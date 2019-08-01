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«Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, спин-офф «Форсажа» и ещё 12 фильмов августа

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1 августа 2019
Выбор редакции Кино-театр.ру

«Однажды в Голливуде»



«Маленькое красное платье» / In Fabric



Питер Стриклэнд («Студия звукозаписи "Берберян"») снял комедию ужасов с Гвендолин Кристи и Сидсе Бабетт Кнудсен про проклятое платье, превращающее жизнь обладательниц в сплошной кошмар.

Выход в прокат: 1 августа



«Форсаж: Хоббс и Шоу» / Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw



В спин-оффе популярной гоночной киносерии, поставленном Дэвидом Литчем, нам поведают о спецагенте Дуэйне Джонсоне и бывшем сотруднике разведки Джейсоне Стэтэме, которые вынуждены работать вместе, несмотря на то, что терпеть друг друга не могут.

Выход в прокат: 1 августа



«Оленья кожа» / Le daim



Комедия абсурда Квентина Дюпьё про Жана Дюжардена, попавшего под влияние своей новой куртки из оленьей кожи, которая заставляет его тратить накопленные деньги и совершать настоящие преступления.

Выход в прокат: 2 августа



«Дора и Затерянный город» / Dora and the Lost City of Gold



Джеймс Бобин адаптировал для кино популярный анимационный сериал. Образ юной путешественницы воплотила Изабела Монер, а компанию ей составят Ева Лонгория, Бенисио Дель Торо и Майкл Пенья.

Выход в прокат: 8 августа



«Однажды в Голливуде» / Once Upon a Time in Hollywood



Легендарный Квентин Тарантино, прекрасные Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт на главных ролях — что ещё нужно для комедийной драмы про закат «золотого века» Голливуда? Добавьте к этому историю зверского убийства беременной жены Романа Полански Шэрон Тейт (здесь — Марго Робби), лёгшую в основу сценария, которая, как бы это не шокировало, заключена в тиски стёба и комичных ситуаций, в которые попадают актёр ДиКаприо и его дублёр Питт. Must see.

Выход в прокат: 8 августа



«Страшные истории для рассказа в темноте» / Scary Stories to Tell in the Dark



Создатель «Охотников на троллей» Андрэ Овредал расскажет про группу детей, которая сталкивается со своими страхами, чтобы спасти свой город. В актёрском ансамбле присутствуют Гил Беллоуз и Хавьер Ботет, а за сценарий отвечают Гильермо дель Торо, Джон Огаст, Маркус Данстэн и Патрик Мелтон.

Выход в прокат: 8 августа



«Angry Birds в кино 2» / The Angry Birds Movie 2



Продолжение мультфильма трёхлетней давности, основанного на популярной серии компьютерных игр. В российской версии персонажи заговорят голосами Сергея Бурунова, Александра Реввы, Тимура Родригеза, Ирины Горбачёвой и Елизаветы Арзамасовой.

Выход в прокат: 15 августа



«Игла»



Культовая картина Рашида Нугманова вернётся на большие экраны страны в день памяти Виктора Цоя, погибшего 15 августа 1990 года.

Выход в прокат: 15 августа



«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» / The Death and Life of John F. Donovan



Кит Харингтон, Натали Портман, Сьюзен Сарандон, Эмили Хэмпшир, Джейкоб Тремблэ, Тэнди Ньютон, Майкл Гэмбон и Сара Гадон в новой работе Ксавье Долана. На сей раз режиссёр поведает о мегапопулярной телезвезде, подробности частной жизни которого становятся достоянием общественности.

Выход в прокат: 15 августа



«Капкан» / Crawl




Александр Ажа под присмотром Сэма Рэйми снял триллер о противостоянии девушки (Кая Скоделарио) и аллигатора. Как минимум, любопытно посмотреть на новую работу режиссёра, ответственного за ремейки хорроров «Пираньи» и «У холмов есть глаза».

Выход в прокат: 22 августа



«Падение ангела» / Angel Has Fallen



Джерард Батлер вернулся к роли агента секретной службы Майка Бэннинга для того, чтобы спасти президента Моргана Фримана и саму страну. В фильме также заняты Тим Блэйк Нельсон, Пайпер Перабо, Ник Нолти, Джада Пинкетт Смит и Дэнни Хьюстон.

Выход в прокат: 22 августа



«Эбигейл»



Стимпанк-фэнтези Александра Богуславского о девушке, разыскивающей отца в городе, полном магии, с Тинатин Далакишвили и Риналем Мухаметовым.

Выход в прокат: 22 августа



«В Кейптаунском порту»



Герои драмы Александра Велединского Моряк, Пахан и Салажонок встречались друг с другом только раз, в конце войны, но спустя много лет их судьбы переплетаются вновь. Действие фильма разворачивается в Петербурге, Кейптауне, Крыму и на Дальнем Востоке. Главные роли исполняют Евгений Ткачук, Владимир Стеклов, Сергей Сосновский, Александр Робак, Виктор Раков, Юрий Кузнецов, Юлия Ауг, Максим Лагашкин, Виталий Кищенко и другие.

Выход в прокат: 29 августа



«Команда мечты»



В новой семейной комедии Ян Цапник предстанет в качестве спортивного комментатора, который после увольнения с телеканала попадает на юношеские соревнования по конному спорту. В картине также можно будет увидеть Романа Мадянова, Владимира Сычёва, Юрия Стоянова, Сергея Друзьяка и Анну Чурину.

Выход в прокат: 29 августа




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Кокоша: Маленький дракон в джунглях
Маленькие секреты большой компании
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Спящая принцесса
Тачка на миллион
Щенячий патруль: Суперпатруль 2
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Макс Милиан
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