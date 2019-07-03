Вселенная бесконечна: Все супергеройские фильмы Disney от худшего к лучшему

Скоро в российский прокат выйдет «Человек-паук: Вдали от дома» – двадцать третий фильм из киновселенной Марвел, послесловие к промежуточному итогу «Мстителей: Финал». Для того, чтобы разобраться во всех хитросплетениях киновселенной Marvel и сюжете нового «Человека-паука», нужно будет посмотреть все два десятка картин. Мы это уже сделали за вас, а теперь рассказываем, какие из них хорошие, какие не очень и какую важную для понимания конца третьей фазы.
фото: инфографика "Каким студиям принадлежит персонажи издательства Marvel", сайт The geek twins
NB. Не все супергерои, про которых выпускает комиксы издательство Marvel, относятся к киновселенной, которой ведает студия Disney. В 90-е комикс-титан оказался вынужден продавать права на экранизацию похождений своих сверхлюдей - и они попали к разным студиям. Так, Человек-паук и сонм его неприятелей принадлежит Sony, Люди Икс, Фантастическая четверка и Дэдпул - студии Fox (которую сейчас покупает Disney), Халк - Universal pictures (Disney может использовать персонажа, но не может снять про него сольный фильм).
Есть еще ряд супергеройских сериалов, которые для Disney делали или делают ABC и Netflix, но они не особо пересекаются с киновселенной Marvel. Некоторые из персонажей киновселенной обретут покой в сериалах для грядущего стримингового сервиса Disney+.
Первую главу похождений Тора (Крис Хемсворт), сына Одина (Энтони Хопкинс), доверили патентованному шекспиролюбу Кеннету Бране - и получили нафталиновую постановку с наивными шутками, Натали Портман в роли астрофизика, пригодной лишь для любовного интереса бога грома, театральными мизансценами, посредственной графикой и сложными братскими отношениями. Тор торопится занять трон отца, а в итоге оказывается на Земле, где всем хамит, бьет посуду и ищет способ вернуться домой. В то же время его названный брат и приемный сын Одина Локи в Асгарде авантюрит авантюру (культ Хиддлстона начался уже здесь, с его невыразительного появления). Заканчивается всё, разумеется, побоищем с участием ледяных великанов. Неудивительно, что стилистика каждого нового фильма о Торе разительно отличалась от предыдущих - нащупать к нему более-менее удачный подход до сих пор никому толком не удалось (многие, впрочем, считают, что хорош оказался Тайка Вайтити).
Зачем смотреть: Для знакомства с Тором, Локи, Одином и ледяными великанами. В камео также появляется Соколиный глаз (Джереми Реннер), который более подробного происхождения так, в общем-то, и не получит.
Утомительно правильного человека-патриота доверили снимать Джо Джонстону - человеку, в чьей фильмографии соседствуют экранизация ностальгического комикса «Ракетчик», «Джуманджи» и оммаж старым хоррорам «Человек-волк». В итоге история Стива Роджерса (Крис Эванс) принимает характерный формат агитационного военного плаката со странной цветокоррекцией: во время Второй Мировой юный патриот Роджерс ради нужд страны и благодаря передовой сыворотке превращается из задохлика в качка - и тут же отправляется бить нацистов, которые, под руководством Красного черепа (Хьюго Уивинг), ищут источники мистической силы. Лучше всего об этой картине говорит тот факт, что стилистика двух продолжений изменилась до неузнаваемости.
Зачем смотреть: Анамнез Капитана Америка, который перенесся из 1940-х в наши дни благодаря заморозке в арктических льдах, плюс знакомство с его армейским товарищем и лучшим другом Баки (Себастьян Стэн), чья роль значительно возрастет в сиквеле. Также в фильме фигурирует главная любовь Кэпа - Пегги Картер (Хэйли Этвелл), которая перенесется в XXI век не в криогенном сне, а естественным путем - при помощи старости. К слову, про нее сделали разудалой мини-сериал «Агент Картер», продержавшийся два сезона. Еще «Первый мститель» рассказывает, откуда взялся Тессеракт - один из камней бесконечности, за которыми охотится Танос.
Классический сиквел успешного фильма: всего в два раза больше, как результат - всё в два раза хуже. Не спасает ни Джастин Теру на позиции сценариста (видимо, ему доверился Дауни-младший после сотрудничества на «Солдатах неудачи»), ни Микки Рурк в роли злого русского ученого Ивана Ванко, ни первое явление Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон), ни комично бегающий с чемоданчиком посреди разрушений режиссер картины Джон Фавро. Последний, к слову, после сиквела решил заняться другими проектами - и тут же стал доказывать, что успех первого «Железного человека» - то ли совпадение ряда факторов, то ли экранизация поговорки про палку и выстрел. Надо заметить, что в каменоломнях Disney таких авторов на час хватает (братья Руссо даже снимают самые ответственные части франшизы), но все чаще студия предпочитает обращаться к постановщикам с видением.
Зачем смотреть: Ради развития романа между Старком и Пеппер Поттс (Гвинет Пэлтроу), а также знакомства с Черной вдовой (Наташи Романофф), которая затем войдет в состав Мстителей.
Режиссера эффектных серий «Игры престолов» и ленты «Терминатор: Генезис» Алана Тейлора студия Disney позвала, чтобы сделать «Тора» более бодрым, а заодно переодеть могучего скандинава из нелепого костюма шекспировского героя - в латы головокружительного фэнтэзи в космосе. Ради попытки плавного перезапуска даже пустили в расход не последнего для Тора врага - темного эльфа Малекита (Кристофер Экклстон), который, как модно у марвеловских злодеев, хочет сотворить нечто нехорошее со всей вселенной. Несмотря на гэг с бегающим без трусов заслуженным артистом и любимцем Ларса фон ТриераСтелланом Скарсгардом, прыжки по невиданным планетам и несколько эффектных битв, «Царство тьмы» так и не смогло никого убедить, что Тор - интересный персонаж, а не бессмертная деревенщина с могущественным молотом.
Зачем смотреть: В фильме фигурирует Эфир - второй камень бесконечности, а также объясняется, почему «Рагнарок» начинается так, как начинается. Читать рецензию.
Оставшийся за бортом эпичного замеса под названием «Война бесконечности», Скотт Лэнг (Пол Радд) оказался под домашним арестом за заварушку в Лейпцигском аэропорту (см. «Первый мститель. Противостояние»). Джунгли, впрочем, зовут: ему предстоит наладить отношения с возлюбленной Хоуп Ван Дайн (Эванджелин Лилли) и её отцом-изобретателем Хэнком Пимом (Майкл Дуглас), а заодно извлечь из субатомного пространства первую обладательницу костюмы Осы (Мишель Пфайффер), мать первой и жену второго. Сам фильм тоже как будто оказался под домашним арестом: без мизинца фантазии Эдгара Райта, которого уволили с первого «Человека-муравья» и заменили Пейтоном Ридом, он превращается в необязательный (и необаятельный) капустник, идеальный супергеройский фильм, чтобы его пропустить.
Зачем смотреть: Исключительно в рамках подготовки к сиквелу «Войны бесконечности» и ради информации о новых второстепенных персонажах (вроде Призрака или Осе). Читать рецензию.
Вышедший буквально через пару месяцев после «Железного человека», ставшего вехой для кинокомиксов и блокбастеров XXI века, «Халк» оказался супергеройским фильмом старой формации - патетичный, серьезный, нелепый и с размашистыми драками между плохой компьютерной графикой, выдаваемой за Халка и его не менее монструозного оппонента (впрочем, даже в таком варианте лента Луи Летерье выглядела лучше версии Энга Ли). Даже артист-привереда Эдвард Нортон в главной роли не спас историю про талантливого ученого Брюса Баннера, который решил использовать на себе хитровыдуманную сыворотку для суперсолдат и превратился в зеленого монстра Халка (и будет превращаться каждый раз, когда злится). К слову, для Нортона желание перемонтировать картину и отказ её рекламировать стали, по сути, концом карьеры в Голливуде. Как и все наименее удачные картины киновселенной Marvel, «Халк» лишний раз подтверждает, что залог хороших кассовых сборов - правильный баланс между юмором, драмой и эпосом. «Халк» же в большей степени испытывал влияние «Кинг-Конга» Питера Джексона с его ностальгией по старому кинематографу и мелодраматичным сюжетом про красавиц и чудовище.
Зачем смотреть: Несмотря на то, что Нортона заменили на Марка Руффало, «Невероятный Халк» - вполне официальная версия превращения ученого Брюса Баннера в могучего зеленого монстра. На это указывает не только вошедшая в фильм сценка с Тони Старком, но и тот факт, что генерал Росс (Уильям Херт), курировавший эксперимент Баннера, появляется в других лентах киновселеннной.
К середине 2010-х продюсер Кевин Файги, верховный маг комикс-проекта Disney, вместе с командой сценаристов уже несколько раз модернизировал супергеройскую схему, хотя алхимическая формула «юмор + драма + размах + отсылки» (далее - ЮДРО) продолжала давать сбой при неправильной консистенции (и не самых подходящих режиссерах, даже с именем). Например, доверить хоррормейкеру Скотту Дерриксону, постановщику переоцененного «Синистера», экранизацию комикса про магию и загадочный восток - идея, как выяснилось впоследствии, сомнительная. Как и заставить Бенедикта Камбербэтча сыграть очередного Шерлока Холмса, пускай и под видом гениального и самовлюбленного хирурга, который после аварии вынужден умерить норов, отправиться на поиски лекарства для искалеченных вдребезги рук, а затем и стать верховным магом Земли. Сборная солянка из «Шерлока», «Начала», восточных стереотипов (и шуток над ними) оказалась из тех глав супергеройской летописи Marvel, когда на ответить вопрос «Зачем эти богатые и известные артисты бегают в плащах и размахивают руками?» практически нечего. Сюжетно «Доктор Стрэндж» повис между западной фиксацией на карьере и восточной притчей о смирении, и кроме презентации нового супергероя похвастаться ничем особенно не может.
Зачем смотреть: Чтобы узнать, как Камбербэтч превратился в мага с дипломом, а также для понимания, где находится еще один камень бесконечности (спойлер: в Оке Агамотто). Читать рецензию.
Первый командный фильм про супергероев доверили гику и фантазеру Джоссу Уидону, который постарался свести всех имеющихся сверхлюдей в битве за Землю. Её решил захватить неугомонный Локи при помощи инопланетной расы Читаури. Marvel недвусмысленно дали понять, что ставки растут и будут расти, но разрозненная стилистика предыдущих супергеройских фильмов у Уидона отказалась срастаться в единое целое, да и экранного времени всем не хватило: тех, кто поскучнее, пришлось задвинуть на второй план. Отдельно стоит отметить, что финал тепло принятые «Мстители» позаимствовали у разруганных «Трансформеров» (год спустя это достижение сценарной мысли возникнет и в конце «Тихоокеанского рубежа»).
Зачем смотреть: Первый сеанс группового спасения Земли + первое явление Таноса, который и снабдил Локи могучей армией. Здесь же закладывается, почему Железный человек становится таким нервным (от панических атак до изобретения искусственного интеллекта).
Пилот ВВС США Кэрол Денверс (Бри Ларсон) обретает недюжинную силу благодаря сверхразумной расе Крии. Впрочем, как потом выяснится, настоящее сила дремлет в ней самой, главное перестать беспокоиться и поверить в себя. Нагруженный социальными и политическими комментариями, «Капитан Марвел» пытается одновременно говорить про эмансипацию, миграцию, внешнюю политику США, а заодно воспевать старые-добрые 1990-е. Все получается в меру ходульно (не спасают даже компьютерно помолодевший Сэмюэл Л. Джексон, ходячая харизма Бен Мендельсон и кот), психологизм плохо цепляется к и так непобедимой героине, а потому главная функция картины - подвезти к финальной разборке с Таносом.
Зачем смотреть: Чтобы оценить масштаб всесильности Капитан Марвел, которая поможет Мстителям одолеть Таноса. Кстати, у нее там еще есть подобие психологического портрета, но в драке он вряд ли пригодится. Еще там есть непростой кот. Читать рецензию
Экспериментируя с отдельными частями формулы ЮДРО, Marvel решили обаять аудиторию, соскучившуюся по подзабытым фильмам-ограблениям, и извлекли из рукава авантюриста Скотта Лэнга (Пол Радд), которому предстоит стать Человеком-муравьев. Костюм, позволяющий уменьшаться, увеличиваться и командовать жителями муравейника, ему при ряде условий выдает склочный изобретатель Хэнк Пим (Майкл Дуглас), когда-то работавший с Говардом Старком, отцом Железного человека. «Человек-муравей» примечателен исключительно тем, что его собирался снять Эдгар Райт, но не сошелся в видении персонажа со студией. В остальном, это ровное супергеройское кино, держащееся на харизме Радда, Эванджелин Лилли и Кори Столла, а также нескольких головокружительных сценах, которые явно остались от Райта.
После ухода Джона Фавро с поста режиссера «Железного человека», кресло доверили Шейну Блэку - мастеру искрометного диалога, режиссеру «Поцелуя навылет» (тоже с Дауни-младшим) и сценариста «Смертельного оружия». Заполучив в распоряжение, казалось бы, идеально ему подходящего супермодника и суперострослова, Блэк неожиданно растерялся, а кино развалилось на несколько не слишком вяжущихся частей: бьющийся в панических атаках Старк заводит дружбу со случайным мальчуганом (больше мы его никогда в киновселенной не увидим), суперзлодей Мандарин (Бен Кингсли), в комиксах - едва ли не главный неприятель Железного человека, оказывается отвлекающим маневром, а напоследок гений-миллиардер-филантроп лишается дома. Забавно, что пять лет спустя «Тор: Рагнарек» хохмы ради тоже развалится на три части, а также скопирует идейное наполнение финала.
Зачем смотреть: Ради арки персонажа, эволюции страхов Старка и его отношений с Пеппер, которые также станут важной частью «Человека-паука» и «Войны бесконечности».
Среди амбициозных авторов, которым студия Disney доверила ряд своих детищ, оказался и новозеландский комедиограф Тайка Вайтити, один из создателей мега-успешных «Реальных упырей». В очередной раз перезапустить Тора он решил проверенными методами: в «Рагнареке» умещается самопародия, тонна ностальгии (там есть целая планета 80-х), развенчание образа мудрого Одина, критика колониализма, юморески в духе скетчей, забракованных SNL, а также несколько эффектных битв с бликами и ракурсами из видеоигр. Как и третий «Железный человек», третий «Тор» разваливается на два с половиной фильма: Тор с братом ищет Одина; Тор тусуется с Халком на планете 80-х и пытается оттуда сбежать; Тор сражается за Асгард с неожиданно объявившейся сестрой Хелой (Кейт Бланшетт). В общем, куча занятных находок, которые отказываются склеиваться в один фильм, зато подтверждают веру зрителя в то, что комиксы состоят из известных кусков массовой культуры, которые запихнули в мешок и отбили камнем.
Зачем смотреть: «Война бесконечности» начинается практически там же, где заканчивается «Рагнарек», а заодно вам полезно будет узнать, как Тор лишился двух признаков мужественности - глаза и молота. Читать рецензию.
Чтобы важные для киновселенной Marvel события происходили не только в лентах с названием «Мстители» и поднатаскать братьев Руссо в производстве размашистой супергероики, Disney устроили командный сбор в третьем фильме про Капитана Америка (всё равно с ним одним каши не сваришь). В итоге «Противостояние» оказалось обезжиренной экранизацией комикса «Гражданская война», где правительство, недовольное масштабными разрушениями, которые сопровождают спасение супергероями Земли от гибели, потребовало обязательной регистрации супергероев. Одни согласились (их возглавил Тони Старк), другие взбеленились (этих неожиданно повел патриот Капитан Америка). Дополнительно конфликт двух мстителей-лидеров обострился тем, что Тони Старк узнал, как погибли его родители - и Кэпу предстояло удержать давнего соратника от убийство другого не последнего для него человека.
Зачем смотреть: «Противостояние» объясняет, почему в «Войне бесконечности» некоторые супергерои оказались в опале, развивает арку Зимнего солдата, а также презентует Черную пантеру и Человека-паука-школьника (не слишком удачно, но сольные фильмы это недоразумение исправят). Читать рецензию.
Второй раз под одной крышей Мстителей свела не только вечеринка в башне Тони Старка (да, он ничем не уступает Трампу в любви к большим размерам), но и противостояние взбесившемуся искусственному интеллекту. Альтрона разработал Железный человек с применением неосвоенной инопланетной технологии, заключенной в скипетре Читаури, который Локи получил от Таноса (а Мстители - от поверженного бога хитрости). Новый ИИ в скором времени решает, что Земля несется в тартарары, а значит, её нужно очистить от людей, чтобы воцарил мир (любимая мотивация диснеевских злодеев: дубль 2).
Зачем смотреть: В сущности, «Эра Альтрона» - скромная репетиция «Войны бесконечности». Танос заключил в скипетр некую сущность, наделенную его идеями по спасению вселенной. Вдобавок здесь начинает громче звучать тема ответственности супергероев за всевозможные разрушения и гибель гражданских, а также появляются Ртуть (Аарон Тейлор-Джонсон), Алая ведьма (Элизабет Олсен) и также получивший металлическую плоть искусственный интеллект Вижн (Пол Беттани). Последние двое войдут в состав Мстителей, а во лбу у Вижна расположится один из камней бесконечности.
P.S. Внимательный зритель заметил, что Ртуть также фигурирует в фильмах про Людей Икс. Фокус в том, что Disney может использовать этот образ как часть комиксов о Мстителях, но без упоминания его происхождения (Ртуть и Алая ведьма - дети Магнето, про что говорится в «Людях Икс: Апокалипсисе»). Читать рецензию.
Первое сотрудничество братьев Руссо и студии Disney, которое обернулось началом прекрасной дружбы. Вместе они придумали сменить стилистику фильмов про человека-патриота с агитплаката на параноидальный триллер 70-х - и пересняли «Три дня Кондора». И даже пригласили Роберта Редфорда, снявшегося в классической картине Сидни Поллака, на роль одного из начальников Щ.И.Т.’а - организации, которая борется с мировой преступностью и собрала супергероев в Мстителей (этим, начиная со второго «Железного человека» занимался Сэмюэл Л. Джексон в роли одноглазого Ника Фьюри). Как водится, всё оказывается не тем, чем кажется, и Капитану Америка предстоит не только встретиться с Баки, который не умер, а превратился в машину для убийств под именем Зимний солдат. Снова активизировалась ГИДРА, с которой Кэп сражался еще во времена Второй Мировой.
Зачем смотреть: Чтобы понимать замысловатую санта-барбару судеб и отношений Баки Барнса и Капитана Америка, а также засвидетельствовать очередное разрушение «дома» (скажем так - Щ.И.Т. ждет реорганизация). Читать рецензию.
Вот и все: трехчасовое полотно о попытке переиграть «Войну бесконечности», накопившихся у супергероев травмах и разочарованиях, но в большей степени – исполинская открытка поклонникам вселенной, которые будут рыдать все три часа, понимая, что жизнь человека, в отличие от аватаров маскультурных героев, не бесконечна.
Зачем смотреть: Чтобы попрощаться с одними героями, порадоваться эволюции других, просто повидать любимых персонажей. 22-й фильм франшизы выполняет абсолютно прикладную функцию: как бы переворачивает страницу, как бы подводит итог, как бы машет рукой. Это еще не конец, а потому пронзительный эффект последней серии так и не достигается. Читать рецензию
После событий «Финала» Человек-паук (Том Холланд) и население Земли пытаются прийти в себя. Нью-Йоркская школа Питера Паркера – интересным способом: недавно вернувшихся из небытия детей везут на экскурсию по Европе. В ней Спайди вновь обретет уверенность в себе, наладит личную жизнь, посражается с врагами и еще чуть-чуть повзрослеет.
Зачем смотреть: чтобы прийти в себя после «окончания» саги про супергероев, отдохнуть от пафоса и подготовиться к следующей фазе – то есть новому витку в киновселенной Марвел, где еще ничего, разумеется, не кончилось.
Долгожданная встреча суперзлодея Таноса, героев Земли и всех камней бесконечности. Эпос под лозунгом «Мы строили-строили и, наконец, построили», который оборачивается тотальным разрушением (или, скорее, его видимостью). Братья-прорабы Руссо преуспевают в сочетании разрозненных стилей киновселенной больше, чем Джосс Уидон, но из-за возросшего количества персонажей, так и не могут решить проблему с тем, что большинство из них отбывает номер в качестве дорогих и эффектных статистов. Зато ЮДРО тут доведено практически до совершенства, если под превосходной степенью подразумевать формальное сочетание элементов разного психологического воздействия.
Зачем смотреть: С одной стороны, «Война бесконечности» - кино в жанре «вот к чему всё шло». С другой - здесь продолжают крохотными шагами развиваться персонажи (в основном - Старк, Халк, Звездный Лорд из «Стражей Галактики» и даже Тор). Однако стоит признать, что почти все предыдущие восемнадцать фильмов так или иначе работали на этих «Мстителей» и главная причина смотреть их - желание четко понимать, что вообще происходит. Читать рецензию.
Ровно десять лет назад тут всё и началось - с фильма про миллионера-изобретателя, который торговал оружием, а после смертельной раны и афганского плена решил встать на защиту мира во всем мире. Не слишком популярный за пределами ложа интересующихся комикс-персонаж; не самый выдающийся и успешный режиссер Джон Фавро, также известный ролью склонного к авантюрам богача из «Друзей»; наконец, в главной роли - внесенный всеми студиями в черный список Роберт Дауни-младший, которого демоны всевозможных зависимостей столкнули с пьедестала многообещающего артиста (после «Чаплина») в забвение. Даже чуткая и могущественная студия Disney появилась на пороге Marvel с мешком денег лишь через год: фактически Фавро сотоварищи ткнули наугад, надеясь, что кинокомиксы способны не только валять дурака или серьезно сжимать ягодицы, как с успехом это делал Кристофер Нолан и «Темный рыцарь». Оно и сработало, хотя в «Железном человеке» виднеется лишь зародыш будущего баланса между актуальностью, юмором и спецэффектами, который сегодня делает каждый проект киновселенной Marvel образцовым аттракционом. Многое, впрочем, сработало на «ура»: у Фавро получился умеренно драматичный фильм с юморком и освежающей харизмой Дауни-младшего, эхом американской политики в Афганистане и размышлениями об ответственности современных предпринимателей.
Зачем смотреть: чтобы узнать, как закалялась сталь, оценить отправную точку развития характера хедлайнера киновселенной Marvel Тони Старка, а также познакомиться с Пеппер Поттс, Железным патриотом (тут - Терренс Ховард, в следующем фильме его заменят на Дона Чидла).
Самый большой риск киновселенной Marvel и как результат - самый сладкий успех. В основе - комикс про банду неудачников, которую, в отличие от Тора или Железного человека, и среди интересующихся знали не все. У руля - режиссер хорроров и низкобюджетных комедий Джеймс Ганн (лучше всего его характеризует опыт работы на трэш-киностудии Troma). Пожалуй, здесь и родилась настоящая формула успеха, в которой ностальгия, проникновенность и несмолкающий юмор переплелись органично, а не как обязательные пункты техзадания. Охота за загадочной сферой сначала сталкивает нос к носу, а потом превращает в команду группу космических жуликов. Вдобавок Ганн первым придумал использовать в киновселенной Marvel личные предпочтения персонажа, чтобы оправдать стилистику картины: так, Звездный Лорд (Крис Пратт), похищенный с Земли в 80-е, тащится от музыки и массовой культуры 60-70-х. Неудивительно, что и вся его банда, невольно объединившаяся в погоне за некоей могущественной сферой, напоминает отряд из нескольких Индиан Джонсов или Ханов Соло (обе франшизы он, по идее, застал). Что делает кино до известной степени личным.
Зачем смотреть: Снова ради знакомства с персонажами, которые всем скопом будут участвовать в новых «Мстителях». Здесь же Таноса уже играет Джош Бролин, и фиолетовому исполину удается поведать кое-что о своих планах (к слову, знание, что Гамора в исполнении Зои Салданы - его приемная дочь в «Мстителях» также не помешает). Вдобавок в «Стражах» фигурирует еще один камень бесконечности (он в той самой сфере). Читать рецензию
Презентацию Черной пантеры (Чедвик Боузман) - первого чернокожего супергероя, удостоенного сольного фильма в киновселенной Marvel, доверили Райану Куглеру - постановщику инди-трагедии «Станция “Фрутвейл”» и спортивной драмы «Крид: Наследие Рокки». Краткая история Ваканды и вибраниума, афрофутуризм, саундтрек Кендрика Ламара и необычный дизайн на стыке этнических и технологических изысков - «Черная пантера» выгодно отличалась на фоне других супергеройских фильмов ярко выраженной индивидуальностью. Вдобавок Куглеру удалось рассказать историю не столько про расизм (как ожидали все ненавистники толерантности и её подобий), сколько про различия между африканской и афроамериканской культурой, а также кратко пересказать важные вехи борьбы афроамериканцев за свои права. Опять-таки индивидуальная оптика привнесла нотки свежести в сюжетное построение и даже в съемки драк (более телесные, чем принято у Disney).
Зачем смотреть: Ваканда и её обитатели занимают не последнее место в решающей схватке с Таносом, да и информация о Черной пантере (не только супергерое, но и правителе, на минуточку), его подданных и родственниках будет не лишней.
«Читать рецензию».
Занятный прецедент: совместный проект студий Sony и Disney. В 90-е издательство Marvel, чтобы избежать банкротства, продавало права на фильмы о своих персонажах всем, кто готов платить, поэтому фильмы про супергероев разбежались по разным компаниям. Disney Питер Паркер (Том Холланд) был необходим для «Противостояния», Sony уже третий раз за двадцать лет перезапускали историю про Человека-паука и рассчитывала, что с поддержкой такого исполина наконец получится хорошо. Так и вышло: сдобренная цитатами из мастера школьного кино Джона Хьюза и классовой несправедливостью, «Возвращение домой» оказалось увлекательной и остроумной историй про то, как школьник стал супергероем. Юмор, искренность и Майкл Китон в роли злодея Стервятника легко доставили нового «Человека-паука» в число лучших картин киновселенной Marvel.
Зачем смотреть: Чтобы узнать, какие оценки получал Человек-паук до превращения в супергероя (и какие - после), ради очередного развития Тони Старка (он теперь квази-отец), а также рассказа о спасителе слабых, который не рвется спасать вселенную, согласившись на роль «добродушного соседа».
«Читать рецензию»
Сиквел «Стражей Галактики» удался Ганну еще лучше, чем первая часть: больше фантазии, юмора, визионерских приемов, а также щемящая драма под конец. Вдобавок это не только развитие темы о друзьях как производной семьи, но и еще более личная история: Звездный Лорд встретил отца, которого никогда не видел - им оказалось могущественное существо целестиал с говорящим именем Эго (Курт Расселл).
Зачем смотреть: Развитие уже знакомых характеров, а также появление Мантис (Пом Клементьефф), которая способна читать мысли и усыплять любые создания прикосновением. Еще здесь Грут превращается в подростка, что сыграет не последнюю роль в «Войне бесконечности». Ну и смутное обаяние первого места в субъективном рейтинге - чем не повод посмотреть (но лучше начать с первой части).
«Читать рецензию»
обсуждение >>