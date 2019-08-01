«Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, спин-офф «Форсажа» и ещё 12 фильмов августа

Выбор редакции Кино-театр.ру
«Маленькое красное платье» / In Fabric
Питер Стриклэнд
(«Студия звукозаписи "Берберян"»
) снял комедию ужасов с Гвендолин Кристи
и Сидсе Бабетт Кнудсен
про проклятое платье, превращающее жизнь обладательниц в сплошной кошмар.
Выход в прокат:
1 августа
«Форсаж: Хоббс и Шоу» / Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
В спин-оффе популярной гоночной киносерии, поставленном Дэвидом Литчем
, нам поведают о спецагенте Дуэйне Джонсоне
и бывшем сотруднике разведки Джейсоне Стэтэме
, которые вынуждены работать вместе, несмотря на то, что терпеть друг друга не могут.
Выход в прокат:
1 августа
«Оленья кожа» / Le daim
Комедия абсурда Квентина Дюпьё
про Жана Дюжардена
, попавшего под влияние своей новой куртки из оленьей кожи, которая заставляет его тратить накопленные деньги и совершать настоящие преступления.
Выход в прокат:
2 августа
«Дора и Затерянный город» / Dora and the Lost City of Gold
Джеймс Бобин
адаптировал для кино популярный анимационный сериал. Образ юной путешественницы воплотила Изабела Монер
, а компанию ей составят Ева Лонгория
, Бенисио Дель Торо
и Майкл Пенья
.
Выход в прокат:
8 августа
«Однажды в Голливуде» / Once Upon a Time in Hollywood
Легендарный Квентин Тарантино
, прекрасные Леонардо ДиКаприо
и Брэд Питт
на главных ролях — что ещё нужно для комедийной драмы про закат «золотого века» Голливуда? Добавьте к этому историю зверского убийства беременной жены Романа Полански Шэрон Тейт
(здесь — Марго Робби
), лёгшую в основу сценария, которая, как бы это не шокировало, заключена в тиски стёба и комичных ситуаций, в которые попадают актёр ДиКаприо и его дублёр Питт. Must see.
Выход в прокат:
8 августа
«Страшные истории для рассказа в темноте» / Scary Stories to Tell in the Dark
Создатель «Охотников на троллей» Андрэ Овредал
расскажет про группу детей, которая сталкивается со своими страхами, чтобы спасти свой город. В актёрском ансамбле присутствуют Гил Беллоуз
и Хавьер Ботет
, а за сценарий отвечают Гильермо дель Торо
, Джон Огаст
, Маркус Данстэн
и Патрик Мелтон
.
Выход в прокат:
8 августа
«Angry Birds в кино 2» / The Angry Birds Movie 2
Продолжение мультфильма
трёхлетней давности, основанного на популярной серии компьютерных игр. В российской версии персонажи заговорят голосами Сергея Бурунова
, Александра Реввы
, Тимура Родригеза
, Ирины Горбачёвой
и Елизаветы Арзамасовой
.
Выход в прокат:
15 августа
«Игла»
Культовая картина Рашида Нугманова
вернётся на большие экраны страны в день памяти Виктора Цоя
, погибшего 15 августа 1990 года.
Выход в прокат:
15 августа
«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» / The Death and Life of John F. Donovan
Кит Харингтон
, Натали Портман
, Сьюзен Сарандон
, Эмили Хэмпшир
, Джейкоб Тремблэ
, Тэнди Ньютон
, Майкл Гэмбон
и Сара Гадон
в новой работе Ксавье Долана
. На сей раз режиссёр поведает о мегапопулярной телезвезде, подробности частной жизни которого становятся достоянием общественности.
Выход в прокат:
15 августа
«Капкан» / Crawl
Александр Ажа
под присмотром Сэма Рэйми
снял триллер о противостоянии девушки (Кая Скоделарио
) и аллигатора. Как минимум, любопытно посмотреть на новую работу режиссёра, ответственного за ремейки хорроров «Пираньи
» и «У холмов есть глаза
».
Выход в прокат:
22 августа
«Падение ангела» / Angel Has Fallen
Джерард Батлер
вернулся к роли агента секретной службы Майка Бэннинга
для того, чтобы спасти президента Моргана Фримана
и саму страну. В фильме также заняты Тим Блэйк Нельсон
, Пайпер Перабо
, Ник Нолти
, Джада Пинкетт Смит
и Дэнни Хьюстон
.
Выход в прокат:
22 августа
«Эбигейл»
Стимпанк-фэнтези Александра Богуславского
о девушке, разыскивающей отца в городе, полном магии, с Тинатин Далакишвили
и Риналем Мухаметовым
.
Выход в прокат:
22 августа
«В Кейптаунском порту»
Герои драмы Александра Велединского
Моряк, Пахан и Салажонок встречались друг с другом только раз, в конце войны, но спустя много лет их судьбы переплетаются вновь. Действие фильма разворачивается в Петербурге, Кейптауне, Крыму и на Дальнем Востоке. Главные роли исполняют Евгений Ткачук
, Владимир Стеклов
, Сергей Сосновский
, Александр Робак
, Виктор Раков
, Юрий Кузнецов
, Юлия Ауг
, Максим Лагашкин
, Виталий Кищенко
и другие.
Выход в прокат:
29 августа
«Команда мечты»
В новой семейной комедии Ян Цапник
предстанет в качестве спортивного комментатора, который после увольнения с телеканала попадает на юношеские соревнования по конному спорту. В картине также можно будет увидеть Романа Мадянова
, Владимира Сычёва
, Юрия Стоянова
, Сергея Друзьяка
и Анну Чурину
.
Выход в прокат:
29 августа
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