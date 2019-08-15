Посмотри на «Падение ангела» первым

22 августа
в прокат выходит боевик «Падение ангела
» — продолжение популярных экшенов «Падение Олимпа
» и «Падение Лондона
» — главные роли в котором исполняют Джерард Батлер
, Морган Фриман
и Ник Нолти
.
На президента США совершено покушение, главный обвиняемый — верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.
Кино-Театр.ру
и компания MEGOGO Distribution
начинают розыгрыш трёх пар билетов на спецпоказ фильма, который состоится 21 августа
в 20:00 в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь».
Для участия вам нужно сделать репост этого анонса в любой соцсети и прислать письмо с темой «Падение ангела» на почту kinoteatr.prize@gmail.com
, указав свои имя, фамилию и адрес странички
. Три победителя будут выбраны из писем случайным образом и объявлены 20 августа
. Конкурс проводится в группах Кино-Театр.ру в соцсетях.
Ждём ваших писем, желаем удачи!