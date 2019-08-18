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Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году

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18 августа 2019
31 июля на очном заседании Экспертного советов по дебютному игровому кино в Минкульте режиссеры-дебютанты представили свои проекты, претендующие на получение государственных субсидий на производство национальных фильмов. Среди 51 проекта, допущенного к защите и презентованного на питчинге, только 8 принадлежали режиссерам, обучающимся на бюджетных местах. Остальные дебютанты - уже состоявшиеся актеры, сценаристы, режиссеры-документалисты, решившие попробовать себя на ином поприще в индустрии. Кино-театр.ру рассказывает о 13-ти работах, которые получат поддержку от государства, о проектах, которые попали в резерв и тех, кто оставлен без надежд на субсидию, по крайней мере в этом году. Самыми популярными темами для дебютных фильмов стали любовь и внутрисемейные отношения, но также были и проекты, пытающиеся поговорить с будущей аудиторией о социально незащищенных людях, интернете и гендерных ролях.

Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году
фото: Очная защита проекта "Туман"

ФИЛЬМЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ


«Дунай», реж. Любовь Мульменко, Мармот-фильм

Режиссерский дебют сценаристки Любови Мульменко, снятый по мотивам одного из сюжетов ее книги «Веселые истории о панике». Главная героиня оказывается в Сербии и заводит отношения с местным, после чего решает не возвращаться домой.


«Человек из Подольска», реж. Семен Серзин, «Компания «Новые люди»

Дебютант Семен Серзин - актер, окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Свой проект основывает на одноименной пьесе Дмитрия Данилова, которую ставил в Театра им. Федора Волкова в Ярославле. По сюжету пьесы главный герой встречается с интеллигентными полицейскими, которые доставляют его в участок и своими вопросами раскладывают по полочкам его личность. Продюсером фильма выступила Наталья Мокрицкая.


«Земун», реж. Эдуард Жолнин, РОК

«Земун» - драма с мистическими элементами о двух братьях, которые не могут поделить наследство отца. В работе режиссер старается использовать персонажей из языческой славянской мифологии и сказочную основу, работа над проектом ведется уже 5 лет. Дримкаст – Евгений Ткачук и Александр Кузнецов.


«Подельники», реж. Евгений Григорьев, Документальный дом «Первое Кино»

Проект документалиста Евгения Григорьева автобиографичен и рассказывает историю мальчика из современной деревни, который пытается мстить за смерть отца. Его убийца остается на свободе и живет по соседству. Единственным другом и невольным соучастником становится местный учитель физкультуры, который искренне желает помочь ребенку. Референсами к фильму были названы работы братьев Коэнов, а дримкаст на роль главного антагониста – Евгений Ткачук. Художественный руководитель проекта – Алексей Федорченко.

Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году
фото: Кадр аниматика проекта "Подельники"


«Способ любви», реж. Тамара Дондурей, Панатлантик Студио

Игровой дебют Тамары Дондурей – мелодрама об отношения взрослых матери и дочери, важную роль в проекте будет играть город, который их окружает. Референсом к фильму послужила «Осенняя соната» Бергмана. Художественный руководителем проекта стал Алексей Федорченко, одну из главных ролей исполнит Светлана Камынина.


«Смерти нет», реж. Евгений Дудчак, ВГИК-Дебют

Проект отсылает к случаю, когда подросток расстрелял одноклассников и покончил с собой. Но главной героиней сюжета становится его мать и ее ощущения после неожиданной потери. При этом по словам команды проекта, это драма об истории надежды. Среди референсов – «Класс», «Аритмия», и «Географ глобус пропил», дримкаст на главную роль – Елена Лядова.


«Туман», реж. Наталья Гугуева, студия «Встреча»

Наталья Гугуева – режиссер-документалист, а ее дебютный полнометражный игровой проект – это драма с элементами триллера. Действие происходит на Кольском полуострове. На удаленной метеостанции пропадает семейная пара метеорологов. Главная героиня – оператор, она отправляется на место, чтобы выяснить, что произошло. Референсами к проекту послужили фильмы «Выживший» и «Сонная лощина», художественным руководителем выступил Сергей Урсуляк.

Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году
фото: Концепт-кадр проекта "Туман"

«Ровесники», реж. Захар Хунгуреев, Студия Продюсерского Кино

Дебютный фильм Захара Хунгуреева – это попытка выстроить сюжет вокруг «взрослой» любви, которая редко появляется на экране и поговорить о поколенческих проблемах между мужьями и женами. Референсами для фильма послужили советские фильмы «Любить», «Еще раз про любовь», «Мужчина и женщина» Клода Лелуша и даже цитаты Алисы Фрейндлих и Серафима Саровского. Художественным руководителем проекта выступил Сергей Соловьев, дримкаст – Григорий Антипенко, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Юлия Свежакова.


«Бравые парни», реж. Ангелина Дебор, киностудия «Ветер перемен»

Фильм будет посвящен истории возмужания и собирается говорить с аудиторией о патриотизме, мужестве и жизни по совести. Проект поддержала Росгвардия. Планируется широкая аудитория и рейтинг 12+. Художественный руководитель – Владимир Грамматиков. Фильм также собираются показывать в отделениях Росгвардии.


«Храни меня, мой инстаграм», реж. Олег и Владимир Пресняковы, кинокомпания Север

Директриса школы увольняет учительницу за фотографии в Инстаграме. Дети решают снять про директрису видео, в котором она могла бы увидеть себя со стороны. Режиссеры и сценаристы братья Пресняковы хотели сделать проект, который ударит по современной цифровой реальности. В фильме снимутся Оксана Фандера, Артем и Степан Михалковы, Федор Бондарчук и Павел Табаков.

Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году
фото: Олег и Владимир Пресняковы


ПРОЕКТЫ РЕЖИССЕРОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПОЛУЧИВШИЕ ГОСПОДДЕРЖКУ


«Шинед О’Коннор», Аглая Шмидт и Ринат Махмудов, ВГИК-Дебют

Драмеди о молодой девушке, воспитаннице детдома, которая подрабатывает, присматривая за ребенком-инвалидом. Она хочет украсть деньги, которые хранятся в квартире, но понимает, что привязалась к своему подопечному. Референсами к проекту – «1+1», «Хороший мальчик», «Королевство полной луны». Оператором фильма станет Глеб Филатов, снимавший «Быка» Бориса Акопова.


«Осторожно, дети», реж. Анна Сечинская, студия Кинохроники

Семейный приключенческий фильм о детях, переживающих развод родителей. Пока отец и мать в ссоре, брата и сестру отправляют в деревню к бабушке. Режиссер хочет создать жизнеутверждающее роуд-муви о семейных ценностях.


«Семейные сцены», реж. Ульяна Жмурко, Вектор

Ироничная драма, посвященная отношениям между мужчиной и женщиной в браке. Две семейные пары: в одной накануне свадьбы девушка проводит много времени со своим возлюбленным, но он – не жених. В другой жена мечтает развестись с мужем и получить часть имущества. Пары когда-то обменялись партнерами и теперь все друг другу бывшие – они встречаются, чтобы обсудить проблемы.

Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году
фото: Кадр из фильма "Бык", снятого на студии ВГИК-дебют


ПРОЕКТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЗЕРВ

«Первый снег», реж. Наталья Михалкова, Чапула Бэй

Комедия о героях, которые боятся признаться себе в своих желаниях. Главная героиня закончила учебу и стажируется в престижной компании, но знакомится по интернету с молодым человеком, который собирается уехать в Арктику. Эта мечта поражает ее воображение, хотя на самом деле ее собеседник оказывается школьником, который живет у знакомых и присматривает за их хомяком. Референсами к проекту послужили «Тони Эрдман», «Трудности перевода» и «Ты, я и все, кого мы знаем».


«Ярость» ред. Луиза Галеева, «План 9»

Проект вдохновлен афганской практикой «бача-пош» - так называют женщин, которые принимают гендерные роли мужчин. Героиня становится главой семьи, но уже во взрослом возрасте влюбляется, и перед ней встает вопрос о том, сможет ли она вернуться в «женственность». Режиссер Луиза Галеева подчеркивает, что не работает в направлении феминизма и ее больше интересует гармоничность отношений между мужчинами и женщинами. Среди референсов проекта – «Сука-любовь» и «Мустанг». Художественным руководителем проекта стал Борис Хлебников. Сценарий фильма победил на питчинге полнометражных проектов «Свободное кино».


«Офелия», реж. Игорь Поплаухин, студия Hype Film

Сюжет фильма строится вокруг размышлений о последнем дне Янки Дягилевой. Фильм не будет использовать ее песни. Основной референс – фильм «Последние дни», посвященный Курту Кобейну. Художественный руководитель – Дмитрий Мамулия.

Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году
фото: golos.io// Янка Дягилева

«Вальтер», реж. Роберт Дэф, VEGA FILM

Действие в фильме Роберта Дэфа – уроженца Нагорного Карабаха – будет развиваться на фоне о войны в регионе, для режиссера картина отображает и его личный опыт. Создатели постараются рассказать о поиске диалога между людьми разных национальностей. Одну из главных ролей в фильме исполнит Биби Насери – брат актера Сами Насери. В роли художественного руководителя выступила Ситора Алиева.


«Там, где ты нужен» , реж. Максим Малкин, Новый век ПРО

История о писателе, который, умирая, сожалеет о прожитом. Он получает второй шанс, при условии, что будет заботиться о сыне, и ему приходится учиться быть отцом. «Там, где ты нужен» объединяет две важные для создателей темы: поиск себя и отношения, которые на самом деле - тяжелая работа.


«Один год Сашкиной жизни», реж. Наталья Ахмедова, «Олимп Инвест»

Социальная драма на тему семьи и развода. Авторы будут смотреть на мир взрослых детскими глазами. Юный герой будет осознавать и справляться с проблемой, о которых ему не рассказали взрослые. Среди референсов будущего фильма – советское кино, «Сережа» Данелии и Таланкина и «Карп отмороженный». Проект также собираются продвигать на международном рынке с помощью Amadeus Entertainment. Художественный руководитель – Владимир Хотиненко.

Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году
фото: Кадр из фильма "Карп отмороженный"

«Накануне», реж. Алиса Ерохина, Киностудия Соль

Режиссер Алиса Ерохина имеет опыт в документальном кино, а на главную роль планируется брать непрофессионального актера. Съемки будут проводиться в Петербурге. Будущий фильм состоит из двух новелл: о женщине, которая не может найти свое место в обществе и о 17-летнем подростке, который пытается привлечь внимание отца, ушедшего из семьи. Обе новеллы объединены убийством.


«Снег летит вверх», реж. Михаил Бородин, «Метрафильмс»

Проект Михаила Бородина затрагивает тему современного рабства и основан на реальной истории в Гольяново, где мигрантов держали в магазине без документов в качестве рабов. Героиней сюжета станет женщина из Узбекистана, которая пытается сбежать из такого магазинного рабства. Проект также фигурирует под рабочим названием «Продукты 24». В качестве референсов режиссер приводит в пример фильмы Цзя Чжанке, Чжана Имоу, а также «Айку» Сергея Дворцевого. У режиссера уже есть за плечами документальный проект на соответствующую тему, опыт которого он планирует использовать в новой работе. Художественным руководителем выступил Алексей Герман мл.


«Прикосновение», реж. Мария Афанасьева, «Пролайн-медиа»

Сценарий проекта получил приз журнала «Искусство кино». Режиссер Мария Афанасьева описывает проект как историю страсти и отношений, при этом важной частью фильма станет поиск понимания себя и своего места в мире. Референсами к проекту послужили «Пианистка» Михаэля Ханеке и фильмы Вонга Карвая. На главные роли в проекте планируются актеры Иван Горячев и Дарья Богданова.

Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году


«Прятки», реж. Динара Абдурашидова, Маргарита Волкова, Иван Перекатов, Вера Водынски, Арт Кино

Проект-альманах, состоящий из четырех разножанровых картин, объединенных темой взаимоотношений отцов и детей, снятых выпускниками Академии Михакова разных лет. Художественным руководителем проекта выступил Владимир Хотиненко. «Айназ» Динары Абдурашидовой – история семьи в далекой башкирской деревне, где 7-летний ребенок пытается через рисунки изменить отношения в семье. Вторая новелла – проект Маргариты Волковой – попытка высказаться о гендерных вопросах. В нем инфантильная пара сталкивается с трудностями распределения ролей после рождения ребенка. Дримкаст – Ирина Горбачева и Александр Горчилин. Третий фильм альманаха – «Молл» Ивана Перекатова, сатирическая комедия о непутевых родителях, оставляющих детей на воспитание торговым центрам. Последнюю часть будет снимать Вера Водынски, это драма с элементами магического реализма любви дочери-подростка к отцу, которую она начинает осознавать только после его смерти.


«СОС», реж. Виктория Рубцова, Марс Медиа

«СОС» расшифровывается как «Синдром отложенного счастья» - для режиссера это проект, основанный на личном опыте, который говорит с аудиторией на языке взрослых женщин, «У которых не все потеряно». Референсами к картине послужили «КоКоКо» и «Жги».


«Крошка», реж. Елена Ланских, CTB Film Company

Режиссер Елена Ланских работает над проектом, посвященным ранней беременности и материнству, и характеризует будущий фильм как историю о «взрослении в условиях тотальной недолюбленности и отсутствии поддержки при навязывании чувства стыда и вины». Фильм будет продвигаться в секции Work in Progress в Карловых Варах, также есть предварительные договоренности с компанией «Провзгляд». Продюсер фильма Сергей Сельянов выступил также в роли художественного руководителя.

Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году
фото: Кадр из короткометражного фильма Елены Ланских "Восьмой вид"

«Кто убил бабушку», реж. Артем Мазунов, АРК-фильм

По словам команды, проект сложно причислить к конкретному жанру, потому что настроение фильма будет меняться по ходу истории. В центре нее - дружная семья из бывшей советской элиты, но после смерти бабушки высняются разные обстоятельства, запускающие серьезную драму. Режиссера считает важным поговорить о сегодняшнем дне, о том, что современные люди внутри семьи общаются между собой гораздо меньше, чем раньше.


«Мортидо», реж. Юлия Ёлкина, студия Кино-Проба

Проект Юлии Ёлкиной – психологический триллер об истории семьи. Для создателей важно сделать фильм зрительским и интересным как для мужчин, так и для женщин. Из референсов называются «Девушка с татуировкой дракона», «Исчезнувшая» и «Остров». Фильм поддержит «Каропрокат».


«Ночная прогулка», реж. Наркис Искандерова, All Media Company

История о взбалмошной блондине, отправляющейся на поиски потерянного кота, будет рассказана с разных точек зрения, которые помогут перевести изрображение фильма из монохромного в полноцветное. На питчинге проект представляла исполнительница главной роли Алла Михеева.


«Ветер», реж. Светлана Самошина, Инвада Филм

Светлана Самошина – выпускница МШНК, ее проект – мелодрама о хрупкости семейных связей. Мать с двумя дочерями оказываются на несколько дней запертыми в деревне из-за плохой погоды накануне свадьбы младшей дочери. Им удается найти соседей – отчима и его приемного сына. Сценарий к фильму написала Наталья Мещанинова, в касте – Александр Яценко и Петер Симонишек.

Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году
фото: Кадр из короткометражного фильма Светланы Самошиной "Как жизнь без любви"



ПРОЕКТЫ РЕЖИССЕРОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЗЕРВ

«Беглецы», реж. Яна Варакса, Веста продакшн

Приключенческая история о любви и семье. Отец отправляет брата и сестру в деревню переждать проблемы с бизнесом, но там, где они оказываются, не ловит даже мобильный сигнал. В деревне действуют свои порядки, поэтому семейным связям придется стать покрепче. У проекта есть предварительная договоренность с прокатной компанией «Престиж кино».


«Император», реж. Альфия Хабибуллина, Студия Авторского Кино

Драма о подростке, который приходит в школу после домашнего обучения и сталкивается с первой дружбой и первыми конфликтами. Оператор фильма – Даниил Фомичев («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»). Референсами к проекту стали «Милые шестнадцать лет», «Последнее пристанище», «Ключ без права передачи».


«Идеальный брат», реж. Ратмир Лутфуллин, киностудия Балтфильм

«Идеальный брат» - лирическая комедия о двух очень разных братьях-близнецах. Главную роль в фильме исполнит Дмитрий Караневский, чья музыкальная группа «Пролетарское танго» запишет для картины свои версии популярных советских песен. Художественный руководитель проекта – Константин Лопушанский.


«Быть по-моему», реж. Валерия Сарайкина, Silver Vision

Новогодняя история по мотивам «Цветика-семицветика». Отец главной героини приводит в дом свою новую подругу. Референсами послужили «Реальная любовь» и «Дневник Бриджет Джонс». Художественный руководитель проекта - Марина Мигунова.


«Съезд», реж. Дмитрий Воробьевский, 12 кадр

Дмитрий Воробьевский написал к собственному будущему фильму сценарий о том, как семеро мировых лидеров оказались на даче у обычного россиянина и его 14-летнего сына. Дримкаст проекта – Тимофей Трибунцев и Виктор Сухоруков. Создатели планируют получить рейтинг 12+.

Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году
фото: Mikhail Klimentyev / Presidential Press Service / AP


ПРОЕКТЫ, НЕ ПОЛУЧИВШИЕ ПОДДЕРЖКУ И НЕ ПОПАВШИЕ В РЕЗЕРВ

«Хлеб любви», реж. Катя Мажуль, «Парадокс фильм»

Режиссер Катя Мажуль под художественным руководством Владимира Меньшова представила проект фильма, состоящего из четырех новелл, в которой хочет раскрыть женский характер через историю любви и разлук «в четырех танцах». Действие новелл будет происходить в разные десятилетия с 50-х по 80-е года. В России прокатом фильма будет заниматься компания «Парадиз», также у проекта есть предварительная договоренность с сейлз-агентом Europe Film Sales.


«Шоу перед рождеством», реж. Владимир Кветный, «Каро Продашкн»

Продюсером и сценаристом проекта стал Павел Санаев. Проект собирается стать блокбастером о мистическом противостоянии высших сил, дримкаст включает Любовь Аксенову на роль главной красавицы за внимание которой борется главный герой, и Риналя Мухаметова в роли главного антагониста – сына властной колдуньи. Художественным руководителем проекта стал Валерий Ахадов.


«Правда», реж. Максим Кузнецов, Кинокомпания Смена

За плечами дебютанта Максим Кузнецова – 8 лет работы в прокуратуре, опыт, который он использует для работы над проектом, который характеризует как «кино морального беспокойства». Судя по всему, фильм будет детективом с элементами триллера, при этом сюжет основан на реальных событиях. Референсами к проекту послужили «Морфий» и «Поворот», художественным руководитель - Юсуп Разыков.

Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году
фото: Профисинема // Очная защита проектов

«Ярды», реж. Андрей Корытко, 2D Целлулоид

Режиссер Андрей Корытко – выпускник МШНК и мастерской Попогребского, снимает свой дебютный полнометражный проект по мотивам документального, снятого во время учебы. Главный герой – начинающий рэпер, который еле сводит концы с концами и приезжает в Москву, чтобы осуществить свою мечту. Большая часть команды – дебютанты.


«Ломкие» реж. Вахтанги Хубутия, Кинопрограмма XXI век

Режиссер представил проект как драму о жизненных выборах. В маленьком городке мать выбирает, кого из сыновей ей нужно спасать – старшего-наркомана, или младшего, больного лейкемией. Фильм должен стать жизнеутверждающей историей о любви и дружбе, которая будет доступна широкой аудитории.


«#Хочувигру», реж. Анна Зайцева, студия ТаББак

Новый screenlife от студии Тимура Бекмамбетова, посвященной нашумевшей несколько лет назад городской легенде о группах смерти под общим названием «Синие киты». Несмотря на то, что проект будет критиковать чрезмерное использование соцсетей подростками, они и станут целевой аудиторией фильма, хотя вопрос с возрастным рейтингом еще не решен. Было решено не делать кино морализаторским и целиться в сторону проекта, который мог бы стать подходящим для семейного просмотра. На главную роль предполагается взять актрису Анну Потебню, сыгравшую в короткометражке Анны Зайцевой «Сама дура», набравшей более 20 млн просмотров на YouTube.



«С ног на голову», реж. Антонина Руже, Кинофирма

Романтическая новогодняя комедия, герой которой никак не может решиться сделать предложение своей девушке. Неожиданно он магически переносится в 1992 год, где встречает своих и ее родителей и наблюдает за их отношениями. Дримкаст проекта: Роман Курцын, Елизавета Кононова, Александр Робак. Художественный руководитель – Олег Асадулин.


«Долгожданный друг», реж. Никита Владимиров, ДА ПРОДАКШН

Никита Владимиров работал вторым режиссером на фильме «Карп отмороженный», а также работает над театральными проектами. Черная комедия, которая переходит от легкого юмора социальному высказыванию. Главный герой бизнесмен пытается спасти разваливающийся бизнес и получить подряд от крупной корпорации. Среди референсов проекта – «Омерзительная восьмерка». Художественный руководитель – Оксана Карас.


«Горка», режиссер Татьяна Жукова, ДжемСтудия

Ироничная мелодрама по одноименной пьесе Алексея Житковского о воспитательнице из маленького городка. Однажды в канун нового года она ведет домой ребенка, которого почему-то не забрали из детского сада.


«Братичка», реж. Шамиль Ягафаров, СПбГИКиТ-Дебют

Талантливый флейтист узнает что неизлечимо болен и решает вернуться в родной город, где встречается с братом, рабочим сталелитейного завода, который поставил на своей жизни крест. Между братьями вспыхивают старые обиды. Художественный руководитель проекта – Константин Лопушанский.

Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году
фото: Концепт-постер сериала "13 причин почему"

«Шкура», реж. Дарья Пономаренко, студия Триффиды

В небольшом городке 16-летняя школьница обвиняет учителя в изнасиловании. Окружающие начинают очень бурно реагировать на историю, но постепенно выясняется, что девочка решила таким образом учителю за что-то отомстить. Референсами проекта были названы «13 причин почему» и «Охота».


«Чувство вины», реж. Никита Грамматиков, 1147 Productions

Мистический триллер об успешном финансисте, которого терроризируют воспоминания о погибших первой жене и сыне. Но в том, что ему становится все хуже, замешан психотерапевт второй жены, который хочет свести его в могилу. Референсом к проекту служит «Семь» Финчера. Художественный руководитель – Николай Лебедев.


«Я сам!», реж. Федор Кудрявцев, студия Телесто

Главный герой – старшеклассник на пороге взросления, фильм будет смотреть на город его глазами. Референсами проекта были названы «Я шагаю по Москве», «Питер FM», «Леди Берд», «Выпускник». Федор Кудрявцев также выступает в роли сценариста.


«Медведь», реж. Алексей Шабаров, Кинокомпания №1

Партнер фильма – Роман Каримов. Режиссеры работают над документальными проектами для RT. Сюжет основан на фольклорных мотивах. Главная героиня – парикмахер из глубинки, которая ездит по работе по разным поселкам. Однажды в пути на ее автомобиль нападает медведь, который просит его подстричь и превращается в человека.

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фото: Лысая медведица Доминга из Перу

«Лимит», реж. Дмитрий Ланчихин, «Карго»

Проект попал в резерв в прошлогоднем питчинге, а в этом не только не продвинулся, но и потерял в глазах экспертов. Фильм о детях с онкологическими заболеваниями с фокусировкой на их отношениях между собой и с родителями. Художественный руководитель – Карен Оганесян.


«Проводы», реж. Евгений Никитин, Moviestart

Студент приезжает домой с учебы за границей и его призывают в армию. Он пытается сделать все, чтобы поскорее выбраться. Режиссер характеризует жанр фильма как «народная комедия», картина будет снята в форме screenlife. Референсами для проекта послужили «Горько!» и «Гуляй, Вася».


«Этим летом», реж. Илья Шеметов, студия Грамани Фильм

Костя, Паша и Лапша едут в провинцию устраивать ненастоящий кастинг для шоу среди девушек, но местные обнаруживают неправду гораздо быстрее, чем думают герои. Команда проекта хочет создать молодежное комедийное роуд-муви с элементами мокьюментари, затрагивая проблемы взросления и ответственности.

Юлия Кузищина
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