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Посмотри на «Падение ангела» первым

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15 августа 2019
22 августа в прокат выходит боевик «Падение ангела» — продолжение популярных экшенов «Падение Олимпа» и «Падение Лондона» — главные роли в котором исполняют Джерард Батлер, Морган Фриман и Ник Нолти.

На президента США совершено покушение, главный обвиняемый — верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.

Посмотри на «Падение ангела» первым

Кино-Театр.ру и компания MEGOGO Distribution начинают розыгрыш трёх пар билетов на спецпоказ фильма, который состоится 21 августа в 20:00 в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Падение ангела» на почту kinoteatr.prize@gmail.com , указав свои имя, фамилию и адрес странички. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 20 августа. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.

Ждём ваших писем, желаем удачи!

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персоны
Джерард БатлерНик НолтиМорган Фриман
фильмы
Падение ангелаПадение ЛондонаПадение Олимпа

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Посмотри на «Падение ангела» первым фотографии
Посмотри на «Падение ангела» первым фотографии
Посмотри на «Падение ангела» первым фотографии
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