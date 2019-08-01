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«Дора и Затерянный город» дарит экипировку для приключений

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1 августа 2019
8 августа в прокат выходит приключенческий экшн для всей семьи «Дора и Затерянный город».

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы – непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждет масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной цивилизации…

«Дора и Затерянный город» дарит экипировку для приключений

Кино-Театр.ру и компания ЦПШ начинают розыгрыш призов, посвящённых этой картине! Мы разыгрываем для наших читателей 7 ярких рюкзачков с символикой фильма, а ещё вас ждут специальные призы.

Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Дора и Затерянный город» на почту kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и адрес странички. В письме напишите, для чего вам пригодится такой рюкзак? Семь победителей будут выбраны из писем случайным образом, а авторы трёх самых интересных из них получат дополнительный приз — йо-йо.

Итоги подведём 7 августа. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём ваших писем, желаем удачи!

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фильмы
Дора и Затерянный город

фотографии >>
«Дора и Затерянный город» дарит экипировку для приключений фотографии
«Дора и Затерянный город» дарит экипировку для приключений фотографии
«Дора и Затерянный город» дарит экипировку для приключений фотографии
«Дора и Затерянный город» дарит экипировку для приключений фотографии
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