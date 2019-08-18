Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году

31 июля на очном заседании Экспертного советов по дебютному игровому кино в Минкульте режиссеры-дебютанты представили свои проекты, претендующие на получение государственных субсидий на производство национальных фильмов. Среди 51 проекта, допущенного к защите и презентованного на питчинге, только 8 принадлежали режиссерам, обучающимся на бюджетных местах. Остальные дебютанты - уже состоявшиеся актеры, сценаристы, режиссеры-документалисты, решившие попробовать себя на ином поприще в индустрии. Кино-театр.ру рассказывает о 13-ти работах, которые получат поддержку от государства, о проектах, которые попали в резерв и тех, кто оставлен без надежд на субсидию, по крайней мере в этом году. Самыми популярными темами для дебютных фильмов стали любовь и внутрисемейные отношения, но также были и проекты, пытающиеся поговорить с будущей аудиторией о социально незащищенных людях, интернете и гендерных ролях.
Режиссерский дебют сценаристки Любови Мульменко, снятый по мотивам одного из сюжетов ее книги «Веселые истории о панике». Главная героиня оказывается в Сербии и заводит отношения с местным, после чего решает не возвращаться домой.
«Человек из Подольска», реж. Семен Серзин, «Компания «Новые люди»
Дебютант Семен Серзин - актер, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Свой проект основывает на одноименной пьесе Дмитрия Данилова, которую ставил в Театра им. Федора Волкова в Ярославле. По сюжету пьесы главный герой встречается с интеллигентными полицейскими, которые доставляют его в участок и своими вопросами раскладывают по полочкам его личность. Продюсером фильма выступила Наталья Мокрицкая.
«Земун» - драма с мистическими элементами о двух братьях, которые не могут поделить наследство отца. В работе режиссер старается использовать персонажей из языческой славянской мифологии и сказочную основу, работа над проектом ведется уже 5 лет. Дримкаст – Евгений Ткачук и Александр Кузнецов.
Проект документалиста Евгения Григорьева автобиографичен и рассказывает историю мальчика из современной деревни, который пытается мстить за смерть отца. Его убийца остается на свободе и живет по соседству. Единственным другом и невольным соучастником становится местный учитель физкультуры, который искренне желает помочь ребенку. Референсами к фильму были названы работы братьев Коэнов, а дримкаст на роль главного антагониста – Евгений Ткачук. Художественный руководитель проекта – Алексей Федорченко.
Игровой дебют Тамары Дондурей – мелодрама об отношения взрослых матери и дочери, важную роль в проекте будет играть город, который их окружает. Референсом к фильму послужила «Осенняя соната» Бергмана. Художественный руководителем проекта стал Алексей Федорченко, одну из главных ролей исполнит Светлана Камынина.
«Смерти нет», реж. Евгений Дудчак, ВГИК-Дебют
Проект отсылает к случаю, когда подросток расстрелял одноклассников и покончил с собой. Но главной героиней сюжета становится его мать и ее ощущения после неожиданной потери. При этом по словам команды проекта, это драма об истории надежды. Среди референсов – «Класс», «Аритмия», и «Географ глобус пропил», дримкаст на главную роль – Елена Лядова.
Наталья Гугуева – режиссер-документалист, а ее дебютный полнометражный игровой проект – это драма с элементами триллера. Действие происходит на Кольском полуострове. На удаленной метеостанции пропадает семейная пара метеорологов. Главная героиня – оператор, она отправляется на место, чтобы выяснить, что произошло. Референсами к проекту послужили фильмы «Выживший» и «Сонная лощина», художественным руководителем выступил Сергей Урсуляк.
Фильм будет посвящен истории возмужания и собирается говорить с аудиторией о патриотизме, мужестве и жизни по совести. Проект поддержала Росгвардия. Планируется широкая аудитория и рейтинг 12+. Художественный руководитель – Владимир Грамматиков. Фильм также собираются показывать в отделениях Росгвардии.
«Храни меня, мой инстаграм», реж. Олег и Владимир Пресняковы, кинокомпания Север
ПРОЕКТЫ РЕЖИССЕРОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ
«Шинед О’Коннор», Аглая Шмидт и Ринат Махмудов, ВГИК-Дебют
Драмеди о молодой девушке, воспитаннице детдома, которая подрабатывает, присматривая за ребенком-инвалидом. Она хочет украсть деньги, которые хранятся в квартире, но понимает, что привязалась к своему подопечному. Референсами к проекту – «1+1», «Хороший мальчик», «Королевство полной луны». Оператором фильма станет Глеб Филатов, снимавший «Быка» Бориса Акопова.
«Осторожно, дети», реж. Анна Сечинская, студия Кинохроники
Семейный приключенческий фильм о детях, переживающих развод родителей. Пока отец и мать в ссоре, брата и сестру отправляют в деревню к бабушке. Режиссер хочет создать жизнеутверждающее роуд-муви о семейных ценностях.
«Семейные сцены», реж. Ульяна Жмурко, Вектор
Ироничная драма, посвященная отношениям между мужчиной и женщиной в браке. Две семейные пары: в одной накануне свадьбы девушка проводит много времени со своим возлюбленным, но он – не жених. В другой жена мечтает развестись с мужем и получить часть имущества. Пары когда-то обменялись партнерами и теперь все друг другу бывшие – они встречаются, чтобы обсудить проблемы.
фото: Кадр из фильма "Бык", снятого на студии ВГИК-дебют
ПРОЕКТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЗЕРВ
«Первый снег», реж. Наталья Михалкова, Чапула Бэй
Комедия о героях, которые боятся признаться себе в своих желаниях. Главная героиня закончила учебу и стажируется в престижной компании, но знакомится по интернету с молодым человеком, который собирается уехать в Арктику. Эта мечта поражает ее воображение, хотя на самом деле ее собеседник оказывается школьником, который живет у знакомых и присматривает за их хомяком. Референсами к проекту послужили «Тони Эрдман», «Трудности перевода» и «Ты, я и все, кого мы знаем».
«Ярость» ред. Луиза Галеева, «План 9»
Проект вдохновлен афганской практикой «бача-пош» - так называют женщин, которые принимают гендерные роли мужчин. Героиня становится главой семьи, но уже во взрослом возрасте влюбляется, и перед ней встает вопрос о том, сможет ли она вернуться в «женственность». Режиссер Луиза Галеева подчеркивает, что не работает в направлении феминизма и ее больше интересует гармоничность отношений между мужчинами и женщинами. Среди референсов проекта – «Сука-любовь» и «Мустанг». Художественным руководителем проекта стал Борис Хлебников. Сценарий фильма победил на питчинге полнометражных проектов «Свободное кино».
Сюжет фильма строится вокруг размышлений о последнем дне Янки Дягилевой. Фильм не будет использовать ее песни. Основной референс – фильм «Последние дни», посвященный Курту Кобейну. Художественный руководитель – Дмитрий Мамулия.
фото: golos.io// Янка Дягилева
«Вальтер», реж. Роберт Дэф, VEGA FILM
Действие в фильме Роберта Дэфа – уроженца Нагорного Карабаха – будет развиваться на фоне о войны в регионе, для режиссера картина отображает и его личный опыт. Создатели постараются рассказать о поиске диалога между людьми разных национальностей. Одну из главных ролей в фильме исполнит Биби Насери – брат актера Сами Насери. В роли художественного руководителя выступила Ситора Алиева.
«Там, где ты нужен» , реж. Максим Малкин, Новый век ПРО
История о писателе, который, умирая, сожалеет о прожитом. Он получает второй шанс, при условии, что будет заботиться о сыне, и ему приходится учиться быть отцом. «Там, где ты нужен» объединяет две важные для создателей темы: поиск себя и отношения, которые на самом деле - тяжелая работа.
«Один год Сашкиной жизни», реж. Наталья Ахмедова, «Олимп Инвест»
Социальная драма на тему семьи и развода. Авторы будут смотреть на мир взрослых детскими глазами. Юный герой будет осознавать и справляться с проблемой, о которых ему не рассказали взрослые. Среди референсов будущего фильма – советское кино, «Сережа» Данелии и Таланкина и «Карп отмороженный». Проект также собираются продвигать на международном рынке с помощью Amadeus Entertainment. Художественный руководитель – Владимир Хотиненко.
фото: Кадр из фильма "Карп отмороженный"
«Накануне», реж. Алиса Ерохина, Киностудия Соль
Режиссер Алиса Ерохина имеет опыт в документальном кино, а на главную роль планируется брать непрофессионального актера. Съемки будут проводиться в Петербурге. Будущий фильм состоит из двух новелл: о женщине, которая не может найти свое место в обществе и о 17-летнем подростке, который пытается привлечь внимание отца, ушедшего из семьи. Обе новеллы объединены убийством.
«Снег летит вверх», реж. Михаил Бородин, «Метрафильмс»
Проект Михаила Бородина затрагивает тему современного рабства и основан на реальной истории в Гольяново, где мигрантов держали в магазине без документов в качестве рабов. Героиней сюжета станет женщина из Узбекистана, которая пытается сбежать из такого магазинного рабства. Проект также фигурирует под рабочим названием «Продукты 24». В качестве референсов режиссер приводит в пример фильмы Цзя Чжанке, Чжана Имоу, а также «Айку» Сергея Дворцевого. У режиссера уже есть за плечами документальный проект на соответствующую тему, опыт которого он планирует использовать в новой работе. Художественным руководителем выступил Алексей Герман мл.
«Прикосновение», реж. Мария Афанасьева, «Пролайн-медиа»
Сценарий проекта получил приз журнала «Искусство кино». Режиссер Мария Афанасьева описывает проект как историю страсти и отношений, при этом важной частью фильма станет поиск понимания себя и своего места в мире. Референсами к проекту послужили «Пианистка» Михаэля Ханеке и фильмы Вонга Карвая. На главные роли в проекте планируются актеры Иван Горячев и Дарья Богданова.
«Прятки», реж. Динара Абдурашидова, Маргарита Волкова, Иван Перекатов, Вера Водынски, Арт Кино
Проект-альманах, состоящий из четырех разножанровых картин, объединенных темой взаимоотношений отцов и детей, снятых выпускниками Академии Михакова разных лет. Художественным руководителем проекта выступил Владимир Хотиненко. «Айназ» Динары Абдурашидовой – история семьи в далекой башкирской деревне, где 7-летний ребенок пытается через рисунки изменить отношения в семье. Вторая новелла – проект Маргариты Волковой – попытка высказаться о гендерных вопросах. В нем инфантильная пара сталкивается с трудностями распределения ролей после рождения ребенка. Дримкаст – Ирина Горбачева и Александр Горчилин. Третий фильм альманаха – «Молл» Ивана Перекатова, сатирическая комедия о непутевых родителях, оставляющих детей на воспитание торговым центрам. Последнюю часть будет снимать Вера Водынски, это драма с элементами магического реализма любви дочери-подростка к отцу, которую она начинает осознавать только после его смерти.
«СОС», реж. Виктория Рубцова, Марс Медиа
«СОС» расшифровывается как «Синдром отложенного счастья» - для режиссера это проект, основанный на личном опыте, который говорит с аудиторией на языке взрослых женщин, «У которых не все потеряно». Референсами к картине послужили «КоКоКо» и «Жги».
«Крошка», реж. Елена Ланских, CTB Film Company
Режиссер Елена Ланских работает над проектом, посвященным ранней беременности и материнству, и характеризует будущий фильм как историю о «взрослении в условиях тотальной недолюбленности и отсутствии поддержки при навязывании чувства стыда и вины». Фильм будет продвигаться в секции Work in Progress в Карловых Варах, также есть предварительные договоренности с компанией «Провзгляд». Продюсер фильма Сергей Сельянов выступил также в роли художественного руководителя.
фото: Кадр из короткометражного фильма Елены Ланских "Восьмой вид"
По словам команды, проект сложно причислить к конкретному жанру, потому что настроение фильма будет меняться по ходу истории. В центре нее - дружная семья из бывшей советской элиты, но после смерти бабушки высняются разные обстоятельства, запускающие серьезную драму. Режиссера считает важным поговорить о сегодняшнем дне, о том, что современные люди внутри семьи общаются между собой гораздо меньше, чем раньше.
«Мортидо», реж. Юлия Ёлкина, студия Кино-Проба
Проект Юлии Ёлкиной – психологический триллер об истории семьи. Для создателей важно сделать фильм зрительским и интересным как для мужчин, так и для женщин. Из референсов называются «Девушка с татуировкой дракона», «Исчезнувшая» и «Остров». Фильм поддержит «Каропрокат».
«Ночная прогулка», реж. Наркис Искандерова, All Media Company
История о взбалмошной блондине, отправляющейся на поиски потерянного кота, будет рассказана с разных точек зрения, которые помогут перевести изрображение фильма из монохромного в полноцветное. На питчинге проект представляла исполнительница главной роли Алла Михеева.
«Ветер», реж. Светлана Самошина, Инвада Филм
Светлана Самошина – выпускница МШНК, ее проект – мелодрама о хрупкости семейных связей. Мать с двумя дочерями оказываются на несколько дней запертыми в деревне из-за плохой погоды накануне свадьбы младшей дочери. Им удается найти соседей – отчима и его приемного сына. Сценарий к фильму написала Наталья Мещанинова, в касте – Александр Яценко и Петер Симонишек.
ПРОЕКТЫ РЕЖИССЕРОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЗЕРВ
«Беглецы», реж. Яна Варакса, Веста продакшн
Приключенческая история о любви и семье. Отец отправляет брата и сестру в деревню переждать проблемы с бизнесом, но там, где они оказываются, не ловит даже мобильный сигнал. В деревне действуют свои порядки, поэтому семейным связям придется стать покрепче. У проекта есть предварительная договоренность с прокатной компанией «Престиж кино».
«Идеальный брат» - лирическая комедия о двух очень разных братьях-близнецах. Главную роль в фильме исполнит Дмитрий Караневский, чья музыкальная группа «Пролетарское танго» запишет для картины свои версии популярных советских песен. Художественный руководитель проекта – Константин Лопушанский.
Дмитрий Воробьевский написал к собственному будущему фильму сценарий о том, как семеро мировых лидеров оказались на даче у обычного россиянина и его 14-летнего сына. Дримкаст проекта – Тимофей Трибунцев и Виктор Сухоруков. Создатели планируют получить рейтинг 12+.
фото: Mikhail Klimentyev / Presidential Press Service / AP
ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ И НЕ ПОПАВШИЕ В РЕЗЕРВ
«Хлеб любви», реж. Катя Мажуль, «Парадокс фильм»
Режиссер Катя Мажуль под художественным руководством Владимира Меньшова представила проект фильма, состоящего из четырех новелл, в которой хочет раскрыть женский характер через историю любви и разлук «в четырех танцах». Действие новелл будет происходить в разные десятилетия с 50-х по 80-е года. В России прокатом фильма будет заниматься компания «Парадиз», также у проекта есть предварительная договоренность с сейлз-агентом Europe Film Sales.
«Шоу перед рождеством», реж. Владимир Кветный, «Каро Продашкн»
Продюсером и сценаристом проекта стал Павел Санаев. Проект собирается стать блокбастером о мистическом противостоянии высших сил, дримкаст включает Любовь Аксенову на роль главной красавицы за внимание которой борется главный герой, и Риналя Мухаметова в роли главного антагониста – сына властной колдуньи. Художественным руководителем проекта стал Валерий Ахадов.
За плечами дебютанта Максим Кузнецова – 8 лет работы в прокуратуре, опыт, который он использует для работы над проектом, который характеризует как «кино морального беспокойства». Судя по всему, фильм будет детективом с элементами триллера, при этом сюжет основан на реальных событиях. Референсами к проекту послужили «Морфий» и «Поворот», художественным руководитель - Юсуп Разыков.
фото: Профисинема // Очная защита проектов
«Ярды», реж. Андрей Корытко, 2D Целлулоид
Режиссер Андрей Корытко – выпускник МШНК и мастерской Попогребского, снимает свой дебютный полнометражный проект по мотивам документального, снятого во время учебы. Главный герой – начинающий рэпер, который еле сводит концы с концами и приезжает в Москву, чтобы осуществить свою мечту. Большая часть команды – дебютанты.
«Ломкие» реж. Вахтанги Хубутия, Кинопрограмма XXI век
Режиссер представил проект как драму о жизненных выборах. В маленьком городке мать выбирает, кого из сыновей ей нужно спасать – старшего-наркомана, или младшего, больного лейкемией. Фильм должен стать жизнеутверждающей историей о любви и дружбе, которая будет доступна широкой аудитории.
Новый screenlife от студии Тимура Бекмамбетова, посвященной нашумевшей несколько лет назад городской легенде о группах смерти под общим названием «Синие киты». Несмотря на то, что проект будет критиковать чрезмерное использование соцсетей подростками, они и станут целевой аудиторией фильма, хотя вопрос с возрастным рейтингом еще не решен. Было решено не делать кино морализаторским и целиться в сторону проекта, который мог бы стать подходящим для семейного просмотра. На главную роль предполагается взять актрису Анну Потебню, сыгравшую в короткометражке Анны Зайцевой «Сама дура», набравшей более 20 млн просмотров на YouTube.
Романтическая новогодняя комедия, герой которой никак не может решиться сделать предложение своей девушке. Неожиданно он магически переносится в 1992 год, где встречает своих и ее родителей и наблюдает за их отношениями. Дримкаст проекта: Роман Курцын, Елизавета Кононова, Александр Робак. Художественный руководитель – Олег Асадулин.
Никита Владимиров работал вторым режиссером на фильме «Карп отмороженный», а также работает над театральными проектами. Черная комедия, которая переходит от легкого юмора социальному высказыванию. Главный герой бизнесмен пытается спасти разваливающийся бизнес и получить подряд от крупной корпорации. Среди референсов проекта – «Омерзительная восьмерка». Художественный руководитель – Оксана Карас.
«Горка», режиссер Татьяна Жукова, ДжемСтудия
Ироничная мелодрама по одноименной пьесе Алексея Житковского о воспитательнице из маленького городка. Однажды в канун нового года она ведет домой ребенка, которого почему-то не забрали из детского сада.
«Братичка», реж. Шамиль Ягафаров, СПбГИКиТ-Дебют
Талантливый флейтист узнает что неизлечимо болен и решает вернуться в родной город, где встречается с братом, рабочим сталелитейного завода, который поставил на своей жизни крест. Между братьями вспыхивают старые обиды. Художественный руководитель проекта – Константин Лопушанский.
фото: Концепт-постер сериала "13 причин почему"
«Шкура», реж. Дарья Пономаренко, студия Триффиды
В небольшом городке 16-летняя школьница обвиняет учителя в изнасиловании. Окружающие начинают очень бурно реагировать на историю, но постепенно выясняется, что девочка решила таким образом учителю за что-то отомстить. Референсами проекта были названы «13 причин почему» и «Охота».
Мистический триллер об успешном финансисте, которого терроризируют воспоминания о погибших первой жене и сыне. Но в том, что ему становится все хуже, замешан психотерапевт второй жены, который хочет свести его в могилу. Референсом к проекту служит «Семь» Финчера. Художественный руководитель – Николай Лебедев.
«Я сам!», реж. Федор Кудрявцев, студия Телесто
Главный герой – старшеклассник на пороге взросления, фильм будет смотреть на город его глазами. Референсами проекта были названы «Я шагаю по Москве», «Питер FM», «Леди Берд», «Выпускник». Федор Кудрявцев также выступает в роли сценариста.
«Медведь», реж. Алексей Шабаров, Кинокомпания №1
Партнер фильма – Роман Каримов. Режиссеры работают над документальными проектами для RT. Сюжет основан на фольклорных мотивах. Главная героиня – парикмахер из глубинки, которая ездит по работе по разным поселкам. Однажды в пути на ее автомобиль нападает медведь, который просит его подстричь и превращается в человека.
Проект попал в резерв в прошлогоднем питчинге, а в этом не только не продвинулся, но и потерял в глазах экспертов. Фильм о детях с онкологическими заболеваниями с фокусировкой на их отношениях между собой и с родителями. Художественный руководитель – Карен Оганесян.
«Проводы», реж. Евгений Никитин, Moviestart
Студент приезжает домой с учебы за границей и его призывают в армию. Он пытается сделать все, чтобы поскорее выбраться. Режиссер характеризует жанр фильма как «народная комедия», картина будет снята в форме screenlife. Референсами для проекта послужили «Горько!» и «Гуляй, Вася».
«Этим летом», реж. Илья Шеметов, студия Грамани Фильм
Костя, Паша и Лапша едут в провинцию устраивать ненастоящий кастинг для шоу среди девушек, но местные обнаруживают неправду гораздо быстрее, чем думают герои. Команда проекта хочет создать молодежное комедийное роуд-муви с элементами мокьюментари, затрагивая проблемы взросления и ответственности.