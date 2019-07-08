50 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви

50 фильмов о семье, любви и верности в всероссийскому празднику
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности, учрежденный в день святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. Их отношения являются образцом христианского супружества. Предлагаем для просмотра онлайн на Кино-театр.ру 50 фильмов российского производства, в которых поднимаются вопросы семьи, верности, брака и любви. В нашей подборке вы найдете и комедии, и мелодрамы, и драмы, и авторские фестивальные работы, и фильмы для семейного просмотра.
Чтобы начать просмотр, достаточно нажать на название фильма.
14+ (2015)
Светлый фильм о первой любви, победитель множества фестивалей, конкурсная программа Кинотавра-2015
30 свиданий (2015)
Наталия Медведева
ищет вторую половинку с помощью интернета и народной приметы.
8 новых свиданий (2015)
Комедия Марюса Вайсберга
про грезы об идеальном спутнике жизни.
SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется! (2015)
Дед Мороз-аферист должен помирить поссорившихся родителей девочки
Атомный Иван (2011)
Григорий Добрынин
любит Юлию Снигирь
, а она любит атомную физику. Любопытная дебютная работа, снятая на деньги РосАтома.
Без границ (2015)
Альманах, идейное продолжение картины Резо Гигинеишвили "Любовь с акцентом"
, утверждающая, что для настоящих чувств границ не существует.
В стиле джаз (2010)
Станислав Говорухин
о семейных отношениях и любви.
Ванечка (2007)
Одинокая девушка оказывается в Москве с грудным ребенком на руках.
Восьмерка (2014)
Экранизация Алексея Учителя
повести Захара Прилепина о любви без тормозов.
Гороскоп на удачу (2015)
Звезды российского кино доверяют судьбу небесным звездам.
Да и да (2014)
Скандальный фильм Валерии Гай Германики
о художнике-алкоголике и влюбленной в него учительнице. Версия с купюрами.
Дикое поле (2008)
Последняя режиссерская работа Михаила Калатозишвили
по сценарию Луцика
и Саморядова
.
Дневник мамы первоклассника (2014)
Светлана Ходченкова
отправляет сына в школу.
Дочь (2012)
Глубокий и волнующий фильм о взаимоотношениях отца и дочери на фоне страшных событий, происходящих в городе. Призер нескольких российских и международных фестивалей.
Еще один год (2013)
Призер 25-ого Кинотавра, поставленный Оксаной Бычковой
("Питер ФМ") вольный ремейк картины "С любимыми не расставайтесь"
.
Заза (2008)
Взрослая женщина приезжает из Брянска в Москву навестить сына и заводит роман с его молодым соседом.
Иван, сын Амира (2013)
Русская женщина (Грушка
) становится третьей женой узбека, думая, что ее муж-военный (Дюжев
) погиб во время военного конфликта, и рожает от него ребенка. А потом муж возвращается.
Игра в правду (2013)
Разговорный фильм Виктора Шамирова
(сценарий при участии Гоши Куценко
) о четырех бывших однокурсниках, решивших скоротать время за интересной игрой.
Как меня зовут (2014)
Александра Бортич
притворяется дочерью Константина Лавроненко
, проживающего затворником в Крыму.
Кино про Алексеева (2014)
Александр Збруев
в роли пожилого барда, с удивлением узнающего о том, что он знаменит.
Кука (2007)
Слезоточивая драма про одинокую женщину и девочку-беспризорницу.
Курьер из "Рая" (2013)
Криминальная комедия с хорошими актерами, отлично обыгрывающая бытовые житейские ситуации и дух времени.
Лучшее время года (2007)
Фильм Светланы Проскуриной
про горькие и пряные отношения мужчины и двух его женщин.
Любовь в большом городе-2 (2010)
Молодежная комедия о приготовлениях молодого человека к предстоящему отцовству.
Любовь на сене (2009)
Телевизионная мелодрама о любви в российской глубинке, среди березовых рощ и бескрайних полей свежескошенного сена.
Майский дождь (2012)
Романтическая комедия о будущих молодоженах, в отношения которых неожиданно врывается шумный и гадкий сосед по дому.
Мамы-3 (2014)
Новогодная часть франшизы Энджой Мувиз про мам.
Маша (2012)
Когда в твоей жизни есть место только работе и взрослому сыну, а тут вдруг появляется ухажер.
Метаморфозис (2015)
Пианист становится изгоем и обвиняется в педофилии из-за дружбы с девочкой.
Мой парень ангел (2011)
Комедийная версия "Неба над Берлином
".
Москва – Лопушки (2014)
Две сестры - деревенская и городская - меняются местами.
Ненормальная (2006)
Женщина пристает к первому встречному с просьбой сделать ей ребенка.
Нереальная любовь (2014)
Московские красотки покоряют мужские сердца в городе Сочи.
Овечка Долли была злая и рано умерла (2014)
Современный парень попадает в прошлое и обретает там свою любовь.
Однажды (2013)
Драма Рената Давлетьярова
о юношеской любви.
Одной левой (2015)
Комедия, в которой рука Дмитрия Нагиева
становится неуправляемой.
Питер. Лето. Любовь (2014)
Британец-танцор влюбляется в девушку в Санкт-Петербурге.
Привычка расставаться (2013)
Романтическая комедия о девушке, которая не может устроить свою личную жизнь.
Про любовь (2015)
Фильм Анны Меликян
с кучей хороших актеров, победивший на Кинотавре-2015.
Простые вещи (2006)
Победитель Кинотавра, история Алексея Попогребского
о типичном мужчине в большом городе.
Пять звезд (2012)
Посетительница элитного ресторана и его уборщица выясняют, что стали жертвами одного и того же мужчины.
С Новым годом, папа! (2005)
Восьмилетний мальчик просит деда Мороза подарить ему на Новый год папу.
Сатисфакция (2010)
Дебютный фильм Анны Матисон
, написанный в соавторстве с Евгением Гришковцом
.
Связь (2006)
Влюбленные друг в друга москвич (Пореченков
) и петербурженка (Михалкова
), оба семейные люди, несут бремя большой любви. Режиссер Авдотья Смирнова
.
Синдром Петрушки (2015)
Экранизация романа Дины Рубиной с Евгением Мироновым
и Чулпан Хаматовой
.
Со мною вот что происходит (2012)
Новогодняя мелодрама Виктора Шамирова и Гоши Куценко.
Ставка на любовь (2015)
Режиссерская работа Артема Михалкова
, о друзьях детства, которым приходится проверить на прочность свои отношения и помочь друг другу.
Статус: свободен (2015)
Данила Козловский
пытается вернуть возлюбленную. В основе фильма - личный опыт режиссера Павла Руминова
.
Тетушки (2013)
Накануне Рождества три тетушки - Вера, Надежда и Любовь - помогают воссоединить семью.
Я буду рядом (2013)
Мария Шалаева
в роли молодой мамы, которая ищет себе замену, потому что скоро умрет от рака. Победитель Кинотавра 2013 года.