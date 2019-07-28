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Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

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Топы с Максом Милианом >>
28 июля 2019
На следующей неделе в российский прокат выходит британская комедия ужасов «Маленькое красное платье», где персонажи сходили с ума по миленькому проклятому платьицу кровавого цвета. Кино-театр.ру вспоминает ещё 59 произведений про героинь в красном, запомнившихся своей элегантностью, простотой или сексуальностью.



«Унесённые ветром» (1939)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Красные платья очень любила Скарлетт О'Хара. За весь фильм Вивьен Ли показалась перед зрителем аж в трёх нарядах подобного цвета.



«Встреть меня в Сент-Луисе» (1944)



Джуди Гарланд в мюзикле Винсента Миннелли побывала на рождественском балу в красном наряде.



«Аленький цветочек» (1952)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Настенька, озвученная Ниной Крачковской, в незабываемом мультфильме Льва Атаманова, выдержанном в национальном русском колорите, одета в красный сарафан.



«Джентльмены предпочитают блондинок» (1953)



Джейн Расселл и Мэрилин Монро в музыкальной комедии Ховарда Хоукса пели про любовь к миллионерам, возбуждая зрителей красными платьями.



«В случае убийства набирайте "М"» (1954)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В шедевре Альфреда Хичкока блистательная Грейс Келли помогает раскрыть преступление, расхаживая в элегантном красном платье.



«И Бог создал женщину» (1956)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Одна из знаменитых совместных работ Роже Вадима и Брижит Бардо, где звезда французского кино носила красный. Через год она стала «Парижанкой», также предпочитавшей платья данного цвета.



«Собор Парижской Богоматери» (1956)



Джина Лоллобриджида в одной из лучших экранизаций романа Виктора Гюго сыграла Эсмеральду в цыганском красном платье.



«Забавная мордашка» (1957)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Книжная продавщица Джо Стоктон (Одри Хепбёрн), переквалифицировавшись в модель, дефилировала в разных платьях, включая и красное.



«Три мушкетёра. Подвески королевы» (1961)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Миледи (Милен Демонжо) очаровывала зрителей и д'Артаньяна своей красотой и пышными платьями всевозможных расцветок.



«Клеопатра» (1963)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В красном можно было увидеть и Элизабет Тейлор в одном из самых дорогих фильмов Голливуда.



«Бременские музыканты» (1969)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В популярном мультфильме Инессы Ковалевской красные платья носила не только принцесса, но и атаманша разбойников с голосом Олега Анофриева.



«12 стульев» (1971)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

«Знойная женщина, мечта поэта» мадам Грицацуева (Наталья Крачковская) в версии Леонида Гайдая очаровательно выглядит в красном.



«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

И вновь Гайдай. Только на сей раз в экстравагантном для своего времени наряде предстала жена Шурика Зина (Наталья Селезнёва).



«Женщина, которая поёт» (1978)



Алла Борисовна в одной из сцен музыкальной мелодрамы Александра Орлова исполнила песню в красном одеянии.



«Ограбление по...» (1978)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В пародии Ефима Гамбурга на гангстерские ленты разных стран присутствует несколько женских персонажей в красном.



«Место встречи изменить нельзя» (1979)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Любовница Горбатого Клавдия (Валерия Заклунная), не верившая Шарапову («Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из Промокашки скрипач!»), также носит красное.



«Москва слезам не верит» (1979)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Людмила (Ирина Муравьёва) встретила в красном зам. начальника Главка (Владимир Басов). Через пару лет актриса одела красный костюм для выступления в «Карнавале».



«Выбор Софи» (1982)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Мерил Стрип в картине Алана Дж. Пакулы сыграла польку Софи, пережившую Освенцим. Красное платье прилагается.



«Убийственное лето» (1982)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В киноадаптации романа Себастьена Жапризо, поставленной Жаном Беккером, Изабель Аджани в красном мстит трём мужчинам, изнасиловавших её мать.



«Гостья из будущего» (1984)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

— Алиса! Миелофон у меня! — кричал Коля Герасимов (Алексей Фомкин) девочке в красном, после чего Алиса Селезнёва (Наталья Гусева) отправилась в прошлое, сменив платьице на школьную форму.



«Женщина в красном» (1984)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Келли ЛеБрок пленила красной одеждой Джина Уайлдера в популярной комедии, поставленной им самим.



«37,2 утром» (1986)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Взбалмошная и сексуальная шизофреничка Бетти (Беатрис Даль), одетая в красное платье, в фильме Жана-Жака Беннекса вдохновляет и изводит Жана-Юга Англада



«За бортом» (1987)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Героиня Голди Хоун в популярной комедии Гэрри Маршалла носит платья с элементами красного.



«Криминальный талант» (1988)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В красном предстаёт перед нами и «валяльщица» Александра Рукояткина (Александра Захарова) в детективе Сергея Ашкенази.



«Кто подставил кролика Роджера» (1988)



Незабываемая обольстительная жена кролика Роджера Джессика Рэббит с голосом Кэтлин Тёрнер и Эми Ирвинг в шедевре Роберта Земекиса всегда в возбуждающем красном.



«Дон Сезар де Базан» (1989)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В музыкальной комедии, снятой Яном Фридом по мотивам одноимённой пьесы Филиппа Дюмануара и Адольфа Д`Эннери, красное платье носит Маритана (Анна Самохина).



«Интердевочка» (1989)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Разумеется, не обошлось без элементов возбуждающего цвета и в драме Петра Тодоровского о представительницах древнейшей профессии. В красном можно увидеть Таню Зайцеву (Елена Яковлева).



«Красотка» (1990)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Эдвард Льюис (Ричард Гир) попросил одеть длинное красное платье с белыми перчатками проститутку Вивиан (Джулия Робертс), чтобы сводить её в оперу.



«Твин Пикс» (1990)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В одной из серий культового сериала Дэвида Линча великолепная Одри (Шерилин Фенн) наряжается в красное платье с поясом.



«Консьерж» (1993)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

По сюжету романтической комедии Барри Зонненфельда работник роскошной гостиницы (Майкл Дж. Фокс) любит девушку в красном Энди (Габриэль Анвар).



«Маска» (1994)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Камерон Диас дебютировала в кинокомиксе Чака Расселла эффектным появлением в банке, где покорила всех, включая Джима Керри, облегающим красным платьем.



«Только ты» (1994)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Школьная учительница Фейт Корвеч (Мариса Томей) отправляется в Венецию, чтобы найти своего суженого (Роберт Дауни-младший) и покорить его красным платьем. Через два десятилетия актёры пересекутся в марвеловской киновселенной.



«Шёпот сердца» (1995)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Классика аниме, созданная при участии Хаяо Миядзаки, повествует о влюблённой ученице средних классов Сидзуку, которая временами наряжается в красное.



«Элиза» (1995)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Ванесса Паради, она же Элиза, устраивает шоу на велосипеде перед Жераром Депардье в драме Жана Беккера. При этом на ней коротенькое летнее платье с бордовыми тонами.



«Связь» (1996)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В развязке лесбийского нео-нуара тогда ещё братьев Вачовски Сезар (Джо Панталиано) связывает Вайолет (Дженнифер Тилли), которая ради Корки (Джина Гершон) приоделась в красное.



«Титаник» (1997)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Кейт Уинслет запомнилась зрителям не только в качестве натурщицы для художника Леонардо ДиКаприо, но и проходом по лестнице печально известного корабля в красно-чёрном платье.



«Ведьмак» (2001)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Во вселенной, придуманной Анджеем Сапковским, также нашлось место красному. В польской экранизации платье носила Йен (Гражина Вольщак), а в третьей части культовой серии игр CD Projekt RED в эффектном историческом наряде предстала княгиня Туссента Анна-Генриетта, озвученная Еленой Чебатуркиной. Наверняка, и в американской телеверсии тоже появятся героини в кровавом.



«Люсия и секс» (2001)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Пас Вега в одной из лучших работ Хулио Медема катается на велосипеде в раскрепощённом красном платье.



«Мулен Руж!» (2001)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Николь Кидман в красном поёт хиты вместе с Юэном Макгрегором на сцене прославленного кабаре в мюзикле База Лурмана.



«Обитель зла» (2002)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Несравненная Элис в исполнении Миллы Йовович в адаптации знаменитой серии игр Resident Evil, снятой её мужем Полом Уильямом Скоттом Андерсоном, также предпочитает красное. Как и Ада Вонг из ремейка Resident Evil 2, вышедшего в начале текущего года.



«Звёздный крейсер Галактика» (2004-2009)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Ещё одно сексуальное платье, крепко засевшее в памяти, носил сайлон Номер Шесть (Тришиа Хелфер) в фантастическом сериале Рональда Д. Мура.



«Мастер и Маргарита» (2005)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В экранизации романа Михаила Булгакова, поставленной Владимиром Бортко, Евгения Давыдова стала первой посетительницей «дамского магазина» в красных платье и шляпке.



«Ангел» (2007)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Одно из самых красивых красных платьев в кино досталось Ромоле Гарай в драме Франсуа Озона.



«Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В красное приоделась и Кейт Бланшетт в фильме Дэвида Финчера, основанном на рассказе Ф. Скотта Фицджеральда.



Bordelands (2009)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Эффектные шутовские платья и шляпы очень любит Безумная Мокси — неигровой персонаж популярной серии фантастических шутеров. Следующая встреча с сексуальной владелицей баров и арен состоится в Bordelands 3.



«Бесславные ублюдки» (2009)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Владелица небольшого парижского кинотеатра Шошанна (Мелани Лоран) в неоднозначной картине Квентина Тарантино показывает кино, дефилируя в красном.



«Разомкнутые объятия» (2009)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Пенелопа Крус в нуаре Педро Альмодовара носит красное, что неудивительно для известного испанского режиссёра, который ещё со времён «Женщин на грани нервного срыва» любит показывать героинь в красном.



«Игра престолов» (2011-2019)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Среди любительниц нарядов всевозможных оттенков красного — Серсея Ланнистер (Лена Хэди) и Мелиссандра (Кэрис Ван Хаутен) из сверхпопулярного фэнтези-сериала.



Mass Effect 3 (2012)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В дополнении к финальной части культовой космической игровой серии Миранда Лоусон (Ивонн Страховски) пригласила капитана Шепарда в казино, где предстала перед ним в сексуальном платье.



«Мрачные тени» (2012)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Ева Грин любит носить красное в кино. Помимо мистической картины Тима Бёртона, её также можно увидеть в платьях подобного цвета в «Мечтателях» Бернардо Бертолуччи.



«Бойфренд из будущего» (2013)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В мелодраме Ричарда Кёртиса Рэйчел Макадамс приходит в красном на свадьбу.



«Охотники на гангстеров» (2013)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В красном засветилась и Эмма Стоун в криминальной драме Рубена Фляйшера.



Dragon Age: Inquisition (2014)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Эльфийка-лучница Сэра (озвучила Робин Эддисон) из третьей части игровой фэнтези-серии предпочитает соблазнять Инквизитора в красном платье.



«Екатерина» (2014)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В шикарном красном платье зафиксирована на телеэкране Екатерина Вторая в исполнении Марины Александровой.



«Чёрные паруса» (2014-2017)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В пиратском историческом сериале Джонатана Штайнберга и Роберта Левайна бордовые и красные платья носят Макс (Джессика Паркер Кеннеди) и Элеанора (Ханна Нью).



«Красная королева» (2015)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Ксения Лукьянчикова в сериале воплотила образ известной советской манекенщицы Регины Збарской, которую называли «советской Софи Лорен» и «самым красивым оружием Кремля». Одета в соответствии с названием.



«Кровавая леди Батори» (2015)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

Красный цвет идёт и Светлане Ходченковой в роли печально известной графини, жившей в 17-м веке.



«Министерство времени» (2015-2017)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В популярном испанском фантастическом сериале красные платья можно наблюдать на Амелии Фолк (Аура Гарридо) и Ирене (Каетана Гильен Куэрво). В американском ремейке «Вне времени» Абигайль Спенсер также носит красное.



«Паук» (2015)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В третьем детективе из серии, посвящённой расследованиям опергруппы Черкасова (Андрей Смоляков), некто убивает манекенщиц. Одну из потенциальных жертв играет Екатерина Волкова, которая, разумеется, в красном.


«Маленькое красное платье» (2018)

Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх

В сатиричной и сюрреалистичной ленте Питера Стриклэнда, высмеивающей общество потребления, убийственное платье носили четверо: погибшая модель, афроамериканка (Марианна Жан-Батист), специалист по ремонту стиральных машин (Лео Билл) и его невеста (Хейли Сквайрс). Все нашли упокоение в многоэтажном подвале магазина одежды.


Картина выйдет в прокат 1 августа.


Макс Милиан
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Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх фотографии
Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх фотографии
Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх фотографии
Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх фотографии
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Италия, 2017
Руслан и Людмила: Реальная магия
сказка
Россия, 2019
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Бойцовский клуб
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, Германия, 1999
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