошло 6 млн человек.


«Подарок феи», Кинокомпания Вега

Сказка с восточным колоритом и «хорошими геополитическими вещами», создателями которой выступает, в том числе, актер Сергей Степанченко. Для демонстрации присущего будущему фильму настроения на презентации в Минкультуры показали нарезку из «Аладдина» Гая Ричи – причем нарезанную из пиратской копии явно не самого лучшего качества.


«Дрон косплей», киностудия КИТ

Новый проект режиссера «Частного пионерского» Александра Карпиловского расскажет про мальчика, который в Новый год хочет удрать от папы-лузера на косплей. Внезапно появляется девчонка Венера, и новогодняя ночь превращается в самое крутое сражение в жизни. Мальчик понимает что папа – гений, а настоящие чудеса может творить только настоящая любовь. В родительском дримкасте – Юлия Пересильд, Павел Деревянко и Гарик Харламов (последний – антагонист). Производственный бюджет ленты – 112 млн рублей, прокат запланирован на январь 2021 года, на экраны фильм выпустит компания ЦПШ.

Отцы и деды: Детское кино, поддержанное Минкультуры
фото: mkrf.ru

«Внеклассные чтения», «2Д Целлулоид»

Продюсер «Хорошего мальчика» Василий Соловьев и режиссер «Завтрака у папы» Мария Кравченко хотят сделать фильм о том, как важно находить общий язык с молодым поколением. В общем, про вечный конфликт отцов и детей, причем с использованием рэпа, который должен привлечь оба этих поколения. В картине сыграют Егор Корешков, Сергей Бурунов, Виктор Хориняк и Любовь Аксенова.


«Асфальтовое солнце», «Вита Актива Продакшн»

Подростковая ретродрама о первой любви и первом скейте, причем сцены с участием скейтеров хотят сделать аттракционом. В центре картины – 13-летний Артем Белов, герой которого проводит последнее лето детства (да, это, в том числе, и оммаж «Ста дням после детства»), переживает предательство отца и первые романтические чувства. В качестве референса называется «Середина 90-х», хотя действие ленты будет происходить в начале 1980-х в СССР. В ролях родителей видят Максима Матвеева и Викторию Толстоганову (она уже подтвердила свое участие), в роли отчима – Евгения Сытого. Режиссером выступит Илья Хотиненко, продюсером – Юлия Мишкинене, сценаристом – Настя Кузнецова, которая писала короткометражку Яны Гладких «Яна – это Аня наоборот», а оператором – Анна Рожецкая, снимавшая фильм «Двое» Тимофея Жалнина.

«Река», «Спутник Восток Продакшн»

Еще одна история мальчишеского взросления – на этот раз не во дворе со скейтом, а на баркасе с дедушкой. Обещают яркие образы и сюжетные повороты, имя Олега Маловичко в качестве сценариста позволяет в это верить. Режиссером выступит Виталий Шепелев. Производственный бюджет ленты оценивается в 105 млн рублей. В мае проект был представлен на защите в Фонде Кино, но там остался за бортом.

Отцы и деды: Детское кино, поддержанное Минкультуры
фото: Концепт-арт к фильму "Река"

«Синее море, белый пароход», студия «Ред Карпет»

Создатель «Коробки» Эдуард Бордуков решил экранизировать одноименную повесть Геннадия Машкина, рассказывающую о дружбе русских и японский детей, встретившихся после Великой Отечественной войны на Южном Сахалине. Правительство Сахалина готово поддержать картину локациями и проживанием для группы, а также разрешить съемки, в том числе в закрытых местах. Кроме того создатели ленты ведут переговоры с японским посольством на предмет консультантов и кастинга на роль главной героини – японской девочки. Релиз запланирован на 2021 год.



ПРОЕКТЫ, ОТПРАВЛЕННЫЕ В РЕЗЕРВ

Киножурнал «Ералаш», OOO «Ералаш»

Постоянный участник «детского» питчинга Борис Грачевский (и, кстати, постоянный получатель госсредств) на этот раз остался лишь в резерве, но на первом месте, что еще дает шанс для продолжения всеми известного детского киножурнала.


«Нахимовцы», «Каропродакшн»

Тот самый детский фильм, ради которого режиссер Олег Штром отрекся от пятых «Гардемаринов» (в итоге поддержку получивших). В центре тоже конфликт отцов и детей, но среди участников этого конфликта - студенты Нахимовского училища. На взрослые роли хотят позвать Дениса Шведова, Алексея Чадова, Дениса Никифорова и Павла Табакова. Съемки собирались начать уже 28 июля, когда во Владивостоке должен пройти большой парад с участием «нахимовцев». Производственный бюджет – 105 млн рублей, завершить ленту хотели в ноябре 2020-го.

Отцы и деды: Детское кино, поддержанное Минкультуры
фото: Юрий Смитюк/ТАСС // Владивостокские "нахимовцы"

«Новенький», «КПС»

История больного раком мальчика, который приходит в новый класс и волнуется больше не из-за болезни, а из-за того, как его примут одноклассники. Продюсировать ленту собрался Юрий Кузнецов-Таежный. Роль директора школы, прототипом которого стал Ефим Рачевский, уже согласился сыграть Владимир Ильин.


«Ледяная история», киностудия «Рифей»

Два мира – холодный-злой и теплый-ламповый – и один ребенок, который должен сделать выбор и доказать своими поступками, что хочет жить именно в теплом «нашем» мире. Ко всему прочему обещают еще несколько музыкальных номеров. Режиссером выступит Сергей Виноградов, снимать планируют в Санкт-Петербурге. Производственный бюджет ленты 84 млн рублей.


«Маруся», «Мотор фильм студия»

Актеру и с недавнего времени режиссеру Александру Галибину понравилось работать с детьми (его фильм «Сестренка» некоторое время назад уже получал поддержку Минкультуры) и теперь уже как продюсер решил запустить новый детский фильм, режиссером которого выступит Дмитрий Фикс. В центре сюжета – 24-летний холостяк по кличке «Индеец», который вдруг узнает, что является отцом пятилетней Маруси. Главные роли сыграют Кирилл Каганович и Марта Тимофеева. Обещают, что будет даже смешно, но это будет «не гомерический смех, а внутренний, глубокий, который заставляет и плакать, и смеяться одновременно».

Отцы и деды: Детское кино, поддержанное Минкультуры
фото: Съемки фильма "Сестренка"

«Бросок», «Спектрум»

«Уникальная история» про 12-летнего Гришу, отец которого после аварии оказывается между жизнью и смертью, но мальчик не унывает и не сдается. Все потому, что Гриша – самбист, для которого «семья, дружба, любовь, воля к победе» – это не пустой звук. Он может стать «будущим олимпийским чемпионом и уж точно станет защитником родины». А пока мальчик усиленно готовится к первенству России, о котором они так мечтали вместе с отцом. Производственный бюджет ленты – 65,8 млн рублей.


«Вне зоны доступа», «Смарт фильм»

История трех подростков, которые решили во время каникул на даче отказаться от мобильных телефонов. Конфликтов и агрессии не будут, создатели ленты сконцентрируются на отношениях детей, первой любви, разочарованиях, страхах и расскажут, как с ними бороться. Референс – «Сто дней после детства». Режиссером выступит Елена Хазанова, оператором – Марк Зисельсон.


«Последнее лето», ССБ Кино

Переживающий творческий и личностный кризис писатель в исполнении Евгения Стеблова находит отдушину в дружбе с мальчиком Пашкой (его сыграет Алексей Онежин), которому захотят подражать юные зрители. Помимо Стеблова и Онежина в картину позвали Ингу Оболдину (она согласилась), Петра Мамонова и Андрея Мерзликина. Съемки были запланированы на осень, вероятно, в Крыму, прокат – на следующий год.

Отцы и деды: Детское кино, поддержанное Минкультуры
фото: Герои фильма "Кортик"

«Воронье гнездо», кинокомпания «Ракурс»

Режиссер Станислав Лебедев два года подряд пытался получить деньги на фильм «Золотая дюна» в духе «Кортика», а теперь вот пришел с другим проектом (в референсах, правда, тоже был, в том числе, «Кортик»), который расскажет про школьников, пытающихся разгадать тайну похищенного в музее Толстого кольца и доказать невиновность подозреваемого в этом преступлении учителя физкультуры. Параллельно детективным интригам школьники еще узнают много и о самом Льве Николаевиче, на роль которого хотят пригласить Жерара Депардье, но осознают все связанные с этим трудности и имеют запасной вариант в лице Франко Неро.


«Мужички наши», студия «Гринсити»

Экранизация повести Николая Нефедова про «детей войны». Картину называют посланием не только сегодняшним детям, но и будущим поколениям. Режиссером должен выступить Юрий Попович.


«До первой звезды», кинокомпания «Студия IV»

История вундеркинда Жени, который к 12 годам выиграл уже все возможные соревнования, «перегорел» и впал в сильную подростковую депрессию, из которой его должны вытащить деревенские друзья. Ленту позиционируют как «подростковую семейную драму о дачной дружбе, которая лишена городской условности и квартирной закрытости», при этом обещают «максимально легкий фильм, ироничные диалоги, подростковые игры и диско». Главного героя должен сыграть Олег Чугунов, его родителей – Артем Быстров и Любовь Аксенова. Производственный бюджет ленты – 105 млн рублей.

Отцы и деды: Детское кино, поддержанное Минкультуры
фото: актер Олег Чугунов


ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ

«Босоногий гарнизон», «Санрайз Пикчерс»

Завсегдатай питчингов, которому, правда, как считают эксперты, годы презентаций не идут на пользу, проект не получает никакого развития. Трагическая история детей на войне экспертов по-прежнему пугает, хотя создатели ленты обещают приключенческий фильм. Производственный бюджет – 93 млн рублей.


«Герои Геры», «Арк Пикчерс»

История еще одного «новенького», который справляется со стрессом при переходе в новую школу за счет странноватого общения с героями былых времен – Сашей Белым, Лехой Николаевым и Антоном Городецким. Правда, на всех этих персонажей создатели ленты пока еще не почистили права. Зато дали почитать сценарий Михаилу Пореченкову, который уже «дает критические комментарии». Прокатчиком фильма при этом заявляют компанию «Базелевс»


«Золотые каникулы», «Синема Концепт Продакшн»

Проект режиссера Анара Аббасова про мальчика Алекса, попадающего в лагерь активного отдыха «где-то на краю света» (а именно в Алтае) и алтайскую девочку Айлу, которой этот мальчик понравился. Но он влюблен совсем в другую. Параллельно любовный треугольник участвует в поиске «золота Колчака», которое якобы осталось где-то на Алтае.

Отцы и деды: Детское кино, поддержанное Минкультуры
фото: mkrf.ru

«Сюрприз», «Артлайт»

Фэнтези-комедия режиссера Кирилла Васильева – про мальчика Митю и его лучшего друга Тоху, который однажды проснулся в теле деда. Ребята думают, как спасти Тоху от этого уже нешуточного Face App, но для начала решают воспользоваться всеми прелестями взрослой жизни. На роль деда рассматривается Тимофей Трибунцев. Производственный бюджет ленты – 100 млн рублей.


«Сын», «Кинопрограмма XXI век»

Драматический проект, авторы которого, как посчитали эксперты, несколько ошиблись с питчингом, надо было подаваться в категорию авторского кино. Картина рассказывает по 16-летнего подростка, сына серийного маньяка, после ареста отца уезжающего вместе с матерью строить новую жизнь в другом городе. Производственный бюджет этой социальной драмы – 90 млн рублей, прокат был запланирован на 2020 год.

Маша Токмашева
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Отцы и деды: Детское кино, поддержанное Минкультуры фотографии
Отцы и деды: Детское кино, поддержанное Минкультуры фотографии
Отцы и деды: Детское кино, поддержанное Минкультуры фотографии
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