Форма и содержание: ко дню рождения бикини

5 июля считается днем рождения бикини, так как именно в этот день в 1946 г. французский дизайнер Луи Реар впервые представил новую модель купальника на показе мод в Париже. В том же году США провели первое испытание водородной бомбы на атолле Бикини, поэтому в рекламе нового купальника использовали слоган, построенный на параллели с ядерным распадом: «Бикини – разделенный Атом!». Действительно, откровенный пляжный наряд вызвал такой же взрыв в обществе. Изобретение было настолько скандальным по тем временам, что католическая церковь в Италии, Испании и Португалии запретила женщинам носить «бесовскую одежду». Да что церковь, даже профессиональные модели отказались позировать в первой модели бикини, поэтому Реал пригласил для фотосессии стриптизершу. Первыми, кто начал без стеснения надевать минималисчтичные купальные костюмы, были актрисы кино. Софи Лорен появилась в атласном бикини в 1950-ом. Затем Бриджит Бардо, которая тоже немало сделала для популяризации этого бикини, и свободно позировала в нем, в то время, когда другие женщины предпочитали подворачивать купальный костюм для лучшего загара.
фото: Бриджит Бардо в бикини
Не менее интересна и даже более показательна история бюстгальтера, прародителем которого были нагрудные повязки, которые использовались ещё в Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме. Но современная версия этого предмета гардероба, без которого не может обойтись ни одна женщина, появился в 1914 году - был запатентован американкой Мэри Фелпс Джейкоб.
фото: Кадр из фильма "Выпускник"
Во всем мире именно киноактрисы задавали тон, какой бюстгальтер нынче в моде: Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Бриджит Бардо или Мэрилин Монро. Грудь Монро выглядела идеально, и создавалось ощущение, что на актрисе совсем нет белья. Но это лишь обман зрения: ей вшивали специальный бюстгальтер прямо в платье, либо он был так ловко спрятан под одеждой (с дополнительными лямками), что уличить её в маленьком лукавстве не представлялось возможным.
фото: Мэрилин Монро в бикини
Софи Лорен после фильма «Вчера, сегодня, завтра» ввела моду на чёрный с ленточкой лифчик, Джина Лоллобриджида - на красный и моделирующий форму груди, а модель в клеточку, которую носила Бриджит Бардо, так и просто стали называть «бардоткой».
фото: Софи Лорен в фильме "Вчера, сегодня, завтра"
Бюстгальтер с силиконовыми подушечками у Джулии Робертс в картине «Эрин Брокович» не был виден под одеждой, однако стал культовым и популяризовал бренд Ultimo.
фото: Джулия Робертс в фильме "Эрин Брокович"
Джейн Рассел в фильме «Вне закона» носила бюстгальтер, изобретённый миллионером Говардом Хьюзом. Однако через 40 лет после съёмок фильма стало известно, что она надевала под костюмы собственное бельё, поскольку посчитала этот первый бюстгальтер на косточках очень неудобным.
В картине «Анжелика, маркиза ангелов» бюстгальтер устроен таким образом, что, поддерживая грудь, оставляет часть её обнажённой. В СССР его так и называли – «Анжелика».
фото: кадр из фильма "Анжелика, маркиза ангелов"
Во избежание зацензуривания фильмов, советский режиссёр Леонид Гайдай одевал актрис не в нижнее бельё, а в купальники. Это видно в фильме «Операция Ы» на примере Натальи Селезневой. Бюстгальтер Светличной тоже больше похож на верх от купального костюма. Гайдай добавил туда вкладки из пенопласта, отчего все члены съёмочной группы мужского пола были в восторге.
фото: Кадр из фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика"
фото: Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука"
Хорошо подобранный бюстгальтер в кино должен не просто радовать глаз, а рассказывать о своей героине. Конусообразные чашечки в фильмах Хичкока, позже прославленные Мадонной , – символ опасных женщин, белые бюстгальтеры девочек из слэшеров – признак невинности и чистоты (к тому же на них лучше всего видна кровь), красное белье говорит о решительности героини и так далее.
фото: Джанет Ли в фильме "Психо"
фото: кадр из фильма "100 девчонок и одна в лифте"
фото: Кармен Электра в фильме "Очень страшное кино"
Бюстгальтер у женщин вызывает зависть и желание подражать, а у мужчин – восхищение. В «Гарри Поттере» бюстгальтер примерил даже Дэниэл Редклифф в знаменитой сцене «семь Поттеров». Да, перед красивым бельем никто не устоит. Можно только посочувствовать Дакоте Джонсон (исполнительница роли Анастейши), которая украла нижнее бельё со съёмок «50 оттенков серого».
фото: Дэниел Рэдклифф
В современном кино эту часть женского нижнего туалета показывают настолько часто, что она перестала быть чем-то сакральным, тем, что принято скрывать от посторонних глаз. И все-таки нельзя не признать, что хороший бюстгальтер способен сделать из плохого кино, если не хорошее, то хотя бы кассовое.
фото: кадр из фильма "Стартрек: Возмездие"
фото: кадр из фильма "Отвязные каникулы"
фото: Джессика Бейл в фильме "Чак и Ларри: Пожарная свадьба"
обсуждение >>