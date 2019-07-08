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50 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви

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8 июля 2019
50 фильмов о семье, любви и верности в всероссийскому празднику

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности, учрежденный в день святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. Их отношения являются образцом христианского супружества. Предлагаем для просмотра онлайн на Кино-театр.ру 50 фильмов российского производства, в которых поднимаются вопросы семьи, верности, брака и любви. В нашей подборке вы найдете и комедии, и мелодрамы, и драмы, и авторские фестивальные работы, и фильмы для семейного просмотра.

Чтобы начать просмотр, достаточно нажать на название фильма.



50 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви

14+ (2015)
Светлый фильм о первой любви, победитель множества фестивалей, конкурсная программа Кинотавра-2015

30 свиданий (2015)
Наталия Медведева ищет вторую половинку с помощью интернета и народной приметы.

8 новых свиданий (2015)
Комедия Марюса Вайсберга про грезы об идеальном спутнике жизни.

SOS, Дед Мороз, или Всё сбудется! (2015)
Дед Мороз-аферист должен помирить поссорившихся родителей девочки

Атомный Иван (2011)
Григорий Добрынин любит Юлию Снигирь, а она любит атомную физику. Любопытная дебютная работа, снятая на деньги РосАтома.

Без границ (2015)
Альманах, идейное продолжение картины Резо Гигинеишвили "Любовь с акцентом", утверждающая, что для настоящих чувств границ не существует.


50 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви

В стиле джаз (2010)
Станислав Говорухин о семейных отношениях и любви.

Ванечка (2007)
Одинокая девушка оказывается в Москве с грудным ребенком на руках.

Восьмерка (2014)
Экранизация Алексея Учителя повести Захара Прилепина о любви без тормозов.

Гороскоп на удачу (2015)
Звезды российского кино доверяют судьбу небесным звездам.

Да и да (2014)
Скандальный фильм Валерии Гай Германики о художнике-алкоголике и влюбленной в него учительнице. Версия с купюрами.

Дикое поле (2008)
Последняя режиссерская работа Михаила Калатозишвили по сценарию Луцика и Саморядова.

Дневник мамы первоклассника (2014)
Светлана Ходченкова отправляет сына в школу.


50 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви

Дочь (2012)
Глубокий и волнующий фильм о взаимоотношениях отца и дочери на фоне страшных событий, происходящих в городе. Призер нескольких российских и международных фестивалей.

Еще один год (2013)
Призер 25-ого Кинотавра, поставленный Оксаной Бычковой ("Питер ФМ") вольный ремейк картины "С любимыми не расставайтесь".

Заза (2008)
Взрослая женщина приезжает из Брянска в Москву навестить сына и заводит роман с его молодым соседом.

Иван, сын Амира (2013)
Русская женщина (Грушка) становится третьей женой узбека, думая, что ее муж-военный (Дюжев) погиб во время военного конфликта, и рожает от него ребенка. А потом муж возвращается.

Игра в правду (2013)
Разговорный фильм Виктора Шамирова (сценарий при участии Гоши Куценко) о четырех бывших однокурсниках, решивших скоротать время за интересной игрой.

Как меня зовут (2014)
Александра Бортич притворяется дочерью Константина Лавроненко, проживающего затворником в Крыму.


50 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви

Кино про Алексеева (2014)
Александр Збруев в роли пожилого барда, с удивлением узнающего о том, что он знаменит.

Кука (2007)
Слезоточивая драма про одинокую женщину и девочку-беспризорницу.

Курьер из "Рая" (2013)
Криминальная комедия с хорошими актерами, отлично обыгрывающая бытовые житейские ситуации и дух времени.

Лучшее время года (2007)
Фильм Светланы Проскуриной про горькие и пряные отношения мужчины и двух его женщин.

Любовь в большом городе-2 (2010)
Молодежная комедия о приготовлениях молодого человека к предстоящему отцовству.

Любовь на сене (2009)
Телевизионная мелодрама о любви в российской глубинке, среди березовых рощ и бескрайних полей свежескошенного сена.


50 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви


Майский дождь (2012)
Романтическая комедия о будущих молодоженах, в отношения которых неожиданно врывается шумный и гадкий сосед по дому.

Мамы-3 (2014)
Новогодная часть франшизы Энджой Мувиз про мам.

Маша (2012)
Когда в твоей жизни есть место только работе и взрослому сыну, а тут вдруг появляется ухажер.

Метаморфозис (2015)
Пианист становится изгоем и обвиняется в педофилии из-за дружбы с девочкой.

Мой парень ангел (2011)
Комедийная версия "Неба над Берлином".

Москва – Лопушки (2014)
Две сестры - деревенская и городская - меняются местами.


50 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви

Ненормальная (2006)
Женщина пристает к первому встречному с просьбой сделать ей ребенка.

Нереальная любовь (2014)
Московские красотки покоряют мужские сердца в городе Сочи.

Овечка Долли была злая и рано умерла (2014)
Современный парень попадает в прошлое и обретает там свою любовь.

Однажды (2013)
Драма Рената Давлетьярова о юношеской любви.

Одной левой (2015)
Комедия, в которой рука Дмитрия Нагиева становится неуправляемой.

Питер. Лето. Любовь (2014)
Британец-танцор влюбляется в девушку в Санкт-Петербурге.

Привычка расставаться (2013)
Романтическая комедия о девушке, которая не может устроить свою личную жизнь.


50 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви

Про любовь (2015)
Фильм Анны Меликян с кучей хороших актеров, победивший на Кинотавре-2015.

Простые вещи (2006)
Победитель Кинотавра, история Алексея Попогребского о типичном мужчине в большом городе.

Пять звезд (2012)
Посетительница элитного ресторана и его уборщица выясняют, что стали жертвами одного и того же мужчины.

С Новым годом, папа! (2005)
Восьмилетний мальчик просит деда Мороза подарить ему на Новый год папу.

Сатисфакция (2010)
Дебютный фильм Анны Матисон, написанный в соавторстве с Евгением Гришковцом.

Связь (2006)
Влюбленные друг в друга москвич (Пореченков) и петербурженка (Михалкова), оба семейные люди, несут бремя большой любви. Режиссер Авдотья Смирнова.


50 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви

Синдром Петрушки (2015)
Экранизация романа Дины Рубиной с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой.

Со мною вот что происходит (2012)
Новогодняя мелодрама Виктора Шамирова и Гоши Куценко.

Ставка на любовь (2015)
Режиссерская работа Артема Михалкова, о друзьях детства, которым приходится проверить на прочность свои отношения и помочь друг другу.

Статус: свободен (2015)
Данила Козловский пытается вернуть возлюбленную. В основе фильма - личный опыт режиссера Павла Руминова.

Тетушки (2013)
Накануне Рождества три тетушки - Вера, Надежда и Любовь - помогают воссоединить семью.

Я буду рядом (2013)
Мария Шалаева в роли молодой мамы, которая ищет себе замену, потому что скоро умрет от рака. Победитель Кинотавра 2013 года.
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50 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви фотографии
50 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви фотографии
50 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви фотографии
50 оттенков верности: смотреть онлайн фильмы о семье и любви фотографии
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