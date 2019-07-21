Офелия, о нимфа, WTF: современные экранизации Шекспира

На российские экраны 25 июля выходит фильм Клер МакКарти «Офелия» с Дейзи Ридли в заглавной роли – новое прочтение «Гамлета» Уильяма Шекспира. Действие разворачивается в XIV веке, но рассказана великая трагедия современным языком, а на первый план, как понятно из названия, выходит именно Офелия, ее роман с Гамлетом (его играет Джордж МакКэй) и отношения с его матерью Гертрудой (Наоми Уоттс). Кино-театр.ру вспоминает еще 10 необычных и современных экранизаций произведений английского драматурга, доказывающих, что «шекспировские страсти» актуальны во все времена.
Экранизация не собственно Шекспира, а одноименной пьесы, можно так сказать, расширившей вселенную «Гамлета», которую в 1960-е написал другой британский драматург Том Стоппард, а в 1990-м сам же и снял по ней фильм. С неподражаемыми Гэри Олдманом и Тимом Ротом в ролях трагикомических придворных, оказавшихся почти невольными свидетелями царящих в Эльсиноре страстей.
Теперь уже культовый фильм режиссера База Лурмана, главного специалиста по модной интерпретации классических сюжетов с обязательным современным саундтреком, который порой запоминается больше самого фильма. Вместо Италии XVI века – Америка гангстерских 1990-х. В роли романтичного Ромео – Леонардо ДиКаприо, для которого «Ромео+Джульетта» стал первым кассовым успехом, еще до не менее культового «Титаника». В роли Джульетты – тогда еще дебютантка Клэр Дэйнс, отказавшаяся ради фильма Лурмана от все того же «Титаника».
Незаслуженно забытая интерпретация «Короля Лира», явно вдохновленная не только текстом Шекспира, но и фильмом «Ран» Акиры Куросавы, с потрясающим актерским составом. Король Лир здесь превращается в Ларри Кука (Джейсон Робардс), хозяина огромной фермы, который решил разделить плодородную землю между тремя дочерями. Старшие из них после тяжелой юности так и не смогли устроить себе счастливую взрослую жизнь. В ролях дочерей – Мишель Пфайффер, Джессика Лэнг и Дженнифер Джейсон Ли.
В самом конце XX века режиссер Джил Джангер доказал, что пьесы Шекспира могут стать эффектной основой для американской тинейджерской комедии, сюжет которой строится на «Укрощении строптивой», но есть в нем и отсылки к другим произведениям автора. Так, действие происходит с учениками школы «Падуя», названной в честь итальянского города, где происходит действие пьес британского драматурга. Та самая строптивая Катарина Стрэтфорд (Джулия Стайлз) ненавидит всех парней вокруг, но не может устоять перед обаянием Патрика Вероны в исполнении Хита Леджера.
Костюмная, но отнюдь не самая классическая адаптация одноименной шекспировской комедии под современные – не самые веселые – нравы. Режиссер «1984» и «Почтальона» Майкл Рэдфорд и в «Венецианском купце» продолжает исследовать острые общественно-политические темы, в данном случае – шовинизм, илюстрирующийся противостоянием христианина Антонио и иудея Шейлока в блестящем исполнении Аль Пачино. Не обходится и без запретной любви, раздирающей того же Антонио, которого играет Джереми Айронс, и Бассанио (Джозеф Файнс).
Где, как не на британском телевидении, переносить действие шекспировских пьес в современный мир. Именно так решили поступить создатели сериала «Шекспир на новый лад» (или «Шекспир. Перезагрузка», как его некоторое время называли в России). Каждый эпизод этого мини-сериала «осовременивает» одно произведение великого поэта – «Макбет», «Сон в летнюю ночь», «Укрощение строптивой» и «Много шума из ничего». В актерском составе, кажется, все – от «девушки по вызову» Билли Пайпер до Джеймса Макэвоя.
В победившей на Берлинском кинофестивале 2012 года ленте братьевТавиани шекспировскую трагедию «Юлий Цезарь» разыгрывают заключенные римской тюрьмы «Ребиббия», где темы власти, насилия, предательства, свободы звучат особенно актуально. И это не выдуманная история – гуманисты и любители классической литературы (не только и не столько Шекспира, но Льва Толстого) братья Тавиани задокументировали работу реального тюремного театра и сопоставили преступный опыт заключенных и их драматичное погружение в шекспировский текст.
Пожалуй, самая стильная экранизация шекспировской пьесы и уж точно один из лучших американских независимых фильмов «десятых» снят режиссером популярных сериалов «Баффи – истребительница вампиров» и «Светлячок» Джоссом Уидоном. Из его же сериальных проектов в картину перекочевали почти все актеры, в том числе Натан Филлион, которому здесь досталась одна из ключевых ролей.
Режиссер Джастин Курзель не стал переносить действие классической трагедии Шекспира в наши дни, но существенно осовременил сюжет за счет своей фирменной мрачной атмосферы, которая затем царила и в его же экранизации компьютерной игры «Кредо убийцы» – все с тем же Майклом Фассбендером в главной роли. Генерал Макбет в исполнении Фассбендера – отчаянный воин и сильный мужчина, разбить сердце и жизнь которому может только женщина, тоже сильная и коварная, в картине Курзеля еще и в исполнении загадочной Марион Котийяр.