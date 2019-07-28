Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

На следующей неделе в российский прокат выходит британская комедия ужасов «
Маленькое красное платье
», где персонажи сходили с ума по миленькому проклятому платьицу кровавого цвета.
Кино-театр.ру
вспоминает ещё
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произведений про героинь в красном, запомнившихся своей элегантностью, простотой или сексуальностью.
«
» (1939) Унесённые ветром
Красные платья очень любила Скарлетт О'Хара. За весь фильм
Вивьен Ли
показалась перед зрителем аж в трёх нарядах подобного цвета.
«
» (1944) Встреть меня в Сент-Луисе
VIDEO Джуди Гарланд
в мюзикле Винсента Миннелли побывала на рождественском балу в красном наряде.
«
» (1952) Аленький цветочек
Настенька, озвученная
Ниной Крачковской
, в незабываемом мультфильме Льва Атаманова, выдержанном в национальном русском колорите, одета в красный сарафан.
«
» (1953) Джентльмены предпочитают блондинок
VIDEO Джейн Расселл
и
Мэрилин Монро
в музыкальной комедии Ховарда Хоукса пели про любовь к миллионерам, возбуждая зрителей красными платьями.
«
» (1954) В случае убийства набирайте "М"
В шедевре Альфреда Хичкока блистательная
Грейс Келли
помогает раскрыть преступление, расхаживая в элегантном красном платье.
«
» (1956) И Бог создал женщину
Одна из знаменитых совместных работ Роже Вадима и
Брижит Бардо
, где звезда французского кино носила красный. Через год она стала «
Парижанкой
», также предпочитавшей платья данного цвета.
«
» (1956) Собор Парижской Богоматери
VIDEO Джина Лоллобриджида
в одной из лучших экранизаций романа Виктора Гюго сыграла Эсмеральду в цыганском красном платье.
«
» (1957) Забавная мордашка
Книжная продавщица Джо Стоктон (
Одри Хепбёрн
), переквалифицировавшись в модель, дефилировала в разных платьях, включая и красное.
«
» (1961) Три мушкетёра. Подвески королевы
Миледи (
Милен Демонжо
) очаровывала зрителей и д'Артаньяна своей красотой и пышными платьями всевозможных расцветок.
«
» (1963) Клеопатра
В красном можно было увидеть и
Элизабет Тейлор
в одном из самых дорогих фильмов Голливуда.
«
» (1969) Бременские музыканты
В популярном мультфильме Инессы Ковалевской красные платья носила не только принцесса, но и атаманша разбойников с голосом
Олега Анофриева
.
«
» (1971) 12 стульев «Знойная женщина, мечта поэта»
мадам Грицацуева (
Наталья Крачковская
) в версии Леонида Гайдая очаровательно выглядит в красном.
«
» (1973) Иван Васильевич меняет профессию
И вновь Гайдай. Только на сей раз в экстравагантном для своего времени наряде предстала жена Шурика Зина (
Наталья Селезнёва
).
«
» (1978) Женщина, которая поёт
VIDEO Алла Борисовна
в одной из сцен музыкальной мелодрамы Александра Орлова исполнила песню в красном одеянии.
«
» (1978) Ограбление по...
В пародии Ефима Гамбурга на гангстерские ленты разных стран присутствует несколько женских персонажей в красном.
«
» (1979) Место встречи изменить нельзя
Любовница Горбатого Клавдия (
Валерия Заклунная
), не верившая Шарапову (
«Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач!»
), также носит красное.
«
» (1979) Москва слезам не верит
Людмила (
Ирина Муравьёва
) встретила в красном зам. начальника Главка (Владимир Басов). Через пару лет актриса одела красный костюм для выступления в «
Карнавале
».
«
» (1982) Выбор Софи Мерил Стрип
в картине Алана Дж. Пакулы сыграла польку Софи, пережившую Освенцим. Красное платье прилагается.
«
» (1982) Убийственное лето
В киноадаптации романа Себастьена Жапризо, поставленной Жаном Беккером,
Изабель Аджани
в красном мстит трём мужчинам, изнасиловавших её мать.
«
» (1984) Гостья из будущего — Алиса! Миелофон у меня! —
кричал Коля Герасимов (Алексей Фомкин) девочке в красном, после чего Алиса Селезнёва (
Наталья Гусева
) отправилась в прошлое, сменив платьице на школьную форму.
«
» (1984) Женщина в красном Келли ЛеБрок
пленила красной одеждой Джина Уайлдера в популярной комедии, поставленной им самим.
«
» (1986) 37,2 утром
Взбалмошная и сексуальная шизофреничка Бетти (
Беатрис Даль
), одетая в красное платье, в фильме Жана-Жака Беннекса вдохновляет и изводит Жана-Юга Англада
«
» (1987) За бортом
Героиня
Голди Хоун
в популярной комедии Гэрри Маршалла носит платья с элементами красного.
«
» (1988) Криминальный талант
В красном предстаёт перед нами и «валяльщица» Александра Рукояткина (
Александра Захарова
) в детективе Сергея Ашкенази.
«
» (1988) Кто подставил кролика Роджера
VIDEO
Незабываемая обольстительная жена кролика Роджера Джессика Рэббит с голосом
Кэтлин Тёрнер
и
Эми Ирвинг
в шедевре Роберта Земекиса всегда в возбуждающем красном.
«
» (1989) Дон Сезар де Базан
В музыкальной комедии, снятой Яном Фридом по мотивам одноимённой пьесы Филиппа Дюмануара и Адольфа Д`Эннери, красное платье носит Маритана (
Анна Самохина
).
«
» (1989) Интердевочка
Разумеется, не обошлось без элементов возбуждающего цвета и в драме Петра Тодоровского о представительницах древнейшей профессии. В красном можно увидеть Таню Зайцеву (
Елена Яковлева
).
«
» (1990) Красотка
Эдвард Льюис (Ричард Гир) попросил одеть длинное красное платье с белыми перчатками проститутку Вивиан (
Джулия Робертс
), чтобы сводить её в оперу.
«
» (1990) Твин Пикс
В одной из серий культового сериала Дэвида Линча великолепная Одри (
Шерилин Фенн
) наряжается в красное платье с поясом.
«Консьерж» (1993)
По сюжету романтической комедии Барри Зонненфельда работник роскошной гостиницы (Майкл Дж. Фокс) любит девушку в красном Энди (
Габриэль Анвар
).
«
» (1994) Маска Камерон Диас
дебютировала в кинокомиксе Чака Расселла эффектным появлением в банке, где покорила всех, включая Джима Керри, облегающим красным платьем.
«
» (1994) Только ты
Школьная учительница Фейт Корвеч (
Мариса Томей
) отправляется в Венецию, чтобы найти своего суженого (Роберт Дауни-младший) и покорить его красным платьем. Через два десятилетия актёры пересекутся в марвеловской киновселенной.
«
» (1995) Шёпот сердца
Классика аниме, созданная при участии Хаяо Миядзаки, повествует о влюблённой ученице средних классов Сидзуку, которая временами наряжается в красное.
«
» (1995) Элиза Ванесса Паради
, она же Элиза, устраивает шоу на велосипеде перед Жераром Депардье в драме Жана Беккера. При этом на ней коротенькое летнее платье с бордовыми тонами.
«
» (1996) Связь
В развязке лесбийского нео-нуара тогда ещё братьев Вачовски Сезар (Джо Панталиано) связывает Вайолет (
Дженнифер Тилли
), которая ради Корки (Джина Гершон) приоделась в красное.
«
» (1997) Титаник Кейт Уинслет
запомнилась зрителям не только в качестве натурщицы для художника Леонардо ДиКаприо, но и проходом по лестнице печально известного корабля в красно-чёрном платье.
«
» (2001) Ведьмак
Во вселенной, придуманной Анджеем Сапковским, также нашлось место красному. В польской экранизации платье носила Йен (
Гражина Вольщак
), а в третьей части культовой серии игр CD Projekt RED в эффектном историческом наряде предстала княгиня Туссента Анна-Генриетта, озвученная
Еленой Чебатуркиной
. Наверняка, и в американской телеверсии тоже появятся героини в кровавом.
«
» (2001) Люсия и секс Пас Вега
в одной из лучших работ Хулио Медема катается на велосипеде в раскрепощённом красном платье.
«
» (2001) Мулен Руж! Николь Кидман
в красном поёт хиты вместе с Юэном Макгрегором на сцене прославленного кабаре в мюзикле База Лурмана.
«
» (2002) Обитель зла
Несравненная Элис в исполнении
Миллы Йовович
в адаптации знаменитой серии игр Resident Evil, снятой её мужем Полом Уильямом Скоттом Андерсоном, также предпочитает красное. Как и Ада Вонг из ремейка Resident Evil 2, вышедшего в начале текущего года.
«
» (2004-2009) Звёздный крейсер Галактика
Ещё одно сексуальное платье, крепко засевшее в памяти, носил сайлон Номер Шесть (
Тришиа Хелфер
) в фантастическом сериале Рональда Д. Мура.
«
» (2005) Мастер и Маргарита
В экранизации романа Михаила Булгакова, поставленной Владимиром Бортко,
Евгения Давыдова
стала первой посетительницей «дамского магазина» в красных платье и шляпке.
«
» (2007) Ангел
Одно из самых красивых красных платьев в кино досталось
Ромоле Гарай
в драме Франсуа Озона.
«
» (2008) Загадочная история Бенджамина Баттона
В красное приоделась и
Кейт Бланшетт
в фильме Дэвида Финчера, основанном на рассказе Ф. Скотта Фицджеральда.
(2009) Bordelands
Эффектные шутовские платья и шляпы очень любит Безумная Мокси — неигровой персонаж популярной серии фантастических шутеров. Следующая встреча с сексуальной владелицей баров и арен состоится в
Bordelands 3
.
«
» (2009) Бесславные ублюдки
Владелица небольшого парижского кинотеатра Шошанна (
Мелани Лоран
) в неоднозначной картине Квентина Тарантино показывает кино, дефилируя в красном.
«
» (2009) Разомкнутые объятия Пенелопа Крус
в нуаре Педро Альмодовара носит красное, что неудивительно для известного испанского режиссёра, который ещё со времён «Женщин на грани нервного срыва» любит показывать героинь в красном.
«
» (2011-2019) Игра престолов
Среди любительниц нарядов всевозможных оттенков красного — Серсея Ланнистер (
Лена Хэди
) и Мелиссандра (
Кэрис Ван Хаутен
) из сверхпопулярного фэнтези-сериала.
(2012) Mass Effect 3
В дополнении к финальной части культовой космической игровой серии Миранда Лоусон (
Ивонн Страховски
) пригласила капитана Шепарда в казино, где предстала перед ним в сексуальном платье.
«
» (2012) Мрачные тени Ева Грин
любит носить красное в кино. Помимо мистической картины Тима Бёртона, её также можно увидеть в платьях подобного цвета в
«Мечтателях» Бернардо Бертолуччи
.
«
» (2013) Бойфренд из будущего
В мелодраме Ричарда Кёртиса
Рэйчел Макадамс
приходит в красном на свадьбу.
«
» (2013) Охотники на гангстеров
В красном засветилась и
Эмма Стоун
в криминальной драме Рубена Фляйшера.
(2014) Dragon Age: Inquisition
Эльфийка-лучница Сэра (озвучила
Робин Эддисон
) из третьей части игровой фэнтези-серии предпочитает соблазнять Инквизитора в красном платье.
«
» (2014) Екатерина
В шикарном красном платье зафиксирована на телеэкране Екатерина Вторая в исполнении
Марины Александровой
.
«
» (2014-2017) Чёрные паруса
В пиратском историческом сериале Джонатана Штайнберга и Роберта Левайна бордовые и красные платья носят Макс (
Джессика Паркер Кеннеди
) и Элеанора (
Ханна Нью
).
«
» (2015) Красная королева Ксения Лукьянчикова
в сериале воплотила образ известной советской манекенщицы Регины Збарской, которую называли
«советской Софи Лорен»
и
«самым красивым оружием Кремля»
. Одета в соответствии с названием.
«
» (2015) Кровавая леди Батори
Красный цвет идёт и
Светлане Ходченковой
в роли печально известной графини, жившей в 17-м веке.
«
» (2015-2017) Министерство времени
В популярном испанском фантастическом сериале красные платья можно наблюдать на Амелии Фолк (
Аура Гарридо
) и Ирене (
Каетана Гильен Куэрво
). В американском ремейке
«Вне времени» Абигайль Спенсер
также носит красное.
«
» (2015) Паук
В третьем детективе из серии, посвящённой расследованиям опергруппы Черкасова (Андрей Смоляков), некто убивает манекенщиц. Одну из потенциальных жертв играет
Екатерина Волкова
, которая, разумеется, в красном.
«
» (2018) Маленькое красное платье
В сатиричной и сюрреалистичной ленте
Питера Стриклэнда
, высмеивающей общество потребления, убийственное платье носили четверо: погибшая модель, афроамериканка (
Марианна Жан-Батист
), специалист по ремонту стиральных машин (
Лео Билл
) и его невеста (
Хейли Сквайрс
). Все нашли упокоение в многоэтажном подвале магазина одежды.
Картина выйдет в прокат
1 августа
.