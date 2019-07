Режиссер с татуировкой дракона: Дэвид Финчер

Что может быть прекраснее, чем Эллен Рипли? Правильно, бритоголовая Рипли. Или же, на худой конец, коротко стриженая Розмари Вудхаус, лысая Иви Хэммонд и бритая налысо Шарлиз Терон из ролика нового. И все же в памяти навсегда засел этот образ: вжавшаяся в стену Сигурни Уивер и чуть ли не целующий ее ужасный ксеноморф. Уже только за это можно было полюбить Дэвида Финчера и его полнометражный дебют «Чужой 3», который я в далеком 1992 году сильно ждал и дождался-таки.Картина Финчера сильно отличается от всей тетралогии, возникшей благодаря Уолтеру Хиллу Ридли Скотту . Уже здесь режиссер использует все излюбленные приемы: максимум диалогов, клаустрофобическую атмосферу и закручивание гаек сюжета невидимыми глазу инструментами. Именно в угоду паранойе и неприятному липкому страху Финчер отказался от больших пушек, запомнившихся зрителю после «Чужих» Джеймса Кэмерона , а планету-тюрьму превратил в лабиринт, в который заманивает жертв ксеноморф-Минотавр. Картина не лишена и философских моментов вроде финального «прости-прощай» Рипли, объединившего в себе Рождение и Смерть. Разумеется, это не лучшая часть франшизы, но Финчеру все равно спасибо за то, что он привнес в нее свое видение. И, пожалуй, фильм стоит пересмотреть вместе с остальными частями перед выходом в свет компьютерной игры «Alien: Isolation», в дополнении к которой можно будет сыграть за Эллен Рипли.Помню, как ко мне в школе подошел одноклассник и спросил, не смотрел ли я фильм, где ловят маньяка, который с проституткой занимался сексом с помощью ножа (конечно же, он выражался чуть более грубо и прямолинейно). Такая «голая суть» меня не очень-то заинтересовала, но потом, заполучив заветную видеокассету, я посмотрел её, наверное, не менее 5 раз, в самых разных компаниях, в том числе с дедом и бабушкой, которых моя любовь к этому фильму несколько насторожила.Переоценить вклад фильма «Семь» в кинематограф, наверное, невозможно, и секрет его успеха скрывается в скрупулезном внимании режиссера к деталям, во вроде бы незначительных сценах, (например, в посещении Фриманом библиотеки), в чувстве ритма и такта, то есть, в общем, в том, что и называется режиссурой. По сути, Финчер закрыл жанр пессимистического полицейского триллера, как в свое время Стэнли Кубрик закрывал сатиру, фантастику, ужасы, историческую и семейную драмы. Сравнения с этим фильмом стали неизбежны. В другой великой картине простой нью-йоркский таксист хотел, чтобы наконец-то пошел дождь и смыл всю грязь с улиц города, но не дождался и залил эти улицы кровью. У Финчера этот дождь пошел, но облегчения не принес – грязи и тем более крови меньше не стало. «Чтобы привлечь внимание людей, уже недостаточно похлопать их по плечу – их нужно бить молотком по голове» - эта тактика Джона Доу оказалась эффектной, но не очень-то действенной. Однако какая-то надежда все-таки есть. Она сквозит и в финальной фразе детектива Сомерсета, и в его совете жене Миллза:. Похоже, именно за счет этих выводов, поданных отнюдь не в дидактическом ключе, «Семь» является для меня одним из лучших фильмов на земле. Бабушка и дедушка, не стоило так волноваться.Лучше всего описываемый через незамысловатое название, триллер Дэвида Финчера относится к тем фильмам, раскрытие концовки которого - преступление против человечества. «Игра» - закрученная история бизнесмена Николаса Ван Ортона ( Майкл Дуглас ), попавшего прямо с аккуратных тротуаров Уолл-стрит в водоворот неожиданных событий, продиктованных, казалось бы, прихотью фатума. Картина идеально демонстрирует интерес Финчера к играм, в которые играют люди (часто - с другими людьми), а заодно демонстрирует опасные последствия ситуации, когда успешный человек доверяет таинственной корпорации реализовать скрытые желания. Стремление крупных компаний подстраиваться под интересы потребителя, предугадывать и корректировать их реальность - разве не из той же оперы? Сюда же отлично вписываются эпизодические появления Шона Пенна в роли брата Николаса - выходы на поклон любимого финчеровского типа персонажей: трикстера, провоцирующего главного героя и имеющего наглость курить там, где запрещено даже людям из высшего общества. Впрочем, если бы не ударный финал, «Игра» совсем бы затерялась в соседстве с такими мощными фильмами, как «Семь» и «Бойцовский клуб».С «Комнатой страха» у меня особые ассоциации: студенческая общага, посиделки с друзьями-однокурсниками, покупка видеокассет на небольшом рынке возле метро «Улица Подбельского»... Время расцвета моего киноклуба, в который в 2002 году «наведывались» Гоша Куценко Александр Митта . Финчера с его депрессивной атмосферой сжатого до бункера пространства было невероятно увлекательно смотреть вечером, когда за тонкой фанерной стеной орали «Гол» или гоняли вместо мяча одного недотепу-старшекурсника... Веселое было времечко, а сам фильм отнюдь не веселый. Да и удачным его трудно назвать, хотя троица преступников (Уайтейкер, Лето и Йохам) стала неплохим украшением этой явно проходной картины мастера. Впрочем, именно здесь сносно играет Кристен Стюарт , а Джоди Фостер , по традиции, расправляется не только с внешними, но и внутренними бесами.Почти трехчасовая история про то, что человек - самое опасное животное на Земле, а процесс - гораздо интереснее и важнее результата. Прикидываясь историей о погоне за маньяком, «Зодиак» оказывается ретро-драмой о поисках истины, о множестве точек зрения, сумма которых позволяет к этой самой истине подобраться. Любители шарад (учитель истории и его жена), карикатурист-скаут ( Гилленхолл ), полицейский-карьерист ( Руффало ), жадный до славы репортер криминальной хроники ( Дауни-младший ).Совокупность их точек зрения рисует история Зодиака, а на самом деле – хронику отчаявшихся США, раздираемых страхом и ненавистью, войной во Вьетнаме и выходками «Семьи» Мэнсона, отвращением к хиппи и чернокожим, делением на касты и финансовыми неурядицами. Хронику тотальной безнадеги с холодным равнодушием фиксирует бумага – полицейские протоколы, заметки в газете, рисунки, личные записи, а телевидение и радио во всеуслышание говорят о смерти и ежедневных угрозах опасности, взращивая рейтинг на истерии и ненависти.- отнюдь не случайно в начале картины, когда показывают окутанный ночью пригород, где свершится первое убийство, тянет нежный мужской голос под успокаивающую мелодию группы Three dog night, (песня Easy to be hard). В черной-черной Калифорнии Финчера бродит Зодиак, которые разрушает шаблоны и бунтует против клише, цитирует «Самую опасную игру» и мечтает о том, что про него снимут отличный фильм. Так и произошло, но кто его сыграл, и был ли он вообще среди множества промелькнувших лиц, зритель вряд ли узнает, поэтому «Зодиак» можно пересматривать долго и внимательно, как любимый кошмар.В долгой и чрезмерно сентиментальной «Загадочной истории Бенджамина Баттона» Финчер остался верен собственной уникальной визуальной стилистике, в которой кино-эстеты с удовольствием обнаруживают множество неизменно радующих глаз мелких деталей. Динамика создаётся сопоставлением двух контрастных персонажей. А тематический посыл о чувстве времени и важных вехах человеческой жизни как одной большой истории иллюстрируется биографическими линиями, которые развиваются как бы в противоположных временных плоскостях. Пока Дэйзи проходит свой путь от раннего детства к больничной старости, Бенджамин «взрослеет наоборот». В середине жизни их ждёт кульминация на пике физического развития, во время которого они на счастливое мгновение становятся влюблёнными ровесниками. Но удивительно точно и то, что герои постоянно находят общий язык: старик и маленький ребёнок так схожи в своей беспомощности.Снять байопик о коммерческом успехе основателя Facebook было бы слишком просто для Финчера. Формально фильм им и является, демонстрируя завороженным зрителям филигранную реализацию американской мечты, "из грязи в князи" своим трудом. Умный, но бедный стал известным и богатым - воровал, врал и предавал, да кто не без греха? Шёл к мечте, использовал всех и вся, работал, достиг вершин. Финчер медленно, ритмично и неуклонно сжимает эту историю, как пружину (чему способствуют блестящие диалоги автора сценарной адаптации, Аарона Соркина ) и сочувствие к главному герою сменяет неприязнь. Социальную сеть придумывает асоциальная сволочь: сарказм этой ситуации создаёт восхитительный второй план, тему для раздумий и будущий тренд интереса к интеллектуальным киношным социопатам вроде «Шерлока» Как обычно, актёры, снявшиеся у Финчера, получили мощный карьерный трамплин: Джесси Айзенберг Джастин Тимберлейк попали в высшую голливудскую лигу, а Руни Мара , исполнившая здесь эпизодическую роль, «выстрелила» в его же «Девушке с татуировкой дракона» . За «Социальную сеть» Финчер (снова) не получил «Оскар» в номинации «Лучший режиссёр» - его обошёл Том Хупер с мелодрамой «Король говорит!» . Крайне сомнительное решение Академии, после которого Хупер взялся за экранизацию прославленного мюзикла «Отверженные» , превратил его в парад рыдательно-поющих голов и исчез с кинематографического горизонта, а Финчер, напротив, перешёл в режим «по отличному фильму через год».«Девушка с татуировкой дракона» сразу обрадовала меня атмосферой и постепенным наращиванием безумия. Именно такого эффекта ожидаешь от детективного триллера про серийного маньяка, снятого мастером нагнетания мрака и психодела. Журналист Микаэль Блумквист продвигается по сюжету с неспешностью, символически рифмующейся со шведской зимой, а готичная хакерша Лисбет Саландер, напротив, постоянно взрывает повествование. Этот контрапункт двух персонажей производит впечатляющий эффект, который усиливается визуально совершенным изображением. С помощью постепенного снятия слоёв с внешне благопристойных шведских буржуа автор трилогии Стиг Ларссон приводит читателя к ужасающим скелетам в шкафу. В фильме на этом же самом пути наиболее интересным оказывается сам процесс движения к истине, и в этом — главная заслуга Финчера, создавшего свою версию знаменитого детективного сюжета.Тянущийся как череда дурных и не очень снов, бытовой триллер про семейную жизнь представляет режиссерский метод Финчера во всей красе: он не написал ни одного сценария (не считая две чужие короткометражки), а в основе шести его картин (больше половины) лежат литературные первоисточники, но пространство чужой квартиры режиссер обживает как никто. Переставляет мебель, убавляет свет в спальнях и открывает ставни нараспашку, превращая кухню в солнечный или пасмурный квадрат, заменяет музыку Franz Ferdinand на неприметный дарк-эмбиент Трента Резнора и Аттикуса Росса, придумывает четкий список правил и сам же их нарушает. Багаж прошлых фильмов тоже при нем: из-за рутины готовый поддаться бесам мужчина («Бойцовский клуб») оказывается фигуркой на поле продуманной игры («Игра» с многозначительными подсказками «Семи»), повествующей то ли о мужчинах, которые ненавидят женщин, то ли о женщинах, которые, в общем-то, испытывают примерно то же («Девушка с татуировкой дракона»).