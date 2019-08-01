«Дора и Затерянный город» дарит экипировку для приключений

8 августа
в прокат выходит приключенческий экшн для всей семьи «Дора и Затерянный город
».
Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы – непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…
Кино-Театр.ру
и компания ЦПШ
начинают розыгрыш призов, посвящённых этой картине! Мы разыгрываем для наших читателей 7 ярких рюкзачков
с символикой фильма, а ещё вас ждут специальные призы.
Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Дора и Затерянный город» на почту kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. В письме напишите, для чего вам пригодится такой рюкзак? Семь победителей будут выбраны из писем случайным образом, а авторы трёх самых интересных из них получат дополнительный приз — йо-йо
.
Итоги подведём 7 августа
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.
Ждём ваших писем, желаем удачи!